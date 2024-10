Tempo di lettura: 7 minute(s)

Molti potrebbero chiedersi: cosa significa esattamente diversificazione e come diversificate il vostro portafoglio? In questo articolo, cerchiamo di rispondere a queste domande.

Ogni investitore deve aver sentito parlare di diversificazione del portafoglio in una certa fase della sua carriera di investitore. È percepita come una parte assolutamente essenziale delle strategie degli investitori istituzionali. Tuttavia, l'importanza della diversificazione tra gli investitori al dettaglio tende spesso ad essere trascurata.

L'importanza della diversificazione

L'idea dietro il portafoglio diversificato è davvero intuitiva. Si tratta di aprire più posizioni per ridurre il rischio totale del portafoglio. "Non mettere tutte le uova in un solo cesto", dice il vecchio detto. Lo stesso può (e dovrebbe) essere applicato agli investimenti. Poiché tutti gli investimenti comportano un rischio, la corretta diversificazione è cruciale in quanto ci si aspetta che riduca il rischio complessivo di un portafoglio di trading.

Regole chiave della diversificazione

Ci sono diversi modi semplici per mettere in pratica una strategia diversificata.

Numero di titoli - l'idea di diversificazione si basa sull'aumento del numero di titoli in un portafoglio di trading. Tuttavia, gli investitori che applicano l'approccio "più titoli possiedo, meglio è" trascurano un punto importante.

Correlazione - un portafoglio può essere considerato diversificato quando è assemblato di attività negativamente correlate (o almeno attività che hanno una bassa correlazione). Pertanto, il rischio può essere mitigato dal fatto che i prezzi di alcune attività si muovono in direzioni diverse.

Diversificazione dell'industria - un portafoglio diversificato dovrebbe avere un'esposizione a diverse industrie. Significa che un portafoglio azionario dovrebbe essere un mix di aziende di diversi settori dell'economia.

Diversificazione geografica - Diversificare un portafoglio di investimenti in diverse aree geografiche dovrebbe ridurre anche il rischio totale.

Multi-Asset - infine, gli investitori che vogliono costruire un portafoglio equilibrato dovrebbero assolutamente familiarizzare con diversi tipi di attività. Tale strategia può includere azioni, obbligazioni, materie prime, metalli preziosi, contanti e immobili. Un portafoglio multi-asset accuratamente selezionato dovrebbe diversificare il rischio, proteggendo così il patrimonio dalla volatilità e dalle oscillazioni del mercato.

Una bassa correlazione contribuisce notevolmente alla riduzione del rischio rispetto ai portafogli con posizioni maggiormente correlate. Pertanto, gli investimenti diversificati con correlazione bassa o negativa dovrebbero essere di grande importanza per gli investitori avversi al rischio. Fonte: Columbia Management Investment Advisers (via yieldstreet.com)

Come diversificare il tuo portafoglio con i CFD

Due tipi di strumenti possono essere particolarmente utili per gli investitori in azioni che vogliono assemblare un portafoglio diversificato: i CFD e gli ETF.

I CFD sono strumenti finanziari derivati che permettono ai trader di trarre vantaggio dai prezzi che salgono (posizioni lunghe) o dai prezzi che scendono (posizioni corte) sugli strumenti finanziari sottostanti. Per questo motivo, è possibile coprire le posizioni se un investitore sospetta che possano verificarsi delle rapide oscillazioni del mercato. Aprendo la posizione opposta (ad esempio, inizialmente un trader possiede 1000 azioni della società XYZ e poi va allo scoperto su 1000 azioni della società XYZ in una transazione CFD), la posizione viene neutralizzata.

La piattaforma di trading di XTB fornisce l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, compresi i contratti per differenza (CFD), come ORO, ARGENTO, OLIO o indici azionari - DE30, US500, US30 tra gli altri. I CFD possono aiutarti a diversificare il tuo portafoglio di trading.

Diamo un'occhiata a uno dei mercati più popolari, ovvero il mercato dell'oro. I CFD sono strumenti a leva, il che significa che gli investitori sono in grado di ottenere un'esposizione al mercato usando un deposito relativamente piccolo. Tuttavia, i CFD sono anche associati a un rischio più elevato, poiché il trading con leva potrebbe potenzialmente amplificare sia i guadagni che le perdite.

1 lotto del mercato dell' ORO è uguale a 100 once. Tuttavia, vale la pena sottolineare che i CFD consentono il trading di micro lotti in modo che i trader possano facilmente personalizzare la dimensione della loro posizione. Per esempio, se un trader vuole andare lungo sull'oro, lui o lei può scegliere il volume che può permettersi (ad esempio 0,10 lotti). Inoltre, i trader non hanno bisogno di possedere grandi quantità di denaro in quanto la leva finanziaria ammonta a 1:20 in questo caso.

