L’intelligenza artificiale IA, il cloud computing e l’esplosione dei dati stanno rivoluzionando le infrastrutture digitali mondiali. I data center sono oggi tra le aree più strategiche per supportare questa trasformazione. Per gli investitori, rappresentano una porta d’accesso a una crescita strutturale, con aziende chiave nei settori hardware, semiconduttori e servizi digitali. In questo articolo analizzeremo i trend principali e i titoli più promettenti.

L'importanza crescente dei Data Center I data center sono il cuore pulsante dell’economia digitale. Sono strutture fisiche che ospitano server, sistemi di archiviazione e componenti di rete, permettendo l'elaborazione continua dei dati. Senza i data center, servizi come lo streaming video, l’e-commerce, l’home banking e persino l’IA generativa semplicemente non esisterebbero. E non parliamo solo di grandi aziende tecnologiche: anche ospedali, banche e pubbliche amministrazioni dipendono sempre più da questi centri. Con l’avanzata dell’intelligenza artificiale e l’espansione dei servizi cloud, la domanda di potenza computazionale è esplosa. Secondo uno studio di BofA, entro il 2030 i data center potrebbero rappresentare fino all’8% del consumo elettrico degli Stati Uniti: un dato che testimonia la rilevanza crescente di queste infrastrutture. Cosa serve per un Data Center Dietro a ogni data center si nasconde una filiera complessa, fatta di componenti tecnologici ad alte prestazioni. I server sono il nucleo centrale, spesso potenziati da GPU come quelle prodotte da Nvidia (NVDA), fondamentali per l’addestramento di modelli IA. Le unità di archiviazione – come SSD e HDD – gestiscono l’enorme mole di dati, mentre router e switch, spesso realizzati da aziende come Arista Networks (ANET) o Cisco (CSCO), regolano il traffico dati. Un aspetto meno visibile ma altrettanto cruciale riguarda l’alimentazione e il raffreddamento. I data center non possono permettersi interruzioni: per questo integrano generatori di backup, sistemi UPS e sofisticati impianti HVAC per mantenere temperature ottimali. Anche la cybersecurity fisica e digitale è un elemento essenziale dell’architettura. Investire in queste componenti – i cosiddetti “picconi e pale” del boom tecnologico – significa esporsi alla crescita dell’infrastruttura digitale in modo più profondo rispetto ai soli big del tech. Fonte: Team di ricerca di XTB Intelligenza Artificiale e Data Center L’avvento dell’intelligenza artificiale ha accelerato ulteriormente la domanda di data center. L’addestramento e l’inferenza di modelli IA richiedono enormi risorse computazionali, in particolare GPU e chip specializzati. Non sorprende che Nvidia sia diventata una delle aziende più capitalizzate al mondo: le sue GPU, abbinate al software proprietario CUDA, sono ormai lo standard nel settore. Tuttavia, come accaduto a Cisco durante la bolla dot-com, anche questi titoli possono essere soggetti a cicli di euforia e correzione. Tra il 1992 e il 2000, Cisco dominava l’infrastruttura internet, ma un eccesso di offerta e valutazioni elevate causarono un brusco ridimensionamento. Gli investitori devono quindi bilanciare l'entusiasmo con una visione strategica di lungo periodo. Cloud Computing Il cloud computing ha rivoluzionato il modo in cui aziende e individui accedono alle risorse IT. Servizi come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud fanno affidamento su centinaia di data center sparsi nel mondo per fornire potenza di calcolo, archiviazione e intelligenza artificiale “on demand”. Investire nei giganti del cloud – come Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) e Alphabet (GOOGL) – significa esporsi alla crescita della domanda di infrastrutture, anche se indirettamente. Queste aziende, infatti, continuano a investire miliardi di dollari per espandere le proprie reti di data center e mantenere il vantaggio competitivo. Semiconduttori Nessun data center può funzionare senza chip. I semiconduttori alimentano tutto: CPU, GPU, memorie, apparati di rete. Aziende come AMD (AMD), Intel (INTC) e Broadcom (AVGO) giocano un ruolo chiave nell’evoluzione tecnologica dei data center, spingendo verso server più potenti, energeticamente efficienti e scalabili. Dove i soldi lavorano per te Investire è rischioso. Investi responsabilmente Apri un account Questi titoli offrono un’esposizione indiretta ma strategica al trend, poiché ogni innovazione in questo campo si riflette sulla capacità dei data center di gestire carichi di lavoro sempre più complessi. Energia e Real Estate Con l’aumento esponenziale del consumo elettrico, anche le utility entrano nel radar degli investitori. Aziende come NextEra Energy (NEE) o Brookfield Renewable (BEPC), attive nella generazione di energia rinnovabile, potrebbero trarre vantaggio dalla domanda energetica dei data center. Un’altra via interessante è l’investimento in REIT specializzati in infrastrutture digitali. Digital Realty (DLR) e Equinix (EQIX) possiedono e gestiscono centri dati fisici, spesso affittati ai grandi provider cloud. Offrono flussi di cassa stabili e dividendi regolari, attirando investitori a lungo termine. ETF per una strategia diversificata Per chi preferisce una gestione passiva e diversificata, esistono ETF tematici legati all’universo dei data center. Alcuni esempi interessanti: Global X Data Center REIT & Digital Infrastructure ETF (VPN)



First Trust Cloud Computing ETF (SKYY)



iShares Semiconductor ETF (SOXX)

Questi strumenti permettono di esporsi a più segmenti del settore – hardware, cloud, semiconduttori e real estate – con un solo investimento. Fonte: XTB.com Che ne pensi di questo articolo? Con XTB, non solo accedi a contenuti educativi, ma hai anche la possibilità di investire e fare trading su azioni di data center, gestire i tuoi pagamenti online e tanto altro, tutto comodamente tramite un'unica app. Scopri l’offerta XTB! Conclusioni Investire nei data center significa partecipare a un megatrend che sta ridisegnando l’economia globale. L’intersezione tra IA, cloud computing e semiconduttori genera una domanda strutturale di infrastrutture digitali. Conoscere le tecnologie chiave, monitorare i player dominanti e diversificare con ETF o REIT può aiutare a costruire un portafoglio solido e futuribile. Come in ogni investimento tematico, è fondamentale mantenere una visione a lungo termine e bilanciare entusiasmo e prudenza. I data center sono la spina dorsale della nuova economia. E per chi sa dove guardare, rappresentano un’opportunità concreta per cavalcare la trasformazione digitale globale.

FAQ Quali sono i benefici di investire nei data center? Offre esposizione alla domanda crescente di infrastrutture digitali, spesso con rendimenti stabili grazie a contratti a lungo termine. Come posso investire nei data center? Attraverso REIT immobiliari specializzati, azioni di aziende del settore o ETF tecnologici. Qual è il ruolo dei sistemi di raffreddamento nei data center? Mantengono la temperatura ottimale, evitano il surriscaldamento e garantiscono prestazioni affidabili. Perché le GPU sono importanti nei data center? Gestiscono compiti complessi come IA e ML, diventando un componente critico.

