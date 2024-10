Commodities trading - come investire in materie prime?

Tempo di lettura: 22 minute(s)

Per secoli le materie prime sono state uno degli asset commerciali più popolari al mondo. Leggi questo articolo per sapere come investire in materie prime

Da tempi immemorabili, il commercio delle materie prime è stato un pilastro dell'economia, e non vi è dubbio che i loro prezzi continueranno a oscillare. Queste fluttuazioni dipendono dalle condizioni economiche, dai cicli, dall'offerta sul mercato, dalle previsioni meteorologiche e dal sentimento degli investitori. Risale a millenni fa l'origine di questo commercio, quando ancora il concetto di denaro non esisteva. In quel tempo, le comunità le utilizzavano come forma principale di moneta. I commercianti compivano lunghi viaggi attraverso migliaia di chilometri per vendere le merci che avevano acquisito. Le flotte commerciali affrontavano rischi notevoli attraversando mari infestati da pirati e navi nemiche. Oggi, il panorama del mercato delle materie prime appare notevolmente diverso, ma il suo ruolo nell'ambito economico rimane fondamentale.

Un esempio tangibile è dato dai prezzi del petrolio, che impattano sui costi di trasporto a livello mondiale, mentre difficoltà nell'offerta di grano possono comportare un aumento nei prezzi dei prodotti alimentari. L'investimento in materie prime risulta interessante anche per gli investitori, in quanto spesso queste si comportano in modo inverso rispetto agli indici del mercato azionario. Alcuni investitori possono utilizzare contratti futures sulle materie prime, oppure coprire e diversificare i propri portafogli attraverso ETF o azioni di società selezionate del settore. Dall'altro lato, molti trader preferiscono il trading con CFD sulle materie prime. È proprio a questo metodo di scambio che dedicheremo la nostra attenzione, esplorando una vasta gamma di materie prime: dal petrolio e gas, ai metalli preziosi, al cacao, al caffè e al grano. Se sei interessato a saperne di più sul trading di materie prime, continua a leggere questo articolo!

Tipi di commodities

Le materie prime possono rappresentare un'interessante aggiunta al tuo portafoglio di investimenti. In periodi di elevata domanda economica e crescente inflazione, sono proprio le materie prime a offrire una sorta di protezione contro quest'ultima. Un esempio lampante è dato dall'oro, che può guadagnare valore in periodi di tensione sui mercati, incertezza o prospettiva di una recessione economica. È per questo che spesso l'oro viene definito un "rifugio sicuro". D'altro canto, i prezzi delle materie prime industriali tendono ad aumentare quando i mercati registrano una crescita economica globale. Solitamente, le merci possono essere suddivise in diversi gruppi fondamentali.

Commodities energetiche

Le materie prime energetiche comprendono il petrolio e il gas. Il petrolio greggio riveste un ruolo di primaria importanza a livello mondiale, essendo il principale vettore energetico. Il suo valore dipende dalla richiesta globale di petrolio e dai livelli di produzione dei principali paesi produttori. Durante fasi di forte crescita economica, i prezzi del petrolio tendono a stabilizzarsi a livelli leggermente più elevati, anche se tale aumento è solitamente bilanciato da una maggiore produzione. Spesso, una maggiore volatilità nel mercato del petrolio si verifica quando il rapporto tra domanda e offerta subisce delle interruzioni. Il gas, a sua volta, trova impiego sia a scopo energetico che industriale. Molte persone lo considerano come una fonte energetica intermedia tra i combustibili fossili e le fonti di energia rinnovabile.

Metalli preziosi

I metalli preziosi, quali oro, argento, platino e palladio, da tempo affascinano gli investitori in cerca di stabilità e sicurezza finanziaria. L'oro, noto come un rifugio sicuro, brilla con particolare intensità in periodi di incertezza economica. La sua disponibilità limitata sulla Terra contribuisce al costante elevato valore per oncia. L'argento, d'altra parte, trova impiego nell'ambito industriale oltre che in quello finanziario. Platino e palladio, oltre al loro valore estetico, giocano un ruolo chiave nell'industria automobilistica, essendo utilizzati nella produzione di convertitori catalitici.

