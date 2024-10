ETF Ethereum: notizie e aggiornamenti

Tempo di lettura: 10 minute(s)

Gli ETF (Exchange-Traded Funds) sono strumenti di investimento che permettono di acquistare e vendere un insieme di asset come se fossero azioni normali in borsa. Tuttavia, all’interno della famiglia degli ETF, esistono vari tipi con caratteristiche diverse. Due delle principali categorie sono gli ETF spot e gli ETF sui futures.

23 Settembre 2024: ETF Ethereum sale dopo i tagli Fed

Wall Street mostra un forte ottimismo, sostenuto dalle aspettative di un allentamento della politica monetaria da parte della Fed, il che sta influenzando positivamente il mercato delle criptovalute. Diversi analisti prevedono un incremento dei flussi verso gli ETF statunitensi focalizzati su Bitcoin ed Ethereum. Negli ultimi sette giorni, Ethereum (ETH) ha registrato un notevole guadagno di oltre il 15%.

20 Agosto 2024: ETF Ethereum: deflussi da $15 milioni rovinano una breve tendenza positiva

Gli ETF su Ethereum hanno visto deflussi netti di $15 milioni, interrompendo una breve tendenza positiva che aveva visto afflussi di oltre $40 milioni in tre giorni. Il BlackRock iShares Ethereum Trust (ETHA) ha registrato afflussi di circa $75 milioni, mentre il Grayscale Ethereum Trust (ETHE) ha subito deflussi totali superiori a $115 milioni, chiudendo la settimana con un deflusso netto cumulativo di $2,41 miliardi.

Nonostante i segnali di miglioramento iniziali, ETHE ha continuato a perdere valore, anche se il ritmo degli deflussi è rallentato. L'attesa era che gli investitori istituzionali accumulassero ETF su Ethereum durante i cali di mercato, ma ciò non si è verificato. Tra il 12 e il 16 agosto, il volume totale degli scambi di ETF su Ethereum è stato di $1,06 miliardi, quasi la metà rispetto ai $1,87 miliardi della settimana precedente. Questo confronto mostra una diminuzione significativa rispetto ai $4,05 miliardi scambiati nella settimana del lancio, quando il prezzo di ETH superava i $3.000.

12 Agosto 2024: ETHA di BlackRock vicino al miliardo di dollari in flussi

L'ETF di Ethereum di BlackRock, l’iShares Ethereum Trust (ETHA), è vicino a diventare il primo ETF spot su Ethereum negli Stati Uniti a raggiungere 1 miliardo di dollari in flussi netti. Lanciato solo tre settimane fa, ha già accumulato circa 901 milioni di dollari e potrebbe raggiungere il traguardo questa settimana. L'ETF di Bitcoin di BlackRock, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT), è stato il primo a superare il miliardo di dollari in flussi, ma l'ETF su Ethereum sta accumulando capitali a un ritmo più lento. Nonostante Grayscale Ethereum ETF (ETHE) rimanga il leader di mercato con 4,9 miliardi di dollari in asset, ETHA potrebbe presto superarlo in dimensioni.

09 Agosto 2024: Ethereum cresce del 10% e recupera parte delle perdite, grazie al rallentamento dei deflussi degli ETF

Venerdì mattina, il prezzo di Ethereum è salito sopra i $2.700, con un incremento del 9,6% rispetto al giorno precedente, mentre il mercato delle criptovalute continua a riprendersi dal crollo di lunedì. Sebbene Ethereum sia ancora in calo del 15% rispetto alla settimana scorsa, il volume di scambi è aumentato del 5% e l'interesse aperto è salito del 15%, indicando una crescente fiducia degli investitori.

Il rallentamento dei deflussi dagli ETF Ethereum, come quello di Grayscale, e il minor ritmo di liquidazione da parte di grandi detentori come Jump Crypto, hanno contribuito a questo recupero. Nonostante ciò, il rapporto ETH/BTC rimane vicino ai minimi annuali, e alcuni analisti ritengono che Ethereum possa necessitare di più tempo per emergere, specialmente con gli ETF Ethereum spot appena lanciati negli Stati Uniti.

05 Agosto 2024: Deflussi negli ETF su Ethereum raggiungono i 170 milioni di dollari

Gli ETF su Ethereum hanno visto deflussi significativi di circa 170 milioni di dollari nella loro seconda settimana di negoziazione. Il fondo Grayscale ETHE ha subito la maggior parte dei deflussi. Nonostante alcune giornate di afflussi positivi, il prezzo di ETH è sceso da 3.150 a 2.900 dollari, influenzato dalle preoccupazioni economiche e dai deflussi degli ETF. La capitalizzazione di mercato di ETH è scesa a 345,8 miliardi di dollari, avvicinandosi a un livello di supporto critico.

