Tempo di lettura: 36 minute(s)

In questo articolo, ci immergeremo nelle ultime novità legate a NVIDIA, esplorando gli aggiornamenti più recenti e le notizie che circondano l'azienda. Sarà un'occasione per approfondire la storia di come NVIDIA si è trasformata nel marchio leader nell'ambito dei chip per GPU diventando uno dei più redditizi al mondo.

13.09.2024: NVIDIA da record

Dopo il recente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, i mercati stanno vivendo una ripresa significativa, trainata soprattutto dai titoli tecnologici. In questo contesto, Nvidia si distingue con un impressionante movimento rialzista. Il 7 settembre, la capitalizzazione di mercato di Nvidia si attestava a 2.520 miliardi di dollari, ma solo cinque giorni dopo, il 12 settembre, è salita a ben 2.920 miliardi. Questo rappresenta un incremento straordinario di circa 400 miliardi di dollari in pochi giorni, evidenziando l'enorme fiducia degli investitori nel potenziale di crescita dell'azienda.

29.08.2024: Nvidia cala del 7%: Preoccupa la dipendenza dai Data Center

Nvidia ha registrato un calo significativo del 7% nelle contrattazioni afterhours, nonostante abbia superato le aspettative con i risultati trimestrali. I ricavi sono stati di 30,04 miliardi di dollari, superiori ai 28,7 miliardi previsti, e l'utile per azione (EPS) si è attestato a 0,68 dollari rispetto alla stima di 0,65 dollari. Il calo del titolo è dovuto principalmente alla forte dipendenza dell'azienda dal settore dei data center, che ha contribuito con oltre 26 miliardi di dollari ai ricavi, segnando una crescita annuale del 150%, molto più elevata rispetto ad altri segmenti. Per esempio, il settore Gaming è cresciuto del 16% e quello dell’automotive e robotica del 37% rispetto all'anno precedente. Questa crescita disomogenea rende Nvidia vulnerabile, poiché i suoi ricavi dipendono in gran parte dall'andamento del settore dei data center, il cui livello di investimenti potrebbe non essere sostenibile a lungo termine. Inoltre, l'annuncio di un piano di riacquisto di azioni proprie da 50 miliardi di dollari è stato visto come insolito per un'azienda in forte espansione. Con una capitalizzazione di quasi 3000 miliardi di dollari, c'è preoccupazione per un possibile calo dei margini nei mesi a venire.

20.08.24: AMD Acquisisce ZT Systems per $4,9 miliardi per competere con Nvidia nel settore IA

AMD ha annunciato l'acquisizione di ZT Systems per $4,9 miliardi in contante e azioni, con l’obiettivo di sfidare Nvidia nel mercato dei chip per data center. ZT Systems, specializzata in infrastrutture per intelligenza artificiale, servirà i principali fornitori di cloud come Microsoft e Amazon. Questa acquisizione permetterà ad AMD di accelerare l'adozione dei suoi chip Instinct, potenziando il proprio portafoglio di soluzioni AI. L'accordo, che include fino a $400 milioni legati a obiettivi post-fusione, dovrebbe completarsi entro metà 2025, soggetto a approvazione regolatoria. Con questa mossa, AMD punta a ridurre il predominio di Nvidia nel settore e a rafforzare la propria offerta di soluzioni AI, che include il recente lancio della linea di chip MI300 e il futuro MI350.

12.08.2024: Rapporto sugli utili di NVIDIA: Gli investitori aspettano con attenzione le previsioni sul futuro dell'IA e l'impatto delle recenti fluttuazioni di mercato

Il rapporto sugli utili di NVIDIA, previsto per il 28 agosto, è atteso con grande interesse dagli investitori. L'analista Dan Ives prevede che sarà un evento cruciale, con particolare attenzione alle previsioni del CEO Jensen Huang sulla domanda futura di chip per intelligenza artificiale. Nonostante una perdita di valore di mercato di 900 miliardi di dollari da giugno, NVIDIA rimane influente, sostenuta dagli investimenti in AI delle grandi aziende tecnologiche e dall'acquisto di azioni da parte di figure pubbliche come Nancy Pelosi. Le azioni di NVIDIA sono salite del 117% dall'inizio dell'anno.

05.08.2024: Nvidia posticipa il lancio del chip IA a causa di un difetto di design

Nvidia ha annunciato che il rilascio dei chip AI “Blackwell” B200 sarà ritardato di almeno tre mesi a causa di un difetto di design scoperto tardi nella produzione. I chip, destinati a succedere agli H100, inizieranno a essere spediti in grandi quantità solo nel primo trimestre del prossimo anno. Microsoft, Google e Meta hanno già ordinato chip per decine di miliardi di dollari. Nvidia prevede di avviare la produzione su larga scala nella seconda metà dell’anno.

02.08.2024: Indagine USA su Nvidia: azioni in calo

Secondo le ultime notizie, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'inchiesta sull'attività di Nvidia nel settore dei chip GPU per intelligenza artificiale. I concorrenti dell'azienda accusano Nvidia di aver abusato della propria posizione dominante vendendo chip avanzati. A seguito di queste rivelazioni, il valore delle azioni Nvidia è sceso del 3,4% nelle contrattazioni pre-mercato, dopo una perdita del 6,6% il giorno precedente e una correzione del Nasdaq 100, che ha portato l'indice tecnologico sotto la soglia dei 19.000 punti.

29.07.2024: Nvidia: Il boom dell'IA e la recente correzione

Nvidia ha registrato una crescita straordinaria dal 2023, con un aumento del valore di mercato di oltre il 600%. Questo successo è largamente attribuito alla sua posizione dominante nel settore delle GPU per l'intelligenza artificiale nei data center. Nonostante questa impressionante ascesa, le azioni di Nvidia hanno recentemente subito una correzione significativa, rispetto al loro picco del giugno 2024. Questo calo potrebbe riflettere una rivalutazione del mercato riguardo alle aspettative a breve termine per l'IA. L'esperienza degli ultimi decenni insegna che le nuove tecnologie spesso attraversano fasi di eccessivo entusiasmo iniziale. Sebbene le previsioni per l'impatto economico dell'IA siano notevoli, è cruciale ricordare che le innovazioni richiedono tempo per maturare e integrarsi pienamente nel tessuto economico. Pertanto, mentre le prospettive a lungo termine per Nvidia e l'IA rimangono positive, gli investitori dovrebbero essere preparati a possibili volatilità nel breve periodo.

