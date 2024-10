Bitcoin news - Ultime notizie e aggiornamenti

Tempo di lettura: 28 minute(s)

Nato nel 2009 come esperimento di valuta digitale, Bitcoin è emerso come il punto di riferimento nel mondo finanziario digitale, stabilendo nuovi standard nel settore. Il suo andamento influenza l'intero ecosistema delle criptovalute. In questo articolo troverai le ultime notizie e aggiornamenti su Bitcoin per essere sempre aggiornato!

20 Settembre 2024: Bitcoin guadagna fino a $63.000

Il giorno dopo il taglio dei tassi della Fed, gli afflussi netti negli ETF hanno raggiunto quasi 150 milioni di dollari - non così tanto, guardando alle reazioni dei mercati. Il Bitcoin è scambiato vicino a 63.000 dollari; è un livello al di sopra di importanti zone importanti come il prezzo realizzato degli Short-Term Holders e il prezzo medio di acquisto degli ETF spot US Bitcoin.

12 Agosto 2024: Bitcoin mostra segni di ripresa: sfida cruciale per superare i 60.000 dollari

Bitcoin sta mostrando una leggera ripresa dalle perdite recenti, con il prezzo attualmente intorno ai 58.700 dollari. È interessante notare che i progetti più piccoli e Ethereum stanno registrando guadagni superiori, con la capitalizzazione di mercato delle altcoin in crescita dell'1,80% e Ethereum che guadagna l'1,10%. Dall'analisi tecnica emerge che, dopo una significativa ripresa dai ribassi precedenti, il prezzo di Bitcoin ha rallentato vicino alla media mobile semplice a 200 giorni, che si trova attorno ai 62.000 dollari. Nel fine settimana, abbiamo visto un ulteriore calo nella zona di supporto appena sopra i 57.000 dollari. Attualmente, sarà cruciale mantenere questo livello e cercare di risalire oltre i 60.000 dollari. Se i compratori riusciranno a sostenere questa area, potremmo assistere a ulteriori aumenti oltre i 62.000 dollari. Altrimenti, il livello di supporto fondamentale da mantenere sarà quello dei 57.000 dollari precedentemente indicato.

05 Agosto 2024: Bitcoin scende del 10% e rileva il calo generale degli asset ad alto rischio

Bitcoin ha registrato una perdita di circa il 10%, scendendo a circa 52.200 dollari. I cinque mesi di stasi nei quali Bitcoin non è riuscito a superare i suoi massimi storici iniziano a manifestare effetti significativi, suggerendo l'inizio di un vero e proprio calo nel settore degli asset ad alto rischio. Bitcoin, fungendo da indicatore precoce, riflette la tendenza generale al ribasso che sta colpendo ampiamente tutti gli asset rischiosi.

29 Luglio 2024: Trump promette rivoluzione crypto: Bitcoin in rialzo dopo il discorso pro-criptovalute

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump in merito alle criptovalute hanno avuto un impatto significativo sul mercato, portando il valore di Bitcoin a toccare il suo picco più alto degli ultimi mesi e mezzo. Durante il suo intervento alla conferenza Bitcoin 2024 tenutasi a Nashville, l'ex presidente statunitense ha delineato una visione fortemente favorevole al settore crypto, promettendo di porre fine a quello che ha definito un atteggiamento ostile dell'attuale amministrazione verso questa industria.

22 Luglio 2024: Bitcoin sopra i 67.500 dollari in attesa di Trump e degli ETF su Ethereum

Il prezzo di Bitcoin ha superato i 67.000 dollari, spinto dall'ottimismo relativo alle elezioni statunitensi e dalle aspettative per la Bitcoin Conference a Nashville. L'annuncio della ritirata di Joe Biden dalla corsa presidenziale ha generato preoccupazione, mentre la possibilità che Kamala Harris diventi presidente potrebbe portare a una regolamentazione più severa delle criptovalute. Inoltre, il lancio degli ETF su Ethereum, previsto per il 23 luglio, potrebbe influenzare il mercato a causa delle elevate commissioni di gestione. Tuttavia, l'attenzione principale è rivolta alla conferenza di Nashville, dove Trump interverrà il 27 luglio, e si spera che il suo discorso possa avere un impatto positivo sul mercato delle criptovalute.

Attualmente, il mercato delle criptovalute mostra un leggero calo dopo recenti aumenti significativi. I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono scesi, e il dollaro ha registrato una leggera flessione. Le attività di trading indicano che il mercato si prepara a eventi cruciali, con afflussi elevati verso Bitcoin e speculazioni su un possibile cambiamento nella regolamentazione, supportato dalla prospettiva di Lawrence Fink di BlackRock come possibile Segretario al Tesoro degli Stati Uniti.