Commodities agricole

Le materie prime agricole abbracciano una vasta gamma di prodotti provenienti dal settore agricolo, tra cui cereali (come grano e mais), oli vegetali, zucchero, cacao, cotone e molti altri. I prezzi di queste risorse sono influenzati non solo dalla domanda e dall'offerta a livello globale, ma anche da fattori meteorologici. Gli investitori che operano nel trading di materie prime agricole dovrebbero monitorare attentamente le informazioni più recenti sulle condizioni meteorologiche, sulle previsioni di raccolto e sugli eventuali cambiamenti nel consumo a livello mondiale. Una limitata disponibilità può portare ad un aumento dei prezzi, come dimostra il recente rally del cacao nel maggio 2023. Tale movimento è stato guidato dalla diminuzione delle esportazioni da Nigeria e Costa d'Avorio, insieme alla persistente forte domanda da parte degli importatori.

Commodities industriali

Le materie prime industriali costituiscono una vasta gamma di risorse utilizzate nell'ambito della produzione industriale. Tra queste rientrano rame, alluminio, zinco, piombo, nichel, ferro, acciaio e molte altre. I prezzi di queste materie prime sono frequentemente legati strettamente alle condizioni dell'economia globale e alla domanda totale di prodotti industriali. Di conseguenza, è comune osservare una correlazione tra le variazioni dei loro prezzi e i cicli economici: il rame ne rappresenta un esempio significativo.

Cosa influenza i prezzi?

I prezzi delle materie prime sono soggetti a una serie di variabili che possono determinare sia aumenti che diminuzioni. I mercati delle materie prime sono notoriamente ciclici, e comprenderne i cicli è cruciale per un investimento proficuo in questo settore. Esaminiamo i fattori chiave che incidono sui prezzi.

Domanda e offerta

Il principale fattore che condiziona il mercato delle materie prime è il rapporto tra domanda e offerta. Quando l'offerta è limitata e la domanda cresce, i prezzi tendono ad aumentare. Al contrario, un eccesso di offerta rispetto alla domanda porta a una diminuzione dei prezzi. Un esempio lampante è il significativo crollo dei prezzi del petrolio greggio durante l'epidemia di Covid-19. In quel periodo, il mondo era immerso in una brusca contrazione economica, riflesso immediatamente nei prezzi del petrolio, delle materie prime industriali e dell'oro. È cruciale tenere d'occhio l'andamento della domanda e dell'offerta nel mercato delle materie prime per individuare possibili opportunità di investimento.

Condizioni meteorologiche e costi minerari

Il gas naturale e le materie prime agricole, in particolare, sono fortemente influenzati dalle condizioni meteorologiche. Ad esempio, previsioni di temperature fredde o inverni rigidi possono sostenere prezzi più elevati del gas, poiché il mercato prevede una maggiore richiesta di riscaldamento. Al contrario, un clima mite potrebbe favorire le vendite e ridurre la domanda.

Eventi meteorologici avversi, come siccità, inondazioni, uragani o grandinate, possono avere un impatto negativo sulle coltivazioni e portare a un aumento dei prezzi delle materie prime agricole. In particolare, i trader che seguono il mercato a breve termine dovrebbero monitorare regolarmente le previsioni meteorologiche e osservare attentamente la situazione nel mercato agricolo. Inoltre, i costi di estrazione, trasporto, stoccaggio e il punto di equilibrio della produzione possono fornire importanti indicatori per il mercato delle materie prime.

Politiche e geopolitica delle banche centrali

Le decisioni prese dalle banche centrali a livello monetario possono avere un impatto notevole sui prezzi, sebbene di solito operino con un certo ritardo. Tra le banche centrali che influenzano in modo significativo l'economia globale, spicca la Federal Reserve statunitense.

Per esempio, quando l'inflazione raggiunge livelli eccessivi, la Fed interviene aumentando i tassi di interesse al fine di ridurre la domanda dei consumatori. Questa mossa induce gli investitori a valutare la possibilità di un rallentamento dell'attività economica. In genere, un'incremento delle probabilità di recessione non giova al petrolio e alle materie prime industriali, ma può favorire invece l'andamento dei prezzi dell'oro.