22.07.2024: Nvidia adatta i suoi Chip AI per conquistare il mercato cinese

Nvidia sta preparando una versione dei suoi nuovi chip AI, la serie "Blackwell", per il mercato cinese, adattandola alle attuali restrizioni statunitensi sulle esportazioni. Questi chip avanzati, che offrono prestazioni notevolmente superiori rispetto ai modelli precedenti, saranno distribuiti in Cina con il nome provvisorio di "B20" in collaborazione con il partner locale Inspur. Le prime spedizioni del "B20" sono previste per il secondo trimestre del 2025. Questa mossa segue il rafforzamento delle normative americane sulle esportazioni di semiconduttori avanzati nel 2023, progettate per limitare i progressi della supercomputazione in Cina che potrebbero supportare le capacità militari del paese. Dopo l'annuncio, le azioni di Nvidia sono salite dell'1,4%.

08.07.2024 - Nvidia: prospettive di vendita di chip AI da 12 miliardi di dollari in Cina nonostante le restrazioni USA

Nvidia anticipa di generare entrate per 12 miliardi di dollari vendendo chip per l'intelligenza artificiale in Cina quest'anno, nonostante le restrizioni statunitensi sulle esportazioni. I chip H20, progettati per adattarsi a queste limitazioni, sono previsti superare le vendite del concorrente cinese Huawei con il suo prodotto Ascend 910B. Ciascun chip H20, venduto a un prezzo compreso tra 12.000 e 13.000 dollari, potrebbe avere un impatto significativo sul fatturato complessivo di Nvidia, nonostante il ridimensionamento delle operazioni in Cina a causa delle tensioni diplomatiche. Nonostante ciò, i chip H20 stanno guadagnando popolarità nel mercato cinese, con una forte domanda da parte degli acquirenti.

01.07.2024: Lambda Labs - Obiettivo 800 milioni per potenziare l'IA con Nvidia

Lambda Labs sta attualmente cercando di raccogliere 800 milioni di dollari per ampliare le proprie capacità nel settore dell'intelligenza artificiale, sfruttando le potenzialità delle GPU di Nvidia. L'obiettivo è capitalizzare sull'interesse crescente nel mercato delle infrastrutture di calcolo necessarie per sostenere l'espansione dell'IA generativa. Recentemente, Lambda Labs ha già ottenuto un prestito di 500 milioni di dollari utilizzando i propri chip Nvidia come garanzia, con l'intenzione di espandere ulteriormente i propri servizi cloud. I fondi aggiuntivi saranno destinati all'acquisto di ulteriori GPU Nvidia, al miglioramento del software di rete cloud e all'incremento delle risorse umane. Il processo di raccolta fondi è coordinato da JPMorgan, con la presentazione dei dettagli dell'accordo prevista per la metà di luglio. Guidata da Stephen Balaban, Lambda Labs ha beneficiato di una stretta collaborazione con Nvidia, la quale sta vedendo una domanda sempre più alta per le sue GPU nel contesto dell'intelligenza artificiale.

24.06.2024: Nvidia in calo del +5%

Nvidia è in testa alle perdite sull'indice US100 oggi, con un calo superiore al 5,00%. La sessione di trading negli USA mostra una tendenza moderatamente rialzista, seguendo i guadagni dinamici registrati nelle prime ore dei mercati europei. Tuttavia, emerge un settore particolarmente debole: quello dei semiconduttori. Aziende di questo settore stanno subendo cali significativi, tra cui Nvidia, che è in ribasso del 4,9% a $120 per azione.

Questa situazione è rilevante perché storicamente Nvidia ha mostrato divergenze dall'indice US500 solo in circa 36 delle 120 sessioni di trading finora, la maggior parte delle quali sono state positive per l'azienda. Le azioni di Nvidia hanno contribuito anche per circa il 30% dei rendimenti totali quest'anno, influenzando notevolmente l'andamento dell'indice di riferimento. Pertanto, un'inversione prolungata del trend rialzista nel settore dei semiconduttori potrebbe avere effetti negativi sul sentiment generale nel mercato azionario.

21.06.2024: Nvidia perde il suo status di società più valutata al mondo

Nvidia ha subito una perdita colossale di 277 miliardi di dollari in un brevissimo lasso di tempo, facendo perdere il suo status di società più valutata al mondo, ripreso da Microsoft. Giovedì 20 giugno, le azioni di Nvidia hanno vissuto una giornata eccezionalmente negativa, relegando la società, che guida l'evoluzione verso l'intelligenza artificiale, dal suo brevissimo regno di due giorni come leader di mercato. L'evento ha avuto un impatto significativo su Wall Street, con l'indice S&P 500 che è sceso dal +0,3% del mattino a un -0,6% intorno all'1.45 del pomeriggio (ora di New York), principalmente a causa del crollo delle azioni di Nvidia.

20.06.2024: Dell e Nvidia Collaborano per Potenziare la Fabbrica Grok AI di Elon Musk

Dell Technologies Inc, in collaborazione con NVIDIA Corporation, sta costruendo una fabbrica di intelligenza artificiale progettata per migliorare le capacità di Grok, il modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla società di Elon Musk, xAI. Questo annuncio rappresenta una partnership significativa nel campo dell'IA e riflette l'avanzamento tecnologico rappresentato dal chatbot Grok-1.5V. Inoltre, xAI ha annunciato l'intenzione di costruire un supercomputer in collaborazione con Oracle, utilizzando GPU di Nvidia, dimostrando il costante progresso nel campo dell'intelligenza artificiale. Le azioni Dell hanno guadagnato oltre il 3,3% nelle contrattazioni after-hours.

