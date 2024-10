Investimenti attivi vs Investimenti passivi

Tempo di lettura: 6 minute(s)

Gli investimenti passivi e gli investimenti attivi sono due differenti approcci alla gestione del portafoglio di investimento e si differiscono in termini di strategia, filosofia e livello di coinvolgimento personale. Esaminiamo, quindi, le principali differenze tra investimenti passivi e attivi.

Strategie di Investimento

Investimento passivo: Iniziamo definendo la strategia di investimento passivo, questa strategia prevede la costruzione di un portafoglio che replica la performance di uno specifico indice di mercato, come l'S&P 500. Gli investitori passivi si affidano all'ipotesi del mercato efficiente, la quale suggerisce che è difficile sovraperformare costantemente il mercato nel lungo periodo. I veicoli comuni di investimento passivo includono fondi indicizzati (index funds) ed ETF (Exchange Traded Funds). Gli investitori passivi hanno ora la possibilità di creare i propri portafogli ETF su XTB tramite i piani di accumulo.

I piani di accumulo offrono una strategia eccellente per investimenti passivi a lungo termine. Con un piano di accumulo, hai la flessibilità di pianificare un portafoglio personalizzato che si allinea alla tua tolleranza al rischio, alle tue preferenze del settore o alla copertura regionale. Il piano assegnerà quindi automaticamente il tuo capitale investito a ciascun ETF in base alla percentuale di allocazione da te designata. Man mano che il valore del tuo piano di investimento evolve nel tempo, verrai avvisato di adattare il piano in base alle tue preferenze iniziali di allocazione dei fondi.

In aggiunta a ciò, la nuova funzione autoinvest, ovvero la funzionalità di investimento automatico, consente ai clienti di scegliere tra i fondi gratuiti nel proprio conto XTB o optare per un bonifico bancario per ricaricare regolarmente i propri portafogli individuali. L'app intuitiva consente ai clienti di impostare pagamenti ricorrenti a loro cadenza preferita, la quale può essere giornaliera, settimanale o mensile. I pagamenti ricorrenti garantiscono adattabilità al cambiamento delle proprie esigenze e degli obiettivi di investimento.

I clienti hanno la flessibilità di creare fino a 10 portafogli, ciascuno composto da un massimo di nove ETF. La funzione autoinvest può essere impostata individualmente per ciascun portafoglio, offrendo un controllo senza pari sulla tua strategia di investimento. Inoltre, puoi modificare o annullare la funzionalità in qualsiasi momento tramite l'app XTB, garantendo un approccio di investimento personalizzato e dinamico.

In linea con il nostro impegno alla trasparenza, XTB offre una commissione dello 0% sugli investimenti in ETF*. Inoltre, l'impostazione e il mantenimento dei Piani di accumulo sono completamente gratuiti, consentendo ai clienti di investire senza costi e barriere non necessarie.

Investimento attivo: Gli investitori attivi mirano a sovraperformare il mercato prendendo decisioni di investimento strategiche basate su ricerca, analisi e previsioni di mercato. Spesso acquistano e vendono attivamente titoli securities, tentando di identificare asset a prezzi errati o di trarre vantaggio dalle tendenze del mercato. Gli investitori attivi possono scegliere di acquistare e vendere singoli titoli in base alla loro analisi della salute finanziaria, del potenziale di crescita e di altri fattori rilevanti di un'azienda.

Come accennato in precedenza, XTB offre una commissione dello *0% su azioni ed ETF dandoti l'opportunità di investire in oltre 6200 strumenti. Il trading Forex (cambio estero) consente agli investitori attivi di speculare sul movimento delle coppie valutarie. I trader valutari analizzano gli indicatori economici, le politiche delle banche centrali e gli eventi geopolitici per prendere decisioni commerciali. Anche materie prime come oro, argento, petrolio e prodotti agricoli sono comunemente scambiate tra investitori attivi, i quali possono analizzare le dinamiche della domanda e dell'offerta, i fattori geopolitici e le tendenze economiche per prendere decisioni di investimento.

Stile di gestione

Investimento passivo: le strategie passive comportano acquisti e vendite minime di titoli. Il portafoglio è progettato per rispecchiare la performance di un benchmark specifico e gli aggiustamenti vengono effettuati solo per mantenere tale allineamento. Questo approccio tende ad avere un fatturato inferiore e costi associati inferiori. Come affermato in precedenza, una volta scelti gli ETF desiderati per il tuo piano, i piani di investimento assegnano automaticamente il tuo capitale investito a ciascun ETF in base alla percentuale di allocazione designata. Man mano che il valore del tuo piano di investimento evolve nel tempo, verrai avvisato di adattare il piano in base alle tue preferenze iniziali di allocazione dei fondi. Se scegli l'opzione autoinvest, i pagamenti ricorrenti garantiscono adattabilità e massima flessibilità.

Investimento attivo: gli investitori attivi acquistano e vendono spesso titoli in base alle loro analisi e previsioni. Lo stile di gestione è più pratico e prevede una ricerca continua, il monitoraggio delle condizioni di mercato e un processo decisionale attivo per regolare il portafoglio. XTB fornisce aggiornamenti giornalieri di mercato per tenere informati gli investitori oltre a un calendario di mercato, sentiment del mercato e una tabella dei mercati con le migliori performance.

Costi

Investimento passivo : le strategie passive generalmente hanno costi inferiori perché implicano scambi meno frequenti e in genere utilizzano fondi indicizzati o ETF a basso costo. I costi di transazione e le commissioni di gestione sono generalmente inferiori rispetto alle strategie attive.

Investimento attivo : le strategie attive possono essere associate a costi più elevati a causa di scambi più frequenti, spese di ricerca e commissioni di gestione più elevate che addebitate ai fondi gestiti attivamente. I costi possono erodere i rendimenti, soprattutto se il fondo non sovraperforma il mercato.

Aspettative di prestazione

Investimento passivo : l’obiettivo dell’investimento passivo è eguagliare la performance di uno specifico indice di mercato. Gli investitori passivi si aspettano rendimenti in linea con il mercato complessivo e non cercano di battere il mercato.

Investimento attivo: gli investitori attivi mirano a sovraperformare il mercato. Il successo di una strategia attiva dipende dalla capacità del gestore del fondo o del singolo investitore di prendere decisioni di investimento migliori rispetto al mercato complessivo.

Investimento passivo : l’investimento passivo richiede meno tempo e impegno poiché implica un approccio “imposta e dimentica”. Gli investitori possono ottenere un’ampia esposizione al mercato con un coinvolgimento minimo.

Investimenti attivi: gli investimenti attivi richiedono più tempo e impegno per la ricerca, l’analisi e il processo decisionale continuo. Gli investitori attivi devono rimanere informati sulle tendenze del mercato e adeguare di conseguenza i propri portafogli.

Conclusione

È importante notare che l'investimento attivo comporta un livello più elevato di ricerca, analisi e monitoraggio rispetto all'investimento passivo. Gli investitori devono rimanere informati sulle condizioni di mercato, sulle tendenze economiche e su altri fattori che potrebbero influire sugli asset scelti. Inoltre, l'investimento attivo comporta sia il potenziale di rendimenti più elevati che di rischi più elevati, e il successo spesso dipende dall'abilità, dalla disciplina e dalla capacità dell'investitore di prendere decisioni ben informate.

In definitiva, la scelta tra investimento passivo e attivo dipende dagli obiettivi dell'investitore. Alcuni investitori possono scegliere una combinazione di entrambe le strategie, nota come approccio “core e satellite”, per bilanciare i vantaggi dell’investimento passivo e attivo.

