🎉US500 nuovo record, US100 sfida i 20.000

Un taglio dei tassi di interesse più aggressivo del previsto da parte della Federal Reserve e dati economici solidi hanno spinto Wall Street a nuovi massimi. La prima ora della sessione cash a Wall Street ha visto un clima molto positivo. L'S&P 500 ha raggiunto nuovi massimi storici, mentre il Nasdaq 100 è ora vicino al livello di 20.000 punti. Considerando i contratti futures, è importante ricordare il rollover di ieri, ma anche senza questo fattore, l'US500 sarebbe a livelli record e l'US100 sarebbe al suo massimo dalla seconda metà di agosto, cercando indubbiamente di superare la resistenza associata a questi picchi. La ragione di questo aumento è chiara: la Fed ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base, più del previsto, e ha praticamente dichiarato vittoria sull'inflazione. La banca centrale indica che l'economia è in ottima forma e che il forte calo dell'inflazione garantisce ulteriori tagli significativi dei tassi. Questo è esattamente ciò di cui l'economia raffreddata ha bisogno: tassi di interesse più bassi. Vale anche la pena notare che con tassi di interesse più bassi, le valutazioni di alcune società , in particolare le aziende tecnologiche che hanno subito correzioni sostanziali nelle ultime settimane, potrebbero sembrare interessanti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Oggi, abbiamo anche ricevuto dati sulle richieste iniziali di sussidio di disoccupazione. La cifra è stata di 219.000, significativamente al di sotto della lettura precedente di 230.000. Vale anche la pena ricordare che storicamente, un segnale di recessione è apparso quando le richieste hanno superato 300.000. Quindi siamo ancora molto lontani da questo punto. US500 Il rollover è stato di circa 50 punti. Anche senza il rollover, l'US500 sarebbe a nuovi massimi storici. Ieri abbiamo assistito a prese di profitto dopo la conferenza della Fed, ma oggi stiamo assistendo a una continuazione del forte rimbalzo iniziato il 9 settembre. La zona di supporto chiave rimane intorno ai 5.670-5.700 punti. I livelli di resistenza includono 5.805 al ritracciamento Fibonacci 113.0 e 5.900 al ritracciamento Fibonacci 127.2. A questo livello, troveremo anche la gamma dell'onda ascendente precedente. US100 Il rollover del Nasdaq 100 è stato di circa 250 punti. Senza questo fattore, il contratto avrebbe testato i massimi del 22 agosto. Attualmente stiamo osservando una rottura al di sopra dei 20.000 punti. I guadagni, esclusi il rollover, sono intorno al 2,5%. La zona di supporto chiave si estende dal 61,8% al 78,6% del ritracciamento di Fibonacci dell'ultima onda discendente. I livelli di resistenza includono 2.500 al 127,2% del ritracciamento di Fibonacci e i recenti massimi storici a 20.900 punti. Â