19.06.2024: NVIDIA diventa l'azienda piu grande al mondo per capitalizzazione

Il gigante dei semiconduttori ottiene il titolo di azienda di maggior valore al mondo, registrando un aumento del 3,7% a Wall Street e raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 3.34 miliardi di dollari. Nvidia ha superato Microsoft e Apple grazie all'esplosione della domanda di chip per l'intelligenza artificiale. In meno di due anni, Nvidia è passata da una valutazione di 300 miliardi, ad essere un leader nel settore dell'intelligenza artificiale. A Wall Street, le azioni Nvidia hanno guadagnato il 3.290% negli ultimi cinque anni e oltre il 170% dall'inizio dell'anno.

17.06.2024: Vendite di azioni da parte degli Insider di Nvidia: dovrebbero preoccuparsi gli investitori?

Quando gli insider acquistano azioni della propria azienda, dimostrano fiducia nel suo futuro. Le vendite da parte degli insider possono suscitare preoccupazioni, ma non necessariamente. Nvidia (NASDAQ: NVDA), il cui titolo è cresciuto oltre sette volte in tre anni e del 160% nel 2024, ha visto recenti vendite da parte degli insider.

Dal maggio 2024, Nvidia ha segnalato 10 vendite pianificate alla SEC. Il CEO Jensen Huang ha venduto 120.000 azioni per 15,5 milioni di dollari il 13 giugno 2024. Anche altri dirigenti e membri del consiglio, come Deborah Shoquist e Dawn Hudson, hanno venduto azioni. Queste vendite spesso fanno parte delle compensazioni esecutive. Huang, ad esempio, possiede ancora 93,5 milioni di azioni, rendendo le sue vendite una piccola frazione del totale. Gli investitori non dovrebbero preoccuparsi troppo, ma è consigliabile rivedere la propria esposizione a Nvidia. Nonostante alcune previsioni di calo, la domanda per i prodotti Nvidia rimane forte e le prospettive aziendali sono positive.

11.06.2024: Nvidia - aumenta la volatilità in seguito allo stock split

Nvidia ha recentemente eseguito uno split azionario 10-per-1, riducendo il prezzo delle azioni da circa 1200 dollari a 120 dollari per azione. Questo ha causato un'apertura volatile e ha mantenuto il prezzo in un range strettissimo per almeno un'ora. Attualmente, il prezzo delle azioni si attesta intorno ai 122 dollari, equivalente al valore precedente di circa 1220 dollari. La volatilità iniziale potrebbe persistere nei prossimi giorni, poiché il frazionamento ha reso il titolo più accessibile agli investitori. Tuttavia, questa volatilità potrebbe essere problematica considerando gli importanti eventi macroeconomici in agenda per la settimana.

10.06.2024: Nvidia ha completato il suo split azionario 10-per-1

Nvidia ha completato lo split azionario 10-per-1, rendendo le azioni più accessibili ai nuovi investitori e consentendo un maggiore accesso. Tuttavia, è importante notare che gli stock split non hanno alcun impatto sulle fondamenta aziendali o sulle prestazioni operative di un'azienda. Inoltre, gli stock split possono aumentare il prezzo delle azioni per garantire la continuazione della quotazione su una borsa valori principale, come nel caso di uno split azionario inverso. Gli split azionari sono stati popolari tra gli investitori negli ultimi anni a causa del loro storico di rendimento superiore. Più di una dozzina di azioni ad alta crescita hanno annunciato e/o attuato split azionari dal 2021, compresa Nvidia.

Le azioni di Nvidia hanno iniziato a essere scambiate lunedì su base di uno split 10-per-1, riducendo il prezzo di chiusura di venerdì da $1,208.88 a $120.88. Secondo Option Research & Technology Services' Matt Amberson, lo split renderà Nvidia molto più accessibile per molti di questi trader al dettaglio. Questo avviene dopo che la valutazione di mercato totale dell'azienda ha brevemente superato i $3 trilioni, spingendo l'azienda di chip al di sopra di Apple per diventare la seconda azienda statunitense più preziosa in borsa.

Nvidia in seguito allo stock split. Fonte: xStation

06.06.2024: NVIDIA Supera Apple per Capitalizzazione

NVIDIA ha superato di slancio anche Apple in termini di capitalizzazione, portandosi in seconda posizione sul podio delle aziende a più alta capitalizzazione al mondo. In una sola giornata di trading, il titolo di NVIDIA è salito a 1224 dollari ad azione, infrangendo il muro dei 3000 miliardi di capitalizzazione, segnando così un nuovo record di performance.

03.06.2024: NVIDIA e il piano di Elon Musk di acquistare 300.000 GPU AI

NVIDIA, leader nelle soluzioni di intelligenza artificiale per molteplici applicazioni, tra cui elaborazione del linguaggio naturale, analisi dei dati, sicurezza informatica e intelligenza artificiale generativa, è al centro di un'importante iniziativa di Elon Musk. Musk ha annunciato l'intenzione di acquisire 300.000 acceleratori B200 da NVIDIA per potenziare i data center della sua azienda xAI. Musk ha dichiarato che attualmente non esiste hardware migliore di quello di NVIDIA per l'intelligenza artificiale. Tesla, un'altra delle sue società, ha già investito notevolmente nei sistemi di intelligenza artificiale di NVIDIA, sebbene stia anche sviluppando un supercomputer per competere con questi sistemi. Nonostante la fruttuosa collaborazione commerciale, Musk ha criticato pubblicamente NVIDIA in passato, accusandola di monopolio. Inoltre, Larry Ellison di Oracle ha rivelato che xAI ha richiesto un numero considerevole di GPU NVIDIA, una domanda che Oracle non è riuscita a soddisfare completamente. La richiesta di un numero così elevato di GPU da parte di xAI potrebbe avere un impatto significativo sul mercato. L'aumento della domanda per gli acceleratori B200 potrebbe far lievitare il prezzo delle azioni NVIDIA. Gli investitori potrebbero aspettarsi un incremento delle entrate e una maggiore valorizzazione del titolo NVIDIA, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato delle tecnologie AI. Tuttavia, resta da vedere come la competizione e le dinamiche di mercato influenzeranno questo scenario.

