Tempo di lettura: 7 minute(s)

La FIFA Club World Cup 2025 , che si terrà negli Stati Uniti con la partecipazione di 32 club da tutto il mondo , rappresenta un evento sportivo di enorme rilievo economico e sociale. In questo articolo esploreremo il nuovo formato del torneo, l’ impatto economico stimato in miliardi di dollari, i ritorni sugli investimenti e la creazione di posti di lavoro generati dall’evento. Analizzeremo inoltre il ruolo chiave degli sponsor e dei partner internazionali , insieme alla strategia mediatica innovativa basata sullo streaming gratuito, che amplificano il valore e la portata dell’evento, rendendolo un punto di riferimento per investitori, analisti e operatori del settore globale.

FIFA Club World Cup

Il 2025 si preannuncia come un anno fondamentale non solo per lo sport internazionale, ma anche per l’economia globale. La FIFA Club World Cup, che si terrà negli Stati Uniti, rappresenta molto più di una semplice competizione calcistica. Secondo un’approfondita analisi condotta da OpenEconomics in collaborazione con la FIFA e il Segretariato dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), l’evento sarà in grado di generare un impatto economico senza precedenti, che interesserà direttamente i mercati finanziari, il commercio internazionale e lo sviluppo occupazionale. Il torneo, rinnovato nel formato e ampliato nella portata, rappresenta un’occasione di particolare interesse per investitori e analisti, soprattutto in un contesto di crescente instabilità macroeconomica e ridefinizione dei flussi commerciali globali.

Nuove modalità del Mondiale per club

Durante i primi 8 giorni del torneo, si svolgerà la fase a gironi della FIFA Club World Cup 2025, un momento cruciale per determinare le 16 squadre che avanzeranno alla fase a eliminazione diretta. Ogni squadra giocherà 3 partite nel proprio girone e ogni giornata sarà programmata in modo da garantire massima copertura mediatica e coinvolgimento globale.

Le partite si svolgeranno a rotazione tra le 11 città statunitensi ospitanti, generando grande affluenza turistica e spese legate a mobilità, ospitalità e intrattenimento. Ogni giornata vedrà 4 partite suddivise tra pomeriggio e serata, creando un flusso continuo di attenzione mediatica internazionale e consumo sportivo.

Ecco la composizione dei gruppi della FIFA Club World Cup 2025:

Gruppo A: Palmeiras (Brasile), FC Porto (Portogallo), Al Ahly (Egitto), Inter Miami CF (USA)

Palmeiras (Brasile), FC Porto (Portogallo), Al Ahly (Egitto), Inter Miami CF (USA) Gruppo B: Paris Saint-Germain (Francia), Atlético Madrid (Spagna), Botafogo (Brasile), Seattle Sounders FC (USA)

Paris Saint-Germain (Francia), Atlético Madrid (Spagna), Botafogo (Brasile), Seattle Sounders FC (USA) Gruppo C: Bayern Monaco (Germania), Auckland City (Nuova Zelanda), Boca Juniors (Argentina), Benfica (Portogallo)

Bayern Monaco (Germania), Auckland City (Nuova Zelanda), Boca Juniors (Argentina), Benfica (Portogallo) Gruppo D: Flamengo (Brasile), Espérance de Tunis (Tunisia), Chelsea (Inghilterra), LAFC o Club América (in attesa del playoff)

Flamengo (Brasile), Espérance de Tunis (Tunisia), Chelsea (Inghilterra), LAFC o Club América (in attesa del playoff) Gruppo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Giappone), Monterrey (Messico), Internazionale (Italia)

River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Giappone), Monterrey (Messico), Internazionale (Italia) Gruppo F: Fluminense (Brasile), Borussia Dortmund (Germania), Ulsan HD (Corea del Sud), Mamelodi Sundowns (Sudafrica)

Fluminense (Brasile), Borussia Dortmund (Germania), Ulsan HD (Corea del Sud), Mamelodi Sundowns (Sudafrica) Gruppo G: Manchester City (Inghilterra), Wydad AC (Marocco), Al-Ain (Emirati Arabi Uniti), Juventus (Italia)

