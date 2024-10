Investimenti passivi: come far crescere un portafoglio con il minimo sforzo?

Tempo di lettura: 16 minute(s)

In questo articolo, approfondiremo il concetto di investimento passivo e forniremo indicazioni su come far crescere facilmente il tuo portafoglio detenendo asset a lungo termine. Sia le strategie attive che quelle passive hanno dei lati positivi, ma qui ci concentreremo sui fondi passivi.

Sui mercati esiste una soluzione per gli investitori che preferiscono investimenti a lungo termine con requisiti di tempo minimi per la gestione del portafoglio . Un approccio passivo può offrirvi interessanti opportunità di investimento e aprire possibilità per raggiungere obiettivi finanziari a lungo termine.

Sei esausto di monitorare costantemente il mercato azionario e di prendere decisioni di investimento? O forse non hai il tempo di farlo ogni giorno o ogni settimana? Hai mai sentito parlare di investitori come Warren Buffett, Peter Lynch o John C. Bogle?

Cosa sono gli investimenti passivi?

I metodi di investimento passivi possono aiutare a far crescere il tuo portafoglio con il minimo sforzo. I gestori attivi fanno trading molto frequentemente e di solito modificano il portafoglio in base all'andamento del mercato. I gestori passivi fanno questa cosa in modo diverso. Una strategia passiva può essere la strategia giusta per gli investitori, soprattutto se si ha un orizzonte di investimento a lungo termine. In pratica, questa strategia si concentra sull'investire in ETF passivi, in particolare fondi indicizzati e talvolta anche azioni. Si tratta di adottare una strategia "buy and hold", ossia di mantenere gli investimenti per un lungo periodo di tempo senza operare attivamente o effettuare cambiamenti frequenti.

Questo approccio consente agli investitori di trarre vantaggio dalla crescita complessiva di una specifica società, di un settore o dei mercati nel corso del tempo, anziché tentare di cronometrare il mercato o di effettuare operazioni rapide. Una classica citazione sulle azioni ci insegna: "Non il tempismo, ma il tempo sul mercato è fondamentale per il successo finanziario a lungo termine".

L'investimento passivo è adatto sia ai principianti che agli investitori avanzati. La biografia e i successi di leggendari investitori di Wall Street, come Peter Lynch o Warren Buffett, ne sono la prova.

Grazie al lavoro di John C. Bogle e del Vanguard Group, gli investitori al dettaglio hanno potuto investire per la prima volta in fondi indicizzati. Questo è stato un momento cruciale per la filosofia dell’investimento passivo.

Gli investitori attivi e i gestori di portafoglio hanno difficoltà a battere costantemente il rendimento medio annuo dell’S&P 500. La loro performance è stata spesso scarsa rispetto ai fondi indicizzati. Questo è stato il motivo principale dell’espansione e della popolarità degli investimenti passivi!

Grazie agli sviluppi tecnologici, gli investitori hanno ora la possibilità semplificata di acquistare ETF sui principali indici azionari americani o europei. Quindi possono aspettarsi prestazioni almeno nella media sia nei momenti positivi e negativi.

I fondi indicizzati replicano semplicemente la performance di un indice di riferimento. Potrebbe essere l’S&P 500, il Nasdaq o anche segmenti specifici come il biotech o i prezzi delle materie prime.

Se sei stanco di monitorare costantemente il mercato azionario e di prendere decisioni di trading o se semplicemente non hai abbastanza tempo, l'investimento passivo potrebbe essere la soluzione per te.

Vantaggi dell’investimento passivo

L’investimento passivo offre numerosi vantaggi agli investitori. In primo luogo, elimina la necessità di un monitoraggio costante del mercato azionario, consentendo agli individui di risparmiare tempo e fatica. Invece di prendere decisioni di trading frequenti, l’investimento passivo promuove una strategia di investimento a lungo termine, che può essere meno stressante e dispendiosa in termini di tempo. Di seguito andremo a vedere in dettaglio i lati positivi e negativi delle strategie passive.

Pro

Costi bassi: le commissioni per i fondi passivi (ETF) sono basse così come i costi per mantenere le posizioni.

Efficienza temporale : non sono necessarie analisi approfondite e ricerche di mercato.

Diversificazione : investi in un intero mercato o settore, non in società specifiche. Ciò riduce il rischio.

