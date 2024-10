Contango e Backwardation: cosa sono e come funzionano?

Tempo di lettura: 8 minute(s)

Per i trader di materie prime, gli investitori in prodotti basati sui futures (come gli ETF) e per chiunque sia coinvolto nel trading fisico o nella conservazione delle materie prime, comprendere queste dinamiche di mercato è cruciale. In particolare, il contango può erodere i rendimenti delle posizioni lunghe nei futures, poiché implica il continuo rinnovo dei contratti a prezzi più elevati. Al contrario, la backwardation può favorire tali investimenti, offrendo potenziali vantaggi economici grazie alla possibilità di acquistare futures a prezzi inferiori rispetto ai prezzi spot.

Cos'è il Contango?

Il contango è una condizione di mercato in cui il prezzo dei futures è superiore al prezzo spot futuro previsto. In altre parole, il prezzo di una materia per una consegna futura è più alto rispetto al prezzo spot attuale. Questa situazione si verifica spesso in mercati dove ci sono costi di stoccaggio, finanziamento e assicurazione associati al mantenimento della merce. Questi costi contribuiscono alla pendenza crescente della curva dei futures, facendo sì che i prezzi futuri siano superiori al prezzo spot corrente. Per esempio, se il prezzo spot attuale dell'oro è di 1.200 dollari per oncia e il prezzo dell'oro per la consegna tra un anno è di 1.400 dollari per oncia, il mercato è in contango. Questo accade perché i costi di stoccaggio e assicurazione dell'oro durante l'anno aumentano il prezzo della consegna futura.

Cos'è la Backwardation?

La backwardation è l'opposto del contango. Si verifica quando il prezzo dei futures è inferiore al prezzo spot futuro previsto. In altre parole, il prezzo di una merce per una consegna futura è meno costoso rispetto al prezzo spot attuale. La backwardation è spesso osservata in mercati dove eventi a breve termine o interruzioni nella catena di approvvigionamento causano un aumento del prezzo spot al di sopra dei prezzi futuri. Ad esempio, se una grave siccità colpisce una regione produttrice di grano, il prezzo spot del grano può aumentare a causa della scarsità. Tuttavia, i prezzi per le consegne future potrebbero non salire tanto o rimanere stabili, portando a una situazione di backwardation. Questa condizione è vantaggiosa per gli speculatori con posizioni lunghe, poiché indica che i prezzi dei futures stanno aumentando.

Contango e backwardation: differenze principali

La principale distinzione tra contango e backwardation risiede nella forma della curva dei futures. Il contango è caratterizzato da una curva inclinata verso l'alto, dove i prezzi futuri sono superiori al prezzo spot corrente. Al contrario, la backwardation è segnata da una curva inclinata verso il basso, dove i prezzi futuri sono inferiori al prezzo spot attuale.

Come capire se un mercato futures è in contango o backwardation?

Puoi determinare se un mercato dei futures è in contango o backwardation confrontando il prezzo attuale dei futures con il prezzo spot previsto alla scadenza. È possibile stimare il prezzo spot futuro basandosi su fattori come l'inflazione, i costi di stoccaggio e le previsioni di offerta e domanda. In alternativa, come accennato sopra, puoi analizzare la forma della curva dei futures. Una pendenza verso l'alto indica contango, mentre una pendenza verso il basso suggerisce backwardation.

Contango e Backwardation: cause ed effetti

Cosa causa il Contango?

Diversi fattori possono contribuire al contango:

Costi di stoccaggio : Mantenere una materia per la consegna futura comporta costi di stoccaggio, assicurazione e finanziamento. Questi costi sono inclusi nel prezzo dei futures, facendolo salire rispetto al prezzo spot.

: Mantenere una materia per la consegna futura comporta costi di stoccaggio, assicurazione e finanziamento. Questi costi sono inclusi nel prezzo dei futures, facendolo salire rispetto al prezzo spot. Offerta e domanda : Se l'offerta attuale di una merce è abbondante e si prevede un aumento della domanda in futuro, il prezzo dei futures potrebbe aumentare in previsione di una futura scarsità di offerta.