Manchester City (Inghilterra), Wydad AC (Marocco), Al-Ain (Emirati Arabi Uniti), Juventus (Italia) Gruppo H: Real Madrid (Spagna), Al Hilal (Arabia Saudita), Pachuca (Messico), RB Salzburg (Austria)

Benefici e ritorni sugli investimenti

Oltre all'impatto economico diretto, il torneo porterà significativi benefici sociali, stimati in 3,36 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Il valore del Social Return on Investment (SROI) per la Club World Cup 2025 è di 4,34, indicando che ogni dollaro investito genera 4,34 dollari di valore sociale. Questi benefici includono miglioramenti nelle infrastrutture, aumento del turismo e promozione dell'inclusione sociale attraverso lo sport.

Il successo e la portata globale della FIFA Club World Cup 2025 non dipendono solo dalla qualità delle squadre in campo, ma anche dall’importante rete di collaborazioni commerciali che sostiene l’intero evento. Dietro le quinte, una selezione di sponsor e partner di livello internazionale garantisce il finanziamento, l’organizzazione e la diffusione mediatica del torneo, amplificando il suo impatto economico e sociale.

Sponsor ufficiali dei Mondiali per Club 2025

Hisense – Main sponsor e fornitore di tecnologia consumer. (Non quotata)

– Main sponsor e fornitore di tecnologia consumer. (Non quotata) AB InBev (BUD) – Sponsor ufficiale della birra (Budweiser, Michelob Ultra).

– Sponsor ufficiale della birra (Budweiser, Michelob Ultra). Bank of America (BAC) – Partner finanziario strategico.

– Partner finanziario strategico. Rock-it Cargo – Fornitore logistico ufficiale. (Non quotata)

Partner FIFA di lunga data:

Adidas (ADS) – Fornitore ufficiale del pallone da gioco.

– Fornitore ufficiale del pallone da gioco. Coca-Cola (KO) – Partner globale nel settore beverage.

– Partner globale nel settore beverage. Visa (V) – Fornitore ufficiale di servizi di pagamento.

– Fornitore ufficiale di servizi di pagamento. Hyundai (005380.KQ) / Kia (000270.KQ) – Partner ufficiale per i trasporti.

– Partner ufficiale per i trasporti. Qatar Airways – Partner ufficiale per il trasporto aereo. (Non quotata)

– Partner ufficiale per il trasporto aereo. (Non quotata) Aramco (2222.SR) – Partner energetico globale.

– Partner energetico globale. Lenovo (0992.HK) – Fornitore tecnologico ufficiale.

– Fornitore tecnologico ufficiale. LVMH (MC.PA) / Tiffany & Co. – Realizzazione dei trofei ufficiali.

Se desideri approfondire, il nostro Market Analyst ha realizzato un’analisi accurata dei titoli chiave da tenere d’occhio durante i Mondiali per Club 2025

Media & Broadcasting

DAZN – Diritti di trasmissione globali, con streaming gratuito delle partite.

Un impatto diretto e misurabile sul PIL mondiale

La FIFA Club World Cup 2025, che per la prima volta vedrà la partecipazione di 32 club da tutto il mondo, si svolgerà in undici città americane e attirerà un pubblico stimato in 3,7 milioni di spettatori, di cui circa 800.000 provenienti dall’estero. La spesa complessiva generata dall’evento si aggirerà intorno ai 7,2 miliardi di dollari, ma ciò che colpisce è la portata dell’effetto moltiplicatore sull’economia. L’analisi prevede un valore totale della produzione generata di circa 41,3 miliardi di dollari, un incremento diretto del PIL globale di 21,1 miliardi e la creazione di oltre 432.000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE).

Gli Stati Uniti, in qualità di Paese ospitante, saranno i principali beneficiari dell’evento, con 17,1 miliardi di dollari di produzione economica aggiuntiva e 105.000 nuovi posti di lavoro. Per gli analisti economici e per chi opera sui mercati finanziari, questi numeri sono significativi: si tratta di una redistribuzione di ricchezza e occupazione che può influenzare direttamente settori chiave dell’economia americana, tra cui ospitalità, trasporti, retail, intrattenimento e, non da ultimo, il comparto tecnologico legato al media e alla trasmissione di eventi sportivi.

