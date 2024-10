7 Passi per il tuo primo trade

Tempo di lettura: 8 minute(s)

Questo articolo delinea sette passaggi che puoi intraprendere per prepararti prima del tuo primo scambio e funge da guida nel tuo viaggio di esplorazione dei mercati finanziari globali.

Fare il tuo primo trade può sembrare impegnativo all'inizio. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che tu voglia prendere una posizione nel Forex o nelle materie prime tramite i CFD, la maggior parte dei trader preferisce affidarsi a un piano solido che possa guidarli attraverso il processo. Questo articolo delinea sette passi che puoi fare per prepararti prima del tuo primo trading, e serve come guida nel tuo viaggio attraverso i mercati finanziari globali. STEP 1: accedi alla piattaforma La nostra pluripremiata e intuitiva piattaforma è stata progettata per aiutare i trader a trovare tutto ciò di cui hanno bisogno rapidamente e facilmente, indipendentemente dal loro livello di esperienza. Il primo passo verso l'apertura del tuo primo vero trade è l'accesso alla piattaforma. Accedi a xStation



È un sistema di trading completo che ti permette di gestire i tuoi trade ovunque tu sia, analizzare il mercato, osservare i dati più importanti che influenzano l'aumento della volatilità, così come utilizzare materiali educativi e trasferire fondi. Se hai bisogno di un po' di aiuto mentre familiarizzi con la nostra piattaforma di trading, trovi i video tutorial della piattaforma QUI Oltre a ciò, XTB offre anche la versione per telefono cellulare della piattaforma di trading. Ti invitiamo a scaricarla in quanto offre la comodità di fare trading ovunque tu voglia! STEP 2 - Scegli il tuo mercato Nella maggior parte dei casi gli investimenti nei mercati finanziari sono fatti per moltiplicare il capitale, ma all'inizio molti investitori hanno tempo limitato per analizzare il mercato e preparare una strategia di investimento. La piattaforma di trading di XTB ti dà la possibilità di investire in una vasta gamma di derivati come i CFD su forex, indici, materie prime, criptovalute, azioni ed ETF. I contratti per differenza (CFD) sono strumenti estremamente popolari, sono un prodotto a leva, il che significa che ai trader è richiesto solo un piccolo deposito iniziale per ottenere un'esposizione di mercato molto più grande. Ma si dovrebbe anche tenere a mente che a causa della leva finanziaria, sia i potenziali profitti che la dimensione della possibile perdita aumentano. Qualunque sia la tua ragione per entrare nel mondo degli investimenti, non hai tempo e risorse illimitate a disposizione per aiutarti a prendere ogni singola decisione. Questo è il motivo per cui molti trader principianti decidono di limitare il numero di strumenti che tradano quando iniziano. Fonte: xStation 5 Esplora la gamma di strumenti di trading di XTB qui STEP 3 - Effettua un deposito Il primo deposito sul conto di investimento dipende solo dalla preferenza individuale di ogni investitore. XTB non stabilisce il livello del primo versamento; il trader dovrebbe analizzare quanto del suo capitale è in grado di spendere in investimenti. Prima di tutto, dovresti definire le tue aspettative e la tua attitudine al rischio. Bisogna ricordare che più ambiziosi sono gli obiettivi che un investitore si pone, più il capitale di cui potrebbe aver bisogno per raggiungerli è relativamente maggiore. I CFD ti permettono di usare la leva finanziaria, per questo è percepito come un mercato rischioso. Tuttavia, grazie alla leva, è possibile aprire posizioni relativamente più grandi. La buona notizia, tuttavia, è che fare un deposito con XTB è facile e veloce, con diversi metodi disponibili. Maggiori informazioni sui metodi di deposito: https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/depositi-prelievi Maggiori dettagli sulla sicurezza dei depositi dei clienti in XTB: https://www.xtb.com/it/salvaguardia-dei-fondi-dei-clienti-kb STEP 4 - Preparati La tecnologia moderna ci ha fornito un rapido accesso ai mercati globali, che ora sono sempre a portata di mano per qualsiasi investitore. Tuttavia, questo ha fatto sì che molti aspiranti investitori meno esperti entrino nei mercati senza un'adeguata conoscenza o strategia. L'istruzione è fondamentale per qualsiasi trader, specialmente all'inizio del suo percorso, poiché gli errori si verificano più spesso all'inizio della carriera di trading. Sia che tu faccia trading basandoti sui fondamentali (rapporti economici) o sull'analisi tecnica (segnali tecnici), è importante essere perfettamente chiaro con te stesso anche prima del trade, quando vuoi aprire un trade e in quali circostanze saresti disposto a chiuderlo. Fonte: xStation 5 La piattaforma di trading XTB offre molti strumenti utili per l'analisi di mercato, grazie ai quali l'investitore non deve cercare informazioni aggiuntive su siti esterni. Il calendario economico integrato, aggiornato in tempo reale, consente di osservare la situazione economica e monitorare la pubblicazione dei rapporti che possono avere un impatto significativo sul mercato. Inoltre, le notizie di mercato, preparate dal team di specialisti di XTB, presentano la situazione attuale dal punto di vista dei dati macroeconomici e interessanti osservazioni dal lato tecnico. C'è anche la tabella top movers che mostra gli strumenti che registrano il più grande cambiamento di prezzo durante un determinato periodo. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Inoltre, la sezione Educazione è piena di materiali di qualità per i commercianti a diversi livelli di avanzamento. STEP 5 - Aprire un trade Ci sono diversi modi per aprire un trade, sia dalla finestra di Market Watch che dal grafico. Grafico

