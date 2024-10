Materie Prime - Definizioni

Tempo di lettura: 4 minute(s)

In questo articolo troverai tutti i termini chiave riguardanti le materie prime, che ogni trader dovrebbe conoscere prima di intraprendere il proprio percorso nei mercati finanziari.

Hard commodity : sono metalli o alle risorse energetiche che devono essere estratte dalle risorse naturali. Questa categoria include, tra gli altri, il minerale di ferro, il petrolio greggio e i metalli preziosi. Questi beni hanno generalmente una lunga durata.

: sono metalli o alle risorse energetiche che devono essere estratte dalle risorse naturali. Questa categoria include, tra gli altri, il minerale di ferro, il petrolio greggio e i metalli preziosi. Questi beni hanno generalmente una lunga durata. Soft commodity : prodotti agricoli come grano, mais, caffè, cotone e bestiame come maiali magri e bestiame vivo. Le soft commodities sono di solito stagionali e spesso si deteriorano rapidamente.

: prodotti agricoli come grano, mais, caffè, cotone e bestiame come maiali magri e bestiame vivo. Le soft commodities sono di solito stagionali e spesso si deteriorano rapidamente. Risorsa energetica è qualcosa che può produrre calore, muovere oggetti o produrre elettricità. Il settore dell'energia comprende le società che si occupano principalmente della produzione o della fornitura di energia, come i combustibili fossili o le energie rinnovabili.

è qualcosa che può produrre calore, muovere oggetti o produrre elettricità. Il settore dell'energia comprende le società che si occupano principalmente della produzione o della fornitura di energia, come i combustibili fossili o le energie rinnovabili. Tipi di petrolio - due benchmark del petrolio sono più comunemente scambiati sui mercati finanziari: Brent e WTI. Tuttavia, ci sono più tipi di petrolio, a seconda delle sue proprietà o del luogo di estrazione. Il prezzo dipende anche dalle sue proprietà, dal luogo o dal trasporto.

- due benchmark del petrolio sono più comunemente scambiati sui mercati finanziari: Brent e WTI. Tuttavia, ci sono più tipi di petrolio, a seconda delle sue proprietà o del luogo di estrazione. Il prezzo dipende anche dalle sue proprietà, dal luogo o dal trasporto. Le variazioni delle scorte di petrolio - come per altri beni, le leggi della domanda e dell'offerta hanno un impatto enorme sui prezzi del petrolio. Quando l'offerta supera la domanda, i prezzi scendono; l'inverso è anche vero quando la domanda supera l'offerta. Pertanto, gli investitori prestano molta attenzione al rilascio dei dati sulle scorte di petrolio. Il Bollettino Statistico Settimanale (WSB) dell'API riporta le scorte di greggio totali degli Stati Uniti e regionali e i dati relativi alle operazioni di raffineria, così come la produzione, le importazioni e le scorte degli altri quattro principali prodotti petroliferi: benzina per motori, kerosene jet fuel, olio combustibile distillato e olio combustibile residuo. Le scorte di petrolio greggio dell'Energy Information Administration (EIA) misurano il cambiamento settimanale nel numero di barili di petrolio greggio commerciale detenuti dalle aziende statunitensi.

- come per altri beni, le leggi della domanda e dell'offerta hanno un impatto enorme sui prezzi del petrolio. Quando l'offerta supera la domanda, i prezzi scendono; l'inverso è anche vero quando la domanda supera l'offerta. Pertanto, gli investitori prestano molta attenzione al rilascio dei dati sulle scorte di petrolio. Il Bollettino Statistico Settimanale (WSB) dell'API riporta le scorte di greggio totali degli Stati Uniti e regionali e i dati relativi alle operazioni di raffineria, così come la produzione, le importazioni e le scorte degli altri quattro principali prodotti petroliferi: benzina per motori, kerosene jet fuel, olio combustibile distillato e olio combustibile residuo. Le scorte di petrolio greggio dell'Energy Information Administration (EIA) misurano il cambiamento settimanale nel numero di barili di petrolio greggio commerciale detenuti dalle aziende statunitensi. L'OPEC è un'organizzazione intergovernativa permanente di 13 nazioni in via di sviluppo esportatrici di petrolio che coordina e unifica le politiche petrolifere dei suoi paesi membri: Algeria, Angola, Congo, Guinea Equatoriale, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Venezuela. L'OPEC controlla quasi l'80% delle riserve mondiali di petrolio. Il cartello stabilisce i livelli di produzione per soddisfare la domanda globale e può influenzare il prezzo del petrolio e del gas aumentando o diminuendo la produzione.

