Le commodities da monitorare con il ritorno di Trump alla presidenza

Con il ritorno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, l'impatto sui mercati delle commodities potrebbe essere significativo. Le sue politiche economiche, tra cui deregolamentazione, protezionismo e una continua spinta verso l'espansione della produzione nazionale, potrebbero influenzare fortemente l'andamento di alcune materie prime.

Petrolio (Brent - BZ, WTI - CL) Il petrolio rappresenta una delle commodities più sensibili alle politiche economiche e geopolitiche. Durante la presidenza di Trump, il settore energetico ha visto un'espansione significativa grazie alla sua spinta per la produzione di petrolio domestica e alla deregolamentazione. Sebbene il petrolio si trovi su minimi storici tra i 65 e i 75 dollari, con un trend tendenzialmente ribassista negli ultimi mesi, ci sono alcuni fattori che potrebbero portare a una ripresa dei prezzi. Le tensioni geopolitiche potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel rialzo del prezzo del petrolio, con conflitti e instabilità che potrebbero ridurre l'offerta globale. Inoltre, la disoccupazione americana, che è al centro delle preoccupazioni degli operatori, potrebbe influenzare negativamente la produttività del paese e, di conseguenza, la domanda di petrolio. Nonostante ciò, la politica energetica di Trump, che promuove l'autarchia energetica, potrebbe continuare a favorire una solida domanda interna, spingendo verso un recupero dei prezzi a lungo termine. Oro (GOLD) L'oro (GOLD) e gli altri metalli preziosi potrebbero brillare sotto la presidenza di Trump, soprattutto se la sua amministrazione dovesse optare per politiche economiche espansive, come tagli fiscali e stimoli monetari. In un periodo di incertezze macroeconomiche, l'oro ha storicamente rappresentato un rifugio sicuro per gli investitori. I trend rialzisti per oro e argento (XAG) sono ancora forti, anche se non si esclude un possibile ritracciamento a breve termine. Tuttavia, i trend rialzisti a lungo periodo sembrano chiaramente favorevoli, con una forte domanda da parte degli investitori che cercano protezione contro l'incertezza politica e economica. In questo contesto, l'oro potrebbe beneficiare non solo dei tassi d'interesse bassi, ma anche delle politiche di stimolo monetario, che storicamente hanno spinto l'inflazione e, di conseguenza, i prezzi delle commodities rifugio come l'oro. Metalli industriali: Rame (COPPER), Alluminio (ALUMINIUM) I metalli industriali, come il rame (COPPER) e l'alluminio (ALUMINIUM), potrebbero beneficiare del ritorno di Trump alla presidenza grazie alle sue politiche favorevoli alla produzione domestica e al protezionismo commerciale. Durante il suo primo mandato, Trump ha cercato di incentivare la produzione di metalli negli Stati Uniti, sostenendo il settore attraverso l'imposizione di dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. In particolare, il rame, essenziale per l'industria tecnologica e delle infrastrutture, potrebbe beneficiare delle politiche di Trump in materia di infrastrutture e costruzione. Un possibile aumento della domanda di rame, sostenuto da stimoli economici e politiche interne che incentivano la crescita delle costruzioni, potrebbe portare a un rialzo dei prezzi. Dove i soldi lavorano per te Investire è rischioso. Investi responsabilmente Apri un account Grano (WHEAT), Mais (CORN) Nel settore delle commodities agricole, la politica di Trump in favore della produzione agricola domestica e l'isolazionismo commerciale potrebbero influenzare positivamente i prezzi di grano (WHEAT) e mais (CORN). Le politiche protezionistiche che limitano le importazioni potrebbero portare a una maggiore domanda di prodotti agricoli statunitensi, favorendo l'industria locale e mantenendo alti i prezzi di queste commodities. Inoltre, l'aumento degli incentivi per l'agricoltura potrebbe stimolare la crescita del settore, con potenziali effetti positivi su prezzi e volumi di produzione. Le condizioni meteorologiche favorevoli, insieme a un mercato stabile e protezionista, potrebbero rafforzare ulteriormente le prospettive per grano e mais. Tuttavia, come per tutte le commodities, gli investitori devono tenere conto dei rischi associati, tra cui l’incertezza geopolitica, i cambiamenti economici globali e le fluttuazioni del mercato. Investire in commodities comporta dei rischi e questo articolo non costituisce una raccomandazione di investimento o suggerimento di alcuna strategia specifica. Investi responsabilmente e con consapevolezza dei rischi legati a questi mercati altamente volatili. Come fare trading di commodities con XTB Con il ritorno di Donald Trump alla presidenza, il panorama delle commodities potrebbe, quindi, subire importanti cambiamenti. Questo potrebbe rappresentare una grande opportunità per gli investitori che cercano di diversificare i propri portafogli, ma come sfruttare questa opportunità? 