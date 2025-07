Voto chiave alla Camera dei Rappresentanti imminente, Bitcoin rimbalza dell'1,50% 🟢

Martedì ha portato una svolta drammatica in quella che si prospettava come una settimana storica per la legislazione sulle criptovalute alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Ribattezzata dai Repubblicani come “Crypto Week”, la procedura legislativa per approvare leggi attese da tempo sul settore crypto ha subito un ostacolo inaspettato quando 13 Repubblicani si sono uniti ai Democratici per bloccare il dibattito sulle proposte. Questo voto ha temporaneamente interrotto l’avanzamento del GENIUS Act (incentrato sulla regolamentazione delle stablecoin), del CLARITY Act (che mira a definire un quadro normativo per gli asset digitali) e di un disegno di legge che vieta la creazione di una valuta digitale della banca centrale statunitense (CBDC). In risposta a questa battuta d’arresto, le azioni di aziende del settore come Circle e Coinbase sono crollate, e il mercato crypto ha registrato un’ondata di vendite.

Tuttavia, in serata, lo stallo sembrava essersi sbloccato. L’ex presidente Donald Trump, sostenitore dichiarato della legislazione sulle criptovalute, ha convocato alla Casa Bianca alcuni dei Repubblicani contrari per un incontro urgente. Secondo quanto dichiarato da Trump, 11 dei 12 legislatori necessari si sono detti pronti a cambiare posizione e sostenere la mozione procedurale che consentirebbe di riprendere il dibattito sui disegni di legge. Trump ha sottolineato l’importanza di questa legislazione per garantire la leadership statunitense nel settore degli asset digitali, definendo il GENIUS Act una necessità geopolitica utile a superare Cina ed Europa. Anche lo Speaker della Camera Mike Johnson ha partecipato da remoto, e il voto è previsto entro poche ore.

Il voto di oggi potrebbe determinare il futuro del quadro normativo statunitense sulle criptovalute. Il disegno di legge sulle stablecoin, già approvato dal Senato, potrebbe arrivare sulla scrivania di Trump prima della pausa di agosto—se approvato separatamente. Tuttavia, alcuni Repubblicani continuano a chiedere che venga unificato agli altri disegni di legge crypto. L’intervento deciso di Trump evidenzia sia le sue ambizioni politiche sia i suoi interessi personali, considerando gli investimenti della sua famiglia nel settore. Nel frattempo, critiche come Marjorie Taylor Greene chiedono un linguaggio più esplicito per vietare completamente una CBDC. Con oltre 140 milioni di dollari raccolti da PAC legati al mondo crypto in vista delle elezioni di midterm del 2026, l’esito di oggi mostrerà quanto seriamente il Congresso stia affrontando la regolamentazione delle criptovalute—e quanto peso abbia ancora Trump sul Partito Repubblicano.

Bitcoin rimbalza dell’1,50% a quota 119.500 dollari, dopo la correzione di ieri che lo aveva portato fino a 116.000 dollari.