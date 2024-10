La finestra della Vista del Mercato su xStation 5

Tempo di lettura: 3 minute(s)

In sostanza, la Vista del Mercato è la tua finestra sul mondo degli investimenti di tutto il mondo. Scopri come piazzare il tuo primo trade tramite xStation 5 e scegli tra Forex, materie prime, indici, CFD azionari ed ETF.

Indice Piazzare un ordine

Tutto è a tua disposizione con uno o due semplici click. Se non riesci a trovare lo strumento che cerchi, puoi scrivere il suo nome nella barra di ricerca in alto. Come puoi vedere, tutti gli strumenti disponibili hanno il proprio simbolo: se non sei sicuro che cosa significhi ogni singolo simbolo dello strumento, posiziona il tuo mouse su uno strumento per avere maggiori informazioni. Per ulteriori informazioni, clicca sulla icona “I” sullo strumento. Apparirà la finestra con le informazioni su esso. Piazzare un ordine Ci sono diversi modi di piazzare un ordine. Vista del Mercato Puoi farlo attraverso la finestra della Vista del Mercato facendo doppio clic sullo strumento desiderato ed apparirà una finestra per l’ordine. Nella finestra dell’ordine, scegli il volume della posizione e se applicare un livello dello Stop Loss o del Take Profit. La finestra dell’ordine ha anche un calcolatore incorporato che ti informa su quanto quest’ordine può avere influenza in termini di: Spread in pip ed in valore monetario

Commissione

Valore del pip

Punti swap giornalieri Supponiamo che tu voglia aprire un ordine su GBP/USD del valore di 1 lotto. Seleziona il volume dell’ordine usando il calcolatore incorporato. Una volta selezionato il tuo volume, hai bisogno di decidere la direzione del tuo ordine. Se vuoi fare “sell” o andare short, clicca il bottone rosso. Se desideri fare “buy” a o andare long, clicca il bottone verde. Se ti aspetti che lo strumento vada in ribasso, clicca “sell”. Se pensi che il mercato andrà al rialzo, clicca “buy”. Una volta fatto ciò, il tuo ordine sarà piazzato. Questa azione è conosciuta come un ordine piazzato tramite la finestra degli ordini. In alternativa, puoi accelerare il modo di piazzare un ordine con un solo click direttamente tramite la Vista del Mercato. Una volta trovato il tuo strumento nella finestra e corretta la dimensione del lotto come preimpostata, clicca ”buy” o “sell” e l’opearazione verrà piazzata automaticamente. Prima potrebbe però apparire una finestra di conferma, su cui però puoi selezionare “non mostrare più”’ per il futuro. Ciò ti consentirà di piazzare i tuoi ordini rapidamente, in un clic. Ticket dal grafico Un altro modo di piazzare un ordine è attraverso i bottoni “buy” e “sell” posti sul grafico. Una volta che hai analizzato un dato strumento e vorresti piazzare un ordine, puoi farlo dall’angolo in alto a sinistra del grafico, dove i bottoni “buy” e “sell” sono disponibili, con l’opzione di modificare anche il volume. Puoi anche impostare i livelli dello Stop Loss o del Take Profit dal ticket sul grafico. Per fare questo, clicca il bottone ‘SL/TP’ vicino ai bottoni “buy” e “sell” ed imposta i tuoi livelli obiettivo. Come puoi vedere, piazzare un ordine sulla nostra piattaforma, che è tra le più avanzate, è semplice, intuitivo e rapido. xStation 5 ti offre diversi modi di piazzare un ordine per darti più opzioni da adattare al tuo stile di trading.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.