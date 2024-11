Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America

La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane ha suscitato un'ampia varietà di reazioni sui mercati finanziari globali. Dalle fluttuazioni dei principali indici azionari alle previsioni sui settori in crescita, l'impatto della sua presidenza continua a essere un tema centrale per gli investitori.

News e impatti sui mercati 6 Novembre 2024: Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti Trump vince le elezioni diventando il 47° presidente degli Stati Uniti d’America con oltre 270 grandi elettori conquistati e il 51% del voto popolare, battendo la candidata democratica Kamala Harris. Azioni, indici e futures Tasse Fed Materie Prime 06/11/2024: Petrolio in calo a seguito delle dichiarazioni di Trump che promette un aumento della produzione Crypto 06/11/2024: Bitcoin fa +7,5% nelle ore precedenti alla vittoria di Trump, arrivando a superare i $75.000 Politiche economiche di Donald Trump La campagna elettorale di Donald Trump si concentra su una serie di promesse che riflettono il suo approccio favorevole all'economia di mercato che privilegi gli interessi americani. Tasse e economia: Trump ha promesso di introdurre una tariffa di base su tutti i beni importati negli Stati Uniti, con una tassa del 60% sui prodotti provenienti dalla Cina. Queste misure sono pensate per proteggere l'industria domestica e incoraggiare la produzione negli Stati Uniti. Inoltre, si propone una significativa riduzione delle imposte personali e di successione, mirando a rendere più favorevole il sistema fiscale per le famiglie americane. Le imprese statunitensi beneficerebbero di un abbassamento dell'imposta sul reddito, passando dal 21% al 20%, in un tentativo di stimolare gli investimenti e la crescita economica. Criptovalute: Trump ha dichiarato che prevede di adottare una posizione più favorevole nei confronti delle criptovalute, con l'intenzione di ridurre la regolamentazione e favorire l'innovazione nel settore. Una proposta in evidenza è l'introduzione di un sistema di riserva statale per Bitcoin, che potrebbe contribuire a legittimare ulteriormente le criptovalute nel sistema economico globale. Politica energetica e cambiamento climatico: Trump ha promesso di concentrarsi sull'energia convenzionale, eliminando i limiti alle emissioni per le centrali elettriche e favorendo un aumento della produzione di energia tradizionale. Questo approccio è in linea con la sua visione di promuovere l'indipendenza energetica degli Stati Uniti e ridurre la dipendenza da fonti energetiche estere. Federal Reserve (FED): Trump ha criticato la Federal Reserve per la sua gestione della politica monetaria e ha dichiarato l'intenzione di esercitare un maggiore controllo sull'ente. Propone di mantenere i tassi di interesse bassi, come strumento per sostenere l'economia e promuovere la crescita durante il suo mandato. Mercati finanziari: Considerato da molti come un candidato più liberale, Trump mira a ridurre la pressione fiscale e la burocrazia, aspetti che potrebbero sostenere ulteriormente le imprese americane. Con un focus sul ridurre le regolamentazioni, Trump intende creare un ambiente favorevole agli affari e stimolare gli investimenti, rafforzando la competitività degli Stati Uniti sui mercati globali.

