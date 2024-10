Market sentiment e posizionamento

Tempo di lettura: 7 minute(s)

I mercati sono spesso guidati dalle emozioni, piuttosto che dall'economia. Scopri di più con questa lezione.

Anche se i prezzi dei beni dipendono prevalentemente da fattori fondamentali e tecnici, possono essere influenzati anche dal sentimento del mercato. Infatti, i mercati sono in gran parte guidati da emozioni, e il sentimento può riflettere nei prezzi.

Ad esempio, il mercato ha reagito con nervosismo a una vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016. Mentre la maggioranza dei sondaggi prevede una vittoria per Hillary Clinton, i mercati sono entrati in uno stato di shock quando Trump è nato come vincitore. Una reazione nervosa ha portato ad una cessione del dollaro USA e degli indici statunitensi, ma non appena i nervi sono stati calmati, i commercianti hanno iniziato a comprare il dollaro e le scorte. Perché? Perché la politica di Trump è stata vista come un positivo per l'economia statunitense. Tuttavia, la prima reazione è stata determinata principalmente dal sentimento, non dai fattori fondamentali. Ecco perché è importante prendere in considerazione il sentimento mentre si scambiano e sapere quali indicatori potrebbero essere utili in questo settore.

Cos’è il market sentiment?

Il sentimento del mercato potrebbe essere definito come l'atteggiamento complessivo degli investitori verso un bene particolare o il mercato nel suo complesso. È un sentimento o un tono di un mercato, o la sua psicologia, come rivelato attraverso l'attività e il movimento dei prezzi. È importante ricordare che il sentimento non è sempre basato sui fondamenti. Ciò significa che gli investitori potrebbero avere una visione particolare in base a ciò che si sentono piuttosto che a quello che vedono. "Comprare sul rumore vendere alla notizia" sorge alla mente.

Il sentimento potrebbe essere descritto come ribassista, neutrale o rialzista. Quando prevale l'umore ribassista, le scorte stanno scendendo. Lo stesso vale per la valuta - il sentimento ribassista avrebbe pesato su di esso. D'altra parte, una visione rialzista è positiva che supporta le azioni e le valute.

Come si misura?

Questa è la parte difficile. Come misurate qualcosa che è strettamente legato alla psicologia? Nei mercati finanziari, ognuno ha il proprio parere e tutti cercano un vantaggio. Tuttavia, esistono diversi indicatori basati su sondaggi condotti tra i partecipanti al mercato. Ecco alcuni dei più popolari:

AAII Bull and Bear - L'indagine di sentimento degli investitori AAII è probabilmente l'indagine più diffusa che si riferisce a Wall Street. È condotta tra i membri di AAII che rispondono alla stessa semplice domanda ogni settimana. I risultati sono compilati nell'analisi AAI Investor Sentiment, che offre una panoramica sull'umore dei singoli investitori. L'AAII Investor Sentiment Survey è divenuta una misura ampiamente seguita dallo stato d'animo degli investitori individuali. I risultati dell'indagine settimanale sono pubblicati su siti web come Bloomberg e sono ampiamente seguiti da parte dei partecipanti al mercato.

- L'indagine di sentimento degli investitori AAII è probabilmente l'indagine più diffusa che si riferisce a Wall Street. È condotta tra i membri di AAII che rispondono alla stessa semplice domanda ogni settimana. I risultati sono compilati nell'analisi AAI Investor Sentiment, che offre una panoramica sull'umore dei singoli investitori. L'AAII Investor Sentiment Survey è divenuta una misura ampiamente seguita dallo stato d'animo degli investitori individuali. I risultati dell'indagine settimanale sono pubblicati su siti web come Bloomberg e sono ampiamente seguiti da parte dei partecipanti al mercato. CNN Fear and Greed index - L'indice di paura e avidità è un po 'diverso nella sua costruzione. Non si basa sull'indagine condotta tra gli investitori, ma tiene conto di varie misure, incluse quelle che si riferiscono al sentimento del mercato come l'indice VIX. I risultati sono mostrati su una scala da 0 a 100. Maggiore è la lettura, gli investitori più impazienti sono. Un livello di 50 è visto come neutro.

- L'indice di paura e avidità è un po 'diverso nella sua costruzione. Non si basa sull'indagine condotta tra gli investitori, ma tiene conto di varie misure, incluse quelle che si riferiscono al sentimento del mercato come l'indice VIX. I risultati sono mostrati su una scala da 0 a 100. Maggiore è la lettura, gli investitori più impazienti sono. Un livello di 50 è visto come neutro. XTB market sentiment - il sentimento del mercato potrebbe essere verificato anche su xStation 5, la nostra piattaforma più avanzata. Tutto quello che devi fare è accedere a esso e scegliere e trovare nella sezione analisi del mercato.

