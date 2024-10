PAC con ETF: come costruire i tuoi piani di accumulo - tutorial

Tempo di lettura: 4 minute(s)

Nel dinamico panorama finanziario odierno, la ricerca di strategie efficaci di accumulo di ricchezza è diventata sempre più diffusa tra gli investitori che cercano di garantire il proprio futuro finanziario. In questo contesto, gli Exchange-Traded Funds (ETF) sono emersi come uno strumento di investimento potente e accessibile, offrendo una vasta gamma di opportunità per coloro che desiderano costruire e far crescere la propria ricchezza nel tempo. In questo articolo troverai un tutorial approfondito su come creare il tuo Piano di Accumulo personalizzato con XTB

Inizia ad investire o mettiti alla prova su un conto demo APRI UN CONTO REALE APRI UN CONTO DEMO

Come costruire il tuo PAC I Piani di Accumulo ti permettono di creare piani di investimento su misura. Puoi selezionare gli ETF che ti interessano, stabilire la percentuale di allocamento per ciascun investimento e gestirli con flessibilità. Questo ti consente di progettare un piano ad hoc per ogni obiettivo finanziario, che sia l'acquisto di una casa, le vacanze o la futura pensione. Puoi ricaricare i tuoi piani con cadenza ricorrente e gestire più portafogli nello stesso momento. Una soluzione semplice, intuitiva e conveniente che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Questo è lo scopo dei Piani di Accumulo di XTB. Supponiamo che tu voglia investire per acquistare una nuova auto. Puoi scegliere tra oltre 350 ETF e i filtri integrati ti aiuteranno a scegliere quelli più adatti a te. Puoi scegliere ETF in base alla regione, scegliendo il continente in cui sono disponibili. Il rating di Morningstar ti fornisce invece una valutazione basata sulla performance storica del fondo, da 1 a 5 stelle.

Il fattore di rischio è calcolato considerando vari fattori, tra cui la volatilità del fondo. Ricorda che investire è rischioso. Oltre a questo, puoi scegliere tra ETF cumulativi e distributivi. Un ETF cumulativo reinveste i dividendi, mentre uno distributivo i dividendi guadagnati. Grazie a questi filtri, puoi scegliere gli ETF con le caratteristiche che più si adattano ai tuoi obiettivi di investimento. È anche possibile verificare la struttura dell'ETF, per verificare quali asset contiene. Andiamo ora a vedere un esempio pratico. Tale esempio è puramente a scopo educativo e non costituisce alcun consiglio di investimento. Prendiamo come esempio questo fondo di Vanguard: vediamo che comprende aziende come Apple, Microsoft e Amazon e oltre il 39% della sua composizione è costituito da aziende del settore tecnologico e finanziario, quindi scegliamolo per il nostro piano. Aggiungiamo anche un fondo che ci darà esposizione alle più grandi società del mercato statunitense e un ETF basato sui prezzi dell'oro. Ora che abbiamo selezionato gli asset che ci interessano, possiamo passare all'allocazione dei fondi, ovvero la percentuale di ciascuno degli ETF selezionati nel nostro piano. Vanguard sarà il fondo dominante e costituirà il 60% della quota degli altri due, divisa equamente. Puoi nominare il tuo piano, qualunque cosa tu voglia semplicemente contrassegnandolo con un'icona e, cosa più importante, scegliere come finanziarlo manualmente o automaticamente. Nel caso dell'investimento manuale, finanzi il tuo piano direttamente dal tuo conto XTB, che puoi depositare in diversi modi. Mentre con l'investimento automatico definisci il finanziamento ciclico del piano direttamente dalla fonte che hai scelto. Puoi scegliere tra: carta di pagamento (disponibile a breve per l'Italia), conto XTB e bonifico bancario. Nell'ultimo caso genereremo per te tutti i dettagli necessari per impostare un bonifico nella tua banca. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più E questo è tutto! Hai creato il tuo piano di investimenti. La nostra soluzione ti offre anche flessibilità in termini di gestione: puoi depositare e prelevare liberamente il denaro investito, rimuovere e aggiungere più ETF o chiudere il tuo piano in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Puoi avere diversi Piani di Accumulo di investimento, ciascuno su misura per l'obiettivo che desideri raggiungere. Esempi di PAC Andiamo ora a vedere le diverse tipologie di piano che puoi costruire in base ai tuoi obiettivi personalizzati. Ricorda: l'orizzonte temporale è il fondamento della composizione del tuo portafoglio. Se, ad esempio, hai un obiettivo a breve termine, come l'acquisto di un auto entro 2 anni, puoi optare per fondi dinamici e a rischio medio, che potenzialmente generano rendimenti più elevati. In questo caso gli ETF distributivi potrebbero fare al caso tuo. Se invece stai pensando ad un investimento per la pensione in 30 anni, la stabilità è la parola chiave! In questo caso concentrati su fondi sicuri con un tasso di rendimento inferiore. Gli ETF in cumulativi sono un’ottima scelta in questa situazione. Quindi, ricorda di costruire il tuo piano in base ai tuoi obiettivi e orizzonti temporali. Se vuoi sapere di più sui vantaggi e sulle caratteristiche dei Piani di Accumulo, ti consigliamo questo articolo "Piani di Accumulo: tutto quello che devi sapere sui PAC" Ricorda che investire è rischioso e c’è sempre una probabilità di perdere il capitale che investi.

Condividi

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.