Fare trading direttamente dal grafico è il modo più semplice per fare il tuo primo trade. Tutto quello che devi fare è specificare la dimensione della transazione e cliccare sul pulsante verde del prezzo se vuoi comprare o sul pulsante rosso se vuoi vendere. Fonte: xStation 5 Finestra dell'ordine Il secondo modo è quello di aprire una finestra di ordine cliccando con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto dell'area del grafico analizzato e selezionando "nuovo ordine".

Fonte: xStation Le informazioni sulla tua posizione aperta appariranno immediatamente nel pannello degli ordini. Market Watch

Un'altra opzione è quella di utilizzare il pannello click & trade che apparirà dopo aver cliccato sullo strumento selezionato. Si deve solo definire la dimensione del trade e decidere la sua direzione cliccando sul pulsante rosso SELL o sul pulsante verde BUY. Fonte: xStation Direttamente dallo strumento Un altro modo è quello di aprire una finestra di ordine facendo doppio clic sul simbolo dello strumento.

Il calcolatore incorporato vi informerà sul valore nominale della transazione, il margine richiesto, il valore dello spread, la commissione, il valore del pip e il valore dello swap giornaliero. Nel caso in cui decidiate di impostare i livelli di Stop Loss o Take Profit, il calcolatore fornirà anche un'approssimazione della perdita o del profitto nel caso in cui uno dei due ordini venga attivato. Poi è sufficiente regolare la dimensione dell'ordine in base al proprio stile di investimento e cliccare sul pulsante SELL o BUY. Fonte: xStation STEP 6 - Gestisci le tue operazioni Per assicurare la tua transazione puoi usare gli ordini Stop Loss o Take Profit. L'ordine Stop Loss vi permetterà di limitare le vostre perdite quando il prezzo si muove in una direzione non redditizia, e Take Profit assicura automaticamente il profitto ad un livello predefinito. Grazie a questi ordini, non c'è bisogno di monitorare costantemente la posizione. Possono essere aggiunti in qualsiasi momento dopo aver piazzato l'ordine o con il commercio. Ci sono diversi modi per definire i parametri nella finestra dell'ordine: impostare il loro livello

specificare la distanza in pip

dare il valore nominale

determinare la percentuale di cui il saldo del tuo conto corrente aumenterà/diminuirà quando SL/TP è attivato Fonte: xStation Per i trader più esperti c'è un metodo molto più veloce per determinare questi ordini dal pannello click & trade nell'angolo superiore sinistro del grafico. Fonte: xStation Per cambiare i livelli di Stop Loss o Take Profit, basta trascinare i simboli SL e TP sul grafico al livello desiderato. Puoi anche raddoppiare il tuo trade (aprire un altro trade della stessa dimensione) o invertirlo (chiudere e aprire il trade nella direzione opposta) cliccando sui pulsanti sul lato destro del trade aperto. Fonte: xStation 5 STEP 7 - Chiudi il tuo trade La chiusura dell'ordine è la parte più difficile del processo di investimento, perché bisogna prendere una decisione al momento giusto per chiudere sia quello che porta profitto che quello che genera perdita. Il commercio può anche essere chiuso eseguendo ordini Take Profit o Stop Loss, ma se si cambia idea si può facilmente chiudere la transazione in modo tradizionale.

La chiusura di un ordine sulla piattaforma di trading XTB è facile e veloce. È possibile farlo in pochi modi diversi: Passa il mouse sopra la tua posizione sul grafico e fai clic sul pulsante "X"

Fare clic sul pulsante rosso "X" sul lato destro della scheda "Posizioni aperte" Fonte: xStation 5 Se hai più di una posizione aperta, nella scheda "Posizioni aperte" puoi fare clic sul pulsante "CHIUDI" e scegliere se chiudere: tutte le posizioni, solo le posizioni redditizie o solo le posizioni in perdita. Fonte: xStation 5 Aprire il tuo primo trade non è così difficile come può sembrare a prima vista. Dovresti ricordare che un'appropriata analisi di mercato, l'adattamento delle transazioni al tuo stile d'investimento e la gestione delle posizioni aperte in conformità con il piano sono elementi chiave del processo d'investimento per ottenere risultati positivi sui mercati finanziari. Se sei interessato ad aprire il tuo primo trade, apri un conto con XTB qui. Inoltre XTB offre agli investitori un'interessante opportunità di generare reddito passivo attraverso i tassi di interesse del *4,2% annuo sui fondi non investiti detenuti nei conti di trading, scopri tutto quello che devi sapere sui tassi di interesse qui.

