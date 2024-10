Tempo di lettura: 11 minute(s)

Il trading può sembrare complicato e rischioso, ma con le giuste informazioni e la giusta mentalità, puoi diventare un trader di successo. Scopri come in questo articolo.

Il trading rappresenta una delle fondamenta dello sviluppo della civiltà moderna, con nuove tecnologie che permettono agli investitori di monitorare le fluttuazioni quotidiane di migliaia di società quotate, materie prime, valute e asset digitali. Ogni giorno, milioni di trader in tutto il mondo si mettono alla prova e si cimentano nel trading. Questa attività richiede il controllo delle emozioni come la paura e l'avidità, che influenzano il comportamento di domanda e offerta e determinano i cicli di mercato rialzista.

In questo articolo, ci concentreremo sulle basi del trading e forniremo una descrizione del processo e dei principi fondamentali che ogni trader dovrebbe conoscere.

Cos'è il trading?

In genere, il trading consiste nell'acquistare o vendere attività selezionate al fine di ottenere un profitto. La base del trading è la previsione abile del comportamento futuro del prezzo dell'asset selezionato (speculazione). Quando i trader fanno una previsione corretta, la transazione è redditizia, ma se il mercato si comporta in modo opposto, si verificherà una perdita. Il trading viene generalmente considerato attivo (a breve o medio termine), a differenza dell'investimento, che spesso è guidato da motivazioni diverse e con un orizzonte di investimento più lungo. Per fare previsioni corrette in modo efficiente, i trader si concentrano sull'aumento delle proprie conoscenze, esperienze e tecniche (analisi tecnica, analisi fondamentale, ecc.), nonché sulla psicologia, che rappresenta la base di questa attività.

La speculazione può avvenire sia su strumenti con leva, come CFD su OIL, US500 o Bitcoin, che su azioni ordinarie del mercato azionario, poiché la base essenziale del trading è la previsione corretta del futuro degli asset. Alcuni trader negoziano solo strumenti selezionati, esplorando l'essenza e il comportamento dei prezzi solo all'interno di uno o pochi settori. Altri, invece, scambiano qualsiasi strumento potenzialmente redditizio e il loro punto di riferimento principale è esclusivamente il comportamento del prezzo, sovrapposto alla psicologia e ai fattori esterni (macroeconomia, politica monetaria, ciclicità, ecc.). Il trading non ha limiti e i trader sono liberi di scegliere ciò che vogliono negoziare.

Due diverse direzioni di mercato

I trader possono scegliere tra due azioni nel trading: comprare o vendere. Se ritengono che i prezzi scenderanno, aprono una cosiddetta transazione di vendita allo scoperto (short), che consente loro di realizzare un profitto quando le valutazioni scendono. D'altra parte, quando i trader si aspettano che i prezzi aumentino, aprono una transazione di acquisto (lunga), nel qual caso ottengono un profitto quando i prezzi aumentano.

Prendere una posizione short è possibile solo sui CFD con leva finanziaria. Su azioni ed ETF senza leva finanziaria, aventi diritto a dividendi e partecipazione al voto, gli investitori possono solo acquistare o vendere (chiudere la posizione aperta), ma non è possibile scommettere sui ribassi.

Per illustrare il funzionamento di una posizione lunga BUY (lunga) e corta SELL (corta):

Thomas ha aperto una posizione lunga (BUY) sullo strumento Bitcoin CFD a $ 19.500.

In 3 ore, il prezzo di Bitcoin è salito a $ 20.300. In questa situazione, Thomas registrerà un profitto.

Thomas ha aperto una posizione corta (SELL) sullo strumento Bitcoin CFD al prezzo di $ 19.500

In 3 ore, il prezzo di Bitcoin è sceso a 18.900 dollari. In questa situazione, Thomas registrerà un profitto.

Thomas ha aperto una posizione lunga (BUY) sullo strumento Bitcoin CFD al prezzo di $ 19.500

In 3 ore, il prezzo di Bitcoin è sceso a SD 19.100. In questa situazione, Thomas registrerà una perdita.

Thomas ha aperto una posizione short (SELL) sullo strumento CFD Bitcoin al prezzo di $19.500

In 3 ore, il prezzo di Bitcoin è salito a $ 19.800. In questa situazione, Thomas registrerà una perdita.

Investimenti o Trading?

Nonostante sia il trading attivo che l'investimento siano forme di trading, in linea di principio, possiamo elencare alcune differenze fondamentali tra queste due attviità:

Mettendo insieme questi due tipi di investimento di capitale, possiamo anche giungere alla conclusione che non si escludono a vicenda, poiché chiunque può contemporaneamente costruire un portafoglio composto da investimenti con un orizzonte a lungo termine e speculare attivamente sui prezzi a breve termine .