08 Luglio 2024: Bitcoin in ribasso dopo il picco del fine settimana

Nel fine settimana, il mercato delle criptovalute ha mostrato segni di ripresa dopo quattro giorni di forti cali. Sabato, Bitcoin è salito temporaneamente di oltre il 4%, raggiungendo circa 58.000 dollari, ma i guadagni sono stati annullati domenica con il ritorno dei venditori. Oggi, il prezzo di Bitcoin continua a scendere, segnando un calo del 13% rispetto al prezzo medio degli investitori a breve termine. Venerdì, gli ETF statunitensi hanno registrato afflussi netti significativi per la prima volta in diverse sessioni, totalizzando 143 milioni di dollari, il valore più alto in quasi un mese. Dal punto di vista tecnico, Bitcoin mostra segni di debolezza, con il prossimo supporto significativo tra i 50.000 e i 52.000 dollari. La correzione attuale ha già superato il 22%, e storicamente, i cali dopo un dimezzamento raggiungono il 30%, suggerendo un possibile ulteriore ribasso fino a quei livelli.

04 Luglio 2024: Bitcoin scende sotto i 60.000 dollari: tendenza ribassista e prospettive per il futuro

Bitcoin ha subito un significativo calo, scendendo sotto i 60.000 dollari e stabilizzandosi intorno ai 59.000 dollari. Questo segna un cambiamento rilevante per questo asset ad alto rischio, che solitamente ha mantenuto valori elevati nonostante la stabilità del mercato azionario. Bitcoin non ha toccato i suoi massimi storici da circa quattro mesi, indicando una tendenza ribassista che potrebbe continuare nei prossimi giorni. Se il declino persiste, potrebbero verificarsi ulteriori diminuzioni con la possibilità di scendere al di sotto dei 40.000 dollari.

01 Luglio 2024: tentativo di recupero bloccato a 62.500 di dollari

Bitcoin ha provato a risalire dopo aver toccato un minimo di 58.500 dollari, ma ha trovato difficoltà a superare la resistenza chiave di 62.500 dollari. Attualmente, la situazione a breve termine è incerta, con segnali che indicano un possibile ulteriore calo sotto i 58.500 dollari, portando il prezzo verso la fascia tra 57.000 e 56.600 dollari. Il superamento di questa zona potrebbe segnalare una tendenza ribassista più marcata. Per quanto riguarda i potenziali rialzi, sarà importante un periodo di consolidamento prima che il prezzo possa stabilizzarsi e iniziare a salire in modo più consistente. Un segnale di forza sarebbe rappresentato dal superamento della soglia dei 70.000 dollari, con un breakout al di sopra dei 72.000 dollari che fornirebbe un segnale positivo e direzionale dal punto di vista del mercato. È importante tenere presente che i mercati sono imprevedibili e che questa analisi non costituisce una raccomandazione di investimento.

27 Giugno 2024: Il prezzo del Bitcoin lotta intorno ai $61,000 mentre la vendita da parte dei miner intensifica

Mercoledì, il Bitcoin (BTC) ha trovato resistenza intorno ai $62,000 prima di registrare un calo dell'1.5%, stabilendosi intorno a $60,777 nella sessione europea di giovedì. I trasferimenti di BTC effettuati dai governi statunitense e tedesco verso gli exchange nella settimana precedente hanno contribuito a diffondere FUD (paura, incertezza, dubbio) tra i trader. In aggiunta, i dati on-chain hanno evidenziato un aumento dell'attività di vendita da parte dei miner, segnalando un sentimento ribassista sul mercato. Il riassunto giornaliero degli spostamenti di mercato indica un indebolimento del prezzo del Bitcoin mentre gli Stati Uniti e la Germania spostano BTC verso le piattaforme di scambio. Secondo i dati di Arkham Intelligence, mercoledì il governo degli Stati Uniti ha depositato su Coinbase Prime 3,940.28 BTC, corrispondenti a $241.22 milioni. Questi Bitcoin erano stati precedentemente sequestrati al trafficante di droga Banmeet Singh e confiscati durante un processo nel gennaio 2024. Tale repentino movimento di fondi potrebbe aver contribuito alla diffusione di FUD tra i trader, influenzando il calo dell'1.5% del prezzo del Bitcoin durante la giornata di mercoledì.

17 Giugno 2024: Bitcoin in Ribasso - possibile test del punto di supporto chiave all'inizio della settimana

Durante l'inizio della sessione di lunedì, le criptovalute stanno estendendo i ribassi, con Bitcoin che ha registrato una perdita di quasi lo 0,7%. Questo aumento della pressione al ribasso aumenta la possibilità che Bitcoin possa testare un altro importante punto di supporto tecnico. Questo punto di supporto è segnato sia dalla media mobile esponenziale a 100 giorni (che corre nella zona di 64.000 dollari) sia dal prezzo realizzato dei detentori di BTC a breve termine, che rappresenta il prezzo medio di acquisto di Bitcoin da parte di portafogli con un periodo di detenzione medio per queste risorse digitali inferiore a 155 giorni.