Minore volatilità del portafoglio : gli indici sono più stabili perché il calo delle azioni è solitamente compensato dai guadagni delle azioni di altre società.

Minore rischio di investimento : grazie al riequilibrio degli indici (il fallimento di una società non è un fattore di rischio).

Elevata possibilità di beneficiare di tendenze rialziste del mercato azionario a lungo termine

Contro

Quasi nessuna possibilità di ottenere rendimenti superiori alla media

Ritardi nella copia passiva del mercato durante le fasi di recessione: non è possibile sovraperformare il mercato durante i mercati ribassisti o le correzioni.

La diversificazione può causare perdite : se l’ETF scelto segue le società sbagliate

Attesa più lunga per il miglioramento del mercato: gli indici sono meno volatili, quindi ci vuole più tempo perché i rendimenti del portafoglio migliorino.

Dipendenza dalla performance degli ETF o degli indici : non sei un creatore attivo del tuo portafoglio.

Puoi perdere tendenze di crescita specifiche: a causa dell'esposizione diversificata.

Gli investitori buy-and-hold che preferiscono gli ETF indicizzati possono trarre vantaggio dalla crescita complessiva del mercato piuttosto che fare affidamento sul successo di singole società o settori. Questo è uno dei principali vantaggi dell’investimento passivo.

Inoltre, l’investimento passivo presenta commissioni e costi inferiori rispetto ai portafogli gestiti attivamente. Ciò lo rende un’opzione più conveniente. I fondi passivi (ETF) di solito non richiedono un team di esperti per selezionare le singole azioni, il che comporta spese amministrative inferiori.

Nel lungo periodo, il mercato azionario è correlato alla crescita economica. Come possiamo vedere sopra, il PIL degli Stati Uniti è cresciuto a partire dagli anni ’80, a un ritmo eccellente. Un’economia forte significa consumatori sani con redditi più elevati – un fattore positivo per i margini e i profitti aziendali. Fonte: ricerca XTB

*Si prega di notare che i dati presentati si riferiscono ai dati sulle performance passate e pertanto non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Fondi indicizzati ed ETF

I fondi indicizzati funzionano investendo in un portafoglio diversificato di azioni che compongono un specifico indice di mercato o fondi azionari. La composizione del portafoglio del fondo indicizzato riflette la composizione dell'indice replicato, al fine di replicarne la performance. Questi fondi sono progettati per fornire agli investitori un'ampia esposizione al mercato e ottenere i rendimenti dell'indice replicato. Gli investitori passivi scelgono i fondi indicizzati perché offrono un modo conveniente e generalmente poco impegnativo per investire nel mercato complessivo.

Vantaggi dei fondi indicizzati

I principali vantaggi dei fondi indicizzati includono la capacità di fornire un'ampia esposizione al mercato con un approccio all'investimento a basso costo e a bassa manutenzione. Il mercato azionario è noto per il suo trend di crescita a lungo termine. Se si accumulano fondi indicizzati, si ha la garanzia di far parte di questo trend. Investendo passivamente in fondi indicizzati, si evita il rischio che le azioni di una determinata società non facciano parte del trend, poiché le azioni di un indice come l'S&P 500 vengono selezionate automaticamente con alcune limitazioni. Tuttavia, non dimenticare mai il rischio di investimento, poiché l’estrapolazione dal passato può essere rischiosa.

Il principale fattore di rischio per gli indici azionari a lungo termine è una depressione economica (simile alla crisi di Wall Street del 1929) e le sue conseguenze, sia reali che psicologiche, per gli investitori.

In generale, investire in un portafoglio diversificato che replica uno specifico indice di mercato consente agli investitori in fondi indicizzati di trarre profitto dalla crescita complessiva del mercato. Alcuni ETF indicizzati pagano dividendi regolari ai propri azionisti, il che può generare un reddito passivo da dividendi . Inoltre, rispetto ai fondi gestiti attivamente, i fondi indicizzati di solito hanno costi e commissioni inferiori, il che li rende un’opzione più conveniente. Inoltre, i fondi indicizzati richiedono uno sforzo minimo poiché utilizzano una strategia “buy and hold”, eliminando la necessità di monitorare costantemente il mercato e di effettuare operazioni ad alta frequenza. Nel complesso, i fondi indicizzati offrono un approccio semplificato e poco impegnativo agli investimenti.

