Calcolatrice di lotti su xStation 5

Tempo di lettura: 2 minute(s)

Il vantaggio della calcolatrice del trader è che determina istantaneamente ogni aspetto della tua posizione, permettendoti di prendere decisioni più informate e di avere un maggiore controllo del tuo trading, senza bisogno di calcoli manuali.

Indice Valore dello Stop Loss e del Take Profit

Una volta messo lo strumento che desideri nella Vista del mercato, puoi fare o doppio clic sullo strumento oppure cliccare sul pulsante “Apri ticket”. Una volta aperto il ticket, puoi iniziare ad usare la calcolatrice del trader. Osserviamo un esempio. Ipotizziamo che tu voglia aprire 1 lotto su GBP/USD. La calcolatrice ti darà subito il valore di un pip della tua posizione, in modo da farti sapere quale potrebbe essere il profitto o la perdita per ogni pip di movimento. Inoltre, la calcolatrice ti dice il margine richiesto per aprire la posizione, ed anche lo spread –che è il costo di apertura della posizione - nessuna commissione, e nessuno swap giornaliero. Valore dello Stop Loss e del Take Profit A differenza di molte altre piattaforme, la calcolatrice del trader di xStation 5 ti consente anche di impostare lo Stop Loss o il Take Profit basato su un certo numero di pip, il valore monetario o la percentuale del saldo corrente del tuo conto, consentendo un controllo più rapido e serrato dei tuoi metodi di gestione del rischio. Per impostare un ordine di Stop Loss o Take Profit, devi semplicemente mettere la spunta sull’opzione presente sulla calcolatrice. La calcolatrice espanderà allora il display e mostrerà tali valori. Puoi anche inserire dei valori o target di tua scelta, e così la calcolatrice aggiusterà le tue posizioni secondo il volume o il prezzo dello Stop Loss o del Take Profit, secondo le tue preferenze. Tornando al nostro esempio di GBP/USD, diciamo che vogliamo andare long 1 lotto ed inseriamo uno Stop Loss che è uguale al 3% del tuo saldo totale. La calcolatrice allora determina il tuo Stop Loss al numero di pips equivalente e specifica l'ammontare massimo della tua perdita. Dovresti impostare il tuo Stop Loss in un punto esatto: se non vuoi perdere più di, diciamo, di 100 GBP la calcolatrice può aggiustare la tua posizione a seconda del volume. Devi semplicemente fare lo switch sull'opzione “Modifica volume”’ ed impostare il tuo livello dello Stop Loss alla perdita massima in GBP. Puoi vedere che la calcolatrice di xStation 5 imposta automaticamente il volume adatto per questo caso, ossia 1.03 lotti. Infine puoi aggiungere un livello di Take Profit allo stesso modo, rendendo il tuo rapporto rischio:premio più acile da determinare ed applicare. Con xStation 5 è davvero facile!