Cambiamenti nei tassi di interesse, politiche adottate dalle banche centrali, pacchetti di stimoli economici o l'implementazione di nuove normative, tutti questi fattori influiscono in modo indiretto sulle materie prime. Inoltre, eventi come conflitti politici, guerre commerciali e altre situazioni geopolitiche possono avere un impatto notevole. Un esempio lampante è dato dagli embarghi commerciali contro la Russia: dopo l'insorgere del conflitto in Ucraina, nel 2022 il flusso di gas russo verso l'Europa è stato interrotto. La prospettiva di un'offerta limitata in quel momento ha provocato un aumento dei prezzi del greggio.

Potere delle valute

Le fluttuazioni dei valori valutari incidono direttamente sui prezzi delle materie prime. Se la valuta di un paese esportatore di materie prime si deprezza rispetto ad altre valute, i prezzi delle materie prime di quel paese potrebbero registrare un aumento, in quanto diventano più accessibili per gli acquirenti stranieri. Gli investitori devono prestare attenzione ai tassi di cambio, con particolare attenzione al dollaro statunitense (USD). Spesso, il rafforzamento del dollaro esercita una pressione al ribasso sui prezzi delle materie prime. Valute legate a paesi con una forte dipendenza dalle esportazioni e dall'estrazione di materie prime, come la corona norvegese (NOK) o il dollaro australiano (AUD), possono anch'esse fornire indicatori significativi. Tuttavia, è importante tenere presente che questi sono solo alcuni dei numerosi fattori che influenzano i prezzi delle materie prime.

Crescita economica globale

I prezzi della maggior parte delle materie prime sono strettamente legati alla salute dell'economia globale. Quando i mercati percepiscono segnali positivi per il miglioramento del commercio internazionale, anche i prezzi delle materie prime tendono ad aumentare. Al contrario, l'anticipazione di una crisi o di un rallentamento economico esercita una pressione al ribasso su di essi. Questo avviene principalmente a causa della prevista diminuzione della domanda. Ad esempio, i prezzi del rame potrebbero essere fortemente influenzati dai cicli economici a causa delle sue molteplici applicazioni nell'industria.

Osservando i dati storici, possiamo notare una correlazione significativa tra i prezzi dell'indice S&P500 e quelli del petrolio greggio statunitense WTI. Si evidenzia che i prezzi del greggio sono strettamente legati alla salute dell'economia. Infatti, un'economia robusta favorisce anche il mercato azionario. Durante periodi di recessione, rappresentati dalle barre grigie, sia i prezzi del petrolio che quelli delle azioni tendono a registrare una diminuzione.

Strategie di trading sulle materie prime

I trader di materie prime adottano una vasta gamma di strategie, sia per quelli orientati al breve termine che per gli investitori a lungo termine. L'attuazione coerente di una strategia ben definita può contribuire a ottimizzare le performance e a gestire il rischio. È importante tenere presente che ciascuna strategia di trading sulle materie prime possiede le sue peculiari caratteristiche e richiede un'analisi accurata. Tuttavia, non costituisce una garanzia di profitto sugli investimenti. Pertanto, è cruciale che gli investitori rimangano costantemente informati sugli eventi attuali e sulle dinamiche del mercato delle materie prime.

Strategia di oscillazione del trend

Questa strategia implica l'individuazione e l'impiego delle tendenze a lungo termine nel mercato delle materie prime. Gli investitori orientati al trend cercano di individuare quelle materie prime che manifestano un trend al rialzo o al ribasso, basando su di esse le loro decisioni di investimento. L'impiego dell'analisi tecnica, che comprende l'utilizzo di linee di tendenza, indicatori di trend e l'osservazione delle formazioni caratteristiche dei prezzi, risulta essenziale per individuare e agire di conseguenza sulle tendenze identificate.

Se analizziamo i prezzi del petrolio WTI e dell'oro, notiamo che il metallo prezioso ha mostrato una maggiore stabilità rispetto al petrolio durante varie recessioni negli Stati Uniti (rappresentate dalle barre grigie) a partire dal 1980. È fondamentale tenere presente che il trading di contratti futures comporta rischi, e che i risultati passati potrebbero non ripetersi in futuro.

