In questo articolo, vi forniremo una panoramica delle migliori commodities del mese , analizzando le performance attuali e gli sviluppi che stanno guidando la loro crescita . Accanto alla classifica delle commodities più performanti, includeremo anche aggiornamenti e notizie rilevanti dal mercato, per aiutarvi a rimanere informati sugli sviluppi più significativi. Dai cambiamenti climatici che influenzano i raccolti alle fluttuazioni economiche che muovono il mercato, le notizie sulle commodities sono in continuo mutamento. Continuate a seguire questo articolo per restare al passo con le novità più importanti e le migliori opportunità di investimento nel mondo delle commodities.

Anche se il mese è appena iniziato, è fondamentale tenere sotto controllo l' andamento del mercato delle commodities , un settore che può subire rapidi cambiamenti e offrire nuove opportunità di investimento in tempi brevi. Le materie prime sono influenzate da numerosi fattori, come le fluttuazioni della domanda globale, le condizioni meteorologiche, le politiche geopolitiche e le dinamiche economiche, che possono far variare drasticamente i loro prezzi. Per questo motivo, è essenziale rimanere aggiornati sulle performance delle commodities più promettenti.

Le notizie e i dati menzionati in questo articolo sono accurati al 5 febbraio 2025 ore 16:30 e sono soggetti a modifiche in base agli sviluppi del mercato.

Petrolio (OIL)

I dazi sui prodotti canadesi e messicani sono stati posticipati di almeno un mese, limitando le prospettive di crescita del mercato petrolifero. Inizialmente, era previsto un dazio del 10% sul petrolio canadese, una risorsa cruciale per il settore energetico statunitense, sia per il volume di fornitura che per le sue caratteristiche difficilmente sostituibili, considerando che altri paesi produttori di petrolio simile sono soggetti a sanzioni. Nel frattempo, Donald Trump ha emesso un decreto per ridurre al massimo le esportazioni di petrolio iraniano, sebbene la maggior parte delle forniture iraniane sia destinata alla Cina, rendendo l'efficacia di questa misura incerta. Tuttavia, la questione potrebbe rientrare nelle strategie di negoziazione tra Stati Uniti e Cina: un'eventuale revoca dei dazi da parte di Trump potrebbe portare Pechino ad acquistare più petrolio dagli USA, riducendo la sua dipendenza dall'Iran. Attualmente, l’Iran esporta circa 1,6 milioni di barili al giorno. In risposta ai dazi statunitensi, la Cina ha deciso di imporre un aumento del 10% sulle tariffe per il petrolio americano, mentre continua a rifornirsi da Iran e Russia, diminuendo la necessità di importazioni dagli Stati Uniti. Sul fronte dell’offerta globale, l'OPEC+ ha confermato il prolungamento dei tagli alla produzione fino a marzo, con un incremento previsto da aprile. Inoltre, ha deciso di abbandonare l’uso dei dati sulla produzione forniti dall’EIA, preferendo quelli di Kpler, OilX ed ESAI, una scelta che potrebbe offrire maggiore flessibilità nella gestione delle informazioni di mercato.

GOLD

Attualmente, stiamo osservando una domanda di oro fisico ai livelli più alti dalla pandemia, con un incremento delle scorte sulla COMEX da 17,5 milioni a 32 milioni di once in poche settimane. Questo aumento dei prezzi, in atto fin dall'inizio della presidenza di Trump, ha subito un'impennata a seguito delle minacce relative ai dazi commerciali. Il Canada, uno dei maggiori produttori e fornitori di oro, ha visto un afflusso significativo di oro negli Stati Uniti a causa del rischio di dazi al 25%. Tuttavia, l'annullamento di tali dazi potrebbe comportare un rischio per i prezzi dell'oro a breve termine, anche se Trump continua ad introdurre nuovi fattori di rischio, come un possibile maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti nella Striscia di Gaza. Inoltre, ha offerto più armi all'Ucraina in cambio di metalli rari, e la Cina ha risposto con controlli sulle esportazioni di queste materie prime verso gli Stati Uniti. Oltre ai fattori geopolitici che stanno guidando i prezzi, come le preoccupazioni sui dazi e la situazione in Medio Oriente e Ucraina, un altro fattore negativo è rappresentato dai tassi di interesse, che si stanno stabilizzando intorno al 4% e potrebbero ridurre ulteriormente le aspettative di tagli.