10 Giugno 2024: Bitcoin si avvicina ai 70.000 dollari, ma gli ETF non spingono il prezzo vicino all'ATH

Il Bitcoin ha quasi raggiunto i 70.000 dollari, ma nonostante gli importanti flussi negli ETF, non si è ancora avvicinato al suo massimo storico (ATH). Inoltre, la volatilità del Bitcoin negli ultimi 15 giorni è ai minimi storici, indicando una stabilità insolita.

Il mercato potrebbe presto ricevere annunci riguardo alla discussa prospettiva di un'ulteriore politica monetaria accomodante in autunno, incoraggiata dai segnali "anti-dollaro" del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Tuttavia, un tasso di inflazione inferiore alle previsioni potrebbe alimentare l'interesse sia nelle criptovalute che sul mercato azionario, mettendo sotto pressione i rendimenti finanziari.

03 Giugno 2024: Bitcoin: Prospettive di crescita e analisi delle previsioni

Le recenti analisi sul Bitcoin indicano un crescente interesse da parte dei trader nei mercati dei derivati, con un aumento significativo del rapporto di acquisto/vendita di BTC fino a 1.13, il valore più alto dall'inizio del 2024. Questo dato potrebbe suggerire un trend rialzista, con una possibile salita del prezzo fino a $75.000 nel mese di giugno, sostenuta da un forte sentiment positivo tra gli investitori.

Prestazioni recenti e prospettive

Nel mese di maggio 2024, il prezzo del Bitcoin ha chiuso a $67.520, segnando un incremento del 19% rispetto al mese precedente. Nonostante un periodo di sotto-performance, il Bitcoin ha iniziato giugno con un aumento del 2% nei primi tre giorni, raggiungendo $68.884. Anche se tra il 21 e il 31 maggio si è registrato un calo del 6%, il Bitcoin sembra aver ripreso slancio, con prospettive di crescita che potrebbero spingerlo oltre i $75.000 nel breve termine.

Possibili scenari futuri

Alcuni analisti prevedono che il Bitcoin potrebbe puntare ai $100.000 nel mese di giugno, specialmente se riuscirà a superare il suo precedente massimo storico. Tuttavia, va notato che storicamente giugno è stato un mese di scarsi rendimenti per il Bitcoin, con un ritorno medio di appena lo 0,25% negli ultimi dieci anni. Questo potrebbe rendere più difficile il raggiungimento di obiettivi molto ambiziosi nel breve termine.

Proiezioni di crescita

Le proiezioni attuali indicano che il Bitcoin potrebbe consolidarsi in un canale laterale tra $60.000 e $72.000. La possibilità di una rottura al rialzo o al ribasso è ancora aperta. Se il Bitcoin dovesse superare il precedente massimo storico, una crescita fino a $100.000 sarebbe plausibile, spinta dal sentiment positivo dei mercati.

In conclusione, nonostante la volatilità recente, le prospettive per il mese di giugno indicano un possibile scenario rialzista per il Bitcoin, con l'opportunità di raggiungere nuovi massimi. Gli investitori dovrebbero tuttavia rimanere cauti, considerando la storica variabilità del mercato e i fattori che potrebbero influenzare le performance future della criptovaluta.

30 Maggio 2024: ETF spot su Bitcoin, quali sono le previsioni?

Il trend ribassista che Bitcoin, la principale criptovaluta al mondo, sta attualmente seguendo è evidente con il suo valore che resta al di sotto dei 68.000 dollari, raggiungendo un minimo intraday di 67.147 dollari oggi.

Nonostante ciò, è importante considerare che il calo di Bitcoin potrebbe essere di breve durata. Questo è dovuto al fatto che l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha accumulato un patrimonio totale di 20 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno, diventando il più grande ETF Spot su Bitcoin al mondo. Questo nuovo record dell'ETF di BlackRock suggerisce un interesse significativo da parte degli investitori istituzionali, il quale potrebbe influenzare positivamente i prezzi di Bitcoin, spingendoli al rialzo. Tieni presente che i mercati finanziari, specialmente quelli delle criptovalute, possono essere estremamente volatili, quindi è consigliabile procedere con cautela e fare una valutazione accurata dei rischi prima di investire.