Contrarianismo

Solitamente, questo implica aprire posizioni e negoziare materie prime in direzione opposta alla tendenza predominante. Il contrarianismo definisce quegli investitori e trader che fondano la loro strategia sul giocare in controtendenza rispetto alla massa. Sebbene sia praticamente impossibile predire minimi e massimi di prezzo, una strategia controcorrente, sebbene rischiosa, può offrire vantaggi a investitori pazienti e trader audaci. Ad esempio, quando il mercato è immerso nella retorica della recessione, gli investitori contrarian possono optare per l'acquisto di azioni di società legate alle materie prime e aprire posizioni di acquisto su contratti futures.

Dall'altro lato, quando il mercato è pervaso da un clima di euforia, i contrarian possono decidere di vendere le azioni che possiedono. Possono anche avvalersi della vendita allo scoperto, ossia la possibilità di aprire posizioni nel caso in cui i prezzi scendano. È importante sottolineare che la strategia contrarian non è adatta a tutti gli investitori nel settore delle materie prime e può comportare un elevato livello di rischio, poiché nessuno è in grado di prevedere con certezza quando il mercato cambierà direzione.

Stagionalità

Le materie prime sono spesso soggette a variazioni stagionali nei prezzi. Queste oscillazioni dipendono non solo dai cicli economici, ma anche da una serie di altri fattori. Tra questi rientrano le condizioni del raccolto, la richiesta di energia e i periodi di consumo. Ad esempio, i prezzi del gas naturale tendono ad aumentare durante i mesi invernali, quando la richiesta energetica è più elevata. Al contrario, si possono verificare cali stagionali in concomitanza con la previsione di una minore richiesta di riscaldamento. Nei settori agricoli, spesso si assiste a un incremento dei prezzi in previsione della stagione del raccolto. Gli investitori possono capitalizzare su tali tendenze stagionali analizzando dati storici sui prezzi e individuando modelli ricorrenti.

Strategia di diffusione

Gli spread rappresentano le differenze di prezzo tra diversi contratti di materie prime. I trader hanno la possibilità di analizzare e confrontare i prezzi di contratti diversi, prendendo decisioni basate su tali differenze. Ad esempio, un investitore potrebbe scegliere di acquistare un contratto di una merce con un prezzo inferiore, mentre contemporaneamente vende allo scoperto un contratto di un'altra merce con un prezzo più elevato, nell'attesa che la differenza di prezzo tra le materie prime si riduca o aumenti.

Tendenze future

Esaminare il potenziale delle prossime tendenze di mercato riveste un'importanza cruciale per gli investitori nel settore delle materie prime. Comprendere queste prospettive future consente di prendere decisioni di investimento informate e può condurre al successo nel lungo periodo. Un elemento fondamentale nell'analisi delle tendenze future nel mercato delle materie prime è la capacità di adattarsi a un contesto in continua evoluzione. Oggi, la volatilità economica, geopolitica e ambientale ha un impatto significativo sui prezzi e sull'offerta delle materie prime.

Attraverso la negoziazione di contratti futures, gli investitori possono manifestare le proprie previsioni di prezzo non solo tramite operazioni di acquisto, ma anche attraverso vendite allo scoperto, scommettendo sul declino dei prezzi delle materie prime. Risulta pertanto fondamentale considerare diversi fattori chiave quando si analizzano le prospettive future del mercato delle materie prime.

Sviluppo tecnologico

I progressi tecnologici possono avere un impatto significativo sull'efficienza dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego delle materie prime. Gli investimenti in nuove tecnologie, come la robotica, l'intelligenza artificiale e l'Internet delle cose (IoT), hanno il potenziale di trasformare radicalmente il modo in cui le materie prime vengono impiegate in diversi settori e nella loro scala d'uso.

Geografia e geopolitica

Esistono parti del mondo ricche di materie prime specifiche che possono incidere sul loro prezzo e sulla loro disponibilità. Inoltre, le variazioni nelle relazioni internazionali e nelle politiche commerciali possono esercitare un impatto notevole sul mercato delle materie prime.