Natgas

L'inizio della settimana ha visto un rimbalzo significativo dei prezzi del gas, causato dalla possibilità di dazi e dalle previsioni meteo in cambiamento. Le previsioni negli Stati Uniti sono cambiate e sembra che la seconda metà di febbraio possa portare un abbassamento delle temperature, anche se non paragonabile alla rigidità dell'inverno di gennaio. Il consumo di gas sta seguendo i modelli stagionali e, a breve termine, dovrebbe continuare a diminuire, portando i prezzi a livelli inferiori. La curva dei futures è piatta a un mese, ma torna a una struttura di contango definita. Durante l'estate, gli aumenti dei prezzi potrebbero essere superiori alle previsioni attuali, se gli Stati Uniti riusciranno ad aumentare notevolmente le esportazioni e la domanda interna crescerà più velocemente della produzione.

Cacao

Il prezzo del caffè sta raggiungendo nuovi livelli record, spinto da problemi di approvvigionamento, in particolare in Brasile, dove le scorte sono state gravemente ridotte. Gli agricoltori brasiliani stanno limitando le vendite per i contratti della stagione 2025/2026, mentre le previsioni indicano una produzione inferiore rispetto alle stime iniziali. Il rialzo del real brasiliano sta anche contribuendo a spingere i prezzi più in alto. Secondo Javier Blas di Bloomberg, i prezzi del caffè potrebbero continuare a salire a causa delle difficoltà di produzione in Brasile e Vietnam, con la domanda che ha superato l'offerta negli ultimi quattro anni. Le aziende del settore, come Starbucks, stanno affrontando difficoltà nel trasferire questi aumenti di prezzo ai consumatori.

Commodities news: Metalli preziosi

05/02 9:00 CET: L'oro sta attualmente guadagnando lo 0,7%, raggiungendo così nuovi massimi storici a 2.860 dollari l'oncia.

17/01 10:00 CET: L'oro si è stabilizzato vicino ai massimi di un mese a 2.712 dollari, poiché dati economici misti degli Stati Uniti hanno alimentato speculazioni su un possibile taglio dei tassi. Il rame è salito dello 0,2% a 9.268 dollari grazie al forte PIL cinese, sebbene i guadagni siano stati limitati dalle preoccupazioni sulle politiche commerciali di Trump.

15/01 9:00 CET: L'oro è rimasto stabile a $2.675,90 mentre i trader attendono i dati CPI statunitensi, sebbene i numeri PPI più deboli abbiano fornito un certo supporto. Il rame è sceso dello 0,6% a $9.101,50 nonostante le importazioni record cinesi di dicembre, poiché i mercati valutano l'impatto potenziale delle misure tariffarie pianificate da Trump.

Commodities news: Energia

04/02 10:30 CET: I prezzi del petrolio sono calati, con il Brent in ribasso dello 0,7% a 75,09 dollari e il WTI in calo dell'1,2% a 71,85 dollari, a causa della risoluzione temporanea con il Canada (il principale fornitore di petrolio degli Stati Uniti) e dei piani dell'OPEC+ per aumentare la produzione da aprile.

17/01 11:00 CET: I prezzi del petrolio sono aumentati, con il Brent a 81,6 dollari e il WTI a 78,30 dollari, segnando il quarto aumento settimanale consecutivo, poiché le nuove sanzioni statunitensi sull'energia russa stanno interrompendo le catene di approvvigionamento. La milizia Houthi dello Yemen dovrebbe interrompere gli attacchi nel Mar Rosso a seguito dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza.

16/01 9:00 CET: Il gas naturale perde oltre il 2%, mentre il petrolio arretra dello 0,2%. Tra le materie prime agricole, i futures sul cotone e sulla soia scendono rispettivamente dello 0,6% e dello 0,9%.

15/01 11:00 CET: I prezzi del petrolio si sono stabilizzati con il Brent a $79,95 e il WTI a $76,45, vicini ai massimi di quattro mesi per l'impatto delle sanzioni russe. I dati API hanno mostrato che le scorte di greggio negli Stati Uniti sono diminuite di 2,6 milioni di barili la scorsa settimana, mentre le scorte di benzina sono aumentate di 5,4 milioni di barili.

Commodities news: Agricoltura

17/01 9:00 CET: I trasformatori cinesi di soia si sono orientati fortemente verso le importazioni brasiliane per il primo trimestre del 2025 a causa dei timori di dazi statunitensi. I carichi brasiliani sono scambiati a 420 dollari/tonnellata contro i 451 dollari/tonnellata del Pacific Northwest statunitense, con le importazioni del primo trimestre previste in calo a 17,3-18,0 milioni di tonnellate.