Ad esempio, i clienti XTB possono investire in aziende come Microsoft, Apple o Tesla, il che non esclude il fatto che allo stesso tempo possano speculare sui prezzi di Bitcoin, oro o petrolio. In effetti, entrambi i tipi di trading hanno i loro rischi individuali. Quindi, per un azionista che intende detenere azioni della società X per il resto della sua vita, i rischi sono diversi rispetto a chi intende mantenere posizioni aperte sul petrolio per 2 o 5 giorni. Inoltre, ogni settore ha le proprie caratteristiche specifiche e fattori individuali che modellano il prezzo di attività specifiche che influiscono sulla domanda e sull'offerta.

Vediamo alcuni esempi di fattori che possono influenzare il prezzo si uno strumento:

Apple: successo di un nuovo prodotto (nuovo iPhone, visore VR), risultati finanziari positivi, cambi di azionisti di maggioranza, problemi con i semiconduttori

Petrolio - Attività OPEC+, rapporti di inventario (DoE, API) condizioni economiche globali

Bitcoin - bitcoin totale disponibile sul mercato (halving)

NASDAQ (US100) - attività istituzionali, propensione al rischio di mercato, politica monetaria della Fed,

EURUSD - forza dell'economia (PIL), bilancia commerciale, politica e decisioni delle banche centrali (Fed e BCE), sentimento dei consumatori, indici ISM, PMI, ecc.

Selezione degli strumenti di investimento

Naturalmente, è più probabile che gli investitori utilizzino offerte di azioni ed ETF, che possono essere tenuti aperti a tempo indeterminato. A seconda della scelta dell'ETF o della società quotata in borsa, gli investitori possono ricevere dividendi e acquisire il diritto di partecipare alle assemblee degli azionisti e alle votazioni. Le azioni e gli ETF sono adatti a detenere posizioni a lungo termine a causa della mancanza di costi di mantenimento delle posizioni e della struttura e delle specifiche di questi strumenti.

Tra le migliaia di azioni e fondi ETF, i più popolari sono fondi indicizzati come iShares Core S&P500 UCITS ETF (CSPX.UK) o ETF che danno esposizione a metalli preziosi come iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK). Tra centinaia di ETF, puoi anche trovare ETF di settore che offrono esposizione a un settore specifico e selezionato come i mercati emergenti, il settore blockchain o le case automobilistiche.

I trader sono più propensi a speculare su futures su indici con leva (US100, US500, DE30), futures sul petrolio (OIL, OIL.WTI) o criptovalute. Anche i metalli preziosi oro e argento sono popolari, così come altre merci e materie prime come gas naturale, zucchero e grano. XTB offre anche azioni CFD con leva finanziaria, che offre ai trader l'opportunità di utilizzare la leva quando speculano su centinaia di azioni di società quotate come Amazon, Microsoft o Bayer. A causa dell'accesso alla leva finanziaria e del costo di mantenimento delle posizioni (punti swap), questi strumenti sono piuttosto adatti per investimenti a breve termine.

Le 5 caratteristiche di un trader di successo

Gestione del rischio

Il rischio è una chiave intrinseca al trading. Un'abile mitigazione del rischio evita le perdite e offre al trader la possibilità di preservare i profitti. È impossibile avere sempre ragione e prima o poi il mercato ti mostrerà che hai torto. La chiave è: cosa farai allora? Il trading è rivolto a coloro che sono consapevoli dell'enorme rischio di perdita di capitale che è insito nella speculazione e nel mercato. In XTB sappiamo qual è la posta in gioco del rischio, motivo per cui forniamo ai clienti una vasta gamma di strumenti analitici all'interno della piattaforma xStation 5 - dagli strumenti di analisi tecnica alle notizie e all'analisi di mercato - e consentiamo l'uso di ordini difensivi come stop loss, take profit e trailing stop loss. Gli elementi di base della gestione del rischio includono il taglio delle perdite prima che inizino a crescere e la chiusura abile di posizioni redditizie.

Acquisire conoscenza

La conoscenza è l'ossigeno di ogni trader. Non devi limitarti a studiare il mercato partendo dall'analisi tecnica o fondamentale, ma anche apprendere la natura e le caratteristiche specifiche degli strumenti che intendi negoziare.

Lo studio della psicologia

La psicologia è ciò su cui si basano le valutazioni di tutti i beni. Perché è in base alla percezione delle informazioni in arrivo o alle convinzioni del mercato sul futuro che si formano i prezzi degli strumenti. Il mercato è un luogo esigente. A volte capita che una buona informazione causi diminuzioni e che le informazioni negative si trasformino in un catalizzatore di aumenti. Per capire come funziona il pendolo del mercato azionario, devi studiare la psicologia umana ed interpretarla nel contesto informativo.

