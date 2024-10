Cable su Fx - Definizione

Scopri a cosa si riferisce il soprannome "Cable", usato nel mercato Forex.

Cable è un termine legato al cambio usato per la coppia valutaria GBPUSD

Il termine ha gli origini nei tempi di telegrafo nel XIX secolo, quando transazioni tra Sterlina e Dollaro venivano eseguite tramite il cavo transatlantico

GBPUSD è una coppia valutaria principale, con GBP – conosciuta anche sotto il nome di Sterlina - costituisce la valuta più vecchia ancora in uso La Sterlina è la valuta più vecchia del mondo ancora in circolazione e costituisce uno dei mercati più liquidi nel mondo. Siccome sterlina contro dollaro è una delle coppie valutarie più tradate, il termine ‘cable’ viene spesso usato in aziende finanziarie, trading rooms e giornalismo di mercato. Il termine ‘cable’ è datato per gli anni 1800, quando il tasto di cambio tra il dollaro e la sterlina veniva trasmesso attraverso l’Atlantico tramite un grande cavo che percorreva il fondo dell’oceano tra i due paesi. Il Cable è fortemente correlato con la coppia valutaria più diffusa nel mondo, EURUSD. Questo è il motivo per cui molti trader decidono di non tradare su questi due mercati simultaneamente perché esiste una grande probabilità che tutti e due i mercati si sposteranno nella stessa direzione. Sull’esempio di sopra puoi vedere il mercato GBPUSD (candele rosse e verdi) e il mercato EURUSD (candele azzurre e bianche) e notare che dal 2012 tutti e due i mercati si sono mossi secondo degli schemi molto simili.