: Se l'offerta attuale di una merce è abbondante e si prevede un aumento della domanda in futuro, il prezzo dei futures potrebbe aumentare in previsione di una futura scarsità di offerta. Tassi di interesse: Tassi di interesse più elevati possono rendere meno attraente il mantenimento di una materia prima, portando gli investitori a richiedere un premio per detenere i contratti futures.

Cosa causa un Mercato in Backwardation?

La backwardation si verifica spesso quando:

Scarsità di offerta: Se c'è una carenza di una materia prima, gli investitori potrebbero essere disposti a pagare un premio per garantirne la consegna futura, facendo salire il prezzo dei futures rispetto al prezzo spot previsto.

Se c'è una carenza di una materia prima, gli investitori potrebbero essere disposti a pagare un premio per garantirne la consegna futura, facendo salire il prezzo dei futures rispetto al prezzo spot previsto. Domanda elevata : Un'alta domanda attuale per una materia prima, con una fornitura limitata prevista in futuro, può portare a una situazione in cui i prezzi dei futures sono superiori al prezzo spot previsto.

: Un'alta domanda attuale per una materia prima, con una fornitura limitata prevista in futuro, può portare a una situazione in cui i prezzi dei futures sono superiori al prezzo spot previsto. Speculazione: Se gli investitori si aspettano un aumento futuro dei prezzi, potrebbero acquistare contratti futures, spingendo il prezzo verso l'alto.

Come influiscono i mercati in Contango e Backwardation sugli investitori?

Il contango può erodere i rendimenti per gli investitori che detengono posizioni lunghe nei contratti futures a causa dei costi di stoccaggio e di mantenimento. Tuttavia, può anche offrire opportunità per strategie di arbitraggio. La backwardation può beneficiare gli investitori con posizioni lunghe nei futures, ma potrebbe rendere meno attraente mantenere posizioni corte. Vediamo i dettagli.

Contango:

Rendimento ridotto: Come accennato, i costi di stoccaggio, finanziamento e assicurazione possono ridurre i rendimenti delle posizioni lunghe nei contratti futures durante un periodo di contango. Man mano che si avvicina la scadenza, gli investitori devono rinnovare i loro contratti (vendendo quello in scadenza e acquistando il successivo), sostenendo questi costi di mantenimento e potenzialmente riducendo il loro profitto complessivo.

Opportunità di arbitraggio: Per gli investitori esperti, il contango può offrire opportunità di arbitraggio. Questo comporta l'approfittare delle inefficienze di prezzo tra il mercato dei futures e il mercato fisico delle merci. Una strategia potrebbe consistere nell'acquistare la merce fisica (approfittando di un prezzo spot più basso) e vendere un contratto futures (bloccando un prezzo di vendita più alto in futuro). L'investitore poi conserva la merce e incassa la differenza, al netto dei costi di stoccaggio.

Backwardation:

Rendimento maggiore: La backwardation può beneficiare gli investitori con posizioni lunghe nei contratti futures. Poiché il prezzo dei futures è più alto rispetto al prezzo spot previsto alla scadenza, gli investitori possono potenzialmente realizzare profitti quando vendono il contratto o prendono possesso dell'asset sottostante.

Posizioni corte meno attraenti: La backwardation può rendere meno vantaggioso mantenere posizioni corte nei contratti futures. Poiché il prezzo dei futures è superiore al prezzo spot previsto, se l'investitore deve riacquistare il contratto per chiudere la sua posizione corta prima della scadenza, potrebbe doverlo fare a un prezzo più alto rispetto a quello di vendita iniziale, con conseguente perdita.

Considerazioni aggiuntive:

Impatto sulle strategie di investimento: La presenza di contango o backwardation può influenzare le decisioni di investimento. Ad esempio, alcuni ETF sulle merci che seguono gli asset sottostanti tramite contratti futures potrebbero sottoperformare in un contango a causa dei costi di rollover.