01 Agosto 2024: ETF Ethereum: Grayscale perde 133 milioni

Dopo l'ultima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), gli ETF su Ethereum hanno registrato un deflusso significativo di 77 milioni di dollari. Il Grayscale Ethereum Trust (ETHE) ha subito le perdite maggiori, con 133,3 milioni di dollari, portando il totale delle perdite a quasi 2 miliardi di dollari in una settimana. Al contrario, alcuni ETF come quello di Franklin Templeton (FETH) hanno avuto afflussi positivi. Questi deflussi sono avvenuti nonostante un rimbalzo del mercato il giorno precedente e sono stati influenzati dalla decisione della Federal Reserve di mantenere i tassi di interesse invariati. Inoltre, la Ethereum Foundation ha continuato a vendere grandi quantità di ETH, contribuendo all'incertezza del mercato. In sintesi, il mercato degli ETF su Ethereum sta affrontando sfide significative con deflussi consistenti e vendite della Ethereum Foundation che aumentano la pressione sui prezzi di Ethereum.

29 Luglio 2024: La prima settimana del debutto degli ETF Ethereum

Gli ETF spot su Ethereum, recentemente introdotti nel mercato statunitense, hanno vissuto una settimana di esordio altalenante. Lanciati il 23 luglio 2024 dopo il via libera della SEC, questi nuovi strumenti finanziari hanno attirato l'attenzione degli investitori, ma con risultati contrastanti.

Nonostante la maggior parte degli ETF abbia registrato afflussi positivi, il settore nel suo complesso ha subito un deflusso netto di 341,8 milioni di dollari. Questo risultato negativo è principalmente attribuibile alle ingenti uscite dal fondo ETHE di Grayscale, che ha visto fuoriuscire ben 1,51 miliardi di dollari. In questo scenario variegato, l'ETHA di BlackRock si è distinto positivamente, attirando 442 milioni di dollari, seguito dagli ETF di Bitwise e Fidelity. Tuttavia, verso la fine della settimana, si è osservata una tendenza al ribasso, con tre giorni consecutivi di deflussi per gli ETF su Ethereum, in netto contrasto con i flussi positivi mantenuti dagli ETF su Bitcoin.

Questa performance iniziale mista suggerisce che il mercato sta ancora valutando il potenziale di questi nuovi prodotti basati su Ethereum, bilanciando opportunità e rischi in un settore in rapida evoluzione.

Cos'è un ETF Spot?

Gli ETF spot sono progettati per riflettere il prezzo attuale dell'asset che tracciano.

Immagina di voler investire in Ethereum (ETH) attraverso un ETF spot. Quando acquisti questo ETF, il valore del tuo investimento cambia direttamente con il prezzo attuale di Ethereum. Ad esempio, se Ethereum cresce del 5% in un giorno, anche il valore del tuo ETF spot su Ethereum crescerà del 5%, in quanto segue esattamente il prezzo di ETH.

Gli ETF spot offrono un'esposizione diretta all'asset sottostante, il che significa che il valore dell'ETF cambia direttamente con il prezzo attuale di quell'asset. Questa semplicità li rende più facili da comprendere e gestire rispetto a prodotti di investimento più complessi. Inoltre, gli ETF spot generalmente non utilizzano leva finanziaria, il che significa che gli investitori non sono esposti ai rischi amplificati che la leva comporta. Il prezzo di un ETF spot rispecchia da vicino il prezzo dell'asset sottostante, offrendo trasparenza e facilitando il monitoraggio delle performance per gli investitori. Tuttavia, gli ETF spot presentano anche dei rischi. Il valore dell'ETF fluttuerà con il prezzo di mercato dell'asset sottostante, il che può comportare perdite significative durante i periodi di alta volatilità. Inoltre, la liquidità può essere un problema; in periodi di basso volume di scambi, potrebbe essere difficile acquistare o vendere quote a prezzi desiderabili. I cambiamenti normativi che influenzano l'asset sottostante potrebbero anche impattare sulla performance dell'ETF. Inoltre, potrebbero verificarsi lievi discrepanze tra il prezzo dell'ETF e il prezzo spot effettivo dell'asset sottostante a causa delle spese di gestione e dei costi operativi, noti come errori di tracciamento.

Cos'è un ETF sui futures?

Gli ETF sui futures, invece, non tracciano direttamente il prezzo attuale dell'asset. I futures sono contratti che scommettono sul prezzo futuro di un asset, come Ethereum. Quando investi in un ETF sui futures di Ethereum, state acquistando una quota di un fondo che detiene contratti sui futures di Ethereum, i quali possono riferirsi al prezzo dell'asset in una data futura.

