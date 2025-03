US100 scende dell'1,50% 📌

Continua la svendita degli indici statunitensi nonostante un possibile accordo tra Russia e Ucraina Il mercato azionario degli Stati Uniti sta tornando a una fase di vendita, nonostante i segnali di recupero fossero visibili all'inizio della sessione di mercato. La Russia ha informato gli Stati Uniti del suo interesse a raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Tuttavia, oggi l'attenzione degli investitori è focalizzata sulle crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e l'UE, che sembrano pesare maggiormente sul mercato azionario. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il mercato sta vivendo un'altra forte fase di vendita oggi. L'indice tecnologico US100 è quello che guida i cali, perdendo quasi l'1,60%. Gli investitori sono preoccupati per l'aumento delle tensioni commerciali e per le nuove tariffe annunciate inaspettatamente da Donald Trump. Il settore dei semiconduttori tiene relativamente bene con perdite minori, ma l'indice complessivo è trascinato verso il basso dalle principali aziende Big Tech come Apple, Alphabet, Tesla e Oracle.

Fonte: xStation 5 Trump minaccia nuove tariffe sulle bevande alcoliche europee

Il presidente Donald Trump ha minacciato di imporre una tariffa del 200% su vini, champagne e altre bevande alcoliche importate dalla Francia e da altri paesi dell'UE. Questo segna un'ulteriore escalation nella crescente guerra commerciale transatlantica. Trump ha dichiarato sui social media che imporrà le tariffe se Bruxelles procederà con il suo piano di tassare le esportazioni di whiskey statunitensi, come misura di ritorsione contro le tariffe statunitensi su acciaio e alluminio entrate in vigore mercoledì. Nuove informazioni indicano che l'UE è aperta a negoziare con Trump, con un incontro iniziale previsto per domani. Tuttavia, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l'UE difenderà la sua posizione e le tariffe esistenti. Reazione dei mercati europei

In risposta alle minacce di Trump, i titoli dei produttori di alcolici europei sono crollati: LVMH, proprietaria delle case di champagne Moët & Chandon e Veuve Clicquot, ha perso il 2,2%.

Rémy Cointreau SA, produttore di cognac, è scesa del 4,5%.

Pernod Ricard, produttore di alcolici, ha visto un calo del 3,6%. Possibile cessate il fuoco in Ucraina

Le tensioni commerciali hanno oscurato le notizie positive riguardo a una possibile cessazione delle ostilità tra Russia e Ucraina. Giovedì, il presidente Putin ha dichiarato che, in linea di principio, è aperto a una proposta statunitense di cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina, ma ha sottolineato che le condizioni devono ancora essere finalizzate, sottolineando che ogni accordo dovrebbe portare a una pace duratura. "Questa idea è fondamentalmente corretta e, naturalmente, la sosteniamo", ha dichiarato Putin in una conferenza stampa a Mosca. "Ma ci sono questioni che dobbiamo discutere, e penso che dobbiamo affrontarle con i nostri colleghi e partner americani." Il principale consigliere di Putin, Yuri Ushakov, ha indicato che la Russia cerca una soluzione a lungo termine, non solo una cessazione temporanea delle ostilità in Ucraina. I suoi commenti, riportati da Interfax, suggeriscono che la Russia potrebbe non essere disposta ad accettare la tregua di 30 giorni che i negoziatori americani stanno spingendo, in linea con la promessa di Trump di porre fine rapidamente alla guerra. I dati PPI hanno un impatto limitato sul mercato

I dati odierni sul PPI hanno confermato il dato CPI più forte del previsto di ieri, ma la reazione del mercato è stata di breve durata. Gli investitori hanno rapidamente spostato la loro attenzione sulla politica commerciale di Trump. Attualmente, gli investitori prevedono un taglio dei tassi completo da parte della Fed a giugno/luglio e quasi tre tagli completi nell'intero anno 2025.

Fonte: Bloomberg L.P.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.