Ecologia

Un ulteriore aspetto cruciale riguarda la sostenibilità e la tutela dell'ambiente. L'incremento della consapevolezza ambientale e l'inasprimento delle normative in materia hanno un impatto significativo sulle modalità di estrazione e selezione delle materie prime. Le imprese devono integrare tali considerazioni nelle proprie strategie e investire in soluzioni più eco-sostenibili.

Le future dinamiche del mercato delle materie prime saranno altresì influenzate dai mutamenti nelle preferenze dei consumatori. A lungo termine, la crescente attenzione verso prodotti ecologici, etici e socialmente responsabili potrebbe tradursi in una maggiore richiesta di energia rinnovabile e di materie prime a basso impatto ambientale.

Gestione del rischio

Il trading di materie prime, specialmente con contratti future a leva, comporta intrinsecamente un certo grado di rischio. I prezzi di queste risorse variano quotidianamente per una serie di motivi, come mutamenti nella domanda e nell'offerta, condizioni meteorologiche, politiche monetarie, sentiment di mercato e numerosi altri fattori esterni. Non va sottovalutato l'effetto che conflitti bellici o embarghi commerciali possono avere, alterando il delicato equilibrio tra domanda e offerta.

La chiave nel commercio di materie prime risiede nella comprensione e nella gestione oculata del rischio finanziario. Eventi imprevisti e casuali possono scuotere profondamente i mercati finanziari globali, spesso portando a risultati diversi da quelli previsti inizialmente. Di conseguenza, è cruciale adottare misure di protezione e seguire alcune regole di base per preservare il proprio capitale.

Budget di investimento e dimensione della posizione

Il fondamento cruciale nella gestione del capitale è fissare un budget di investimento ben ponderato. L'investitore dovrebbe definire con precisione quanto denaro intende destinare al trading di materie prime e quanto del suo portafoglio desidera investire in queste operazioni. È di vitale importanza che tale budget sia realistico e calibrato sulle proprie disponibilità finanziarie. Non si dovrebbe mai investire una somma superiore a quanto ci si può permettere di perdere. Inoltre, è essenziale gestire con prudenza le dimensioni delle posizioni all'interno del proprio portafoglio.

Ordini difensivi

XTB riconosce l'importanza della gestione delle posizioni aperte per trader e investitori. Non tutti dedicano ore ai grafici e alle informazioni ogni giorno. Le materie prime possono reagire in modo repentino a dati, notizie globali o eventi imprevisti che influenzano i prezzi. Ecco dove entrano in gioco gli ordini difensivi, capaci di proteggere i profitti e limitare le eventuali perdite.

Strumenti come lo stop loss, il take profit o il trailing stop loss non solo facilitano l'applicazione della strategia pianificata, ma si rivelano fondamentali nella gestione del rischio nel trading di CFD sulle materie prime.

Per quanto riguarda gli investitori nel mercato azionario e negli ETF, possono fare affidamento su ordini pendenti come sell stop, buy stop, sell limit e buy limit. Sulla piattaforma educativa di XTB, ogni investitore ha l'opportunità di approfondire i dettagli di ciascuno di questi ordini.

Diversificazione

La diversificazione, in ambito finanziario, implica una sapiente ricerca di asset non correlati tra loro, distribuendo gli investimenti su varie materie prime e strumenti finanziari. Il suo obiettivo primario è la riduzione del rischio e della volatilità all'interno di un portafoglio. Ad esempio, un possibile declino nei contratti legati al prezzo del rame potrebbe avere un impatto limitato su un ETF che investe in oro. Inoltre, la diversificazione mira a mitigare il rischio associato alle oscillazioni del valore delle singole materie prime. Se il valore di un'attività dovesse diminuire, un investitore ha la possibilità di effettuare altri investimenti proficui per compensare eventuali perdite. Un ulteriore vantaggio può essere rappresentato dalla possibilità di sovraperformance, quando diverse materie prime ottengono risultati positivi in periodi diversi.

Investire in materie prime e in mercati diversificati riduce il rischio associato a un singolo bene. Ad esempio, se il prezzo del petrolio scende, un investitore può detenere altre materie prime che continuano a generare rendimenti.