Strategia di investimento passivo

La creazione di una strategia di investimento passiva, a differenza delle strategie attive, si concentra sull’utilizzo dei fondi indicizzati come componente chiave. I fondi indicizzati sono veicoli di investimento che mirano a replicare la performance di indici specifici come S&P 500, Nasdaq 100 o Dow Jones.

Investendo in un portafoglio diversificato di azioni che replica la composizione di un indice, i fondi indicizzati forniscono un’ampia esposizione al mercato e beneficiano della crescita complessiva del mercato. Scegliere gli ETF giusti e i fondi indicizzati adeguati consiste nel trovare fondi che copiano il più fedelmente possibile la performance di uno specifico indice di mercato.

L'obiettivo è ottenere un'ampia esposizione sul mercato e replicare i rendimenti dell'indice replicato. Gli investitori passivi scelgono i fondi indicizzati perché offrono un modo conveniente e che richiede poca manutenzione per investire nel mercato complessivo. Tuttavia, alcuni investitori preferiscono l’investimento passivo in azioni societarie, che è più rischioso e richiede conoscenze specifiche in materia di valutazione, analisi fondamentale e analisi approfondita del ciclo di mercato o della psicologia, che incide sempre sui prezzi.

Diversificazione

La diversificazione del portafoglio consiste nell’investire in diverse tipologie di asset al fine di ridurre il rischio. Nel contesto dei fondi indicizzati (ETF), ciò significa scegliere un mix di fondi che replicano diversi indici di mercato.

Diversificando il tuo portafoglio utilizzando i fondi indicizzati, puoi ottenere un’ampia esposizione al mercato e beneficiare della crescita complessiva del mercato. Ciò è particolarmente vantaggioso per gli investitori passivi che preferiscono un approccio economicamente vantaggioso e a basso costo all’investimento.

Prima di scegliere un ETF specifico, puoi leggere cosa traccia esattamente o come si presenta il suo portafoglio. In questo modo avrai un’idea migliore su quali asset stai investendo. Questo può essere trovato nell'applicazione di investimento XTB.

Se vuoi dare all'investimento passivo una dimensione completamente diversa e automatizzarlo in modo da non doverti preoccupare di nulla, puoi trovare nell'offerta XTB i Piani di Accumulo che automatizzano l'investimento passivo nei fondi ETF.

Determinazione della tolleranza al rischio

Determinare la tua tolleranza al rischio implica valutare la tua volontà e capacità di tollerare le fluttuazioni del valore dei tuoi investimenti. Questo è un fattore importante quando si scelgono i fondi indicizzati perché diversi fondi possono avere diversi livelli di rischio. È fondamentale scegliere fondi indicizzati che corrispondano alla tua preferenza di rischio in modo da sentirti a tuo agio con le potenziali oscillazioni del mercato.

Gli investitori passivi spesso preferiscono un approccio più conservativo e possono optare per fondi indicizzati che offrono stabilità e minore volatilità, come l’S&P 500 o il Dow Jones. Il motivo è che le società presenti in questi indici sono generalmente meno volatili (sono società della “vecchia economia”, grandi aziende con modelli di business più prevedibili).

Gli ETF tecnologici e gli indici delle piccole imprese, d’altro canto, tendono ad essere più volatili (ad esempio, gli ETF Nasdaq100 o Russell 2000). Durante un mercato rialzista, il settore tecnologico di solito sovraperforma tutti gli altri settori commerciali, ma se prevale un sentimento più difensivo, può essere sovraperformato da altre società, persino dal settore petrolifero (il 2022 ne è un ottimo esempio).

Anche gli ETF collegati a istituti finanziari selezionati, comprese le banche, possono essere volatili durante eventi specifici. Il rischio è difficile da misurare, ma i fondi indicizzati come S&P 500 o Nasdaq sono composti da azioni delle più grandi società americane. Allo stesso tempo, ogni società deve soddisfare severi requisiti per essere inclusa nell’indice.

Strategia 'Buy and Hold'

La strategia "buy and hold" consiste nell'acquistare titoli e mantenerli per un lungo periodo, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato a breve termine. Questa strategia è comunemente utilizzata dai fondi indicizzati il ​​cui obiettivo è replicare i rendimenti di uno specifico indice di mercato o di azioni societarie a lungo termine. Anche alcuni investitori individuali utilizzano la stessa strategia.