23 Maggio 2024 - Bitcoin scende sotto i 68.000$ sotto la pressione del dollaro statunitense e dell’aumento dei rendimenti

Bitcoin ha registrato una perdita del 2,7% oggi, scendendo sotto i 68.000 dollari. Questo calo è stato causato dalla forza del dollaro statunitense e dall'aumento dei rendimenti, influenzati dalle recenti letture flash PMI statunitensi, che sono risultate molto più forti del previsto. La principale criptovaluta ha perso quasi il 5% rispetto ai massimi locali di 72.000 dollari, toccati in precedenza. Il recente rally di Bitcoin è stato chiaramente alimentato dalle speculazioni sull'approvazione degli ETF spot di Ethereum

13 Maggio 2024 - Bitcoin guadagna il 2.3 %

Bitcoin ha registrato un aumento del 2,30% e sta attualmente testando nuovamente il livello di resistenza a 63.000 dollari. Nonostante un inizio debole durante la giornata, il prezzo è sceso momentaneamente al di sotto dei 61.000 dollari, ma ha rapidamente recuperato, superando sia i 61.000 che i 62.000 dollari nelle prime ore del mattino. Al momento della pubblicazione, i rialzisti stanno cercando di superare la resistenza intorno ai 63.000 dollari, un modello simile a quello delle settimane precedenti, con il prezzo che scende all'inizio della settimana seguito da un deciso rimbalzo.

Da oltre due mesi, Bitcoin si trova in un ampio intervallo di consolidamento e, dopo l'halving avvenuto 21 giorni fa, la sua capitalizzazione di mercato è diminuita del 5,50%. Il sentimento negativo verso le criptovalute può essere attribuito alle correzioni nei mercati tradizionali, ma il recente rimbalzo negli indici di mercato azionario potrebbe sostenere anche i prezzi del Bitcoin. Nei prossimi giorni, il sentiment nei mercati tradizionali e delle criptovalute dipenderà dalla pubblicazione dei dati macroeconomici, con l'attenzione rivolta agli ultimi dati sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) e sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) per aprile, che potrebbero influenzare gli asset rischiosi.

10 Maggio 2024 - Bitcoin registra una diminuzione del 3,20% e si avvicina al livello di supporto a 61.000 dollari

Durante la seconda metà della giornata di trading di venerdì sui mercati finanziari globali, si è osservato un peggioramento del sentiment tra gli investitori. Il dollaro statunitense ha recuperato posizioni in seguito alla debole indagine sul sentiment dell’Università del Michigan, che ha coinciso con aspettative di inflazione in aumento. I rendimenti dei titoli di stato USA hanno anche visto una ripresa. Solo il giorno prima, i rendimenti dei titoli di Stato USA a 10 anni avevano subito una diminuzione, arrivando al 4,46% dopo dati positivi sui sussidi di disoccupazione. Questa tendenza è stata oggi più che invertita.

Accanto al rafforzamento del dollaro e alla flessione di Wall Street, si è percepito anche un calo del sentiment nel mondo delle criptovalute, con il Bitcoin che si appresta a sfidare nuovamente il livello dei 60.000 dollari.

01 Maggio 2024 - Il valore del Bitcoin scende mentre i trader sono in attesa delle decisioni della Federal Reserve

La situazione attuale riflette una correzione al ribasso nel valore della principale criptovaluta, con i prezzi scesi fino a toccare livelli mai visti dalla fine di febbraio 2024. È rilevante notare che la domanda da parte degli ETF statunitensi è attualmente debole, con flussi netti negativi, e il lancio degli ETF di Hong Kong ha deluso. Inoltre, il prezzo del Bitcoin è sceso al di sotto del principale livello di supporto sulla catena a $ 59.500, che rappresenta il "prezzo realizzato" medio dei detentori a breve termine. Durante precedenti periodi rialzisti del Bitcoin, questa zona on-chain è stata spesso un supporto significativo. Nel frattempo, il dollaro statunitense si è rafforzato e l'USDIDX ha raggiunto i livelli più alti da novembre 2023 in vista della decisione odierna del FOMC e del discorso del presidente della Fed Powell.

17 Aprile 2024 - Prezzo del bitcoin 3 giorni prima dell'halving

Bitcoin ha registrato un parziale recupero delle perdite, con il suo prezzo che si attesta intorno ai 64.000 dollari, a soli 3 giorni dal dimezzamento. Questo avviene nonostante un sentiment generale di debolezza nel mercato delle criptovalute. Questa situazione si presenta nonostante le prospettive di lanciare ETF spot a Hong Kong.

15 Aprile 2024 - Bitcoin si riprende: approvazioni ETF a Hong Kong e calma geopolitica riaccendono il mercato

Il mondo delle criptovalute ha assistito a un fine settimana di significative fluttuazioni dei prezzi, con Bitcoin che ha visto un marcato recupero, superando nuovamente la soglia dei $66.000. Dopo essere sceso intorno ai $65.000 a causa delle tensioni geopolitiche, Bitcoin ha iniziato a recuperare terreno, beneficiando della riduzione delle tensioni e dell'approvazione degli ETF a Hong Kong.

