Tempo di lettura: 9 minute(s)

Gli Academy Awards , conosciuti come Oscar , rappresentano il più prestigioso riconoscimento cinematografico e hanno un impatto economico significativo sia per l’ industria del cinema che per la città di Los Angeles. Con l’ edizione 2025 alle porte, analizziamo i costi della cerimonia, gli investimenti necessari per ottenere una nomination e i benefici economici per i vincitori.

I costi della cerimonia degli Oscar 2025

Organizzare la cerimonia degli Oscar è un’operazione complessa che coinvolge migliaia di professionisti e richiede ingenti investimenti. Dal 2002, la cerimonia si svolge al Dolby Theatre di Los Angeles, un teatro costruito appositamente con un costo di 94 milioni di dollari e una capienza di 3.400 posti.

Per l’edizione del 2025, il costo stimato dell’evento è di circa 57 milioni di dollari, comprendendo spese logistiche come il celebre tappeto rosso da 50.000 piedi quadrati, che da solo costa oltre 24.000 dollari.

Gli attori e le attrici nominati investono anche ingenti somme nella loro immagine: in media, ogni partecipante spende 1,5 milioni di dollari per il proprio outfit. Alcuni casi eclatanti, come il collier Tiffany da 30 milioni di dollari indossato da Lady Gaga nel 2019, dimostrano quanto l’aspetto estetico sia fondamentale per costruire la propria immagine pubblica.

L’impatto economico sulla città di Los Angeles è considerevole: si stima che l’evento generi ogni anno circa 170 milioni di dollari per l’economia locale, grazie al turismo, alle prenotazioni alberghiere e agli eventi esclusivi organizzati nelle settimane precedenti la cerimonia.

I costi per ottenere una nomination agli Oscar 2025

Ottenere una candidatura agli Oscar non è solo una questione di merito artistico, ma richiede anche importanti investimenti nelle campagne promozionali. Secondo il produttore Stephen Follows, le case di produzione di Hollywood spendono tra i 100 e i 500 milioni di dollari all’anno per promuovere i loro film in vista della cerimonia.

Sebbene l’Academy imponga regole stringenti sulle strategie promozionali, molte produzioni investono in eventi privati e pubblicità sui principali media di settore. Una pagina pubblicitaria sulla rivista Hollywood Reporter durante la stagione degli Oscar può arrivare a costare fino a 72.000 dollari. Inoltre, le produzioni spesso assumono consulenti specializzati, con parcelle che variano tra i 10.000 e i 20.000 dollari per film.

Le polemiche non mancano: nel 2023, la nomination di Andrea Riseborough per To Leslie ha suscitato discussioni sul peso delle strategie di marketing nel processo di selezione, portando l’Academy a rivedere le proprie regole sulle campagne promozionali.

I benefici economici degli Oscar

Nonostante gli elevati costi di produzione e promozione, ottenere una nomination o una vittoria agli Oscar può generare notevoli benefici economici. Uno studio del 2012 condotto da Braithwaite et al. ha evidenziato che i film candidati al Miglior Film registrano un incremento medio di 4 milioni di dollari a settimana al botteghino dopo la candidatura. Considerando il periodo di sei settimane tra le nomination e la cerimonia, il guadagno totale può arrivare a 24 milioni di dollari.

I vincitori del premio per il Miglior Film ottengono un ulteriore aumento di circa 2 milioni di dollari a settimana dopo la cerimonia, mentre gli attori premiati ricevono in media un aumento del 20% nei compensi per i successivi progetti cinematografici.

Opportunità finanziarie e titoli da tenere d’occhio

Gli Oscar offrono molteplici opportunità per gli investitori, non solo nel cinema, ma anche nei settori collegati come moda, lusso e distribuzione cinematografica. Le case di produzione cinematografica, come Warner Bros. Discovery (WBD), Universal Pictures (CMCSA), Sony Pictures (6758.T), e Disney (DIS), sono da tenere d’occhio, poiché un film vincitore può dare una spinta enorme alle entrate, grazie all’incremento delle vendite globali, dei diritti di distribuzione e alla crescita del merchandising.

Inoltre, i film premiati o nominati agli Oscar hanno spesso un impatto significativo sul settore della moda e del lusso. Gli outfit indossati durante la cerimonia diventano tendenze globali, con i brand di alta moda che vedono un aumento della domanda per i loro prodotti. Questo fenomeno genera importanti ricadute economiche, soprattutto per le case di moda come Chanel, Gucci (Kering, KER.PA), Dior (LVMH, MC.PA) e Louis Vuitton (LVMH, MC.PA), che tradizionalmente sponsorizzano gli attori e gli stilisti durante la settimana degli Oscar. L'industria del lusso beneficia anche dell’aumento dell’interesse per i gioielli e gli accessori indossati dalle star, con brand come Tiffany & Co. (TIF), Bulgari (LVMH, MC.PA) e Cartier (Richemont, CFR.SW) che vedono incrementare le loro vendite.

Anche le piattaforme di streaming, tra cui Netflix (NFLX), Amazon Prime Video (AMZN), e Apple TV+ (AAPL), sono attivamente coinvolte, acquistando i diritti di distribuzione dei film candidati e beneficiando dell’esposizione globale che gli Oscar offrono. Con la continua espansione del mercato digitale, l'interesse per i contenuti premiati può portare a un aumento degli abbonamenti e, di conseguenza, a una crescita dei titoli azionari di queste piattaforme.

