IPO Birkenstock: dove il comfort incontra la finanza

Birkenstock, il leggendario marchio di calzature noto per il suo comfort e stile senza tempo, ha fatto il suo primo audace passo nel mondo del trading pubblico. In questo articolo, approfondiremo l'ultima offerta pubblica iniziale (IPO) di Birkenstock, esplorando le origini del marchio, i suoi investitori di riferimento, i rischi associati all'IPO e come acquistare azioni quando saranno quotate in borsa.

Birkenstock è un'azienda a conduzione familiare di sesta generazione fondata nel 1774. L'azienda è nota per i suoi sandali che vantano comodità e praticità e che sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni. La domanda di sandali da parte dell'azienda è aumentata vertiginosamente da quando è apparso in uno dei film più popolari e iconici del 2023, Barbie. Il film Barbie è uscito in Italia il 13 luglio 2023. Secondo Birkenstock, le ricerche sul brand in Italia sono aumentate del 30% nella settimana successiva all'uscita del film. Nello stesso periodo anche le vendite di scarpe Birkenstock sono aumentate del 20%. Il film Barbie presenta una scena in cui il personaggio Margot Robbie indossa un paio di sandali Birkenstock Arizona. Si ritiene che questa scena abbia contribuito ad aumentare l'interesse per le scarpe Birkenstock in Italia. L'inclusione di Birkenstock nel film è stata elogiata da molti per il suo sovvertimento dei tradizionali stereotipi di genere e per la promozione dell'autoaccettazione. Barbie viene vista indossarli mentre cammina per strada, a simboleggiare la sua vita nel mondo reale. Oltre al film Barbie, Birkenstock ha beneficiato anche di una recente tendenza verso calzature più comode e casual. Le scarpe dell'azienda sono considerate alla moda e comode, il che le rende apprezzate da un'ampia gamma di consumatori. Birkenstock ha ampliato la propria linea di prodotti anche per includere altri tipi di scarpe, come sneakers, ballerine sabot. Birkenstock è un'azienda redditizia, con un fatturato di 740 milioni di euro nel 2022. Gli utili della società prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) sono stati di 190 milioni di euro nel 2022. Dati riguardo all’IPO di Birkenstock L'IPO di Birkenstock è avvenuta mercoledì 11 ottobre 2023 alla Borsa di New York con il simbolo "BIRK". La società ha fissato la sua IPO a 46 dollari per azione, raccogliendo circa 1,48 miliardi di dollari e dandole una valutazione di circa 8,64 miliardi di dollari. Birkenstock ha venduto 32,3 milioni di azioni nella sua IPO. Inizialmente la società prevedeva di vendere tra 32 e 34,5 milioni di azioni, ma ha valutato l’IPO in modo prudente data la volatilità del mercato. Nonostante ciò, Birkenstock ha comunque ricevuto una forte domanda per le sue azioni e la sua IPO è stata una delle più grandi negli Stati Uniti nel 2023. Birkenstock è entrata nel mercato delle IPO in un momento in cui il sentiment degli investitori è contrastante. Da un lato c’è una forte domanda di marchi di consumo con una base di clienti fedeli. D’altro canto, negli ultimi mesi il mercato azionario è stato volatile e alcuni investitori esitano a impegnarsi in nuovi investimenti. Nonostante le sfide, Birkenstock è un marchio noto con una solida esperienza. Come partecipare all'IPO di Birkenstock? Se hai studiato e compreso a fondo l'azienda e le sue prospettive e sei interessato ad acquistare azioni nell'IPO di Birkenstock, ecco cosa dovresti fare: Apri un conto di trading/investimento. Avrai bisogno di un conto di trading/investimento per acquistare azioni dopo l'IPO di Birkenstock. Imposta un ordine di stop loss. Un ordine Stop-Loss è un tipo di ordine di chiusura, che consente al trader di specificare un livello specifico nel mercato in cui, se i prezzi dovessero raggiungere un livello, l'operazione verrebbe chiusa automaticamente dai nostri sistemi, generalmente in perdita. Ricorda che investire in IPO comporta un certo grado di rischio. Il prezzo delle azioni durante un'IPO può essere soggetto a variazioni significative e non è garantito alcun profitto. Dovresti considerare di partecipare a un'IPO solo se sei disposto a assumerti questo rischio. Non investire più di quanto puoi permetterti di perdere. Dovresti considerare di partecipare a un'IPO solo se sei disposto a assumerti questo rischio. Non investire più di quanto puoi permetterti di perdere. Come ottiene guadagni Birkenstock? Birkenstock genera guadagni principalmente attraverso la vendita delle sue calzature, ma genera entrate anche da accessori e prodotti per la cura della pelle. Le vendite di calzature dell'azienda sono guidate da una combinazione di fattori, tra cui: Qualità e comfort del prodotto : le Birkenstock sono note per i materiali e la costruzione di alta qualità, nonché per i plantari sagomati che forniscono supporto e comfort. Ciò li ha resi una scelta popolare per persone di tutte le età e stili di vita, compresi quelli con problemi ai piedi e alla schiena.

