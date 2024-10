Analisi Fondamentale - Definizioni

Tempo di lettura: 4 minute(s)

A differenza dell'analisi tecnica, che esamina l'azione e le tendenze dei prezzi per individuarne la direzione successiva, gli analisti fondamentali considerano tutti i dati disponibili per aiutarli a determinare il valore relativo di un mercato.

Dati macroeconomici - dati relativi alla performance dell'economia nel suo complesso. Possono riferirsi alla crescita economica (per esempio i rapporti sul PIL), all'occupazione (per esempio il tasso di disoccupazione) o all'inflazione (per esempio i rapporti sull'IPC). Di solito sono preparati e rilasciati dagli uffici statistici nazionali e da altre istituzioni statali, per esempio, l'US Census Bureau o l'US Bureau of Labor Statistics.

Inflazione - rappresenta i cambiamenti dei prezzi in un periodo di tempo. Se c'è un aumento del livello medio dei prezzi, il potere d'acquisto di una data valuta diminuisce. Di conseguenza, il livello generale dei prezzi di beni e servizi aumenta. L'opposto dell'inflazione è la deflazione - uno scenario in cui i prezzi scendono generalmente in un'economia.

Disoccupazione - un termine che si riferisce agli individui che sono occupabili e cercano attivamente un lavoro, ma non sono in grado di trovare un lavoro al momento attuale. È spesso misurata dal tasso di disoccupazione (dividendo il numero di disoccupati per il numero totale di persone nella forza lavoro).

NFP (Non-farm payrolls) - rapporto chiave sul mercato del lavoro degli Stati Uniti rilasciato mensilmente, di solito il primo venerdì di ogni mese. Il dato principale misura il numero di posti di lavoro aggiunti o persi nell'economia statunitense (escluso il settore agricolo) nell'ultimo mese. Il rapporto è di grande importanza per i mercati in quanto mostra la performance della più grande economia del mondo.

PIL - il termine sta per prodotto interno lordo, che misura il valore monetario dei beni e servizi finali (quelli che vengono acquistati dall'utente finale) prodotti in un paese in un determinato periodo di tempo, di solito un trimestre o un anno. È diventato ampiamente utilizzato come punto di riferimento per la salute dell'economia (nazionale o globale).

Tassi di interesse - in generale è l'importo che viene addebitato per il prestito di denaro - una percentuale dell'importo totale del prestito. Per quanto riguarda i mercati finanziari, i tassi d'interesse di riferimento sono fissati dalle banche centrali. Questo influenza la crescita economica, l'inflazione e la forza della valuta locale.

Falchi e colombe - termini che descrivono la politica monetaria preferita da alcune persone, di solito per quanto riguarda i banchieri centrali. I "falchi" (Hawks) favoriscono politiche restrittive (ad esempio, tassi di interesse più alti) al fine di mantenere l'inflazione sotto controllo. D'altra parte, le colombe (Dove) optano per politiche monetarie espansive (ad esempio, tassi di interesse più bassi o QE), misure che ci si aspetta rilancino l'economia.

Calendario macroeconomico - un calendario che contiene i comunicati economici, che sono cruciali dal punto di vista degli investitori e dei trader. I trader diurni di solito si concentrano sul giorno successivo, quindi cercano gli eventi più importanti durante la prossima giornata di trading. Le stampe economiche più importanti sono solitamente contrassegnate da tre punti/stelle - tali rapporti spesso "muovono" i mercati.

Banca centrale - un'istituzione finanziaria che è responsabile della supervisione del sistema monetario e della conduzione della politica monetaria. La maggior parte delle banche centrali ha obiettivi specifici, per esempio, mantenere i prezzi stabili o raggiungere la massima occupazione. Per perseguire i suoi obiettivi, una banca centrale allenta o restringe l'offerta di denaro e la disponibilità di credito (ad esempio il meccanismo dei tassi di interesse) o stabilisce i requisiti per il settore bancario.

BCE - la Banca centrale europea. La banca centrale dei 19 paesi dell'Unione Europea che usano l'euro. Il suo obiettivo primario è quello di mantenere la stabilità dei prezzi. La Banca ha sede a Francoforte, in Germania. L'attuale presidente della BCE è Christine Lagarde.

Fed - il sistema della Federal Reserve. La banca centrale degli Stati Uniti. I suoi obiettivi principali sono: stabilizzare i prezzi, massimizzare l'occupazione e moderare i tassi di interesse a lungo termine. Il Federal Reserve System è composto da 12 Federal Reserve Banks. L'attuale presidente della Fed è Jerome Powell.

FOMC - il Comitato Federale del Mercato Aperto. L'organo di politica monetaria del Federal Reserve System. È composto da 12 membri. Il FOMC programma otto riunioni all'anno, ma può anche tenere riunioni non programmate se necessario. C'è una dichiarazione di politica emessa dopo ogni riunione. Il documento riassume le prospettive economiche del Comitato e le decisioni prese durante la riunione.

BoJ - la Banca del Giappone. La banca centrale del Giappone, responsabile dell'emissione e della gestione della valuta giapponese (lo yen - JPY) e dell'attuazione della politica monetaria tra le altre attività. La Banca è guidata dal governatore Haruhiko Kuroda.

BoE - la Banca d'Inghilterra. La banca centrale del Regno Unito. Emette la valuta (la sterlina - GBP) e supervisiona la politica monetaria. L'attuale governatore della BoE è Andrew Bailey.

RBA - la Reserve Bank of Australia. La banca centrale dell'Australia. Il suo compito è di contribuire alla stabilità della valuta (il dollaro australiano - AUD), alla piena occupazione, alla prosperità economica e al benessere del popolo australiano. L'attuale governatore della RBA è Philip Lowe.