30.05.2024: Nvidia potrebbe sorpassare Apple: crescita record e prospettive promettenti

Nvidia, con una capitalizzazione di mercato di $2.848 trilioni, si avvicina a superare Apple, la seconda azienda più grande del mercato statunitense per valore. La crescita di Nvidia è stata rapida, passando da una valutazione di $11 miliardi nel 2014 a quasi $3 trilioni attualmente. La società ha visto un aumento del 130% nel valore delle azioni quest'anno e potrebbe superare Apple con un ulteriore aumento del 3%. Inoltre, eventi imminenti come la conferenza Computex a Taiwan e la pianificata divisione delle azioni potrebbero influenzare ulteriormente il valore delle azioni di Nvidia. Anche le collaborazioni e i progressi nell'intelligenza artificiale hanno contribuito alla crescita di Nvidia. La società è vista come leader nel settore dei chip per l'IA e si prevede che continuerà a beneficiare della crescente domanda di tecnologie emergenti.

28.05.2024: Nvidia in primo piano nonostante le fluttuazioni degli indici

Il mercato azionario statunitense ha mostrato segni di volatilità con i contratti sugli indici che registrano lievi perdite, nonostante il notevole rialzo di oltre il 4% di Nvidia (NVDA.US). Questo movimento evidenzia una disconnessione tra il successo individuale di Nvidia e l'andamento generale degli indici di mercato, con i futures US100, US500 e US30 che mostrano rispettivamente cali quasi dello 0,5%, dello 0,4% e dello 0,3%. Nvidia, il gigante dei chip, ha guadagnato quasi il 5%, segnando la terza sessione consecutiva di rialzi. Questo incremento arriva in un momento di grande interesse per il settore dell'intelligenza artificiale, di cui Nvidia è un leader indiscusso. La società ha recentemente annunciato l'acquisto di xAI, un'iniziativa che si propone di sfidare OpenAI con un investimento di 6 miliardi di dollari, sottolineando l'impegno di Nvidia nel campo dell'IA

23.05.2024: Nvidia spinge il Nasdaq a nuovi massimi con risultati trimestrali straordinari

Nvidia ha raggiunto un nuovo traguardo significativo, superando i 1000 dollari per azione durante le contrattazioni afterhours. Questo incremento ha avuto un impatto positivo sull'indice Nasdaq, portandolo a nuovi massimi storici grazie al forte slancio rialzista durante la sessione asiatica. Il recente report trimestrale di Nvidia ha superato le aspettative degli analisti, con un utile per azione (EPS) di 6,12 dollari, superiore del 9,3% rispetto alle stime di 5,6 dollari per azione. I ricavi hanno raggiunto i 26,04 miliardi di dollari, ben oltre i 24,59 miliardi previsti. Nonostante una previsione di EPS inferiore rispetto alle ultime quattro trimestrali, il mercato ha reagito positivamente, facendo salire il prezzo delle azioni da 950 a 1020 dollari nella sessione afterhours. Nvidia ha inoltre annunciato uno stock split di 10 a 1, che renderà le azioni più accessibili agli investitori e aumenterà la liquidità. A partire dal 10 giugno, le azioni inizieranno a essere scambiate su base frazionata. Questo significa che il prezzo delle azioni, attualmente intorno ai 1000 dollari, sarà diviso per 10, rendendo ogni azione circa 100 dollari. L'annuncio dello stock split è stato accolto positivamente, con un aumento del prezzo delle azioni di Nvidia di quasi il 4% nelle contrattazioni estese. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si avvicina ora ai 2500 miliardi di dollari, consolidando la sua posizione tra le aziende più grandi al mondo.

21.05.2024: Nvidia: le aspettative per le trimestrali di domani

Nvidia (NVDA.US), classificata come la seconda azienda per grandezza su Wall Street, è sotto i riflettori per essere la società in più veloce espansione tra le "large cap" americane, merito della sua supremazia nel settore delle soluzioni di intelligenza artificiale. Il 22 maggio, al termine del mercato azionario statunitense, Nvidia annuncerà i risultati finanziari del primo trimestre fiscale del 2025 (con il suo anno fiscale che anticipa di uno quello solare), lanciando così uno degli aggiornamenti finanziari più attesi negli USA e potenzialmente accrescendo la volatilità sugli indici borsistici e sulle azioni tech. Il mercato delle opzioni anticipa un'oscillazione del prezzo delle azioni del 8,5% post-pubblicazione, prevedendo una reazione leggermente meno marcata rispetto ai trimestri antecedenti.

Proiezioni per il primo trimestre fiscale 2025

Ricavi: $24,74 miliardi, rispetto ai $22,1 miliardi del quarto trimestre 2024 e ai $7,19 miliardi del primo trimestre 2024.

Utile per Azione (EPS rettificato): $5,19, contro i $4,93 del quarto trimestre 2024 e gli $0,82 del primo trimestre 2024.

Entrate da Data Center: $21,27 miliardi, in confronto agli $18,4 miliardi del quarto trimestre 2024 e ai $3,6 miliardi del primo trimestre 2024.

Utile Netto: $12,91 miliardi, in aumento dai $12,21 miliardi del quarto trimestre 2024 e dai $2,04 miliardi del primo trimestre 2024.

Le aspettative di Wall Street crescono

Il semplice superamento delle previsioni non potrebbe bastare per il mercato, che sta ponendo l'asticella sempre più in alto per Nvidia, alla ricerca di nuovi "catalizzatori" di crescita. La domanda rimane se Nvidia, sotto la guida del CEO Jensen Huang, riuscirà a superare significativamente le aspettative e se le previsioni per i trimestri futuri verranno riviste al rialzo.

20.05.2024: Azioni Nvidia: cresce l'attesa per i risultati trimestrali

Wall Street è in attesa dei risultati trimestrali di Nvidia, con il titolo che ha toccato i massimi storici. Gli investitori cercano conferme sulla capacità dell'azienda di mantenere la sua crescita esplosiva nel settore dei chip AI. Nvidia è diventata il più grande vincitore del boom dell'AI generativa, grazie ai suoi chip indispensabili per tecnologie come Gemini di Google e ChatGPT di OpenAI

Nvidia: Aspettative e Stime

EPS Stimato: Gli analisti prevedono un EPS (utile per azione) di 5,59 dollari.