Con la strategia "buy and hold", non è necessario monitorare costantemente il mercato e fare trading con alta frequenza. Questo approccio è preferito dagli investitori passivi che desiderano costruire il proprio portafoglio di investimenti con meno stress e più facilmente. La strategia "buy and hold" può essere adatta anche agli investitori che non credono di poter battere la media del mercato o che non hanno tempo per una formazione approfondita nel campo degli investimenti.

Implementazione di una strategia

L'attuazione della strategia buy and hold consiste nell'acquistare titoli e mantenerli per un periodo di tempo più lungo, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato a breve termine. Aderire a questa strategia potrebbe non essere facile, soprattutto durante i periodi di sentiment di mercato negativo quando aumenta la pressione di vendita. In questi momenti, il commento di Warren Buffett potrebbe essere appropriato: "Comprare azioni è come comprare una casa, ma qualcuno intorno a te grida costantemente 'compra', ogni giorno, ogni ora." La gestione attiva del portafoglio può essere problematica, soprattutto se il portafoglio è attivo il manager (investitore) apporta cambiamenti in base alle emozioni (paura o avidità). I gestori di fondi potrebbero prendere in considerazione l’idea di adattare il proprio stile verso l’investimento passivo.

Gli investitori passivi hanno il vantaggio di non dover monitorare costantemente il mercato durante le fasi di ribasso.

Tuttavia, è importante ricordare che preferire le strategie passive non significa che si possa comprare qualsiasi cosa a qualsiasi prezzo e attendere una crescita a lungo termine. Al contrario, storicamente le migliori opportunità di acquisto per gli investitori a lungo termine si verificano durante i crolli del mercato azionario e i mercati ribassisti.

Investimento passivo con XTB: Un'ampia scelta per la tua crescita

XTB offre un'ampia gamma di strumenti di investimento passivo, grazie ai quali puoi costruire e gestire il tuo portafoglio con il minimo sforzo e costo. Inoltre, investi in XTB senza commissioni e costi di posizione (a condizione che il tuo fatturato* sia inferiore a 100.000 EUR al mese).



Quali strumenti di investimento passivo offre XTB?

ETF Fondi indicizzati

iShares S&P500 UCITS IDUS.UK

SPDR S&P 500 ETF SPY5.UK

iShares Nasdaq 100 CNDX.US

Invesco EQQQ Nasdaq100 UCITS EQQQ.UK

iShares Dow Jones Industrials Avg UCITS CIND.UK

iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 UCITS APSDEX.DE

ETF per i mercati emergenti e globali

iShares Core MSCI EM IMI UCITS EIMI.UK

Amundi MSCI EM Asia UCITS AASI.FR

iShares MSCI China A UCITS CNYA.DE

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ASR.FR

iShares MSCI World Small Cap UCITS IUSN.DE

iShares MSCI Brazil 4BRZ.DE

iShares MSCI EM Value Factor UCITS 5MVL.DE

iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ISDE.UK

iShares MSCI Brazil IBZL.NL

iShares MSCI Turkey ITKY.NL

Xtrackers MSCI Malaysia UCITS XCS3.DE

Xtrackers MSCI Thailand UCITS XCS4.DE

iShares MSCI World IQQW.DE

ETF per Europa, Nord America e Asia.

iShares MSCI Europe SRI UCITS IESE.NL

iShares Edge MSCI Value Factor UCITS CEMS.DE

iShares Core MSCI EMU UCITS CEU1.UK

iShares MSCI North America UCITS IDNA.UK

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS SASU.UK

iShares MSCI Japan UCITS SJPA.UK

Xtracker MSCI Singapore UCITS XBAS.DE

Puoi anche investire passivamente in ETF su segmenti specifici come:

Lyxor MSCI Robotics & AI ROAI.DE ETF

del settore delle comunicazioni S&P 500 iShares IUCM.UK

Settore dei consumi discrezionali ETF S&P 500 iShares IUCD.UK

Settore energetico S&P 500 ETF iShares IUES.UK

Settore finanziario S&P 500 ETF iShares IUFS.UK

Tecnologia dell'informazione S&P 500 ETF iShares QDVE.DE

ETF dei servizi di pubblica utilità S&P 500 iShares IUUS.UK ETF

iShares Nasdaq US Biotechnology (BTEC.DE)

