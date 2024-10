FOREX - Definizioni

In questo articolo troverai tutti i termini chiave riguardanti il Forex, che ogni trader dovrebbe conoscere prima di intraprendere il proprio percorso nei mercati finanziari.

Il mercato over-the-counter (OTC) è un mercato decentralizzato in cui i partecipanti al mercato scambiano azioni, materie prime, valute o altri strumenti direttamente tra due parti e senza una borsa centrale o un broker.

Coppia di valute è una quotazione di due valute diverse, dove una è quotata contro l'altra. Ogni valuta è rappresentata con un'abbreviazione di tre lettere e di solito è separata dalla valuta a cui è abbinata con uno spazio, un punto o una barra. Per esempio, EUR/USD si riferisce alla coppia di valute Euro-Dollaro USA. La prima valuta elencata di una coppia di valute è chiamata valuta di base, e la seconda valuta è chiamata valuta di quotazione.

Valuta di base e valuta di quotazione - il calcolo per i tassi tra coppie di valute estere è un fattore della valuta di base. Tipicamente, la coppia di valute sarà rappresentata come segue - EUR/USD 1.1830. In questo esempio, l'euro (EUR) è la valuta di base e il dollaro americano (USD) è la valuta di quotazione. La differenza tra le due valute è un rapporto di prezzo. Indica quanto della valuta di quotazione è necessario per acquistare un'unità della valuta di base. Così per un euro sarà scambiato per 1,1830 dollari USA.

I Majors sono le coppie di valute più comunemente scambiate a livello globale. Coinvolgono le valute euro, dollaro USA, yen giapponese, sterlina, dollaro australiano, dollaro canadese e franco svizzero. Le valute principali sono quelle in cui è denominata la maggior parte delle transazioni estere del mondo, il che significa che sono le più liquide. Sono anche le valute con cui i paesi valutano più comunemente la propria valuta.

Le coppie minori , conosciute anche come coppie di valute incrociate, sono coppie che non includono il dollaro americano, ma includono almeno una delle altre tre valute principali del mondo. Queste coppie leggermente meno popolari spesso sperimentano oscillazioni più violente in entrambe le direzioni a causa della minore liquidità sul mercato. Questo significa anche che i loro spread sono spesso più ampi rispetto alle principali.

Le coppie "exotic" sono solitamente composte da una valuta principale insieme a una valuta poco scambiata o a una valuta dei mercati emergenti. Gli esempi includono USD/TRY, USD/MXN/ EURPLN o EUR/HUF. Queste coppie non sono scambiate così spesso come le maggiori o minori, quindi spesso il costo del trading di queste coppie può essere più alto delle maggiori o minori a causa della mancanza di liquidità in questi mercati. Le valute "exotic" possono essere estremamente volatili e spesso vengono scambiate a bassi volumi.

Sessioni di trading sul forex - Il mercato del forex è disponibile per il trading 24 ore al giorno, cinque giorni e mezzo alla settimana e può essere diviso in quattro sessioni principali: Sessione di Sydney, sessione di Tokyo, sessione di Londra e sessione di New York. A volte le sessioni si sovrappongono, come un periodo di quattro ore per il picco di attività sia in Europa che in Nord America, che è spesso accompagnato da una maggiore volatilità.

Le valute delle materie prime sono valute di paesi con ricche risorse e grandi riserve di materie prime. Questi paesi dipendono fortemente dalle esportazioni di materie prime, quindi i tassi di cambio della loro valuta nazionale possono fluttuare insieme ai prezzi delle materie prime. Il gruppo delle valute delle materie prime include: Dollaro canadese, rubli russi, dollaro australiano, dollaro neozelandese.