La diversificazione di un portafoglio offre nuove opportunità a un investitore. Grazie a investimenti diversificati, si può trarre vantaggio dai benefici di differenti trend e cicli di mercato.

Inoltre, la diversificazione può contribuire a contenere la volatilità dell'intero portafoglio, agendo come una sorta di protezione in caso di richieste di margini. Se una merce subisce una perdita di valore, altri investimenti possono compensare le perdite, portando a un portafoglio globalmente più stabile.

Tuttavia, non tutti adottano la strategia della diversificazione, sostenendo che questa possa limitare l'impatto delle "posizioni vincenti". È importante notare che la diversificazione comporta anche rischi specifici e non sempre produce i risultati attesi. In certi casi, un investitore potrebbe trovarsi in una situazione in cui la maggior parte degli investimenti non genera rendimenti soddisfacenti.

Maggiore complessità di gestione

Gestire una vasta gamma di investimenti richiede una maggiore attenzione e costante monitoraggio. L'investitore deve essere ben informato sulle tendenze e sugli eventi in corso nei vari mercati. Questo può richiedere un impegno significativo e un investimento di tempo considerevole.

Trading di CFD su materie prime su XTB

Conservare beni fisici è spesso complicato e, per la maggior parte degli investitori al dettaglio, praticamente impossibile. Tuttavia, i clienti XTB hanno diverse opzioni per esporre il proprio capitale alle materie prime, anche attraverso l'uso di CFD.

Long / Short

I Contratti per Differenza (CFD) offrono agli investitori la flessibilità di operare sia al rialzo che al ribasso sui prezzi delle materie prime. Se un investitore prevede un aumento nel prezzo di una specifica merce, come il petrolio, può aprire una posizione di ACQUISTO (lunga), ottenendo un profitto in caso di aumento del prezzo. D'altro canto, se si prevede una diminuzione del prezzo, è possibile aprire una posizione di VENDITA (corta), generando profitto in caso di diminuzione del prezzo, secondo la previsione.

La scommessa sul ribasso dei prezzi è nota come "vendita allo scoperto". Sulla piattaforma XTB, è possibile negoziare una vasta gamma di materie prime tramite futures CFD, senza dover gestire fisicamente le merci stesse.

Agricoli : ZUCCHERO, CAFFÈ, MAIS, CACAO, SOIA, OLIO DI SOIA, COTONE, FRUMENTO

: ZUCCHERO, CAFFÈ, MAIS, CACAO, SOIA, OLIO DI SOIA, COTONE, FRUMENTO Energia : PETROLIO, PETROLIO WTI, GAS NATURALE, GASOLIO, GASOLIO A BASSO TENORE DI ZOLFO

: PETROLIO, PETROLIO WTI, GAS NATURALE, GASOLIO, GASOLIO A BASSO TENORE DI ZOLFO Industriali : RAME, ALLUMINIO, ZINCO, NICHEL

: RAME, ALLUMINIO, ZINCO, NICHEL Metalli Preziosi : ORO, ARGENTO, PLATINO, PALLADIO

: ORO, ARGENTO, PLATINO, PALLADIO Bestiame: BOVINI, SUINI MAGRI

I CFD offrono una valida alternativa all'esposizione fisica diretta nel mercato delle materie prime. Le performance del trader sono legate alla direzione dell'operazione (ACQUISTA o VENDI) e alla differenza di prezzo tra l'apertura e la chiusura della posizione. Questi strumenti possono essere utili per diversificare un portafoglio di investimenti.

Sono caratterizzati da:

Possibilità di fare trading sia sugli aumenti che sulle diminuzioni dei prezzi

Ordini difensivi (stop loss e take profit, nonché trailing stop loss)

Bassi costi di negoziazione

Leva

Elevata volatilità dei valori delle posizioni

Elevato rischio di investimento

Elevata liquidità

Regolato in tempo reale (T+0)

L'investitore non diventa proprietario della materia prima, ma solo del contratto

Nessun costo associato allo stoccaggio delle materie prime

Trading su CFD

Quando si negoziano strumenti CFD, è importante comprendere che non si sta acquistando effettivamente la materia prima reale. Si sta operando con uno strumento derivato, ovvero un contratto per la differenza di prezzo. Il trading di CFD su materie prime si distingue dal trading di azioni o ETF senza leva finanziaria, soprattutto a causa dell'utilizzo di questa.

