Quando hai la tua visione su un mercato particolare, ma non hai il tempo di monitorare costantemente i prezzi manualmente, gli ordini in sospeso potrebbero essere una buona soluzione al tuo problema. Scopri quali tipi di ordini in sospeso puoi trovare su xStation 5, come piazzare un ordine in sospeso e come fare trading direttamente dal grafico.

Quando si fa trading sui mercati finanziari, ci sono essenzialmente due modi per aprire un'operazione: Esecuzione istantanea: la tua operazione viene aperta immediatamente al prezzo disponibile.

Ordine pendenti: il tuo trade viene aperto quando un mercato raggiunge un livello specifico, scelto da te. Nel tempo, probabilmente scoprirai di utilizzare entrambi i tipi di transazioni nel tuo trading. Ma come funzionano esattamente gli ordini pendenti e perché sono necessari? Il fatto è che essere sempre aggiornati sulle novità del mercato e sulle mosse significative è importante, ma ancora di più è importante una buona pianificazione. Quando hai la tua visione su un mercato particolare, ma non hai il tempo di monitorare costantemente i prezzi manualmente, gli ordini pendenti potrebbero essere una buona soluzione. A differenza degli ordini di esecuzione istantanea, in cui un'operazione viene piazzata al prezzo di mercato corrente, gli ordini pendenti ti consentono di impostare ordini che vengono aperti una volta che il prezzo raggiunge un livello rilevante, scelto da te. Ci sono quattro tipi di ordini pendenti disponibili in xStation 5, ma possiamo raggrupparli solo in due tipi principali: Ordini che prevedono di superare un certo livello di mercato

Ordini che si aspettano di riprendersi da un certo livello di mercato Buy Stop L'ordine Buy Stop consente di impostare un ordine di acquisto al di sopra del prezzo di mercato corrente. Ciò significa che se il prezzo di mercato corrente è di $ 20 e il tuo Buy Stop è di $ 22, una posizione di acquisto o "long" verrà aperta una volta che il mercato raggiunge quel prezzo. Sell Stop L'ordine Sell Stop consente di impostare un ordine di vendita al di sotto del prezzo di mercato corrente. Quindi, se il prezzo di mercato corrente è $ 20 e il tuo prezzo Sell Stop è $ 18, una posizione di vendita o "corta" verrà aperta una volta che il mercato raggiunge quel prezzo. Buy Limit L'opposto di un Buy Stop, l'ordine Buy Limit ti consente di impostare un ordine di acquisto al di sotto del prezzo di mercato corrente. Ciò significa che se il prezzo di mercato corrente è di $ 20 e il tuo prezzo Buy Limit è di $ 18, una volta che il mercato raggiunge il livello di prezzo di $ 18, verrà aperta una posizione di acquisto. Sell Limit Infine, l'ordine Sell Limit consente di impostare un ordine di vendita al di sopra del prezzo di mercato corrente. Quindi, se il prezzo di mercato corrente è $ 20 e il prezzo limite di vendita impostato è $ 22, una volta che il mercato raggiunge il livello di prezzo di $ 22, verrà aperta una posizione di vendita su questo mercato. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Come aprire degli ordini pendenti Puoi aprire il ticket di un ordine dalla finestra della Vista del Mercato scegliendo come prima cosa lo strumento su cui vorresti tradare, premendo poi il bottone “Apri ticket” oppure facendo doppio clic sul nome dello strumento. Una volta fatto ciò, il ticket dell’ordine si aprirà e potrai selezionare l’etichetta “Ordine pendente”. Dopo, seleziona il livello del mercato al quale l’ordine pendente verrà attivato. Devo anche scegliere la dimensione della posizione in base a volume, il valore del contratto o il margine. Se necessario, puoi impostare una data di scadenza. Una volta impostati tutti questi parametri, seleziona il bottone verde oppure quello rosso, a seconda se vuoi andare “long” o “short”. Fare trading dal grafico Gli ordini pendenti possono venir piazzati direttamente anche dal grafico che stai analizzando. Puoi far ciò cliccando il bottone posto nell’angolo in alto a sinistra del grafico, come puoi vedere nella seguente immagine. Fatto ciò, muovi il cursore del mouse sul grafico in modo da poter selezionare un livello in cui l’ordine pendente verrà aperto. Una volta scelto il livello del prezzo, puoi anche selezionare gli ordini Stop Loss o Take Profit al di sopra o al di sotto del tuo livello. Dopo che questi livelli sono stati impostati, comparirà una finestra con il ticket dell’ordine con tutti i parametri che hai scelto. Adesso devi soltanto scegliere il volume della posizione e piazzare l’ordine selezionando il bottone rosso o verde a seconda del tipo di ordine che stai piazzando. Come puoi vedere, gli ordini pendenti sono una funzione molto potente di xStation 5. Sono assai utili quando non puoi monitorare costantemente il mercato per i tuoi punti di entrata, o se il prezzo di uno strumento cambia velocemente e non vuoi perdere l’opportunità.

