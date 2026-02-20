Le stablecoin sono crypto asset ancorati a valori reali. Il loro prezzo è di solito legato a valute fiat come il dollaro USA, offrendo prevedibilità in mercati volatili.

Sono fondamentali nell’economia crypto. Alimentano il trading, consentono pagamenti internazionali e sono essenziali nei protocolli DeFi.

Esistono diversi tipi di stablecoin. Dalla fiat-backed, alle crypto-collateralised fino alle algorithmic — ognuna con meccanismi e rischi specifici.

Benefici delle stablecoin: trasferimenti rapidi e preservazione del capitale. La loro stabilità le rende utili per hedging, rimesse e bilanciamento di portafoglio.

Le stablecoin esistono per liquidità e stabilità; i ritorni provengono da interessi o FX, non da rialzi di prezzo. È possibile ottenere esposizione indiretta attraverso azioni di società quotate, come Circle dopo l’IPO del giugno 2025.

Rischi principali: mancanza di trasparenza, depeg e fallimenti. Non tutte le stablecoin sono sicure allo stesso modo. Comprendere come sono garantite è essenziale.

Cosa sono le Stablecoin? Le stablecoin sono un tipo di criptovaluta progettata per mantenere un valore costante, tipicamente ancorato a un asset reale come dollaro USA, euro o altre valute fiat. A differenza di Bitcoin o Ethereum, il cui prezzo fluttua per domanda e offerta, le stablecoin puntano alla stabilità dei prezzi. Sono estremamente utili per trader e investitori che vogliono la velocità e flessibilità delle crypto senza la volatilità estrema. Si possono considerare il “denaro liquido” del mondo crypto: ideali per spostare fondi, parcheggiare profitti o effettuare transazioni senza timore di oscillazioni improvvise. Come funzionano le Stablecoin? Per rimanere “stabili”, le stablecoin si basano su diversi meccanismi che ne supportano o controllano il valore: Stablecoin Fiat-Backed (Più comuni) Garantiscono un rapporto 1:1 con valuta reale in riserva, come dollari USA in banca.

in riserva, come dollari USA in banca. Esempi: USDC, USDT, BUSD

Gli emittenti detengono riserve pari a ogni coin emesso.

Spesso soggette a audit per trasparenza.

Semplici da comprendere e ampiamente accettate. Stablecoin Crypto-Collateralised Supportate da altre criptovalute (es. Ethereum ) e spesso sovracollateralizzate per gestire la volatilità.

(es. ) e spesso sovracollateralizzate per gestire la volatilità. Esempio: DAI

Utilizzano smart contract e governance decentralizzata.

e governance decentralizzata. Più rischiose a causa della volatilità del collaterale.

Ideali per appassionati di DeFi e decentralizzazione, ma più complesse. Stablecoin Algoritmiche Non garantite da asset reali , ma mantengono il prezzo vicino a 1 USD tramite incentivi economici e aggiustamenti automatici dell’offerta.

, ma mantengono il prezzo vicino a 1 USD tramite incentivi economici e aggiustamenti automatici dell’offerta. Alcuni esempi: ex UST di Terra .

. Molte hanno fallito sotto stress reale.

Considerate ad alto rischio e sperimentali. Per cosa si usano le Stablecoin? Trading e parcheggio capitale : Usate per bloccare guadagni senza uscire dal mercato crypto .

: Usate per bloccare guadagni senza uscire dal mercato . Pagamenti internazionali : Trasferimenti veloci e a basso costo, utili soprattutto nei mercati emergenti.

: Trasferimenti veloci e a basso costo, utili soprattutto nei mercati emergenti. Motore DeFi : Fondamentali per liquidità e pricing nelle piattaforme di prestito e borrowing.

: Fondamentali per liquidità e pricing nelle piattaforme di prestito e borrowing. Copertura dall’inflazione: In economie instabili, forniscono valore equivalente al dollaro senza bisogno di conto bancario. Come investire in Stablecoin Comprare stablecoin non è “investire” come acquistare azioni o Bitcoin. Sono fatte per restare stabili. Tuttavia, possono essere uno strumento finanziario intelligente: simili a denaro digitale turbo — facili da spostare, da conservare e utili per rimanere liquidi nel mondo crypto. Passo 1: Scegliere il Tipo di Stablecoin Fiat-backed (tradizionali): USDC, USDT, EURC.