Ricavi Stimati: Si prevedono ricavi di 24,55 miliardi di dollari

Performance Passata: Nel quarto trimestre precedente, Nvidia ha registrato ricavi di 22,1 miliardi di dollari e un EPS di 5,16 dollari per azione, superando le stime rispettivamente di 20,4 miliardi e 4,6 dollari

Nvidia: Valutazione e crescita

Valore di mercato: Nvidia è la terza azienda più preziosa di Wall Street, con una capitalizzazione di oltre 2,30 trilioni di dollari

Crescita azionaria: Le azioni di Nvidia sono aumentate di oltre sei volte dall'inizio del 2023 e del 89% nel 2024, rappresentando ora il 5% dello S&P 500

Previsioni di fatturato: Gli analisti prevedono un aumento del 242% del fatturato a 24,60 miliardi di dollari per il trimestre che si concluderà ad aprile, con vendite nel secondo trimestre previste in aumento del 97%

Data la posizione tecnica del titolo ai massimi storici, la volatilità potrebbe essere elevata sia prima che dopo l'annuncio dei risultati trimestrali. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente come il mercato interpreterà i risultati. Nonostante le sfide, le prospettive per Nvidia rimangono positive, con il continuo aumento della domanda di chip AI e le potenziali revisioni al rialzo delle stime nei prossimi trimestri. In conclusione, gli investitori dovrebbero essere preparati a una possibile elevata volatilità del titolo Nvidia in prossimità della pubblicazione dei risultati trimestrali. La capacità dell'azienda di superare le aspettative e mantenere la sua crescita sarà cruciale per il suo futuro andamento nel mercato.

Nvidia quotazione in tempo reale

10.04.2024: Nvidia – Vittima del Proprio Successo?

Ci sono stati alcuni casi notevoli di performance sotto le aspettative nel mercato azionario statunitense questa settimana, inclusa Nvidia. Nvidia ha registrato un calo del 2% martedì e si prevede che apra in ribasso mercoledì. L'azienda ha perso il 10% nell'ultimo mese poiché gli investitori sono preoccupati per le prospettive a lungo termine dell'inflazione. Mentre ci avviciniamo al rapporto CPI, l'S&P 500 si trova appena sopra il livello dei 5.200. Anche se la volatilità è aumentata, l'indice dei blue chip statunitensi è ancora a -1% dal suo massimo storico, quindi la recente volatilità non ha deviato troppo questo indice dalla sua rotta, anche se le aziende predilette dell'intelligenza artificiale hanno subito una forte pressione di vendita nelle ultime settimane.

21.03.2024: Nvidia presenta la GPU Blackwell B200, definita il 'chip più avanzato al mondo' per l'intelligenza artificiale

Il successo del chip AI H100 ha trasformato Nvidia in un colosso del valore di svariati trilioni di dollari, superando persino giganti come Alphabet e Amazon in termini di valore di mercato. I rivali si sono sforzati di tenere il passo con Nvidia, ma sembra che l'azienda stia per aumentare ulteriormente il suo vantaggio con l'introduzione della nuova GPU Blackwell B200 e del cosiddetto "superchip" GB200.

Secondo Nvidia, la GPU B200 è capace di erogare una potenza di calcolo fino a 20 petaflop FP4, grazie ai suoi 208 miliardi di transistor. Inoltre, la compagnia afferma che un GB200, che integra due GPU B200 con un processore Grace, può raggiungere prestazioni fino a 30 volte superiori per il processing inferenziale degli LLM (Large Language Models), oltre a offrire una significativa efficienza energetica. Si parla di una riduzione dei costi e del consumo energetico fino a 25 volte inferiore rispetto alla precedente GPU H100, secondo quanto dichiarato da Nvidia, nonostante permangano dubbi sul prezzo effettivo; il CEO di Nvidia ha indicato che il costo per ogni GPU potrebbe variare tra i 30.000 e i 40.000 dollari.

14.03.2024: il titolo Nvidia ha registrato un calo minore a seguito delle dichiarazioni dei dirigenti di UXL

Nel pre-mercato, il titolo Nvidia ha registrato un calo minore a seguito delle dichiarazioni dei dirigenti di UXL che hanno evidenziato una crescente competizione nel settore dell'intelligenza artificiale.

Prima dell'apertura del mercato negli Stati Uniti, le azioni di Nvidia (simbolo borsistico NVDA.US) mostrano un ribasso superiore all'1%. Questa reazione del mercato arriva in risposta alle dichiarazioni dei dirigenti di UXL, una società supportata da grandi nomi dell'industria come Intel (INTC.US), Alphabet (GOOGL.US) e Qualcomm (QCOM.US), che hanno rivelato a Reuters i loro piani di sviluppo di un software di intelligenza artificiale che si propone come diretto concorrente di quello offerto da Nvidia. Si prevede che queste specifiche tecniche verranno presentate entro la prima metà del 2024. I dirigenti delle tre potenze tecnologiche statunitensi hanno espresso la loro intenzione di sfidare la posizione dominante di Nvidia nel mercato e di erodere la sua quota di mercato con la tecnologia UXL. Quest'annuncio potrebbe indurre gli investitori di Wall Street a un approccio più prudente e, nonostante le grandi prospettive del mercato dell'intelligenza artificiale, vi è una certa preoccupazione che la difesa dei notevoli margini di profitto di Nvidia possa subire pressioni nel breve termine.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Azioni Nvidia

Analizzando l'ultimo aumento di prezzo, possiamo notare che è stato marginalmente maggiore rispetto all'incremento precedente. Tuttavia, sembra che la tendenza alla stabilizzazione segua ancora gli incrementi notevoli. La prima barriera rilevante si situa attorno al prezzo di 770 dollari, corrispondente al ritracciamento di Fibonacci del 23,6% relativo al trend rialzista che si è verificato nel corso del 2022.

