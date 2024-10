Tempo di lettura: 4 minute(s)

Quando fai trading sui mercati finanziari, è bene avere più informazioni possibile. xStation 5 ti da un reale vantaggio in termini di ricerca ed identificazione di potenziali opportunità di trading. In questo tutorial, osserveremo le funzioni uniche di xStation5 progettate per aiutarti a tradare meglio.

Sotto la sezione “Analisi di Mercato”, puoi trovare Stock Scanner, Strumenti "caldi" e Scanner ETF. Le etichette di questa funzione sono state concepite per darti maggiori informazioni prima di iniziare a fare trading.

Stock Scanner

Lo Stock Scanner consente di filtrare migliaia di azioni reali e CFD su azioni facendone una lista secondo specifici parametri impostati da te, come la capitalizzazione del mercato, gli utili per azione, il rapporto dei prezzi sui guadagni (P/E), dividend yield, return on equity (ROE), e BETA. Vi sono molti altri filtri disponibili, che sono visibili cliccando su “mostra più filtri”. Una volta che hai selezionato quali filtri sono per te importanti, devi restringere o espandere la scala di ogni filtro fino ai livelli che desideri e la lista delle azioni si restringe automaticamente soltanto a quelle che rispondono ai tuoi parametri. Puoi anche ulteriormente restringere le selezioni per Paese o settore. Questo è uno strumento assai potente che ti aiuta a trovare un'azienda che risponde alle tue esigenze di trading. Questo tool ti permette di identificare gli strumenti che ti interessano in un istante e senza sforzo.

Strumenti “caldi”

La sezione “Strumenti caldi” mostra quali strumenti sono quelli col maggior incremento e quali quelli in maggior ribasso durante diversi periodi di tempo. Più forte è lo strumento, più è verde, mentre gli strumenti più deboli sono in rosso. Puoi scegliere forex, azioni ed il relativo periodo di tempo tramite I menu a discesa e la mappa degli strumenti caldi verrà automaticamente generata in base ai filtri.

Il modo in cui le informazioni vengono presentate varia a seconda che si tratti di forex o azioni. Per il forex, la valuta principale viene mostrata al centro della mappa, ed i mercati su cui ha avuto i maggiori incrementi sono mostrati sono mostrati a sinistra, mentre i mercati in cui è più debole sono mostrati a destra, in verde. Così ad esempio, osservando la valuta USD, puoi vedere che nell’ultima settimana è più forte contro quelle valute mostrate a sinistra, ma ha perso valore nei confronti di quelle valute mostrate sulla destra. Come puoi far uso di ciò nel trading? Immagina che sia il terzo giorno consecutivo in cui lo USD perde contro lo JPY. Dai una rapida occhiata al grafico per vedere come il movimento su USDJPY potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni. Il cambiamento nel valore di USDJPY che hai notato ha mostrato che il trend al ribasso dovrebbe rimanere invariato e ciò viene confermato da quanto avviene sul grafico: dovresti usare queste informazioni nel prendere una posizione.

Per le equities, le azioni sono raggruppate per settore, con le dimensioni dei blocchi basate sulla capitalizzazione del mercato. Ecco il perché vedrai Apple che ha un blocco largo rispetto a Hewlett Packard. Come prima, le azioni più forti sono colorate in verde mentre le più deboli sono di colore rosso, a seconda del periodo di tempo. Se clicchi su una certa azione, si apre un pop up che ti mostra la performance dell’azione rispetto al resto del settore. Per fare trading su qualsiasi strumento sulla mappa degli strumenti caldi fai doppio clic sullo strumento ed apparirà la finestra di un nuovo ordine.

Scanner ETF

Lo Scanner ETF consente di filtrare migliaia di ETF reali e CFD su ETF facendone una lista secondo specifici parametri impostati da te, come Attivo netto, TER, Ritorno cumulativo, Deviazione Standard su 3 anni, Coefficiente Alfa su 3 anni. Vi sono molti altri filtri disponibili, che sono visibili cliccando su “mostra più filtri”. Una volta che hai selezionato quali filtri sono per te importanti, devi restringere o espandere la scala di ogni filtro fino ai livelli che desideri e la lista degli ETF si restringe automaticamente soltanto a quelle che rispondono ai tuoi parametri. Puoi anche ulteriormente restringere le selezioni per Paese o settore. Questo è uno strumento assai potente che ti aiuta a trovare un ETF che risponde alle tue esigenze di trading. Così come lo Stock Scanner, questo tool ti permette di identificare gli strumenti che ti interessano in un istante e senza sforzo.