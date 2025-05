USDJPY guadagna l'1,15% 📌

BOJ lowers GDP forecasts and sees significant uncertainty tied to Trump’s trade policy 🔎 La Bank of Japan ha mantenuto il tasso d'interesse a breve termine invariato al +0,50% durante la riunione del 1° maggio, ma ha presentato previsioni decisamente più caute. Nel nuovo rapporto trimestrale, la banca centrale ha ridotto le previsioni del PIL reale per l'anno fiscale 2025 a 0,5% (da 1,1%) e per il 2026 a 0,7% (da 1,0%), indicando il peso delle tariffe statunitensi recentemente annunciate e il loro impatto sugli utili aziendali e sulla domanda globale. L'inflazione dovrebbe comunque rimanere intorno all'obiettivo del 2% nel medio periodo, ma il percorso inflazionistico precedentemente previsto è stato spostato di circa un anno: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'indice core CPI (tutti gli articoli escluso il cibo fresco) dovrebbe essere tra 2,0–2,5% nel 2025, scendere a 1,5–2,0% nel 2026, per poi tornare “intorno al 2%” nel 2027. La Bank of Japan ha avvertito che sia i rischi per la crescita che quelli per i prezzi sono “rivolti verso il basso” fino alla fine del 2026 e ha sottolineato che l’aumento recente dei costi di importazione e alimentari si attenuerà man mano che un'attività più debole limiterà l'inflazione di base. Conferenza stampa di Ueda Se Trump riducesse le tariffe a zero o a livelli bassi, un aumento dei tassi più rapido potrebbe essere possibile.

“L'incertezza derivante dalle politiche commerciali è aumentata notevolmente; le proiezioni potrebbero ‘cambiare significativamente’ se i negoziati sulle tariffe si evolvono.”

La BOJ continuerà ad aumentare i tassi se l'economia e i prezzi evolvono come previsto, ma l'orizzonte delle previsioni è “ altamente dipendente dai dati ” e potrebbe essere “ fortemente influenzato ” dalle tariffe.

” e potrebbe essere “ ” dalle tariffe. Un ritardo nel raggiungimento dell'obiettivo del 2% “non significa un ritardo negli aumenti dei tassi”; le carenze croniche di manodopera continuano a supportare un “ciclo virtuoso” di salari e prezzi. Il governatore Kazuo Ueda, parlando dopo la decisione, ha sottolineato che “l'incertezza derivante dalle politiche commerciali è aumentata significativamente” e che il timing del prossimo possibile aumento dei tassi dipende fortemente dalla politica commerciale statunitense. Ha inoltre osservato che il ritardo nel raggiungimento dell'obiettivo del 2% non significa che gli aumenti dei tassi siano esclusi, indicando le carenze croniche di manodopera che dovrebbero mantenere la pressione sui salari e, infine, sui prezzi. Ueda ha anche annunciato una revisione a medio termine delle operazioni di acquisto dei JGB. USDJPY (intervallo D1) I mercati hanno interpretato la combinazione di previsioni più morbide e un tono meno aggressivo come dovish. L'USDJPY è salito dell'1,20% oggi, arrivando a 144,50, avvicinandosi a una zona di resistenza chiave attorno a 144,00–145,00 JPY per USD.

Fonte: xStation 5