Ci sono anche altri indicatori e indagini che vengono esaminati, ma questi tre sono aggiornati regolarmente e sono popolari tra i commercianti.

Positioning - un altro approccio al sentimento del mercato

Il posizionamento potrebbe essere un altro indicatore del sentimento del mercato. Mentre le indagini di sentimento descrivono la visione del mercato, il posizionamento lo mostra in forma di trades aperti. Ciò significa che la vista rialzista o ribassista potrebbe essere vista nel numero di lunghezze aperte o corti in un futuro specifico di valuta, di merci o di indici. Ad esempio, se un rapporto mostra un solido aumento delle posizioni lunghe nel dollaro statunitense, ciò significa che la prospettiva del mercato è bullish sulla valuta.

Le relazioni più popolari e più importanti sul posizionamento sono gli impegni CFTC delle relazioni tra i traders. Forniscono una ripartizione di ogni interesse aperto di martedì per i mercati in cui 20 o più operatori detengono posizioni uguali o superiori ai livelli di rapporto stabiliti dal CFTC. I rapporti CFTC mostrano essenzialmente le posizioni lunghe o corte nette per ogni contratto futures disponibile per tre diversi tipi di operatori: commercial traders, non-commercial traders and non-reporting traders. Quanto a noi, i più importanti sono gli scambi che sono stati aperti da operatori non commerciali in quanto hanno il più grande impatto sui prezzi degli asset.

Vediamo come funziona su un esempio. Guardate la tabella sopra - come si può vedere, la linea mostra il posizionamento speculativo netto su olio. Ciò significa che mostra una differenza tra posizioni lunghe e corte. Quanto più alto è, più senso il sentimento. Come si può vedere, il numero di posizioni speculative nette è piuttosto elevato, il che significa che l'umore è piuttosto bullish.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Ogni rapporto del CFTC potrebbe essere analizzato in questo modo e ognuno fornirà informazioni simili. Come tale, concentriamo su come questo possa essere utilizzato nel tuo trading.

Come mettere in pratica queste nozioni

Ora sai cosa è esattamente il sentimento del mercato e come può essere misurato. Sai anche come analizzare i dati di posizionamento forniti non solo da CFTC, ma da banche e da altre istituzioni. Tuttavia, è ancora da dire come utilizzare le informazioni in pratica. Se il mercato è rialzista, significa che si aspetta che indici o valute si rafforzino. In una tale situazione il posizionamento dovrebbe mostrare un sacco di posizioni lunghe aperte. Ciò può significare che, qualora si verifichi qualcosa inatteso, gli investitori dovranno chiudere rapidamente i propri scambi, il che può portare ad un calo significativo del prezzo di tale bene. Come si può vedere, una situazione simile è avvenuta nel marzo 2015 con il dollaro USA. Il mercato è stato lungo il dollaro e il posizionamento netto lungo è stato a livelli estremamente elevati.

La Fed, tuttavia, ha deciso nella sua riunione di non inviare un segnale hawkish, che ha costretto i traders a chiudere il loro dollaro a lungo. Ciò ha portato alla caduta drammatica del dollaro statunitense che ha inviato l'EURUSD da 1,05 a 1,10 in meno di 3 ore, come mostrato nella tabella sottostante.

Inoltre, i dati potrebbero essere usati anche per determinare se ci sono potenziali movimenti recenti per continuare. Ad esempio, se si osserva una bella tendenza al rialzo sugli indici azionari, ma il sentimento rimane estremamente riuscito e il posizionamento è anche elevato, il che significa che non c'è molto potenziale per continuare la mossa. Se l'intero mercato è long, allora chi acquisterà ulteriori titoli?

Non è tutto oro quello che luccica

Come abbiamo dimostrato, il sentimento del mercato potrebbe essere uno strumento utile per analizzare il mercato. Potrebbe agire come indicatore contrario, ma potrebbe anche mostrare se c'è ancora un combustibile per continuare la nuova mossa. Tuttavia, una cosa deve essere ricordata. Gli indicatori di posizionamento e posizionamento sono in ritardo, il che significa che è normale riscontrare un cambiamento in seguito, non prima di una mossa specifica. Ecco perché devono essere utilizzati come uno strumento aggiuntivo e non l'unico indicatore per analizzare il comportamento di un mercato.