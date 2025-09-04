US OPEN: Weak job market fails to sink the markets

I mercati americani aprono leggermente positivi dopo la pubblicazione di dati sul mercato del lavoro più deboli del previsto.

I rapporti ADP e Challenger Job Cuts confermano un significativo raffreddamento dell’occupazione. I futures sull’S&P 500 e sul Nasdaq rimangono leggermente positivi, ma gli investitori attendono chiaramente un movimento più ampio in vista dei dati sui payroll di domani. Dati macroeconomici: I dati ADP hanno mostrato un aumento dell’occupazione inferiore alle attese: 54.000 contro i 71.000 previsti.

Il rapporto Challenger Job Cuts ha evidenziato un aumento significativo dei licenziamenti programmati, saliti da 62.000 a 85.900.

I costi unitari del lavoro nel secondo trimestre del 2025 sono diminuiti all’1% (attesi 1,1%, precedentemente 6,9%). Complessivamente, questi dati mostrano non solo un mercato del lavoro più rigido, ma soprattutto un deterioramento della situazione dei lavoratori a un ritmo più rapido di quanto il mercato avesse previsto. La pressione sulla FED aumenta a ogni nuova rilevazione. Alla luce di dati così deludenti, ci si chiede se i tagli dei tassi da parte della FED non siano ormai in ritardo. Tuttavia, il mercato resta in attesa del verdetto fino alla pubblicazione dei dati NFP di domani. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile La politica commerciale di Donald Trump continua a fallire.

Gli Stati Uniti hanno aumentato ancora una volta il proprio deficit commerciale, in particolare con la Cina, soprattutto nel settore dell’elettronica e dei beni di consumo. Le politiche tariffarie esercitano principalmente pressione sulla domanda di beni americani. Il nuovo rapporto ISM per il settore dei servizi si è rivelato migliore del previsto, indicando una resilienza sostenuta dell’economia nonostante la debolezza del mercato del lavoro. L’indice è salito oltre le previsioni, suggerendo una forte domanda nei servizi – un segmento chiave dell’economia americana. US500 (D1) Fonte: Xstation Il prezzo sul grafico continua a mantenersi al limite inferiore del canale di crescita, che con ogni probabilità diventerà una resistenza di lungo periodo. La linea di tendenza più vicina si trova al livello di 6.330 dollari, ma la prima resistenza è molto vicina, in corrispondenza della linea FIBO 23,6. Gli acquirenti mostrano la loro forza difendendo ripetutamente livelli importanti e recuperando rapidamente le perdite. In caso di ulteriori rialzi, la resistenza forte più vicina è il livello del precedente ATH intorno a 6.500. Notizie aziendali: Broadcom (AVGO.US) — L’azienda pubblicherà oggi i suoi risultati dopo la chiusura della sessione. Alcuni investitori temono uno scenario di “sell the facts” in caso di delusione, anche minima, sui risultati. Le aspettative per il produttore di elettronica sono enormi, con il mercato che prevede una crescita dell’EPS di oltre il 30%.

Tesla (TSLA.US) — L’azienda ha reso ampiamente disponibile la sua applicazione per robotaxi ad Austin, capitale del Texas. Il prezzo delle azioni sale di poco più dell’1% in apertura.

Salesforce (CRM.US) — Il gigante del software per l’e-commerce ha deluso con le sue previsioni di vendita, aumentando le preoccupazioni degli investitori sul ritmo di implementazione e monetizzazione dell’AI. Alla luce di queste informazioni, preoccupa anche il fatto che l’azienda stia riducendo la propria forza lavoro di 4.000 persone. Il prezzo delle azioni apre la sessione con cali significativi, fino al -7%.

Apple (AAPL.US) — Il gigante tecnologico annuncia il rilascio di un proprio modello di intelligenza artificiale per competere con ChatGPT e Perplexity. Il prezzo delle azioni registra un leggero calo.

Hewlett Packard (HPE.US) — Il produttore e distributore di server e PC ha pubblicato i suoi risultati. L’azienda è riuscita a superare le aspettative sia per l’EPS che per i ricavi. Inoltre, il sentiment positivo è stato sostenuto dai commenti dell’amministratore delegato, che ha assicurato una nuova era per l’azienda e la sua partecipazione nel mercato dell’AI. Il prezzo delle azioni segna un aumento.