Una Visione Generale del Mercato

Capitale di Mercato Globale: $2.43T, con un aumento del 4.59%.

Volume di 24 ore: $116.4B, in crescita del 33.57%.

Dominanza: Bitcoin detiene il 53.9% del mercato.

La Situazione Geopolitica

Il weekend ha visto Bitcoin declinare fino a $60.800 a causa delle tensioni in Medio Oriente. Tuttavia, con la diminuzione delle tensioni e l'esclusione di un contrattacco israeliano contro l'Iran, il mercato ha mostrato segni di ripresa. La calma geopolitica ha contribuito a ristabilire la fiducia degli investitori, con Bitcoin che è risalito sopra i $66.000.

L'impatto Degli ETF di Hong Kong

La notizia dell'approvazione degli ETF su Bitcoin ed Ethereum a Hong Kong ha giocato un ruolo cruciale nel rilancio del prezzo di Bitcoin. Questi ETF, attesi da tempo, offrono agli investitori un accesso più diretto e regolamentato alle principali criptovalute, stimolando un rinnovato interesse verso il settore. La decisione arriva in un momento opportuno, poco prima del previsto "halving" di Bitcoin, che potrebbe ridurre ulteriormente l'offerta di nuovi Bitcoin sul mercato, sostenendo potenzialmente il suo prezzo.

Prospettive di Mercato

Con il recupero di Bitcoin sopra i $66.000 e l'anticipazione di nuovi ETF in Hong Kong, il mercato delle criptovalute sembra impostato per una nuova fase di interesse e potenziale crescita. Mentre gli investitori osservano da vicino gli sviluppi geopolitici e regolamentari, il settore rimane in attesa di ulteriori segnali che potrebbero indicare la direzione futura delle principali valute digitali.

In sintesi, nonostante le sfide poste dalle fluttuazioni geopolitiche e dalla pressione di vendita legata alla stagione fiscale negli Stati Uniti, Bitcoin dimostra ancora una volta la sua resilienza, sostenuto da sviluppi positivi come l'approvazione degli ETF a Hong Kong. Questi eventi sottolineano l'importanza di tenere d'occhio il contesto più ampio in cui si muove il mercato delle criptovalute, nonché l'impatto che decisioni regolamentari e macroeconomiche possono avere sulle dinamiche di prezzo.

08 Aprile 2024 - Bitcoin sale del 5 %

Le criptovalute hanno registrato un significativo aumento all'inizio della settimana, con il prezzo del Bitcoin che ha superato i 72.000 dollari, mostrando un movimento di rialzo dinamico.

02 Aprile 2024 - Bitcoin ha subito una forte correzione al ribasso negli ultimi due giorni

Nelle ultime 48 ore, il Bitcoin ha visto una significativa correzione verso il basso. Nonostante ciò, oggi il prezzo ha toccato un importante livello di supporto. Questo livello è definito sia dalla soglia inferiore di una struttura paritetica sia dal punto di ritracciamento di Fibonacci al 50% del trend ascendente che ha avuto inizio il 20 marzo. Se il prezzo si stabilizza sopra tale supporto, secondo i principi della strategia Overbalance, si potrebbe assistere a un rinnovato impulso rialzista.

22 Marzo 2024 - Bitcoin ha registrato una perdita di quasi il 4% a causa delle preoccupazioni riguardanti la domanda di ETF

La criptovaluta più grande, Bitcoin, continua a diminuire dopo che gli ETF hanno registrato un deflusso netto di quasi 2 miliardi di dollari negli ultimi giorni. Il rimbalzo di martedì è stato annullato rapidamente e il prezzo è sceso sotto i 63.000 dollari.

Alcuni osservatori di mercato attribuiscono il calo alla vendita di azioni di Grayscale da parte della fallita piattaforma Genesis, che aveva precedentemente ottenuto l'approvazione per convertire azioni per un valore di 1,3 miliardi di dollari a febbraio. Le vendite maggiori provengono da GBTC, con deflussi fino a 1,8 miliardi di dollari negli ultimi giorni.

L'attenzione si sta ora concentrando sugli ETF di BlackRock e Fidelity, dove l'attività degli investitori è in calo. La potenziale vendita di questi due fondi potrebbe mettere sotto pressione Bitcoin.