La presenza di contango o backwardation può influenzare le decisioni di investimento. Ad esempio, alcuni ETF sulle merci che seguono gli asset sottostanti tramite contratti futures potrebbero sottoperformare in un contango a causa dei costi di rollover. Strategie di copertura: Il contango e la backwardation possono anche influenzare il modo in cui le aziende coprono la loro esposizione alle fluttuazioni dei prezzi. Le aziende che dipendono dalle merci potrebbero utilizzare i contratti futures per gestire il rischio. In contango, la copertura può diventare più costosa a causa dei costi di mantenimento.

Vantaggi dei mercati in Contango e in Backwardation

Contango: Il contango consente lo stoccaggio delle merci e facilita la consegna fisica.

Backwardation: La backwardation può incentivare l'uso efficiente delle risorse scarse.

Il contango presenta una sfida perché il prezzo dei futures è superiore al prezzo spot previsto alla scadenza. Ecco come alcuni investitori possono trarne vantaggio:

Strategia di stoccaggio : Questa strategia comporta l'acquisto della merce fisica a un prezzo spot inferiore e la vendita di un contratto futures per fissare un prezzo di vendita superiore in futuro (quando il contratto futures scade). L'investitore poi conserva la merce e incassa la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo dei futures, al netto dei costi di stoccaggio. Questa strategia funziona meglio quando il costo di stoccaggio è relativamente basso rispetto al premio del contango.

: Questa strategia comporta l'acquisto della merce fisica a un prezzo spot inferiore e la vendita di un contratto futures per fissare un prezzo di vendita superiore in futuro (quando il contratto futures scade). L'investitore poi conserva la merce e incassa la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo dei futures, al netto dei costi di stoccaggio. Questa strategia funziona meglio quando il costo di stoccaggio è relativamente basso rispetto al premio del contango. Spread calendario: Questa è una strategia più avanzata che prevede l'acquisto e la vendita di contratti futures con date di scadenza diverse. In un contango, l'investitore generalmente venderebbe un contratto futures a breve termine (a un prezzo più alto) e contemporaneamente acquistarebbe un contratto futures a lungo termine (a un prezzo più basso). Il profitto deriva dalla differenza di prezzo tra i due contratti, idealmente beneficiando di una curva di contango più ripida man mano che i contratti si avvicinano alla scadenza.

La backwardation offre un'opportunità diversa perché il prezzo dei futures è inferiore al prezzo spot previsto alla scadenza. Ecco alcuni modi per ottenere profitti:

Detenere futures lunghi: Questa è una strategia più semplice dove si acquista un contratto futures e lo si mantiene fino alla scadenza. Se il prezzo dell'asset sottostante aumenta come previsto, il prezzo dei futures si avvicinerà al prezzo spot, permettendo di ottenere un profitto quando si vende il contratto o si prende possesso dell'asset.

Vendita allo scoperto prima della scadenza: Questa è una strategia più avanzata dove si prende in prestito l'asset sottostante e si vende un contratto futures, scommettendo essenzialmente che il prezzo scenderà. Prima che il contratto scada, si riacquista l'asset (a un prezzo sperabilmente più basso) per restituirlo al prestatore e chiudere la posizione corta. Il profitto deriva dalla differenza tra il prezzo iniziale di vendita del contratto futures e il prezzo a cui si è riacquistato l'asset.

Conclusione

Il contango e la backwardation sono concetti fondamentali nei mercati dei futures sulle merci che descrivono la relazione tra il prezzo spot attuale e i prezzi futuri degli asset sottostanti. Gli investitori devono tenere presente che sia le strategie di contango che di backwardation comportano dei rischi. I mercati possono essere imprevedibili e i prezzi potrebbero non muoversi come previsto. Inoltre, il trading di contratti futures richiede una notevole quantità di conoscenze, esperienza e tolleranza al rischio.