: le Birkenstock sono note per i materiali e la costruzione di alta qualità, nonché per i plantari sagomati che forniscono supporto e comfort. Ciò li ha resi una scelta popolare per persone di tutte le età e stili di vita, compresi quelli con problemi ai piedi e alla schiena. Popolarità del marchio : Birkenstock è un marchio affermato con una forte reputazione per qualità e comfort. Questo riconoscimento del marchio aiuta l'azienda ad attrarre e fidelizzare i clienti e ad applicare prezzi premium per i suoi prodotti.

: Birkenstock è un marchio affermato con una forte reputazione per qualità e comfort. Questo riconoscimento del marchio aiuta l'azienda ad attrarre e fidelizzare i clienti e ad applicare prezzi premium per i suoi prodotti. Tendenze della moda: le Birkenstock sono state apprezzate e favorite dall’industria della moda negli ultimi anni, rendendole ancora più popolari tra i consumatori. Ciò ha contribuito ad aumentare le vendite di Birkenstock e ad espandere la sua base di clienti. Oltre alla vendita di calzature, Birkenstock genera ricavi anche dalla vendita di accessori, come calzini, solette e prodotti per la cura delle scarpe. L'azienda ha inoltre recentemente lanciato una linea di prodotti per la cura della pelle realizzati con ingredienti naturali e progettati per promuovere la salute dei piedi. Birkenstock vende i suoi prodotti attraverso una varietà di canali, tra cui il proprio sito Web, negozi al dettaglio e partner all'ingrosso. L'azienda ha una forte presenza nell'e-commerce e il suo sito Web è uno dei maggiori canali di vendita. Birkenstock ha anche una rete di oltre 10.000 partner di vendita al dettaglio in oltre 100 paesi. Negli ultimi anni Birkenstock ha registrato una crescita significativa delle vendite e della redditività. Nel 2022, la società ha generato un fatturato di 1,24 miliardi di euro (1,33 miliardi di dollari), in aumento del 29% rispetto all’anno precedente. Il margine di profitto lordo di Birkenstock era del 60% nel 2022 e la società era redditizia. Chi possiede Birkenstock Holdings? Birkenstock Holdings è di proprietà della società di private equity L Catterton, sostenuta da LVMH di Bernard Arnault. L Catterton ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Birkenstock nel febbraio 2021 per una cifra dichiarata di 4 miliardi di euro. La famiglia Birkenstock, che fondò l'azienda nel 1774, mantiene una quota di minoranza nell'azienda e continua a supervisionare la produzione. L Catterton è una società di private equity globale focalizzata sui consumatori con oltre 30 miliardi di dollari di capitale raccolto. L’azienda ha una lunga esperienza di investimenti in marchi di consumo di successo, tra cui Birkenstock, Ganni, Seafolly, Pepe Jeans e Samsonite. L'acquisizione di Birkenstock da parte di L Catterton è vista come un segno del forte potenziale di crescita dell'azienda e della sua attrattiva per un'ampia gamma di consumatori. Si prevede che L Catterton aiuterà Birkenstock ad espandere la sua portata globale e a lanciare nuovi prodotti e categorie. Chi sono gli investitori principali di Birkenstock? Gli investitori principali dell’IPO di Birkenstock sono: Financière Agache , la holding familiare di Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH

, la holding familiare di Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH Norges Bank Investment Management , il fondo sovrano norvegese

, il fondo sovrano norvegese Durable Capital Partners LP, una società di investimento statunitense Questi tre investitori si sono impegnati ad acquistare azioni Birkenstock per un valore massimo di 625 milioni di dollari durante l’IPO. Il loro sostegno è un significativo voto di fiducia nell’azienda e nel suo potenziale di crescita. Gli “anchor investor” sono investitori istituzionali che accettano di acquistare un certo numero di azioni in una IPO a un prezzo fisso prima del lancio dell’IPO. Svolgono un ruolo importante nelle IPO fornendo stabilità e fiducia al mercato. Aiutano anche a garantire che l’IPO abbia successo garantendo l’acquisto di un certo numero di azioni. La presenza di questi investitori di alto profilo è un segnale positivo per l’IPO di Birkenstock. Ciò suggerisce che esiste una forte domanda per le azioni della società e che gli investitori hanno fiducia nella sua crescita futura. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Quali sono i rischi associati all’IPO di Birkenstock? Esistono numerosi rischi associati all’IPO di cui gli investitori dovrebbero essere consapevoli prima di prendere una decisione di investimento. Uno dei maggiori rischi è il rischio di mercato. Il mercato azionario è volatile e può subire forti cali. Se il mercato azionario dovesse crollare dopo l'IPO di Birkenstock, ciò potrebbe avere un impatto negativo sul prezzo delle azioni della società. Un altro rischio è il rischio di industria. L’industria delle calzature è competitiva e Birkenstock deve affrontare la concorrenza di numerosi altri marchi, tra cui Nike, Adidas e Crocs. Se l'industria calzaturiera dovesse declinare o se i concorrenti di Birkenstock acquisissero maggiore successo, ciò potrebbe avere un impatto negativo sull'attività dell'azienda e sul prezzo delle azioni. Anche il rischio aziendale è motivo di preoccupazione. Birkenstock è una società privata e non è stata precedentemente soggetta allo stesso livello di controllo pubblico di una società quotata in borsa. Se dopo l'IPO venissero alla luce informazioni negative su Birkenstock, ciò potrebbe avere un impatto negativo sul prezzo delle azioni della società. Oltre a questi rischi generali, Birkenstock deve affrontare anche alcuni rischi specifici, come ad esempio: Prodotti contraffatti : i prodotti Birkenstock sono popolari e i prodotti contraffatti rappresentano un problema per l'azienda. Se i prodotti contraffatti diventassero più diffusi, ciò potrebbe danneggiare la reputazione del marchio Birkenstock e ridurre le vendite.