Per quanto riguarda le sale cinematografiche, l’effetto Oscar può rivelarsi fondamentale per l’aumento delle proiezioni e delle vendite al botteghino. I film vincitori, soprattutto quelli che conquistano il titolo di Miglior Film, tendono a essere riproposti in tutto il mondo, portando maggiore afflusso di pubblico e incrementando il fatturato delle catene cinematografiche. Aziende come AMC Entertainment (AMC) e Cinemark Holdings (CNK) sono esempi di titoli azionari da monitorare, poiché beneficiano direttamente del boom di affluenza nelle sale durante il periodo post-Oscar.

Inoltre, il mercato del cinema è sempre più connesso con altre industrie, come quella tecnologica e quella dei media. Aziende specializzate in effetti speciali, produzione di contenuti e tecnologie per il cinema stanno vedendo una crescente domanda, soprattutto per film in 3D e contenuti in realtà virtuale. Aziende come Nvidia (NVDA), che fornisce tecnologie avanzate per effetti visivi, e Dolby Laboratories (DLB), specializzata in tecnologie audio-video di alta qualità, sono ben posizionate per beneficiare dell'innovazione tecnologica che accompagna l’evoluzione del settore cinematografico.

Dove i soldi lavorano per te Investire è rischioso. Investi responsabilmente Apri un account

Tuttavia, è importante ricordare che investire in qualsiasi settore, compreso quello cinematografico e tecnologico, comporta dei rischi. Gli investitori dovrebbero valutare attentamente la propria esperienza, conoscenza e propensione al rischio prima di prendere decisioni di investimento. È sempre consigliabile condurre un'analisi approfondita e, se necessario, consultare esperti del settore per prendere decisioni informate in linea con i propri obiettivi finanziari e il proprio profilo di rischio.

Attività come la produzione di scenografie, effetti visivi e audio, così come il coinvolgimento delle piattaforme digitali per la distribuzione dei contenuti, creano un ecosistema interconnesso che può generare profitti considerevoli. Gli investitori, dunque, devono osservare come l'interazione tra cinema, moda, lusso e distribuzione digitale stia evolvendo. Con l'espansione delle piattaforme globali e l'aumento delle collaborazioni intersettoriali, le opportunità finanziarie sono in forte crescita e gli Oscar restano un potente catalizzatore di tendenze e cambiamenti nel mercato.

Fonte: Money.com

Le candidature agli Oscar 2025

Con l’avvicinarsi della cerimonia degli Oscar 2025, l’industria cinematografica ha annunciato le nomination, celebrando le migliori pellicole e performance dell'anno passato.

Miglior Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Miglior Attore

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

Sebastian Stan - The Apprentice

Miglior Attrice

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - I'm Still Here

Miglior Attrice Non Protagonista

Monica Barbaro - A Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Miglior Attore Non Protagonista

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

Miglior Regista

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Brady Corbet - The Brutalist

Coralie Fargeat - The Substance

James Mangold - A Complete Unknown

Miglior Sceneggiatura Adattata

A Complete Unknown - Jay Cocks e James Mangold

Conclave - Peter Straughan

Emilia Pérez - Jacques Audiard

Nickel Boys - RaMell Ross e Joslyn Barnes

Sing Sing - Clint Bentley e Greg Kwedar

Miglior Sceneggiatura Originale

Anora - Sean Baker

The Brutalist - Brady Corbet e Mona Fastvold

A Real Pain - Jesse Eisenberg

September 5 - Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David

The Substance - Coralie Fargeat

Miglior Canzone Originale

Never Too Late - Elton John: Never Too Late

El Mal - Emilia Pérez

Mi Camino - Emilia Pérez

Like A Bird - Sing Sing

The Journey - The Six Triple Eight

Miglior Colonna Sonora Originale

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Miglior Film Internazionale

I'm Still Here - Brasile

The Girl with the Needle - Danimarca

Emilia Pérez - Francia

The Seed of the Sacred Fig - Germania

Flow - Lettonia

Miglior Film di Animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Miglior Documentario

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane

Miglior Design dei Costumi

Wicked

Nosferatu

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Miglior Trucco e Acconciature

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Miglior Scenografia

Wicked

The Brutalist

Dune: Part Two

Nosferatu

Conclave

Miglior Suono

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Miglior Montaggio del Film

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Miglior Cinematografia

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Migliori Effetti Visivi

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Miglior Cortometraggio Live Action

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

A Lien

The Man Who Could Not Remain Silent

Miglior Cortometraggio di Animazione

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Miglior Cortometraggio Documentario

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Fonte: BBC.com

Conclusioni

Gli Oscar rappresentano un evento ad alto impatto economico, con significativi benefici per Los Angeles e per le produzioni cinematografiche. Nonostante i costi elevati per organizzazione e campagne promozionali, una vittoria o una nomination può portare a un notevole incremento dei ricavi al botteghino e delle opportunità future per i vincitori. L’investimento in una campagna per gli Oscar può quindi rivelarsi un’opportunità redditizia, ma va ponderato con attenzione, dato che non tutte le categorie garantiscono gli stessi ritorni economici.