Gli ETF sui futures presentano i propri vantaggi. Spesso utilizzano la leva finanziaria, che può potenzialmente aumentare i ritorni se il mercato si muove favorevolmente. Questi ETF possono anche fornire esposizione a una gamma di contratti sui futures con scadenze e strategie diverse, offrendo diversificazione. Inoltre, gli ETF sui futures hanno il potenziale di generare profitti sia nei mercati in crescita che in quelli in calo, a seconda della direzione dei contratti sui futures.

D'altra parte, gli ETF sui futures sono influenzati da contango e backwardation, che possono portare a perdite. Il contango si verifica quando i prezzi dei futures sono più alti del prezzo spot dell'asset sottostante, mentre il backwardation avviene quando i prezzi dei futures sono più bassi. L'uso della leva finanziaria negli ETF sui futures può amplificare sia i guadagni che le perdite, aumentando il rischio di perdite finanziarie significative. Gli ETF sui futures sono anche più complessi e difficili da comprendere rispetto agli ETF spot, il che può portare a risultati imprevisti per gli investitori non familiari con i mercati dei futures.

ETF Ethereum: dettagli dell'approvazione

L’introduzione degli ETF spot su Ethereum offre agli investitori un modo più diretto per investire in Ethereum, senza la complessità dei contratti sui futures. Con un ETF spot, puoi investire in Ethereum e vedere direttamente il riflesso del suo valore di mercato, senza dover gestire le complicazioni e le incertezze legate ai contratti sui futures.

La SEC ha introdotto otto ETF spot su Ethereum, presentati da diversi emittenti e quotati su principali borse valori:

NYSE Arca: Grayscale Ethereum Trust e Bitwise Ethereum ETF

Grayscale Ethereum Trust e Bitwise Ethereum ETF Nasdaq: iShares Ethereum Trust

iShares Ethereum Trust CBOE BZX: VanEck Ethereum Trust, ARK 21Shares Ethereum ETF, Invesco Galaxy Ethereum ETF, Fidelity Ethereum Fund e Franklin Ethereum ETF

Il ruolo delle criptovalute nel sistema finanziario tradizionale

L’introduzione degli ETF spot su Ethereum rappresenta un passo significativo verso l'integrazione delle criptovalute nel sistema finanziario tradizionale. Questo evento non solo amplia le opzioni di investimento per gli investitori istituzionali e retail, ma riflette anche un crescente riconoscimento delle criptovalute come asset legittimi all'interno del panorama finanziario globale.

Impatti attesi sul mercato delle criptovalute

L’approvazione degli ETF spot su Ethereum rappresenta un punto di svolta nel panorama delle criptovalute, con numerosi impatti attesi sul mercato. Ecco una panoramica delle principali conseguenze:

ETF Ethereum: Classificazione e Regolamentazione

Una delle conseguenze più significative è la classificazione di Ethereum come commodity, piuttosto che come titolo. Questa definizione potrebbe ridurre l'influenza della SEC (Securities and Exchange Commission) sul mercato delle criptovalute, spostando parte della regolamentazione alla CFTC (Commodity Futures Trading Commission). La chiarezza normativa risultante potrebbe semplificare la regolazione delle criptovalute e stimolare l'interesse degli investitori, facilitando l'adozione e l'implementazione di questi asset nel sistema finanziario tradizionale.

ETF Ethereum: impatto sul prezzo di Ethereum

Le aspettative riguardo all'introduzione degli ETF hanno già influenzato positivamente il prezzo di Ethereum, che ha registrato un significativo aumento prima della scadenza per l'approvazione. Dopo la decisione della SEC, i cambiamenti nei prezzi sono stati relativamente moderati, probabilmente a causa delle incertezze normative ancora presenti.

ETF Ethereum: Prospettive future

L'arrivo degli ETF spot su Ethereum potrebbe influenzare anche altre criptovalute. XRP e Solana, ad esempio, sono già sotto osservazione come possibili candidati per futuri ETF spot. Solana, in particolare, è vista come una delle principali contendenti grazie alla sua crescente capitalizzazione di mercato e alle sue caratteristiche tecnologiche simili a quelle di Ethereum.

Conclusione

L’introduzione degli ETF spot su Ethereum segna l'inizio di una nuova era per il mercato delle criptovalute. Offrendo agli investitori un accesso più diretto a Ethereum, questa decisione potrebbe catalizzare una maggiore adozione e integrazione delle criptovalute nel sistema finanziario globale. Mentre il settore continua a evolversi, sarà fondamentale monitorare gli sviluppi normativi e l'impatto di questi nuovi strumenti di investimento sul mercato più ampio delle criptovalute. Questa svolta potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase di maturità e accettazione per le criptovalute, aprendo la strada a un futuro in cui asset digitali e finanza tradizionale coesistono.