: i prodotti Birkenstock sono popolari e i prodotti contraffatti rappresentano un problema per l'azienda. Se i prodotti contraffatti diventassero più diffusi, ciò potrebbe danneggiare la reputazione del marchio Birkenstock e ridurre le vendite. Interruzioni della catena di fornitura : Birkenstock fa affidamento su una rete di fornitori per produrre i suoi prodotti. Eventuali interruzioni di questa catena di fornitura, causate da fattori quali controversie di lavoro, disastri naturali o instabilità politica, potrebbero avere un impatto negativo sull'attività dell'azienda.

: Birkenstock fa affidamento su una rete di fornitori per produrre i suoi prodotti. Eventuali interruzioni di questa catena di fornitura, causate da fattori quali controversie di lavoro, disastri naturali o instabilità politica, potrebbero avere un impatto negativo sull'attività dell'azienda. Stagionalità: le vendite di Birkenstock sono stagionali, con vendite maggiori nei mesi primaverili ed estivi. Questa stagionalità potrebbe rendere difficile per l’azienda mantenere ricavi e utili costanti durante tutto l’anno. Gli investitori dovrebbero considerare attentamente tutti questi rischi prima di investire nell’IPO di Birkenstock. Considerazioni finali Birkenstock è un'azienda forte con un marchio noto e una clientela fedele. Inoltre l’azienda sta crescendo rapidamente e si sta espandendo in nuovi mercati. Tuttavia, come accennato in precedenza, ci sono una serie di rischi associati all’IPO. Gli investitori dovrebbero inoltre assicurarsi di comprendere il modello di business e la performance finanziaria della società. Gli investitori dovrebbero inoltre essere consapevoli che il mercato dell’IPO è volatile e che non vi è alcuna garanzia che l’IPO abbia successo. Ecco alcune cose da considerare quando si decide se investire o meno nell’IPO di Birkenstock. I tuoi obiettivi di investimento . Cosa speri di ottenere investendo nell’IPO di Birkenstock? Cerchi guadagni a breve termine o crescita a lungo termine? La tua tolleranza al rischio. Con quanto rischio ti senti a tuo agio? L’IPO di Birkenstock è un investimento ad alto rischio, quindi dovresti investire solo se sei a tuo agio con la possibilità di perdere denaro.

. Cosa speri di ottenere investendo nell’IPO di Birkenstock? Cerchi guadagni a breve termine o crescita a lungo termine? La tua tolleranza al rischio. Con quanto rischio ti senti a tuo agio? L’IPO di Birkenstock è un investimento ad alto rischio, quindi dovresti investire solo se sei a tuo agio con la possibilità di perdere denaro. La tua comprensione dell'azienda . Comprendi il modello di business e la performance finanziaria di Birkenstock? Sei sicuro che l’azienda sia ben posizionata per la crescita futura?

. Comprendi il modello di business e la performance finanziaria di Birkenstock? Sei sicuro che l’azienda sia ben posizionata per la crescita futura? Il mercato delle IPO. Il mercato dell’IPO è volatile e non vi è alcuna garanzia che l’IPO di Birkenstock abbia successo. Preparati alla possibilità che il prezzo delle azioni della società possa scendere dopo l'IPO. Nel complesso, l’IPO di Birkenstock è un’opportunità di investimento ad alto rischio e ad alto rendimento.

FAQ Quando è avvenuta l'IPO di Birkenstock? L'IPO di Birkenstock Holding Limited è avvenuta mercoledì 11 ottobre 2023. Qual è il prezzo per azione dell'IPO di Birkenstock? La società ha fissato la sua IPO a 46 dollari per azione. Quanti dollari ha raccolto Birkenstock durante la sua IPO? La società ha raccolto circa 1,48 miliardi di dollari. Quanto è stata la valutazione di Birkenstock durante la sua IPO? La società ha è stata valutata per circa 8,64 miliardi di dollari. Chi sono i sottoscrittori dell’IPO Birkenstock? Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley Come posso acquistare azioni Birkenstock? Puoi acquistare azioni BIRK su XTB, segui questi passaggi: apri un conto di trading, finanzialo, imposta un ordine di stop loss e considera l'opzione di aprire un conto demo per esplorare la piattaforma.