Determinazione

La determinazione ha molte sfaccettature, nel caso del trading può significare studiare i grafici dei prezzi, osservare il mercato, acquisire conoscenze. Senza passione e impegno, è difficile ottenere un vantaggio in un posto dove tutti vogliono avere successo e fare soldi. Ricorda che stai giocando contro un "avversario vivo", e dall'altra parte del trade siedono umani o algoritmi costruiti da umani.

Emozioni sotto controllo

La base del trading è controllare le emozioni e acquisire un approccio strumentale al denaro. Avere paura delle perdite è difficile per raggiungere il successo. Ecco perché è così importante spogliare le decisioni della loro sfumatura emotiva e mantenere la calma, prendendo decisioni in accordo con la strategia. Il trading comporta dei rischi, ma se sono coinvolte le emozioni il rischio di perdite aumenta. Prenditi cura del tuo mindest e del tuo livello di fiducia nelle tue scelte.

5 strumenti finanziari popolari

Di seguito troverai cinque esempi di strumenti finanziari popolari tra i trader:

S&P500 (US500) - il più grande indice del mercato azionario del mondo, che comprende i prezzi delle azioni delle 500 maggiori società quotate negli Stati Uniti. L'indice era utilizzato come una delle misure chiave della salute delle condizioni economiche globali e statunitensi. L'algoritmo seleziona le società incluse nell'indice, la sua composizione cambia.

NASDAQ (US100) - un indice del mercato azionario, che ha guadagnato particolare popolarità durante il boom delle "dot-com" dell'inizio del nuovo millennio (anno 2000). L'indice elenca 100 società, un numero significativo delle quali opera nel settore tecnologico, il che rende la sua volatilità solitamente superiore a quella dell'indice S&P500.

PETROLIO - il petrolio è ancora una delle risorse primarie mondiali utilizzate principalmente nei trasporti. Si può dire che il petrolio è ancora il polmone dell'economia mondiale. Lo strumento ha attratto gli speculatori per decenni e la sua suscettibilità alle decisioni dell'OPEC + e ai fattori esterni che influenzano i prezzi del petrolio lo rende uno strumento popolare sia tra i derivati ​​che tra i prodotti di investimento (ETF e azioni petrolifere)

EURUSD - La coppia di valute più popolare al mondo, che è una misura della forza relativa delle economie statunitense ed europea (Eurozona).

Bitcoin - simbolo della tecnologia blockchain e dell'intero settore delle criptovalute, Bitcoin sta attirando l'attenzione di speculatori e investitori. Grazie ai rendimenti record che le criptovalute hanno fornito sin dal loro inizio dopo il 2010, il mercato sta seguendo le loro quotazioni con il fiato sospeso. Bitcoin ha anche vissuto per vedere la sua concorrenza crescere in forza, con la popolarità del re che ha cercato di raggiungere Ethereum per molti anni.

La piattaforma xStation5 offre l'accesso a più di 5800 strumenti tra cui azioni, ETF e contratti CFD su materie prime, risorse, criptovalute, metalli preziosi ed ETF con leva/azioni.

Trading - vantaggi e svantaggi

Il trading ha i suoi pro e contro. Alcuni dei vantaggi sono resi possibili dall'accesso alla piattaforma di trading nell'applicazione mobile xStation. Di seguito elenchiamo i più importanti.

Rischi e azioni difensive

Concludiamo questo sottolineando quanto sia importante limitare e identificare i rischi che derivano dal trading. Di seguito troverai gli strumenti e le azioni che puoi utilizzare per ridurre il rischio il più possibile.

Utilizzo di ordini difensivi automatici nel trading di CFD (Stop Loss, Take Profit, Rolling Stop Loss).

Utilizzo di ordini di vendita automatici in attesa durante il trading di azioni ed ETF (Sell Stop, Sell Limit)

In qualità di Trader, prenderai decisioni che dovrebbero essere basate su una strategia ripetibile e la loro efficacia misurabile:

Sviluppa alcune regole di base da non infrangere mai

Attieniti alle regole e alla strategia stabilite

Impara a controllare le tue emozioni anche di fronte a una perdita o a un profitto limitato

Prendi appunti e analizza le tue decisioni

Impara monitorando i tuoi errori e decisioni

Accetta e controlla l'avidità e la paura

Tra le azioni potrebbe rientrare anche la riduzione indiretta del rischio di perdita. Acquisire conoscenze può aumentare significativamente la tua "sana" fiducia e rendere il trading più efficace:

Studio dell'analisi tecnica e fondamentale

Acquisire conoscenze sugli asset su cui stai speculando

Individuare le informazioni di mercato più importanti

Attivare il processo causa-effetto e trasferirlo nello scenario di mercato

