Le migliori aziende su cui investire e le azioni da comprare in Italia - come scegliere?

Tempo di lettura: 9 minute(s)

Scegliere le migliori azioni da comprare può sembrare un'impresa difficile. Non esiste un metodo garantito e sempre funzionante per scegliere le migliori azioni su cui investire. In questo articolo esamineremo le migliori pratiche per gli investitori e i criteri chiave in termini di ricerca delle migliori aziende su cui investire.

Le migliori e peggiori azioni italiane - Giugno 2024

L'indice di borsa italiano FTSE MIB è l'indice di riferimento della Borsa Italiana, che rappresenta le performance delle 40 maggiori società quotate. Queste società sono selezionate in base alla liquidità e alla capitalizzazione di mercato. Il FTSE MIB è ampiamente utilizzato come barometro della salute economica e finanziaria dell'Italia, fornendo agli investitori nazionali e internazionali un'indicazione delle tendenze del mercato azionario italiano. Le performance del FTSE MIB nel 2023, con una crescita significativa e una chiusura dell'anno con un aumento del 28% e oltre 30.000 punti, riflettono l'andamento positivo delle principali aziende italiane quotate in borsa, dimostrando la forza e la solidità del mercato azionario italiano.

FTSE MIB: le migliori e le peggiori azioni da inizio mese (Agosto)

Maggiori rialzi:

Nessuna azione in rialzo

Maggiori ribassi:

Banca Monte Paschi Siena: -15,92%

Stmicroelectronics: -14,92%

Unicredit: -14,90%

Tenaris: -14,38%

Iveco Group: -13,38%

Bper Banca: -13,46%

Bca Pop Sondrio: -12,48%

Saipem: -12,23%

Azimut: -12,17%

Prysmian: -12,08%

Fonte: Borsa Italiana 05/08/2024

Questi sono i principali rialzi e ribassi registrati dalle società quotate nell'FTSE MIB all'inizio del mese, evidenziando le variazioni significative nei valori delle azioni delle rispettive aziende.

Perché investire in azioni?

Cominciamo con l'idea di investimento - perché la gente dovrebbe fare uno sforzo per investire? Mentre investire è sempre associato al rischio, il rischio di non possedere azioni nel lungo periodo potrebbe essere ancora maggiore. Pensate solo ad avere i vostri risparmi in una banca in un ambiente di bassi tassi d'interesse - in molti casi è praticamente impossibile guadagnare un interesse in una banca ora. Se le persone potessero conoscere una sola equazione del mondo della finanza, probabilmente dovrebbero familiarizzare con l'interesse composto. Essa comporta il reinvestimento dei tuoi guadagni, che in seguito guadagnano un interesse. L'idea potrebbe essere vista come una formula segreta degli investitori di successo a lungo termine.

Interesse Composto = investimento iniziale × 1+ interesse

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Investire 1.200,00 USD (o la vostra valuta locale) all'anno sembra realistico per la maggior parte delle persone. Storicamente rischiare è stata la migliore strategia in termini di tasso di rendimento finale. Fonte: The Motley Fool (fool.com)

Se vuoi ripassare i principali termini di base su azioni ed ETF, ti suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato. Potrebbe rivelarsi un'utile fonte di informazioni per gli investitori e i trader principianti.

Obiettivi di investimento e stili di investimento

Avendo spiegato il potere di investire, vale la pena sottolineare che gli investitori dovrebbero conoscere i loro obiettivi e lo stile di investimento prima di acquistare azioni. Chiarire i propri obiettivi sembra molto più facile - si tratta di una crescita di prezzo a lungo termine del proprio portafoglio o forse si intende fare soldi attraverso i dividendi? State risparmiando per la pensione (orizzonte temporale di 30/40/50 anni) o forse il vostro obiettivo è quello di raggiungere un tasso di rendimento decente in un decennio e poi comprare una nuova auto o una casa? Alcuni investitori possono avere un orizzonte temporale di soli 2 anni, che va bene lo stesso. La cosa fondamentale è individuare i propri obiettivi, applicare una strategia appropriata e rimanere coerenti. Sfortunatamente molti investitori tendono a reagire in modo eccessivo durante i crolli del mercato, perché dimenticano i loro obiettivi. Pertanto, è assolutamente essenziale chiedersi quali sono i propri obiettivi d'investimento.

In secondo luogo, si raccomanda di individuare anche il proprio stile d'investimento. Potrebbe essere difficile per gli investitori principianti determinarlo - uno stile d'investimento probabilmente si svilupperà attraverso l'esperienza. Tuttavia, sarebbe una mossa saggia conoscere diversi stili e cercare di capire quale si adatta meglio a te. Preferisci essere un seguace passivo di tendenze? Oppure preferisci applicare uno stile di gestione attivo? Hai intenzione di comprare azioni solo dopo che le società hanno rilasciato solidi guadagni? Ci sono molte domande che gli investitori dovrebbero porsi costantemente. Per quanto riguarda gli stili di investimento, si possono considerare i seguenti approcci principali:

Gestione attiva o passiva del portafoglio

Crescita vs. investiment Value

Società Small Cap vs Large Cap

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Il rischio di un portafoglio dipenderà dallo stile di investimento dell'investitore. Alcune strategie possono essere più rischiose, ma in questi casi anche il tasso atteso è più alto. Fonte: XTB Research, basato sul Morningstar Style Box

Passiamo quindi a parlare di come scegliere le migliori azioni in cui investire. In questa sezione toccheremo i fattori più importanti che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione mentre investono in azioni.