I settori da osservare

L’impatto di un evento sportivo di tale portata non si limita alla settimana del torneo, ma genera effetti duraturi sulle economie locali e nazionali coinvolte. In primis, il settore turistico: compagnie aeree, catene alberghiere, piattaforme di prenotazione e servizi di mobilità. Titoli come Marriott (MAR), Hilton (HLT), Expedia (EXPE), Booking Holdings (BKNG) o anche compagnie low-cost quotate come Ryanair (RYAAY) o Southwest Airlines (LUV) sono da tenere sotto osservazione.

In secondo luogo, il settore della pubblicità e dei media. Le aziende con diritti di trasmissione o piattaforme di streaming coinvolte nella distribuzione degli eventi calcistici – come Disney (DIS) (proprietaria di ESPN), Comcast (CMCSA) (NBC Sports), Fox (FOXA) o Amazon (AMZN) – potrebbero vedere impatti significativi sulle loro performance azionarie.

Se l'entusiasmo per il Mondiale per Club 2025 ti ha acceso l’interesse per i mercati finanziari, sappi che su XTB puoi investire in molte delle aziende protagoniste dell’evento — dai colossi dello sport e dei media fino a titoli del settore viaggi. Con XTB hai la possibilità di accedere sia all’acquisto diretto di azioni reali che di operare con i CFD, con i quali potrai approfittare dei movimenti di mercato senza possedere direttamente le azioni.

Dove i soldi lavorano per te Investire è rischioso. Investi responsabilmente Apri un account

Ricorda però che i CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva. Assicurati di comprendere il funzionamento di questi strumenti e valuta attentamente se puoi permetterti di correre questo rischio. Investi in modo informato e responsabile.

Scopri l’offerta XTB!

SROI e il ritorno sociale del Mondiale per Club

Uno degli elementi più interessanti dello studio è l’analisi del ritorno sociale sull’investimento, misurato attraverso l’indicatore SROI (Social Return on Investment). Per la FIFA Club World Cup 2025, questo indice è pari a 4,34, indicando che ogni dollaro investito genera 4,34 dollari di valore sociale. Questo valore si traduce in benefici che spaziano dall’inclusione sociale allo sviluppo delle comunità ospitanti, passando per l’incremento del benessere generale, la coesione territoriale e l’effetto volano sull’economia locale. Si tratta di un parametro che può essere particolarmente utile per gli investitori istituzionali, fondi ESG (Environmental, Social, Governance) e analisti che desiderano integrare nella propria valutazione elementi non solo economici ma anche sociali.

I mondiali per club e il contesto geopolitico

L’analisi economica dei grandi eventi sportivi non può prescindere dal contesto geopolitico globale. L’attuale scenario, caratterizzato da tensioni commerciali, dazi, riconfigurazione delle supply chain e spostamento dei poli industriali, rende ancora più rilevante l’osservazione degli effetti redistributivi generati da manifestazioni come la Club World Cup. Il fatto che la maggior parte dei benefici economici si concentri negli Stati Uniti rafforza la posizione dominante del paese anche in ambito sportivo e mediatico, ma solleva interrogativi sulla capacità di condividere tali vantaggi con economie emergenti e in via di sviluppo.

Conclusioni

L’economia dello sport sta assumendo un ruolo centrale nella crescita globale e nella definizione di nuove opportunità d’investimento. La FIFA Club World Cup 2025 rappresenta un esempio emblematico di come un evento sportivo possa trasformarsi in un catalizzatore di sviluppo, in grado di influenzare PIL, occupazione, flussi finanziari e, in ultima analisi, i mercati. Per il mondo del trading e dell’analisi finanziaria, queste manifestazioni non sono più semplicemente momenti di intrattenimento, ma veri e propri osservatori anticipatori delle trasformazioni macroeconomiche globali.