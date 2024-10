📈USDJPY sale dell'1,3%

🚩Uncertainty ahead of the Japan elections, BoJ's stance, strong dollar and sluggish growth forecasts are weakening the Japanese yen Il yen sta perdendo quasi l'1,3% oggi contro il dollaro statunitense, a causa di diversi fattori. Fattori che Influenzano il Yen Elezioni in Giappone il 27 ottobre : Le elezioni si svolgeranno domenica e i sondaggi recenti mostrano che l'attuale coalizione di governo potrebbe non mantenere la maggioranza. I mercati generalmente non gradiscono i cambiamenti, e c'è una buona probabilità che un nuovo governo possa avere un approccio diverso per affrontare l'economia in difficoltà .

: Le elezioni si svolgeranno domenica e i sondaggi recenti mostrano che l'attuale coalizione di governo potrebbe non mantenere la maggioranza. I mercati generalmente non gradiscono i cambiamenti, e c'è una buona probabilità che un nuovo governo possa avere un approccio diverso per affrontare l'economia in difficoltà . Decisione della Banca del Giappone il 31 ottobre : Subito dopo le elezioni, la Banca del Giappone (BoJ) prenderà una decisione. Recentemente, le comunicazioni della BoJ non hanno suggerito un imminente aumento dei tassi d'interesse, con una probabilità dell'80% che la prossima mossa avvenga solo a marzo.

: Subito dopo le elezioni, la Banca del Giappone (BoJ) prenderà una decisione. Recentemente, le comunicazioni della BoJ non hanno suggerito un imminente aumento dei tassi d'interesse, con una probabilità dell'80% che la prossima mossa avvenga solo a marzo. Elezioni negli Stati Uniti e decisione della Fed : Il crescente consenso sul possibile vittoria di Trump alle elezioni americane sta influenzando negativamente il yen. Le scommesse attribuiscono una probabilità del 60-64% all'ex presidente, che ha criticato la politica giapponese di mantenere un yen debole.

: Il crescente consenso sul possibile vittoria di Trump alle elezioni americane sta influenzando negativamente il yen. Le scommesse attribuiscono una probabilità del 60-64% all'ex presidente, che ha criticato la politica giapponese di mantenere un yen debole. Previsioni economiche deboli dell'FMI: L'FMI ha abbassato le previsioni di crescita per il Giappone a solo lo 0,3% su base annua, rispetto allo 0,7% precedente. Secondo l'FMI, il boom del turismo legato al yen debole è stato solo un evento occasionale e il settore automobilistico sta attraversando un periodo difficile. Situazione Attuale del Dollaro Statunitense Parte del sell-off del yen è dovuto anche alla forza del dollaro statunitense. I rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni sono aumentati ieri fino al 4,2%, un livello non visto da luglio, a dimostrazione che il mercato non prevede un ciclo aggressivo di riduzioni da parte della Fed nel prossimo futuro. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Mentre l'FMI ha abbassato le previsioni di crescita del PIL per la maggior parte delle economie sviluppate, ha aumentato quelle per gli Stati Uniti per il 2025. Attualmente, il mercato prevede quasi il 13% di possibilità che non ci sia una riduzione dei tassi da parte della Fed a novembre, ma la situazione per il prossimo anno è più incerta. Secondo il 'dotplot' presentato nella riunione di settembre, dovremmo vedere fino a circa 100 punti base di riduzioni dei tassi l'anno prossimo. Con dati macroeconomici forti dall'economia statunitense e il rischio di aumento dei prezzi del petrolio, il mercato considera ora tale scenario meno realistico; il mercato del lavoro non mostra segni di rallentamento "allarmanti", alleviando qualsiasi pressione sulla Fed per un ciclo di allentamento accelerato. Analisi del Mercato USDJPY La coppia USDJPY sta superando la media a 200 sessioni, dopo aver rimbalzato sulla media a 100 sessioni. Attualmente, la coppia è al suo massimo dal luglio di quest'anno. Si sta osservando anche un calo delle posizioni lunghe e un aumento delle posizioni corte, che indicano il dubbio del capitale speculativo sulla capacità del yen di rimanere forte. La coppia sta attualmente testando la rottura del 61,8% dell'ultima onda ribassista. Se questo livello verrà superato, il prossimo obiettivo importante per la coppia sarà il livello di 155. Al momento, solo un aumento dei tassi di interesse, preceduto da una chiara vittoria del partito LDP in Giappone, potrebbe cambiare le sorti della coppia di valute.



Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.