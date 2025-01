Banche e Trump: i titoli da tenere d’occhio con Trump alla Casa Bianca

Tempo di lettura: 4 minute(s)

Con la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca, le politiche economiche che ha sostenuto potrebbero continuare ad avere un impatto significativo sul settore bancario e finanziario. Le sue posizioni favorevoli alla deregolamentazione, alla riduzione delle imposte e al rafforzamento dell'economia potrebbero continuare a favorire alcune delle più grandi banche statunitensi. In questo articolo, esploreremo i titoli da monitorare nel settore finanziario, concentrandoci su JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) e Wells Fargo (WFC), e analizzeremo come gli eventi recenti nel 2024 potrebbero influenzare il loro andamento.

Inizia ad investire o mettiti alla prova su un conto demo APRI UN CONTO REALE APRI UN CONTO DEMO

Il settore bancario sotto la presidenza Trump Sotto la presidenza di Donald Trump, il settore bancario ha beneficiato della deregolamentazione, in particolare della revisione di alcune normative imposte dopo la crisi finanziaria globale del 2008. Le modifiche alla Dodd-Frank Act, che avevano introdotto normative più rigide, hanno consentito alle banche di aumentare la loro capacità di assunzione di rischi, favorendo l'espansione e la crescita dei profitti. Questa politica è continuata anche dopo la sua elezione nel 2024, con l'amministrazione che si concentra su politiche fiscali favorevoli e sull'accelerazione della crescita economica. Le principali banche da tenere d'occhio JPMorgan Chase (JPM) JPMorgan Chase, una delle banche più grandi e influenti al mondo, ha beneficiato sotto la presidenza Trump di un ambiente normativo favorevole. Nel 2024, la banca ha registrato buoni risultati, sostenuti dalla gestione efficace dei tassi d'interesse, dalla solidità del bilancio e dalle prospettive di crescita economica. JPMorgan ha anche ampliato il suo impegno nei mercati emergenti, in particolare in Asia, e ha visto un aumento della domanda di prestiti alle piccole e medie imprese, stimolato dalle politiche espansive dell'amministrazione Trump.Recentemente, inoltre, ha annunciato risultati trimestrali superiori alle aspettative, grazie a maggiori entrate derivanti dai prestiti e dalle commissioni sui servizi bancari di investimento, un segno positivo che suggerisce ulteriori benefici dalla continua espansione economica e dalle politiche fiscali favorevoli. Bank of America (BAC) Bank of America, una delle principali banche commerciali degli Stati Uniti, potrebbe beneficiare significativamente sotto la presidenza Trump, grazie alle politiche di deregolamentazione che le permettono di assumere maggiori rischi e ottenere ritorni più elevati. L’aumento dei tassi d'interesse nel 2024 ha contribuito a migliorare i margini sugli interessi, rafforzando la performance del titolo. La banca ha anche registrato un incremento nelle attività di trading e nei ricavi derivanti dai prestiti al consumo, ulteriori effetti positivi delle politiche fiscali espansive di Trump. Con la continuazione di queste politiche, Bank of America potrebbe proseguire nel suo percorso di crescita, favorendo il miglioramento degli utili e il sentiment degli investitori. Wells Fargo (WFC) Wells Fargo, dopo aver affrontato scandali in passato, ha avuto l'opportunità di rinnovare la sua immagine sotto la presidenza Trump. Le politiche di deregolamentazione hanno favorito la banca, permettendole di concentrarsi sull'espansione dei prestiti e dei servizi bancari per piccole e medie imprese. Nel 2024, Wells Fargo ha registrato un incremento dei ricavi nel settore dei mutui e delle carte di credito, insieme a un forte aumento dei prestiti al consumo. La ripresa economica negli Stati Uniti e i tassi d'interesse favorevoli hanno contribuito a rafforzare la sua posizione dopo un periodo difficile. Dove i soldi lavorano per te Investire è rischioso. Investi responsabilmente Apri un account Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli dei rischi associati a questi mercati. Oltre alle potenzialità di crescita legate alle politiche economiche, esistono diversi fattori di incertezza che potrebbero influire sul settore. L’incertezza geopolitica, i cambiamenti economici globali e le fluttuazioni del mercato sono tutti aspetti da monitorare attentamente. Investire in titoli bancari e in commodities, in particolare, comporta rischi significativi a causa della volatilità dei mercati. Pertanto, questo articolo non costituisce una raccomandazione di investimento o un suggerimento di alcuna strategia specifica. Investi responsabilmente e con consapevolezza dei rischi legati a questi mercati. Se desideri diversificare i tuoi investimenti nel settore bancario XTB rappresenta una piattaforma di trading completa e altamente funzionale. Con oltre 5.800 strumenti disponibili, tra cui azioni, ETF, forex, materie prime e indici, XTB permette ai trader di accedere a una vasta gamma di opzioni per capitalizzare sui movimenti di mercato. La piattaforma integra anche tecnologie di trading avanzate con risorse educative gratuite, ideale per chi vuole migliorare la propria esperienza di trading, sia che tu sia un principiante o un trader esperto. Scopri l'offerta di XTB! Conclusioni

Con Trump di nuovo alla Casa Bianca, le politiche favorevoli alle banche e al settore finanziario, come la deregolamentazione e la continua espansione dell’economia, continueranno a beneficiare titoli come JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) e Wells Fargo (WFC). I recenti sviluppi nel 2024, come l’aumento dei tassi d'interesse e una continua spinta fiscale, offrono ai trader opportunità di guadagno, ma è fondamentale monitorare costantemente le notizie economiche e politiche per adattarsi tempestivamente ai cambiamenti del mercato.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Condividi

Investire è rischioso. Investi responsabilmente. Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.