Oggi il dollaro USA è in forte rialzo, con un impatto negativo sul mercato delle criptovalute. Altcoin come Dogecoin e Cardano stanno perdendo quasi il 5% oggi, mentre Ethereum, la seconda criptovaluta più grande, sta testando l'area intorno ai 3.300 dollari e ha registrato una perdita del 4,5%.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

BITCOIN GRAFICI

Analizzando i grafici di Bitcoin, si può notare che il prezzo sta scivolando fuori dal fondo di una formazione simile a un testa e spalle. Un calo sotto i 61.000 dollari potrebbe innescare una vendita a cascata, cancellando quasi completamente il movimento al rialzo in corso da gennaio. L'indicatore RSI su un grafico giornaliero indica che c'è ancora spazio per un ulteriore raffreddamento.

Nonostante ciò, i fondamentali per una ulteriore crescita di Bitcoin quest'anno sembrano solidi. Tuttavia, il sentiment è influenzato negativamente dai continui deflussi dagli ETF, con Grayscale (GBTC) in prima linea.

È interessante notare che gli afflussi negli altri 9 ETF sono ai minimi storici, indicando un potenziale esaurimento della domanda in questa fase del rally. I livelli chiave sulla catena si trovano intorno ai 50.000 dollari, dove si trova la media degli acquisti degli investitori negli ETF. Anche il prezzo di acquisto di Bitcoin da parte degli investitori a lungo termine si avvicina a questo livello, fornendo un supporto significativo al momentum rialzista del mercato.

Per un calo così profondo, probabilmente sarebbe necessaria una correzione significativa a Wall Street, dato che a 60.000 dollari Bitcoin vedrebbe una correzione di oltre il 20%, una delle più profonde dal rimbalzo del 2022.

Source: xStation5

Source: xStation5

19 Marzo 2024 - Bitcoin fatica a restare sulla soglia dei $63.000

L'incremento del valore del dollaro ha esercitato una pressione al ribasso sul mercato delle criptovalute, con il prezzo di Bitcoin che ha visto una riduzione che si avvicina al 15% rispetto ai suoi picchi storici. In seguito a un calo del 15% registrato ieri, le azioni di Microstrategy (MSTR.US) hanno subito un'ulteriore deprezzamento del 10% oggi, prima dell'apertura dei mercati azionari statunitensi.

8 Marzo 2024 - Bitcoin raggiunge i $70.000!

Bitcoin ha recentemente sorpassato un nuovo traguardo significativo, approssimandosi al valore di $70,000, un livello che alcuni esperti non prevedevano fosse raggiungibile prima della fine del mese di marzo. La crescita del prezzo è stata motivata da vari fattori, inclusi un sostanziale ingresso di capitali in fondi Exchange-Traded Fund (ETF) focalizzati su Bitcoin, l'attesa dell'evento di dimezzamento dell'offerta di nuovi Bitcoin e una potenziale debolezza del dollaro USA. Si è inoltre dibattuto sull'eventuale rientro nel mercato dei Bitcoin fermi da tempo in wallet inattivi, che potrebbe teoricamente destabilizzare il mercato se questi Bitcoin venissero venduti in massa. Nonostante queste ipotesi, alcuni analisti rimangono positivi, prospettando che il prezzo del Bitcoin potrebbe ancora duplicarsi dopo aver superato picchi storici, nonostante il 2021 abbia rappresentato un'eccezione a questa tendenza. Dopo aver raggiunto la soglia di $70,000, il prezzo di Bitcoin ha subito una piccola correzione, riducendosi a circa $67,000, con una diminuzione del 4%. Al momento, il mercato sta cercando una stabilità, con il prezzo che si sta assestando intorno ai $68,000.

9 Novembre 2023 - Bitcoin +3,20%. Speculazioni su ETF su BTC.

Bitcoin ha superato la resistenza a 36.000 dollari, raggiungendo i 36.700 dollari. Questa crescita è guidata dalle prospettive di approvazione degli ETF da parte della SEC nelle prossime due settimane. Anche Ethereum e altre criptovalute più piccole stanno guadagnando terreno. Gli investitori considerano l'approvazione degli ETF entro il 17 novembre. La SEC ha accelerato i procedimenti dopo alcune cause perse da Grayscale e XRP. Tuttavia, anche se gli ETF venissero approvati, potrebbe passare del tempo prima del loro effettivo lancio, stimato per febbraio-marzo 2024. Valkyrie prevede l'approvazione della sua richiesta di ETF entro fine novembre, con un lancio fisico previsto per febbraio, prevedendo una domanda di 10 miliardi di dollari subito dopo il lancio.

7 Novembre 2032 - Bitcoin e altre criptovalute sotto pressione dal USD

Le criptovalute sono sotto pressione a causa della forza del dollaro USA. Bitcoin sta lottando per rimanere sopra i 35.000 dollari e attualmente si trova a 34.700 dollari, con una leggera diminuzione dell'1,5%. Tuttavia, se il prezzo di BTC rimane sopra i 33.000 dollari, si può ancora considerare un trend rialzista. Alcuni progetti, come The Graph, stanno registrando perdite più significative, con una correzione del 13% rispetto ai recenti aumenti.

