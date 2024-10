Analisi Tecnica - Indicatori

Nella disciplina dell'analisi tecnica, gli indicatori corrispondono a costruzioni matematiche volte all'analisi dell'andamento dei prezzi e dei volumi scambiati di un titolo finanziario, con lo scopo di prevedere l'andamento futuro delle quotazioni di tale strumento.

Andiamo dunque ad analizzare gli indicatori più importanti: Media Mobile La media mobile è uno degli indicatori più semplici, ma spesso genera ottimi segnali e, per questo motivo, è ampiamente utilizzato. Tuttavia, richiede un'impostazione appropriata del parametro principale. Per esempio, quando c'è una forte tendenza nel mercato, una media a breve termine funzionerà meglio. Secondo la regola principale, finché il prezzo si trova sopra la media, ci si dovrebbe aspettare che il prezzo continui a salire. D'altra parte, se il prezzo rimane sotto la media, allora prevale la tendenza al ribasso. Nell'esempio qui sotto, il prezzo è rimbalzato dalla media e la tendenza al rialzo è continuata. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Trend line La trendline è uno degli strumenti di analisi tecnica più semplici. L'esempio qui sotto mostra una tendenza al rialzo, con la linea di tendenza che traccia i minimi locali. Come regola generale, finché il prezzo rispetta la linea, ci si dovrebbe aspettare che la tendenza al rialzo continui. Tuttavia, una rottura più bassa (freccia rossa) può annunciare un potenziale cambiamento di tendenza. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Ritracciamenti di Fibonacci Utilizzando gli strumenti di Fibonacci, si può misurare la gamma di singoli impulsi e correzioni. I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono linee orizzontali che indicano i possibili livelli di supporto e resistenza dove il prezzo potrebbe potenzialmente invertire la direzione. Nell'esempio qui sotto, è stato misurato un impulso al ribasso. Il movimento di correzione ha prima testato il 38,2% di ritracciamento, prima di muoversi più in basso verso il 61,8% di ritracciamento. A questo punto lo slancio verso il basso è svanito e il prezzo è tornato alla tendenza principale al ribasso. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Geometria del mercato - 1:1 struttura Un altro metodo di analisi dei grafici è la cosiddetta geometria del mercato. Accade spesso che le correzioni al ribasso così come gli impulsi al rialzo in una data tendenza siano della stessa portata o molto simili. La geometria può quindi essere utilizzata per unirsi alla tendenza prevalente dopo la correzione, o per prenotare i profitti in un potenziale punto di svolta Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Esempio: unirsi alla tendenza attuale L'esempio qui sotto mostra che il prezzo ha rispettato la portata della prima correzione al ribasso per molto tempo. Ogni volta che il limite inferiore della struttura 1:1 è stato testato (il rettangolo viola), c'è stato un rimbalzo e il prezzo ha colpito un nuovo massimo locale. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Se abbiamo posizioni long (buy) nel nostro portafoglio e il mercato reagisce al limite superiore della struttura 1: 1 risultante dal precedente impulso al rialzo, allora questo livello può essere utilizzato per prenotare i profitti o la chiusura parziale della posizione. Spesso gli estremi locali possono essere determinati con l'aiuto della geometria, il che è particolarmente utile nel trading intraday. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Zone di Supporto / resistenza Le zone di supporto e resistenza sono semplicemente zone orizzontali segnate dalle precedenti reazioni dei prezzi. Nel caso di una tendenza al rialzo - la rottura al di sopra del massimo recente porta alla creazione di una zona di reazione, che può poi essere usata come supporto. In questo caso, il principio dell'inversione di polarità ha luogo - dopo aver negato il livello di resistenza, dovrebbe essere trattato come supporto. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Abbiamo a che fare con una situazione simile anche in una tendenza al ribasso. Nel caso in cui il prezzo rompa sotto il recente minimo (minimo locale), allora questo livello dovrebbe agire come resistenza in futuro. Questo è mostrato nell'esempio qui sotto. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