Il trading di altri CFD è fatto in modo simile. Per quanto riguarda gli indici, i CFD riflettono i maggiori benchmark azionari delle principali borse. Per esempio, US500 traccia la performance delle 500 maggiori azioni americane quotate sul mercato organizzato - questo si riferisce all'indice S&P 500. Anche qui la leva finanziaria ammonta a 1:20 e la dimensione minima della posizione che i trader possono aprire è di 0,01 lotti.

D'altra parte, gli exchange traded funds (ETF) potrebbero essere una soluzione interessante per gli investitori che vogliono ottenere un'esposizione a diversi mercati. Invece di comprare più azioni, si può diversificare il rischio comprando un ETF focalizzato su un settore specifico dei mercati finanziari (per esempio energia, finanza, metalli preziosi ecc.). Ci sono ETF che seguono i principali indici azionari, obbligazioni, mercati dei metalli preziosi e altre materie prime - la varietà di questi strumenti è molto ampia. Ecco perché sia gli ETF che i CFD sono diventati una soluzione popolare tra molti trader. Bisogna ammettere che la diversificazione del rischio è diventata facilmente accessibile per i trader al dettaglio in questi giorni.

Diversificazione del portafoglio con le materie prime

Le opportunità di diversificazione che gli investitori cercano per bilanciare la loro esposizione ad azioni e obbligazioni possono essere ottenute investendo in materie prime. Poiché i mercati sono diventati fortemente interconnessi negli ultimi anni, le materie prime possono rivelarsi un pezzo mancante del puzzle del portafoglio.

I trader sono in grado di perseguire la diversificazione negli investimenti con il trading di materie prime attraverso la piattaforma di trading XTB. Ci sono diversi modi per farlo:

Fai trading di materie prime con i CFD - materie prime agricole (ad esempio CORN, SOYBEAN), materie prime energetiche (ad esempio OIL, NATGAS), metalli industriali (ad esempio COPPER, ALUMINIUM), metalli preziosi (ad esempio GOLD, SILVER) e molti altri.

- materie prime agricole (ad esempio CORN, SOYBEAN), materie prime energetiche (ad esempio OIL, NATGAS), metalli industriali (ad esempio COPPER, ALUMINIUM), metalli preziosi (ad esempio GOLD, SILVER) e molti altri. Fare trading sulle materie prime con gli ETF - vari ETF permettono agli investitori di ottenere un'esposizione ad alcune materie prime, ad esempio oro, argento, metalli industriali o gas naturale. Gli Exchange traded funds possono essere un ottimo modo per diversificare il rischio in mezzo alle aspettative di inflazione crescente nel 2021.

La ricerca accademica e gli investitori professionali hanno trovato prove che le correlazioni tra le classi di attività sono aumentate negli ultimi anni. Nel frattempo, le materie prime sono caratterizzate da fattori di rischio distinti, rispetto alle azioni e alle obbligazioni, quindi dovrebbero essere prese in considerazione mentre si assembla un portafoglio di trading diversificato. In effetti, le materie prime forniscono una copertura naturale contro le perdite nelle partecipazioni azionarie e di debito in periodi di inflazione più alta. Le aspettative d'inflazione hanno subito un'impennata al giorno d'oggi, che può essere associata all'aumento dei prezzi delle materie prime, alla riapertura delle principali economie e alla domanda repressa, ma anche all'enorme stimolo fiscale e monetario.

Le variazioni del prezzo del petrolio sono state correlate positivamente e significativamente con le aspettative di inflazione. Fonte: Yardeni Research (yardeni.com)

Anche i prezzi delle materie prime industriali pesano sulle aspettative di inflazione. Fonte: Yardeni Research (yardeni.com)

Oltre a questo, gli investitori potrebbero anche cercare un'esposizione indiretta ai prezzi delle materie prime. Investire in azioni i cui prezzi dipendono fortemente da certe materie prime è un altro modo di creare un portafoglio diversificato. Per esempio, le società di estrazione del rame dipendono dal rame, il che significa che le loro azioni sono correlate positivamente e significativamente ai prezzi del rame. Lo stesso schema può essere applicato ad altre materie prime (ad esempio i minatori d'oro o i produttori di petrolio). Vale la pena sottolineare che tale soluzione può avere un vantaggio importante rispetto all'investimento diretto in materie prime, poiché alcune società possono anche pagare dividendi.

Il nostro scanner di ETF può essere utile quando si cercano ETF basati su materie prime. Fonte: xStation 5