Negli ultimi mesi, i mercati azionari globali hanno attraversato una fase di incertezze e significative fluttuazioni. Le politiche economiche degli Stati Uniti, in particolare l’introduzione di dazi globali da parte dell’ amministrazione Trump , hanno contribuito a intensificare le tensioni commerciali tra le principali economie mondiali, come gli Stati Uniti e la Cina . Le misure protezionistiche e le contromisure adottate da entrambi i Paesi hanno alimentato preoccupazioni tra gli investitori riguardo a un possibile rallentamento economico globale. In questo articolo, esamineremo gli sviluppi chiave che stanno influenzando i mercati azionari, analizzando come queste dinamiche stiano impattando le grandi aziende e i principali indici finanziari .

I dazi di Trump

I mercati azionari sono in calo graduale da metà febbraio circa. Tuttavia, il significativo approfondimento delle perdite si è verificato a inizio aprile, in seguito a una serie di annunci e contromosse che hanno fatto precipitare le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Mercoledì 2 aprile, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l’Ordine Esecutivo 14257, imponendo un dazio globale del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti e dazi aggiuntivi per Paese, incluso un aumento del 34% per la Cina, portando il totale al 54%. Lo stesso ordine includeva la dichiarazione di emergenza nazionale, giustificata ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), e l’entrata in vigore delle tariffe era prevista per il 9 aprile.

La reazione dei mercati è stata immediata: gli investitori hanno iniziato a temere un forte rallentamento economico globale, con l’indice S&P 500 che ha perso quasi il 5% giovedì 3 Aprile 2025. Le tensioni si sono aggravate ulteriormente nei giorni successivi. Durante un incontro con il primo ministro israeliano Netanyahu il 6 aprile, Trump ha ribadito che i dazi sono “l’unica occasione per ridisegnare il tavolo del commercio globale”, accusando anche la Cina di contribuire alla crisi del fentanyl negli Stati Uniti. Il 7 aprile, su Truth Social, ha pubblicato un ultimatum: se la Cina non avesse ritirato i propri dazi del 34% entro il giorno successivo, gli Stati Uniti avrebbero imposto dazi aggiuntivi del 50%, portando il totale al 104% sulle merci cinesi.

Dazi ritorsivi e tensioni in escalation

La vendita dei mercati è continuata venerdì 4 aprile, quando la Cina ha risposto imponendo dazi del 34% su tutti i beni statunitensi a partire dal 10 aprile, oltre a introdurre restrizioni sulle esportazioni di terre rare e aggiornare la sua “lista nera” delle entità statunitensi considerate inaffidabili. L’indice S&P 500 è sceso di quasi il 6%, toccando i minimi annuali. Il giorno 8 aprile, Pechino ha alzato ulteriormente i toni dichiarando che “combatterà fino alla fine”, accusando Washington di “ricatto unilaterale” e criticando duramente anche le dichiarazioni del vicepresidente JD Vance.

Il 9 aprile, a mezzanotte, sono entrate ufficialmente in vigore le nuove tariffe statunitensi del 104% sui prodotti cinesi. Nello stesso giorno, i media cinesi hanno diffuso un video propagandistico generato con l’AI, che mostrava lavoratori americani in condizioni precarie e fabbriche decadenti, con lo slogan “Make America Great Again” a chiudere il messaggio. Il contenuto ha generato reazioni contrastanti online, tra ironia, propaganda e preoccupazione per le conseguenze economiche.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha confermato che le tariffe del 104% rappresentano una risposta diretta al mancato ritiro delle contromisure cinesi. Ha ricordato che i dazi USA erano già saliti del 34% a inizio mese (sommati al 25% precedente), e che Trump considera l’accordo con Pechino ancora possibile, ma ha sospeso ogni dialogo fino a nuove aperture. I nuovi dazi, personalizzati per circa 60 Paesi, sostituiscono quelli base entrati in vigore il 5 aprile e variano tra l’11% e il 50%, colpendo in modo particolare la Cina.

La quarta (o quinta) situazione simile nella storia

Il crollo attuale nell'indice azionario S&P 500 degli Stati Uniti non è ancora particolarmente grande, poiché l'indice è sceso di meno del 20% dal suo picco. Ma ciò che rende questa discesa eccezionale è la sua velocità. In due giorni, le azioni sono scese di più del 10%, un evento che è accaduto solo 3 o 4 volte nella storia. Tra queste, ci sono stati il cosiddetto Black Monday del 1987, la bolla Dotcom nel 2001, la Grande Crisi Finanziaria nel 2008 e la pandemia da Covid nel 2020. L'ultima situazione di questo tipo è stata la fine della scorsa settimana.