Fonte: xStation5

13.03.2024: NVIDIA GTC 2024

Il 18 marzo si terrà un evento di grande importanza per gli sviluppatori nel campo dell'intelligenza artificiale: la Conferenza GTC ospitata da Nvidia. Durante questo evento, ci si aspetta che l'azienda presenterà nuovi prodotti significativi. In particolare, Nvidia mostrerà gli aggiornamenti dei suoi chip B1000 e N100, oltre a switch Ethernet e iniziative legate all'intelligenza artificiale "edge" per l'utilizzo su PC e dispositivi mobili. È probabile che l'azienda discuta anche delle strategie di monetizzazione relative al suo cloud, al settore automobilistico e ai videogiochi.

Fino a poco tempo fa, il valore del mercato globale dei chip per l'intelligenza artificiale era stimato essere inferiore ai 250 miliardi di dollari. Tuttavia, le previsioni per i prossimi tre-cinque anni indicano che questo mercato potrebbe raggiungere una cifra compresa tra i 250 e i 500 miliardi di dollari. Attualmente, Nvidia detiene una quota predominante di questo mercato, ma è possibile che si verifichino cambiamenti dinamici in futuro.

Maggiore competizione

AMD e Intel stanno intensificando i loro sforzi per competere con Nvidia nel settore dei chip per l'intelligenza artificiale. Nonostante la fiducia espressa dall'attuale CEO di Nvidia, che suggerisce che i clienti preferirebbero i loro chip anche se i concorrenti offrissero i propri gratuitamente, i principali clienti di Nvidia stanno pianificando di sviluppare i propri chip AI, il che potrebbe rappresentare una minaccia competitiva a lungo termine. Si prevede che aziende leader nel cloud computing come Amazon, Google Cloud e Microsoft possano ricorrere al supporto di TSMC, il gigante taiwanese della produzione di semiconduttori, per questo scopo. La dipendenza di Nvidia dai grossi clienti è evidente, con Microsoft e Meta che hanno contribuito per un quarto al fatturato totale di Nvidia negli ultimi due trimestri, il che potrebbe spingerli a cercare alternative. Microsoft ha già in serbo i suoi chip Maia ottimizzati per i modelli GPT di OpenAI, mentre Amazon, che è un importante cliente di Nvidia, collabora con Arm, un emergente produttore di chip nel Regno Unito.

Influenza geopolitica

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), in quanto principale produttore di semiconduttori a livello mondiale, svolge un ruolo cruciale come fornitore chiave per Nvidia. Qualsiasi interruzione nella produzione o nella catena di approvvigionamento potrebbe avere un impatto sulla capacità di Nvidia di consegnare i propri processori finiti sul mercato, causando possibili ritardi nelle consegne. Inoltre, le restrizioni all'esportazione di tecnologie statunitensi verso la Cina potrebbero costituire un ostacolo significativo per l'espansione di Nvidia, limitando le sue opportunità di crescita in uno dei mercati più ampi e in rapida evoluzione.

Prospettive ancora alte

Secondo l'economista statunitense Jeremy Siegel, Nvidia potrebbe quasi triplicare il suo valore di mercato attuale di 2,3 trilioni di dollari, superando potenzialmente giganti tecnologici come Microsoft e Apple. Siegel sostiene che Nvidia sta seguendo una traiettoria di crescita simile a quella di Cisco durante l'era della bolla delle dot-com, indicando che ci troviamo ancora nella fase iniziale di questo processo e non alla sua conclusione, come alcuni potrebbero pensare. Siegel sottolinea che non siamo attualmente in una bolla speculativa e che le valutazioni delle aziende tecnologiche sono meno esagerate rispetto a quelle osservate durante la bolla delle dot-com, con un rapporto prezzo/utili futuro che è circa la metà di quello di allora.

D'altra parte, la Bank of America ha recentemente migliorato le sue previsioni per Nvidia, anticipando un impatto positivo dalla prossima conferenza dell'azienda. La banca ha aumentato il target price delle azioni Nvidia da 925 dollari a 1.100 dollari, esprimendo ottimismo sulle prospettive dell'azienda.

​

11.03.2024: Azioni Nvidia in calo

Il 9 marzo 2024, le azioni Nvidia hanno subito un crollo del 5,50%. Nvidia (NVDA) ha registrato un calo superiore al 5% venerdì, a seguito della pubblicazione dei dati sul Nonfarm Payrolls (NFP) degli Stati Uniti per il mese di febbraio, che hanno scosso il mercato. Le aspettative per febbraio hanno superato le previsioni, tuttavia i dati di gennaio sono stati significativamente rivisti al ribasso, con il tasso di disoccupazione che è salito al 3,9%

Venerdì, Nvidia ha chiuso con un ribasso del 5,6% a $875,28, mentre l'S&P 500 è sceso dello 0,65% e il NASDAQ ha perso l'1,16% in una sessione insolitamente volatile.

I principali fattori che hanno contribuito al calo di Nvidia sono:

Debolezza nel settore automobilistico: I risultati finanziari trimestrali non particolarmente positivi per importanti aziende automobilistiche americane, come Tesla, Broadcom e Costco, i quali hanno avuto un impatto negativo sul prezzo delle azioni Nvidia.

Dati sull'occupazione negli USA: L'insoddisfacente rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti ha diminuito le aspettative di un possibile taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve, generando pressione al ribasso sui mercati azionari e accelerando la vendita delle azioni Nvidia.

Questi elementi hanno scatenato un'ondata di vendite per il titolo Nvidia, che poco tempo prima aveva toccato nuovi record storici.

Fonte: xStation5

21.02.2024: Risultati Nvidia superano le stime di Wall Street

I risultati di Nvidia (NVDA.US) sono stati il ​​rapporto più importante per Wall Street da settimane. I risultati del quarto trimestre hanno superato le aspettative del mercato sia sui ricavi che sull’EPS. Le azioni Nvidia hanno guadagnato quasi il 5% dopo la chiusura del mercato statunitense.

- Reddito (quarto trimestre 2023): 22,1 miliardi di dollari rispetto ai 20,41 miliardi di dollari previsti.

- Utile per azione (non GAAP): $ 5,16 ($ 4,93 GAAP) rispetto a $ 4,63 previsti.