ETF sull'oro e sull'argento

IGLN.UK iShares Oro fisico

ISLN.UK iShares Argento fisico

GDX.UK VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (Acc)

GDXJ.UK VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

IAUP.UK iShares Gold Producers UCITS ETF

IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF

ETF sulle materie prime

Deutsche Boerse Commodities GmbH ETC (4GLD.DE), iShares Commodity Diversified Swap (ICOM.UK), ETF WTI Crude Oil (OD7F.DE), iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK), iShares Stoxx 600 Oil & Gas (SXEPEX.UK), ETFS Natural Gas (NGAS.UK), SPDR S&P Oil & Gas Exploration (XOP.US), ETF Industrial Metals (AIGI.UK), ETF Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (CIND.UK), SPDR Fiducia media industriale (DIA.US)

Azioni

Offriamo anche azioni di società quotate su S&P 500, Nasdaq o Dow Jones, tra cui Apple AAPL.US, Microsoft MSFT.US, Nvidia NVDA.US Amazon AMZN.US o Berkshire Hathaway BRKA.US, Coca-Cola KO.US o McDonald's MCD. .US e migliaia di altre società.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

XTB ti consente di combinare investimenti passivi e attivi su un conto o su un conto separato (un cliente XTB può avere anche 4 conti in valute e portafogli diversi). Ciò significa che puoi sfruttare entrambe le strategie. La combinazione di investimenti passivi e attivi consiste nell'incorporare sia una strategia di acquisto e mantenimento per la stabilità a lungo termine, sia un approccio più attivo per i potenziali guadagni a breve termine. Questa combinazione consente agli investitori di beneficiare della crescita costante e della diversificazione fornite dall'investimento passivo, sfruttando al contempo le opportunità di rendimenti più elevati (a fronte di un rischio maggiore) attraverso il trading attivo e gli investimenti a breve termine.

3 miti sugli investimenti passivi

L'investimento passivo è spesso frainteso a causa di almeno tre idee sbagliate. Le presentiamo di seguito:

Un'idea sbagliata comune è che si tratti di un approccio pigro o poco impegnato agli investimenti. Tuttavia, l'investimento passivo richiede un'attenta considerazione e una ricerca approfondita nella selezione delle società o degli exchange traded fund (ETF) giusti in cui investire.

Un'altra idea sbagliata è che l'investimento passivo si concentri esclusivamente sui guadagni a lungo termine e non consideri le variazioni di mercato a breve termine. Sebbene gli investitori passivi tendano a mantenere i loro investimenti per un lungo periodo di tempo, considerano comunque le tendenze del mercato e modificano il loro portafoglio quando necessario.

Alcuni ritengono che gli investimenti passivi limitino i rendimenti potenziali rispetto al trading attivo. Tuttavia, alcuni studi hanno dimostrato che, nel lungo periodo, l'investimento passivo di solito supera i trader attivi grazie alla sua attenzione alle basse commissioni, all'ampia esposizione al mercato e alla debolezza delle performance degli investitori attivi;

È importante sfatare questi miti e riconoscere il valore degli stili passivi nel raggiungimento degli obiettivi di investimento a lungo termine. Gli investitori passivi non sono pigri o poco impegnati, poiché devono comunque condurre ricerche e selezionare attentamente gli investimenti. Inoltre, l'investimento passivo tiene conto delle variazioni di mercato a breve termine e può modificare il portafoglio se necessario.

Conclusione

L'investimento passivo può essere una buona scelta per chi non ha tempo di analizzare il mercato ogni giorno. È anche la strategia dei migliori investitori di Wall Street, come Warren Buffett. Oppure di Peter Lynch, che ha gestito il fondo Magellan con un rendimento medio annuo impressionante, superiore al 29,2%. I migliori investitori possono essere aggressivi e gestire attivamente i portafogli durante le fasi di ribasso dei mercati e apportare pochissime modifiche quando gli indici sono di nuovo in fase di rialzo. Per qualsiasi investitore principiante, che voglia educarsi e leggere con consapevolezza l'analisi del rischio, la migliore strategia di investimento può essere l'investimento passivo in ETF indicizzati. XTB offre agli investitori ampie possibilità di investimento: se ci si concentra su un settore specifico o si hanno conoscenze su qualsiasi segmento di mercato, si può analizzare l'investimento passivo in un ETF o in una società specifica..