Le migliori criptovalute di febbraio 2025 - crypto news

Tempo di lettura: 2 minute(s)

Anche se il mese è appena iniziato, è fondamentale monitorare costantemente l'andamento del mercato delle criptovalute, un settore che può cambiare rapidamente e offrire nuove opportunità di investimento in poco tempo. Le criptovalute sono influenzate da una molteplicità di fattori, tra cui innovazioni tecnologiche, adozione crescente, e notizie che possono alterare il corso del mercato in modo significativo. Per questo motivo, è essenziale restare aggiornati sulle performance delle monete più promettenti. In questo articolo, vi forniremo una panoramica delle prime 5 criptovalute del mese, basandoci sulle performance attuali e sugli sviluppi che stanno guidando la loro crescita. Accanto alla classifica delle criptovalute più in vista, includeremo anche aggiornamenti e notizie rilevanti dal mondo crypto, per aiutarvi a rimanere informati sugli sviluppi più significativi.

Inizia ad investire o mettiti alla prova su un conto demo APRI UN CONTO REALE APRI UN CONTO DEMO

Andamento criptovalute febbraio 2025 Le notizie e i dati menzionati in questo articolo sono accurati al 5 febbraio 2025 ore 17:30 e sono soggetti a modifiche in base agli sviluppi del mercato. Le criptovalute stanno cercando di evitare ulteriori perdite a causa del declino del mercato azionario statunitense, dove le aziende di semiconduttori stanno registrando gravi perdite. Bitcoin ha mantenuto il livello psicologico di $100.000, cercando di resistere a un possibile calo verso i $90.000, il livello medio di acquisto per gli investitori a lungo termine. Anche altre criptovalute minori, come Ethereum, Chainlink e Dogecoin, stanno soffrendo perdite, con Ethereum che ha recentemente ceduto il supporto dei $3.000. Nel frattempo, i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni sono scesi, ma la debolezza del dollaro non sta riuscendo a sostenere Bitcoin. Ethereum ha anche lottato per superare la soglia dei $3.200, segnalando potenziali rischi di inversione del trend verso il basso. Nonostante un clima di incertezze, gli afflussi verso gli ETF su Bitcoin sono stati positivi, con oltre 500 milioni di dollari registrati venerdì. Gli investitori monitorano attentamente i movimenti dei fondi, poiché un'ulteriore pressione sui mercati azionari potrebbe influenzare il prezzo di Bitcoin, mentre risultati positivi potrebbero rafforzare la fiducia degli investitori nel mercato delle criptovalute. Fonte: coinmarketcap.com 05/02/2025 17:30 CET Ricorda:il trading di crypto, soprattutto con i CFD, comporta rischi elevati, poiché la leva finanziaria può amplificare sia i guadagni che le perdite. Investire è rischioso. Investi responsabilmente. Leggi anche l’articolo sugli errori da non fare nel trading di crypto! Scopri l’offerta di trading di CFD su criptovalute con XTB Crypto news 03/02 10:40 CET: Anche le criptovalute subiscono perdite a causa dell'avversione al rischio: il Bitcoin scende a 94.000 dollari, Ethereum arretra di oltre il 12% a 2.500 dollari e la stragrande maggioranza delle criptovalute più piccole è in calo a doppia cifra, inclusi Cardano, Bitcoin Cash, Polkadot e Ripple. 17/01 12:00 CET: Le criptovalute registrano un forte aumento oggi, con Bitcoin che guadagna quasi il 4%, avvicinandosi alla zona dei 104.000 dollari. L'uptrend rialzista di Wall Street è supportato dal rafforzamento delle criptovalute, dal dollaro USA più debole e dai tassi dei titoli di stato in calo. Il NASDAQ 100 guadagna quasi l'1,4% oggi e le azioni delle criptovalute salgono in vista dell'inizio della presidenza di Donald Trump il prossimo lunedì. 16/01 10:30 CET: Bitcoin si avvicina ai 100.000 dollari e la maggior parte delle criptovalute ha recuperato parzialmente le perdite recenti. 15/01 10:00 CET: Intesa Sanpaolo ha sorpreso il mondo finanziario italiano annunciando il suo primo investimento diretto in Bitcoin. L’operazione, avvenuta nella mattinata del 13 gennaio, ha visto l’acquisto di 11 Bitcoin per un valore di circa un milione di euro, segnando un primato per il settore bancario italiano Fonte: xtb.it

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Condividi

Investire è rischioso. Investi responsabilmente. Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.