è un'organizzazione intergovernativa permanente di 13 nazioni in via di sviluppo esportatrici di petrolio che coordina e unifica le politiche petrolifere dei suoi paesi membri: Algeria, Angola, Congo, Guinea Equatoriale, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Venezuela. L'OPEC controlla quasi l'80% delle riserve mondiali di petrolio. Il cartello stabilisce i livelli di produzione per soddisfare la domanda globale e può influenzare il prezzo del petrolio e del gas aumentando o diminuendo la produzione. I metalli preziosi sono elementi chimici metallici rari e naturali di alto valore economico come oro, argento, palladio e platino. In passato erano usati come base per il denaro, ma oggi sono principalmente usati dagli investitori per diversificare i loro portafogli e come copertura contro l'inflazione.

sono elementi chimici metallici rari e naturali di alto valore economico come oro, argento, palladio e platino. In passato erano usati come base per il denaro, ma oggi sono principalmente usati dagli investitori per diversificare i loro portafogli e come copertura contro l'inflazione. I metalli industriali sono usati principalmente per la costruzione e gli scopi industriali e sono spesso più abbondanti in natura e talvolta più facili da estrarre. A differenza dei metalli preziosi, i metalli di base tendono ad appannarsi, ossidarsi o corrodersi col tempo o se esposti agli elementi. Esempi di metalli industriali includono rame, acciaio, alluminio, piombo e zinco.

sono usati principalmente per la costruzione e gli scopi industriali e sono spesso più abbondanti in natura e talvolta più facili da estrarre. A differenza dei metalli preziosi, i metalli di base tendono ad appannarsi, ossidarsi o corrodersi col tempo o se esposti agli elementi. Esempi di metalli industriali includono rame, acciaio, alluminio, piombo e zinco. I prodotti agricoli e alimentari , a volte chiamati soft commodities, si riferiscono ad articoli come il cotone, i cereali, il bestiame e, sì, la pancia di maiale. I prodotti agricoli sono tra le merci più preziose e il materiale di partenza per produrre vari componenti alimentari. La produttività agricola è importante non solo per la bilancia commerciale di un paese, ma anche per la sicurezza e la salute della sua popolazione.

, a volte chiamati soft commodities, si riferiscono ad articoli come il cotone, i cereali, il bestiame e, sì, la pancia di maiale. I prodotti agricoli sono tra le merci più preziose e il materiale di partenza per produrre vari componenti alimentari. La produttività agricola è importante non solo per la bilancia commerciale di un paese, ma anche per la sicurezza e la salute della sua popolazione. Rollover sulle materie prime - la maggior parte dei CFD sulle materie prime sono basati su contratti future, il che significa che sono soggetti a "rollover" mensili o trimestrali. I contratti future sui mercati delle materie prime normalmente scadono dopo 1 o 3 mesi. Pertanto, i broker devono passare (rollover) il prezzo dei CFD dal vecchio contratto al nuovo contratto future. A volte il prezzo di un vecchio e nuovo contratto future sono diversi, quindi i broker devono eseguire una correzione del rollover aggiungendo o deducendo un unico credito/accredito swap sul conto di trading alla data del rollover per riflettere il cambiamento del prezzo di mercato. La correzione è completamente neutrale per il profitto netto su qualsiasi posizione aperta.

- la maggior parte dei CFD sulle materie prime sono basati su contratti future, il che significa che sono soggetti a "rollover" mensili o trimestrali. I contratti future sui mercati delle materie prime normalmente scadono dopo 1 o 3 mesi. Pertanto, i broker devono passare (rollover) il prezzo dei CFD dal vecchio contratto al nuovo contratto future. A volte il prezzo di un vecchio e nuovo contratto future sono diversi, quindi i broker devono eseguire una correzione del rollover aggiungendo o deducendo un unico credito/accredito swap sul conto di trading alla data del rollover per riflettere il cambiamento del prezzo di mercato. La correzione è completamente neutrale per il profitto netto su qualsiasi posizione aperta. La stagionalità è la caratteristica di una serie temporale in cui i dati sono soggetti a cambiamenti regolari e prevedibili che si ripetono ogni anno solare. Qualsiasi fluttuazione o modello prevedibile che si ripete per un periodo di un anno viene trattato come stagionale. La stagionalità può essere causata da vari fattori, come il tempo, le vacanze e le festività e consiste in modelli periodici, ripetitivi e generalmente regolari e prevedibili nei livelli di una serie temporale.

è la caratteristica di una serie temporale in cui i dati sono soggetti a cambiamenti regolari e prevedibili che si ripetono ogni anno solare. Qualsiasi fluttuazione o modello prevedibile che si ripete per un periodo di un anno viene trattato come stagionale. La stagionalità può essere causata da vari fattori, come il tempo, le vacanze e le festività e consiste in modelli periodici, ripetitivi e generalmente regolari e prevedibili nei livelli di una serie temporale. I bilanci o i rapporti produzione-domanda sono una serie di dati pubblicati da un certo numero di istituzioni governative e private che misurano la domanda e l'offerta di determinate materie prime o gruppi di materie prime e hanno il potenziale di alterare sostanzialmente le aspettative del mercato sulle condizioni attuali e future del mercato delle materie prime e sono, quindi, strettamente osservati dai partecipanti al mercato. I rapporti più popolari includono il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) che copre una serie di prodotti agricoli e i comunicati settimanali dell'EIA e dell'API sulle scorte di petrolio greggio, benzina e distillati degli Stati Uniti.