(tradizionali): USDC, USDT, EURC. Crypto-collateralised : DAI.

: DAI. Algoritmiche: sperimentali e rischiose. Passo 2: Decidere l’Obiettivo Conservare valore in USD o EUR — utile se la valuta locale è volatile.

Parcheggiare liquidità — vendere crypto e restare in stablecoin in attesa di opportunità.

in attesa di opportunità. Generare rendimento — possibile, ma sempre con rischio. Passo 3: Come Generare Rendimento Piattaforme centralizzate (CEX Earn): interessi dai depositi.

(CEX Earn): interessi dai depositi. Protocollo DeFi (Aave, Compound, Morpho): prestiti a tasso variabile.

(Aave, Compound, Morpho): prestiti a tasso variabile. Strategie avanzate: arbitraggio, yield loops delta-neutral, posizioni coperte di liquidità (solo per esperti). Rischi principali delle Stablecoin Rischio emittente : le riserve sono reali? Audit affidabili?

: le riserve sono reali? Audit affidabili? Rischio depeg : la stablecoin può scendere sotto $1 temporaneamente?

: la può scendere sotto $1 temporaneamente? Rischio regolatorio : regole in evoluzione negli USA e UE.

: regole in evoluzione negli USA e UE. Rischio piattaforma: dove è custodita? Exchange, wallet o protocollo? Come investire indirettamente sulle Stablecoin Investire nelle azioni di società pubbliche che operano nel settore stablecoin, come Circle (emittente USDC), permette esposizione al mercato senza possedere criptovalute direttamente. IPO di Circle : giugno 2025 su Wall Street.

: giugno 2025 su Wall Street. Opportunità di investimento tramite equity regolamentata, ideale per chi preferisce il mercato tradizionale. Conclusioni Le stablecoin sono crypto progettate per stabilità dei prezzi, ancorate a valute fiat.

sono progettate per stabilità dei prezzi, ancorate a valute fiat. Fondamentali per trading, pagamenti e applicazioni DeFi .

. Tipi principali: fiat-backed , crypto-collateralised , algoritmiche .

, , . Investimento diretto non genera rialzi come Bitcoin ; esposizione possibile tramite società quotate come Circle .

; esposizione possibile tramite società quotate come . Presentano rischi: trasparenza, tecnologia, riserve insufficienti e regolamentazione.

FAQ Cos’è una stablecoin in crypto? Una stablecoin è una criptovaluta il cui valore è ancorato a un asset stabile, come il dollaro USA, per ridurre la volatilità dei prezzi. Le stablecoin sono sicure per investire? In generale sono più sicure delle criptovalute tradizionali, ma non prive di rischio, soprattutto se riserve o algoritmi falliscono. Posso investire indirettamente nell’ecosistema stablecoin? Sì, è possibile ottenere esposizione investendo in azioni correlate, come Circle, emittente di USDC. Anche PayPal ha introdotto la propria stablecoin PYSD, ancorata al dollaro USA.

Qual è la differenza tra USDC e USDT? USDC è considerata più trasparente e regolamentata negli USA, mentre USDT (Tether) ha ricevuto critiche riguardo agli audit delle riserve. Le stablecoin generano interessi? Sì, su piattaforme DeFi e prodotti correlati alle stablecoin. È sempre necessario verificare la credibilità della piattaforma e i rischi associati.

Cos’è una stablecoin algoritmica? È una stablecoin non supportata da riserve, ma controllata da un codice che regola l’offerta. Sono più rischiose e soggette a possibili fallimenti. Le stablecoin possono essere usate per transazioni quotidiane? Sì. La loro stabilità dei prezzi le rende ideali per pagamenti, rimesse e commercio elettronico in contesti crypto. Le stablecoin sono regolamentate? Alcune sì (come Circle USDC o Paxos BUSD a New York). Tuttavia, la regolamentazione globale è ancora in evoluzione e alcune stablecoin rimangono in zone grigie legali. Come scegliere una stablecoin? Dare priorità a trasparenza delle riserve, storico degli audit, conformità regolatoria e fiducia del mercato. USDC può essere un buon punto di partenza. Cosa succede se una stablecoin perde il peg? Il suo valore può crollare, causando perdite. È successo con UST nel 2022, che è passata da 1$ a quasi zero in pochi giorni.