Abbiamo un mercato ribassista

L'indice ampio delle grandi aziende sta già avvicinandosi alla cosiddetta fase di mercato ribassista, o piuttosto è già quasi esattamente al limite di un calo del 20%, che viene considerato un mercato ribassista. Ma l'indice delle piccole aziende Russell 2000 e l'indice tecnologico Nasdaq sono già scesi di oltre il 20% dai loro massimi. Almeno questi due indici sono già in un mercato ribassista. Questa è una situazione piuttosto paradossale, perché prima delle elezioni Donald Trump era considerato un buon candidato, specialmente per le piccole aziende, dato che parlava di riportare la produzione negli Stati Uniti.

Apple non sta passando un buon anno

Le vendite influenzano praticamente l'intero mercato, ma sono più evidenti nelle azioni delle grandi aziende tecnologiche, poiché sono le più grandi e seguite. Tendono a reagire più fortemente ai cali rispetto ad altre azioni, e l'attuale situazione non fa eccezione. La capitalizzazione di mercato di Apple era quasi 3,9 trilioni di dollari alla fine dello scorso anno, ma oggi è di circa 2,7 trilioni. Apple ha quindi cancellato 1,2 trilioni di dollari dal suo valore in soli pochi mesi. Questo è più della capitalizzazione di mercato di tutte le aziende del mondo tranne Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Saudi Aramco e Meta.

Warren Buffett ci ha visto giusto ancora una volta

Ma non tutte le azioni sono andate male dall'inizio dell'anno. Nonostante gli ultimi cali, le azioni del conglomerato d'investimento Berkshire Hathaway, guidato dal leggendario investitore Warren Buffett, sono ancora salite di circa il 3% dall'inizio dell'anno. Buffett è aiutato dal fatto che negli ultimi anni ha venduto azioni e accumulato liquidità, che ha depositato in obbligazioni a breve termine con un buon rendimento annuale. Il mercato ha quindi valutato che un portafoglio più difensivo è vantaggioso in questa situazione, e quindi le azioni sono cresciute leggermente dall'inizio dell'anno. Tuttavia, va aggiunto che, sebbene questa strategia stia aiutando Buffett dall'inizio di quest'anno, negli anni precedenti, la mancata investizione dei fondi ha ridotto le sue performance.

Crollo dei mercati come nel 2022

Se guardiamo il grafico dell'S&P 500, vediamo che nel 2020 l'indice è sceso del 34%, nel 2022 del 25% e ora solo di circa il 20%. Tuttavia, a causa dell'indebolimento significativo del dollaro, le perdite sui conti in koruna ed euro sono molto maggiori. Nel 2020, il calo in CZK è stato del 27% e in EUR del 33%. Nel 2022, il calo in CZK è stato del 19% e in EUR del 18%. Tuttavia, ora il calo in CZK e EUR è già intorno al 24%. Nel caso delle korune o degli euro, il calo attuale è già maggiore rispetto a quello del 2022 ed è vicino al calo del 2020. Quindi, oltre alle perdite, gli investitori stanno anche soffrendo per il dollaro più debole.

Non entrare nel panico

È comune pensare che i crolli dei mercati rappresentano opportunità. Tuttavia, la situazione attuale, alimentata dai dazi e dalle tensioni geopolitiche, offre anche un’occasione unica per osservare come questi eventi possano svilupparsi nel contesto di una crisi commerciale globale. Sebbene storicamente i mercati azionari abbiano mostrato una tendenza al recupero a lungo termine, è fondamentale comprendere che ogni correzione è una situazione a sé stante, e non esiste certezza su quando o come il mercato possa risollevarsi.

Nel lungo periodo, i dati storici dei mercati azionari statunitensi mostrano che, nonostante i crolli a breve termine, le azioni tendono a crescere mediamente del 10% annuo. Ogni ciclo di correzione ha prima o poi trovato una forma di recupero, che può variare da pochi mesi, come nel caso della pandemia, a diversi anni, come nel caso della crisi finanziaria globale. Tuttavia, è importante ricordare che investire comporta rischi, e ogni decisione va presa con consapevolezza. Le fluttuazioni del mercato possono essere imprevedibili e un investimento, anche se in apparenza promettente, può comportare perdite significative. È cruciale che ogni investitore agisca con responsabilità, considerando la propria tolleranza al rischio e cercando consigli adeguati prima di compiere scelte finanziarie.

Conclusioni

Le turbolenze attuali ricordano alcune delle peggiori crisi del passato, ma la storia insegna che i mercati tendono a recuperare nel lungo periodo. Mantenere la lucidità e una strategia di investimento equilibrata può fare la differenza tra panico e opportunità. Anche in tempi di alta volatilità, il mercato premia la pazienza.