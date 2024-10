Layout principale di xStation 5

Tempo di lettura: 2 minute(s)

La nostra pluripremiata piattaforma xStation 5 è intuitiva da usare e progettata per offrire ai nostri trader un'esperienza superiore. Questo breve e completo tutorial è qui per aiutarti a familiarizzare con le funzioni di base di xStation. Scopri come leggere i grafici, scoprire dove puoi aprire e gestire le tue operazioni e come piazzare ordini Stop Loss e Take Profit.

Siccome xStation 5 è una piattaforma basata sul browser, non hai bisogno di installare alcun software sul tuo computer per poter iniziare ad usarla. Accesso a xStation 5 Accedi alla piattaforma semplicemente vistando il sito www.xtb.com/it e cliccando il bottone “Login” nell’angolo in alto a destra della pagina web. Per accedere, devi semplicemente digitare la tua email e la password. Se hai dimenticato la tua password, seleziona ‘Forgot password?’ e segui le istruzioni per reimpostarla. Una volta inserite le credenziali del conto, xStation 5 partitrà. Se hai più conti – per esempio, sia una demo che un conto reale – puoi selezionare su quale vorresti tradare usando il menu a discesa nell’angolo in alto a destra dello schermo. Il passare da un conto ad un altro è rapido e facile, e non dovrai ogni volta reinserire le tue credenziali. Come puoi vedere, l’assetto di default di xStation si divide in tre moduli: Finestra dei grafici Il modulo in alto a destra. È dove vedi i grafici, iI dispositivo ed altri strumenti analitici per i singoli strumenti, aggiungendoli o togliendoli come desideri nella parte bassa del modulo. I grafici su xStation 5 hanno una gamma di strumenti analitici ed indicatori. Ci sono anche delle etichette uniche disegnate per darti un quadro più chiaro dei mercati, tra cui il sentiment, i top movers, uno stock screener, una heat map, il calendario economico, le news del mercato e le statistiche della tua performance. In generale, questo modulo ti auiterà a fare una analisi approfondita del mercato. Alcuni moduli aggiuntivi vengono ulteriormente spiegati in altri tutorial a parte.



La vista del mercato Il modulo in alto a sinistra o Vista del Mercato. Questo è il luogo dove puoi aprire e gestire i tuoi ordini, osservare i prezzi di mercato e la profondità, personalizzare i tuoi strumenti preferiti da osservare. Con xStation 5 puoi scegliere tra forex, commodities, indici, CFD su azioni ed ETF, Titoli sintetici, Criptovalute. Infine, puoi creare anche la tua vista del mercato personalizzata nell’etichetta “Preferiti”. Terminale Il modulo situato nella parte inferiore dello schermo. Qui tu gestisci il tuo trading: le tue posizioni attualmente aperte, gli ordini pendenti, lo storico del conto, le operazioni di cassa, il saldo, il controvalore, ed il tuo margine. In questo modulo puoi modificare le tue posizioni aggiungendovi i livelli di Stop Loss o Take Profit. Ricordati di rivedere le tue statistiche della performance per vedere come stai tradando bene e dove invece puoi migliorare.