La leva finanziaria consente di aprire posizioni di dimensioni più ampie utilizzando solo una piccola percentuale del loro valore, grazie a quanto si definisce "margine". Tuttavia, è fondamentale tener presente che la leva finanziaria è associata a un aumento del rischio e della volatilità. Ciò può portare alla chiusura automatica della posizione tramite il meccanismo di protezione "Stop Out" in caso di perdite significative sul conto. Di conseguenza, prima di intraprendere il trading di CFD, è essenziale avere una solida comprensione di come funzionino questi strumenti derivati.

Il valore di 1 lotto, che rappresenta l'unità di base di volume della posizione, varia a seconda della merce scelta. Ad esempio, per l'ORO, 1 lotto equivale al prezzo di 100 once, mentre per il PETROLIO corrisponde al prezzo di 1000 barili. Queste informazioni sono facilmente consultabili direttamente sulla piattaforma di investimento XTB. Inoltre, grazie all'ordine minimo di 0,01 lotti, ogni investitore ha la flessibilità di adattare le dimensioni delle posizioni in base alle proprie possibilità di investimento.

A titolo di esempio, se la leva finanziaria è 1:20, il margine richiesto ammonta al 5% del valore contrattuale. Quindi, per aprire una posizione con un contratto del valore di 2.000 dollari, un investitore necessita di soli 100 dollari come margine. È importante ricordare che la dimensione della posizione viene misurata in lotti, con l'opzione di effettuare ordini minimi di 0,01 lotti, noti come "micro lotti".

La leva finanziaria può amplificare sia i profitti che le potenziali perdite, pertanto è fondamentale utilizzarla con cautela. Gli ordini difensivi possono svolgere un ruolo cruciale nel coprire una posizione e nel gestire il rischio in modo efficace. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul trading di CFD, ti invitiamo a leggere l'articolo qui.

Altre opzioni per investire in materie prime

Quando gli investitori scelgono di investire su XTB, si aprono a un mondo di opportunità ben oltre i tradizionali strumenti CFD. XTB mette a disposizione una vasta selezione di azioni e fondi ETF che forniscono un'esposizione diretta o indiretta al mercato delle materie prime.

Ecco alcune delle principali azioni e ETF disponibili:

Azioni : Exxon Mobil (XOM.US), Chevron (CVX.US), BP (BP.UK), Shell (SHELL.NL), Occidental Petroleum (OXY.US), Rio Tinto (RIO.UK), BHP Billiton ( BHP.US), Vale (VALE.US), Freeport McMoran (FCX.US), Glencore, Newmont (NEM.US), Anglogold Ashanti (AU.US), Barrick Gold (GOLD.US)

: Exxon Mobil (XOM.US), Chevron (CVX.US), BP (BP.UK), Shell (SHELL.NL), Occidental Petroleum (OXY.US), Rio Tinto (RIO.UK), BHP Billiton ( BHP.US), Vale (VALE.US), Freeport McMoran (FCX.US), Glencore, Newmont (NEM.US), Anglogold Ashanti (AU.US), Barrick Gold (GOLD.US) ETF: iShares Physical Gold (IGLN.UK), iShares Physical Silver (ISLN.UK), Deutsche Boerse Commodities Gmbh ETC (4GLD.DE), iShares Commodity Diversified Swap (ICOM.UK), ETF WTI Crude Oil (OD7F.DE), iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK), iShares Stoxx 600 Oil & Gas (SXEPEX.UK), ETFS Natural Gas (NGAS.UK), SPDR S&P Oil & Gas Exploration (XOP.US), ETF Industrial Metals (AIGI.UK), ETF Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (CIND.UK), SPDR Industrial Average Trust (DIA.US)

Inoltre, alcune di queste azioni ed ETF sono disponibili anche come contratti per differenza (CFD), offrendo ulteriori opzioni di investimento.