- Reddito dai data center: 18,48 miliardi di dollari contro i 17,21 miliardi di dollari previsti.

- Reddito dal gaming: 2,98 miliardi di dollari contro 2,72 miliardi di dollari previsti.

- Fatturato automobilistico: 281 milioni di dollari contro 272,1 milioni di dollari previsti.

- Reddito dai sistemi di visualizzazione professionale: 463 milioni di dollari contro 435,5 milioni di dollari previsti.

- Margine lordo: 76,7% contro il 75,4% previsto (66,1% nel quarto trimestre 2022)

L'azienda stima che i ricavi del primo trimestre siano pari a 24,8 miliardi di dollari (con una tolleranza di deviazione del 2%) rispetto ai 21,9 miliardi di dollari previsti da Wall Street.

Fatti chiave dal rapporto

- I ricavi dei Data Center per il quarto trimestre sono stati record, in crescita del 409% su base annua (27% su base sequenziale)

- I ricavi dal gaming sono aumentati del 56% su base annua, segnalando un notevole miglioramento (invariato in sequenza)

- I ricavi del settore automobilistico sono diminuiti del 4% rispetto a un anno fa e (8% in sequenza)

- I ricavi dai sistemi di visualizzazione professionale sono aumentati del 105% su base annua (11% su base sequenziale

- Flusso di cassa libero: 11,22 miliardi di dollari contro 10,82 miliardi di dollari (1,74 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022)

- Spese operative: 2,21 miliardi di dollari contro 2,23 miliardi di dollari (25% a/a)

- Spese di ricerca e sviluppo: 2,47 miliardi di dollari, contro 2,43 miliardi di dollari previsti.

Prospettive per il primo trimestre del 2024

- I margini lordi dovrebbero essere rispettivamente del 76,3% e del 77,0%, più o meno 50 punti base.

- Le spese previste ammonteranno a circa 3,5 miliardi di dollari

- Si prevede che le altre entrate e spese costituiranno un reddito di circa 250 milioni di dollari, esclusi utili e perdite derivanti da investimenti non affiliati.

- Si prevede che le aliquote fiscali saranno del 17,0%, più o meno 1%, escluse eventuali voci distinte.

Il recente rapporto evidenzia una crescita notevole degli investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale (IA) e dei chip per data center. Questo potrebbe indicare diverse tendenze significative:

- Aumento della domanda: L'espansione del mercato sta guidando una maggiore necessità di infrastrutture IA sofisticate.

- Innovazione tecnologica: I progressi continui nella tecnologia dei chip AI stanno probabilmente migliorando le prestazioni e l'efficienza.

- Competizione nel settore: Con maggiori investimenti, c'è una corsa per acquisire quote di mercato e leadership tecnologica.

20.02.2024: Si prevede che Nvidia sarà la migliore performance nell'indice S&P 500 fino al 2025

Nvidia, leader nel settore delle unità di elaborazione grafica (GPU), svelerà i risultati del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 mercoledì alle 23:00 CET. Gli analisti stimano un aumento significativo del fatturato, per un totale di 20,28 miliardi di dollari rispetto ai 6,05 miliardi dell'anno precedente. L'azienda ha registrato una notevole impennata nelle vendite e nei profitti, triplicando il valore delle azioni nell'ultimo anno. Inoltre, le prospettive di crescita riportate dagli analisti mostrano che le stime di vendita di Nvidia siano tra le più alte tra le aziende sull'S&P 500 fino al calendario 2025.

19.02.2024: Rapporto Sugli Utili di Huang's NVIDIA in Arrivo Mercoledì - Aspettative per un Report Straordinario

Mercoledì 21 febbraio, gli occhi del mondo tecnologico e finanziario saranno puntati su NVIDIA, una delle azioni più performanti dell'ultimo anno, in attesa del rilascio del report sugli utili del quarto trimestre fiscale 2024. L'azienda, dominatrice nel settore delle unità di elaborazione grafica (GPU), continua a stupire con confronti year-over-year che si prevedono straordinari, grazie alla crescente adozione delle GPU nei data center per supportare le tecnologie di intelligenza artificiale.

Il quadro finanziario di NVIDIA è particolarmente interessante, considerando che il rapporto di mercoledì coprirà il quarto trimestre dell'anno fiscale 2023, concluso il 29 gennaio.

Gli analisti di Wall Street prevedono che Nvidia registrerà un fatturato di 20,37 miliardi di dollari nel quarto trimestre rispetto ai 6,05 miliardi di dollari del trimestre dell'anno precedente. Ciò implica che i ricavi del quarto trimestre di NVDA saranno più che triplicati su base annua. Grazie alle vendite più alte e alla leva operativa, i profitti di Nvidia potrebbero segnare un balzo significativo nel quarto trimestre. Gli analisti si aspettano che NVDA registri utili per 4,59 dollari per azione nel quarto trimestre, in crescita di circa il 422% su base annua. Un'attesa crescente circonda il colosso delle GPU mentre NVIDIA si prepara a rivelare i risultati di un periodo fiscale eccezionale.

18.02.2024: NVIDIA è una delle azioni con le performance più eccezionali dell'ultimo anno

NVIDIA, una delle azioni con le performance più eccezionali dell'ultimo anno, si appresta a presentare un atteso rapporto sui guadagni mercoledì 21 febbraio. Il rilascio dei guadagni di NVIDIA rappresenta, di gran lunga, il momento più rilevante della settimana e forse di tutto il primo trimestre dell'anno in termini di utili. Il motivo? NVIDIA ha già registrato una crescita del quasi 47% dall'anno precedente, in seguito a un aumento del 238% nel 2023. Tutti gli interessati di questo settore sono ansiosi di conoscere le performance di NVIDIA.

Al termine della giornata di venerdì, il prezzo di chiusura del mercato per NVIDIA si attesta a 726,13 USD. Il valore totale delle azioni in circolazione, noto come capitalizzazione di mercato (market cap) è di $1,8 trilioni. Questi numeri riflettono la forte presenza e l'influenza di NVIDIA nei mercati finanziari, evidenziando il crescente interesse degli investitori nei confronti dell'azienda.