24 Ottobre 2023 - Bitcoin in Calo del 3%: Sparisce Ticker ETF BlackRock da DTCC

Bitcoin ha registrato un calo superiore al 3,0% rispetto ai massimi odierni, in seguito alla sparizione del ticker di un nuovo ETF di Blackrock dall'elenco sul sito web di DTCC. DTCC svolge un ruolo cruciale come stanza di compensazione per gli accordi post-negoziazione istituzionali in collaborazione con il Nasdaq.

20 Ottobre 2023 - Bitcoin: tra crescenti tensioni globali e opportunità di crescita

Attualmente, il mercato è focalizzato sulle azioni della Federal Reserve e sulle crescenti tensioni geopolitiche.

Nel frattempo, il Bitcoin, la principale criptovaluta, sta guadagnando slancio e si avvicina a un punto critico. Sono emerse informazioni chiave riguardo al Bitcoin che hanno migliorato il sentiment di mercato. Inoltre, le notizie potenzialmente negative sembrano causare sempre meno ribassi, suggerendo una certa riluttanza degli investitori a vendere Bitcoin ai livelli attuali.

Un evento rilevante è stata la falsa notizia sull'accettazione della richiesta di ETF Bitcoin da parte di Blackrock il 16 ottobre, che ha dimostrato il notevole potenziale di crescita dopo l'approvazione ufficiale, portando a un aumento del prezzo del Bitcoin del 10%. Secondo analisti, compresi quelli di Blackrock, le probabilità di approvazione dell'ETF sono ora stimate oltre il 90%. Anche persone direttamente coinvolte con Blackrock prevedono l'accettazione entro 3-6 mesi. Il deterioramento della situazione delle banche regionali cinesi il 16 ottobre ha spinto un afflusso di capitali verso il Bitcoin. È stato inoltre annunciato che il tribunale federale formalizzerà la vittoria di Grayscale sulla Securities and Exchange Commission in una controversia sull'ETF Bitcoin, consentendo una riapplicazione per un ETF spot su Bitcoin. Complessivamente, questi eventi segnalano un periodo di grande interesse per il Bitcoin, con dinamiche che potrebbero influenzare ulteriormente il suo valore e la percezione degli investitori nel prossimo futuro.

16 Ottobre 2023 - Ribasso improvviso del Bitcoin dopo un'impennata speculativa

La criptovaluta ha cancellato guadagni del quasi 10% in seguito alla smentita di voci non ufficiali riguardanti l'accettazione dell'ETF spot di iShares Bitcoin.

In seguito alle voci non confermate riguardo all'approvazione da parte della SEC di un ETF sul Bitcoin spot, il Bitcoin ha temporaneamente registrato un aumento del quasi 10%. Tuttavia, poco dopo la pubblicazione online di tali notizie, BlackRock ha negato tali voci, facendo scendere il valore della principale criptovaluta a 28.000 USD.

9 Ottobre 2023 - Bitcoin si allontana dalla zona di resistenza chiave a $28.000

Il mercato delle criptovalute ha avuto un inizio di settimana debole. Bitcoin si ritira dalla resistenza chiave a $28.000, mentre il dollaro USA si rafforza. I futures di Wall Street indicano una diminuzione delle posizioni rialziste dopo il rally di venerdì. Le tensioni in Medio Oriente influenzano negativamente le criptovalute. Jefferies vede Bitcoin come un asset utile per ridurre i rischi valutari, ma con un premio legato all'inflazione. La Bank of America suggerisce che i titoli del Tesoro USA sono in un livello di ipervenduto che potrebbe precedere un picco di volatilità. Glassnode segnala un rischio per il protocollo di prestito AAVE a causa dell'aumento del trading con leva di token stETH e wETH. Il prezzo di Bitcoin è in una zona critica a $28.000, con la SMA200 e il 23,6% di Fibonacci come punti di riferimento. Un superamento potrebbe indicare una potenziale rottura dei $30.000, mentre un fallimento potrebbe portare a una correzione verso $25.500.

L'attuale importanza di Bitcoin

Bitcoin è ancora la criptovaluta più importante al mondo. Ha la maggiore capitalizzazione di mercato, il volume di scambi più attivo e la più ampia accettazione tra commercianti e aziende.

Inoltre, essendo una valuta digitale decentralizzata, non è soggetta al controllo di alcun governo o istituzione finanziaria. Ciò lo rende uno strumento prezioso per le persone che vivono in paesi con valute instabili o che sono soggette a censura finanziaria.