Settori che conosci

Per cominciare, potrebbe essere una buona scelta investire in settori che conosci e con cui ti senti a tuo agio. Allo stesso tempo, sarebbe ragionevole evitare i settori che ti sembrano un totale mistero. Le migliori aziende in cui investire possono spesso essere trovate in un settore che voi preferite. Un rapido esempio - un ingegnere potrebbe potenzialmente ricercare alcune buone azioni di produzione, dato che ha un vantaggio e conosce bene il settore. Molti investitori tendono anche a comprare uno stock se amano un prodotto di una certa azienda. Per esempio, se sei un fan di Apple e possiedi la maggior parte dei loro prodotti (quindi capisci il loro business), forse potresti interessarti anche alle loro azioni? Come potete vedere, la ricerca delle migliori azioni non si limita allo schermo del computer - è molto di più.

Crescita e valore

Non è una sorpresa che le aziende con forti fondamentali possano essere considerate le migliori azioni in cui investire. Tuttavia, gli investitori si trovano spesso a un bivio tra il dilemma valore vs. crescita di un titolo. I titoli in crescita rappresentano aziende che ci si aspetta forniscano alti livelli di crescita dei profitti in futuro. Tali aziende hanno spesso dimostrato guadagni superiori alla media. Nel frattempo, i titoli di valore di solito rappresentano aziende ben consolidate con solidi fondamentali e modelli di business prevedibili. La soluzione migliore potrebbe essere quella di diversificare e avere entrambi i tipi di società nel proprio portafoglio. Un'ampia esposizione dovrebbe sempre fornire un tasso di rendimento decente nel lungo periodo, ma il rischio totale sarà ridotto. Abbiamo sottolineato l'importanza della diversificazione nel nostro articolo "Portfolio Diversification - come diversificare il portafoglio di trading" <link>.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Valutazione

La valutazione delle azioni è un argomento molto ampio. È cruciale perché gli investitori istituzionali spesso basano le loro decisioni su modelli finanziari. Ogni investitore dovrebbe essere in grado di capire le metriche di base della valutazione delle azioni come il rapporto P/E, il rapporto P/S, EV/EBITDA e altri. L'approccio dei multipli può essere particolarmente utile perché è relativamente facile da usare. Si basa sull'idea che azioni simili sono scambiate a prezzi simili. Il metodo aiuta gli investitori a valutare se l'azienda è sottovalutata o sopravvalutata rispetto ai suoi pari.

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Un esempio di multipli di valutazione di società comparabili. Fonte: Corporate Finance Institute (corporatefinanceinstitute.com)

Gli investitori al dettaglio possono anche provare a costruire modelli DCF di base basati sulle loro ipotesi su certi titoli. Si possono facilmente trovare alcuni modelli su Internet, che dovrebbero essere sufficienti per imparare il mestiere. Anche se non potete dedicare il vostro tempo a costruire modelli da zero, potreste comunque beneficiare dei report di ricerca azionaria degli analisti professionisti delle banche d'investimento o delle società di brokeraggio. Questi report di solito includono un obiettivo di prezzo e una raccomandazione appropriata (ad esempio vendere o comprare). Tuttavia, gli investitori non dovrebbero concentrarsi solo sull'obiettivo di prezzo, in quanto si basa sulle ipotesi di un analista. Ciò non cambia il fatto che gli analisti hanno una profonda conoscenza del settore che coprono, il che significa che sono in grado di evidenziare alcuni fattori critici (ad esempio fattori di rischio, opportunità o punti di forza di una certa azienda). Leggere questi rapporti e trarre le proprie conclusioni può essere una mossa saggia.

Dividendi

Investire in azioni a dividendo rimane una strategia popolare tra gli investitori di tutto il mondo. Le aziende che aspirano ad essere top dividend stock cercano costantemente di aumentare il loro dividendo per azione (DPS). Tali aziende possono anche essere associate alla regolarità e all'affidabilità della politica dei dividendi - entrambe le caratteristiche dimostrano che un'azienda rispetta i suoi azionisti. Le migliori azioni a dividendo sono caratterizzate da un rendimento dei dividendi relativamente alto, che misura il dividendo come percentuale del prezzo corrente delle azioni. Tuttavia, bisogna tenere a mente che il rendimento dei dividendi risulta dalla divisione del dividendo annuale di una società per il suo prezzo corrente delle azioni. Ecco perché un rendimento insolito potrebbe indicare che l'azienda sta attraversando momenti difficili e gli investitori stanno vendendo le azioni. Se sei interessato a questo argomento, ti consigliamo vivamente il nostro articolo intitolato "Investire in azioni con dividendi".

Fattori qualitativi

I fattori qualitativi giocano un ruolo enorme nella scelta delle migliori azioni. Questi non si riflettono necessariamente nelle proiezioni finanziarie perché sono difficili da quantificare. Tuttavia, hanno un impatto enorme sulle prospettive di una società. Prestate attenzione a questi fattori qualitativi più importanti mentre cercate le migliori azioni in cui investire:

La qualità della gestione

Il modello di business

Il vantaggio competitivo

Esposizione geografica

Fattori politici

Marchi e altri beni immateriali

Soddisfazione dei clienti per i prodotti dell'azienda

Conclusione

"Investire è semplice ma non facile", disse una volta Warren Buffet. L'obiettivo è quello di acquistare azioni che sono sottovalutate e hanno un potenziale di rialzo significativo - l'idea è semplice. Tuttavia, i fattori psicologici lo rendono effettivamente difficile, poiché gli investitori si comportano spesso in modo irrazionale a causa delle emozioni. Comprare le migliori azioni non è sufficiente - dovresti far prevalere la logica, non le emozioni, sul tuo portafoglio. Pertanto, l'apprendimento della finanza comportamentale differenzia gli investitori di maggior successo da quelli semplicemente buoni. Per concludere, va notato che alcuni errori sono inevitabili, quindi essere desiderosi di imparare da essi è una caratteristica essenziale per i trader e gli investitori.