NVIDIA: Introduzione alla compagnia

NVIDIA Corporation (NVDA) è un'azienda americana di semiconduttori e produttore leader a livello mondiale di unità di elaborazione grafica (GPU) di fascia alta. Con sede a Santa Clara, in California, NVIDIA detiene circa l'80% della quota di mercato globale dei chip semiconduttori per GPU a partire dal 2023.

NVIDIA ha guadagnato notorietà grazie alla sua innovativa tecnologia di GPU, che ha rivoluzionato il settore dei videogiochi offrendo straordinarie prestazioni grafiche. Tuttavia, la sua influenza si estende ben oltre il mondo del gaming. Le GPU (unità di elaborazione grafica) di NVIDIA sono diventate molto conosciute in diversi settori, come l’industria automobilistica, la sanità e le applicazioni legate all'intelligenza artificiale, come per esempio Chat - GPT. OpenAI CHAT- GPT ha sviluppato la sua tecnologia utilizzando un supercomputer alimentato da 10.000 GPU NVIDIA. NVIDIA è il marchio di chip semiconduttori più redditizio al mondo grazie all'aumento della domanda di GPU AI, con Meta e Microsoft come clienti principali.

L'azienda è riconosciuta per la sua costante ricerca di innovazioni, con particolare attenzione allo sviluppo di tecnologie per l'apprendimento automatico (Machine Learning) e l'Intelligenza artificiale (AI). Con iniziative come la piattaforma di calcolo parallelo CUDA, ovvero la loro piattaforma informativa e modello di programmazione, e la tecnologia Tensor Core, NVIDIA si posiziona al centro della rivoluzione del calcolo accelerato (Accelerated computing). Il calcolo accelerato, o elaborazione accelerata, si riferisce all'utilizzo di hardware specializzato, come le unità di elaborazione grafica (GPU), per eseguire determinate operazioni in modo significativamente più veloce rispetto alle tradizionali unità di elaborazione centrali (CPU).

Un’altra offerta interessante di NVIDIA include GeForce Now, un servizio che offre una piattaforma che consente agli utenti di giocare a videogiochi tramite streaming su Internet. Lanciato nel gennaio 2017, attraverso GeForce Now i giochi vengono eseguiti su server remoti di alta potenza e i giocatori interagiscono con il gioco attraverso la connessione Internet.

Il successo di NVIDIA si riflette anche nella sua ampia presenza nei data center di tutto il mondo, dove le sue GPU alimentano applicazioni avanzate di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico (Machine Learning) e calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC).

In questo contesto dinamico, NVIDIA continua a essere un punto di riferimento nell'industria dei semiconduttori e dell'elaborazione grafica, portando avanti una visione di innovazione e leadership tecnologica.

NVIDIA : Una storia di successo

1993: La Fondazione

Il 5 aprile 1993, Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem fondano NVIDIA con l' obiettivo di introdurre la grafica 3D nei mercati dei giochi e dei contenuti multimediali.

1999: L’Introduzione della GPU

Nel 1999, NVIDIA rivoluziona l'industria informatica inventando la GPU, un'unità di elaborazione grafica destinata a ridefinire gli standard del settore.

2006: Apertura di CUDA

Nel 2006, la compagnia apre le porte delle capacità di elaborazione parallela delle GPU alla scienza e alla ricerca, lanciando la piattaforma di computing parallelo 'CUDA'.

2012: Il Ruolo Centrale nello Sviluppo dell'Intelligenza Artificiale

Nel 2012, NVIDIA ha svolto un ruolo fondamentale nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale introducendo la potente architettura di elaborazione grafica GPU (Graphics Processing Unit) utilizzata per alimentare la rivoluzionaria rete neurale AlexNet. Questa collaborazione ha contribuito a catalizzare l'uso delle reti neurali profonde e delle CNN nell'ambito dell'apprendimento automatico e della visione artificiale

2018: RTX

Nel 2018, NVIDIA ha rivoluzionato la grafica del computer con la serie di schede grafiche RTX™. Queste GPU rappresentano un significativo passo avanti, introducendo il ray tracing in tempo reale, una tecnologia avanzata che simula il percorso dei raggi luminosi per ottenere effetti visivi più realistici e dettagliati. L'introduzione del ray tracing in tempo reale con le schede grafiche RTX ha portato la qualità visiva dei videogiochi e delle applicazioni grafiche a livelli precedentemente inimmaginabili, migliorando l'esperienza visiva degli utenti e aprendo nuove possibilità creative nell'industria del gaming e della grafica computerizzata.

2022: Piattaforma NVIDIA Omniverse

Nel 2022, NVIDIA si pone al centro della costruzione del metaverse, la fase successiva di Internet, grazie alla piattaforma NVIDIA Omniverse™, contribuendo a plasmare il futuro delle interazioni digitali e della collaborazione virtuale.

NVIDIA Sustainable Computing : Una promessa sostenibile

L'approccio di NVIDIA alle sfide energetiche dei data center si concentra sulla trasformazione attraverso l'adozione di potenti sistemi accelerati da GPU. Attualmente, i data center rappresentano solo una piccola percentuale della produzione globale di elettricità, ma la loro espansione crescente solleva preoccupazioni sulla sostenibilità. La transizione da carichi di lavoro basati su CPU a sistemi accelerati da GPU su scala globale è prevista per portare a un risparmio energetico significativo, stimato in 12 trilioni di wattora all'anno. Questo risparmio energetico è paragonabile al consumo elettrico di circa 1,7 milioni di abitazioni negli Stati Uniti. NVIDIA si pone come forza trainante di questa rivoluzione energetica, indirizzando l'efficienza e la sostenibilità verso l'obiettivo di azzerare le emissioni nette, contribuendo così a mitigare l'impatto ambientale dei data center.

Conclusioni

NVIDIA continua a essere un punto di riferimento nell'industria, evidenziando una visione di innovazione e leadership tecnologica. Il rapporto sugli utili atteso e le prospettive di crescita indicano un periodo fiscale eccezionale, mantenendo l'attenzione degli investitori e della comunità tecnologica.