Inoltre, Bitcoin ha il potenziale per rivoluzionare il sistema finanziario globale, grazie alle transazioni Bitcoin veloci, economiche e sicure, che possono essere effettuate senza la necessità di una banca o di un altro intermediario di terze parti. Questo implica che Bitcoin potrebbe essere un modo più efficiente e inclusivo per trasferire denaro ed effettuare pagamenti.

Se vuoi scoprire di più sulla storia di Bitcoin, dai un'occhiata a questo articolo "La storia di Bitcoin".

Ecco alcuni esempi specifici dell’attuale importanza di Bitcoin:

Invio di denaro in Ucraina durante la guerra in corso.

Acquisto di beni e servizi da un numero crescente di commercianti in tutto il mondo.

Forma di investimento da individui e istituzioni.

Sviluppo nuovi prodotti e servizi finanziari, come i protocolli di prestito e prestito decentralizzati.

Qual è l’attuale situazione del mercato crypto?

Attualmente, il mercato delle criptovalute presenta un quadro misto. Da un lato, la capitalizzazione totale è rimasta relativamente stabile, attestandosi intorno al trilione di dollari. Questo suggerisce che persiste un certo interesse istituzionale verso le criptovalute e che il mercato non è in una fase di crollo totale.

D'altro canto, diverse criptovalute hanno registrato significative diminuzioni di valore negli ultimi mesi. Ad esempio, Bitcoin ha subito un calo superiore al 50% rispetto al suo massimo storico di 69.000 dollari, raggiunto nel novembre 2021. Anche altre importanti criptovalute, come Ethereum e Solana, hanno seguito una tendenza simile. Questa flessione del mercato può essere attribuita a diversi fattori, tra cui l'innalzamento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, che rende più oneroso l'accesso al credito e può scoraggiare gli investimenti in asset ad alto rischio come le criptovalute. L'incertezza continua sulla regolamentazione delle criptovalute a livello globale rappresenta un altro elemento che incide sul mercato. Inoltre, recenti scandali nel settore, come il collasso della stablecoin TerraUSD e della piattaforma di prestito Celsius Network, hanno minato la fiducia degli investitori, spingendo alcuni a liquidare le proprie posizioni.

Tuttavia, vi sono ancora segnali positivi, come l'interesse crescente degli investitori istituzionali e l'evoluzione delle tecnologie crittografiche come la finanza decentralizzata (DeFi) e i token non fungibili (NFT).

L'Importanza dell'Aggiornamento Costante

Nel mondo delle criptovalute, l'informazione è potere. Essere aggiornati sulle ultime notizie e sviluppi è cruciale per prendere decisioni informate. Ma perché questa costante ricerca di aggiornamenti è così essenziale?

1. Vicinanza ai Cambiamenti Normativi

I governi di tutto il mondo stanno ancora cercando di adattarsi al fenomeno delle criptovalute. Le leggi e i regolamenti che riguardano Bitcoin e le altre criptovalute stanno evolvendo rapidamente. Essere al passo con questi cambiamenti è fondamentale per capire come possono influire sugli investimenti e sull'uso quotidiano delle criptovalute.

2. Sviluppi Tecnologici e Aggiornamenti di Bitcoin

La tecnologia alla base di Bitcoin, la blockchain, è in continua evoluzione. Nuove funzionalità e miglioramenti vengono costantemente implementati dagli sviluppatori. Conoscere questi cambiamenti è fondamentale per comprendere le potenzialità e le limitazioni di Bitcoin e per sfruttare al massimo le sue capacità.

3. Impatti Economici e Finanziari Globali

Eventi macroeconomici come crisi finanziarie, inflazione e fluttuazioni dei mercati tradizionali possono avere un impatto diretto su Bitcoin e sulle altre criptovalute. Comprendere come questi eventi influenzano l'andamento di Bitcoin è cruciale per gestire in modo efficace il proprio portafoglio.

4. Nuovi Sviluppi Tecnologici nel Settore Cripto

Oltre a Bitcoin, ci sono migliaia di altre criptovalute e progetti blockchain che stanno emergendo costantemente. Alcuni di questi possono portare innovazioni significative nel settore delle finanze digitali. Essere informati su queste nuove tecnologie può aprire nuove opportunità di investimento e contribuire a diversificare il proprio portafoglio.

5. Impatto delle Notizie su Bitcoin e sulle Altre Criptovalute

Le notizie possono avere un effetto immediato e spesso molto marcato sui prezzi delle criptovalute. Annunci di aziende, regolamentazioni governative, eventi di mercato e tendenze macroeconomiche possono portare a repentini cambiamenti nell'andamento di Bitcoin. Essere tempestivamente informati di tali eventi è cruciale per prendere decisioni informate in tempo reale.

Come iniziare ad investire in Bitcoin?

Se stai valutando di investire su Bitcoin, questo articolo fal caso tuo: "Bitcoin: come iniziare?".