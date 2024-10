Investimenti sicuri - Come ridurre il rischio di investimento?

Tempo di lettura: 10 minute(s)

Scopri qual è il rischio quando si investe e impara come investire denaro in modo più sicuro. Verifica di cosa si tratta e quali sono le tipologie di diversificazione del rischio.

Cos'è il rischio e come limitarlo?

Come investire in borsa in modo più sicuro e ridurre al minimo il rischio di perdite? Molti trader, che da un lato vorrebbero che il loro capitale aumentasse, ma dall'altro non vorrebbero vedere perdite sostanziali nei loro conti di intermediazione, potrebbero porsi questa domanda. Il seguente detto si applica ai mercati finanziari - niente rischio, niente guadagno. In teoria, più grande è il potenziale profitto atteso, più grande è simmetricamente il rischio. Se un trader si aspetta tassi di rendimento di qualche centinaio di percento, come nel caso del mercato delle criptovalute, deve essere consapevole del fatto che questo mercato può crollare di qualche decina di percento in poco tempo. Mentre se il trader si aspetta un tasso di rendimento di qualche decina di punti percentuali, deve riconoscere che, ad esempio, teoricamente, il rischio di un tale investimento può risultare in un calo del 10-15 per cento.

Il rischio in sé non è niente di male, non è un ostacolo ma una cosa che un trader deve accettare se partecipa al trading sui mercati finanziari. Tuttavia, la cosa cruciale per un trader in termini di investimenti sicuri è la sua propensione al rischio. È necessario capire che tipo di rischio si è disposti a correre quando si investe il proprio denaro e come aumentare la sicurezza dei propri investimenti. Poiché ogni individuo è diverso, avrà anche approcci diversi per accettare guadagni e perdite. Un trader non avrà alcun problema emotivo o psicologico con una perdita del 30-50 per cento nel suo saldo del conto. Tuttavia, un altro trader potrebbe essere terrorizzato nel vedere il suo saldo del conto ridotto del 5-10 per cento.

Determinate quindi la vostra tolleranza ai diversi tipi di rischio. Ogni investimento comporta un rischio in una certa misura. Capire il tipo di rischio o una combinazione di tipi di rischio è fondamentale per limitarlo e, di conseguenza, per investire in modo sicuro in borsa. La cosa più importante per sentirsi a proprio agio quando si prendono decisioni di investimento è soprattutto la consapevolezza che vale la pena investire solo il denaro che ci si può permettere di perdere. Questo significa che solo il denaro che non è necessario per pagare le passività correnti come bollette, pagamenti, accordi con le controparti, ecc. dovrebbe entrare nel mercato.

É anche importante essere consapevole dell'esistenza di molte classi di attività tra cui puoi scegliere. Si può investire in azioni, materie prime, valute, ETF, criptovalute. Le asset class si dividono anche in quelle più sicure, cioè meno volatili, e quelle più rischiose, cioè più volatili. Per esempio, le azioni della Coca Cola sembrano creare tendenze molto più stabili delle azioni della Tesla. La situazione nel mercato delle valute è simile. I tassi di cambio USD/CHF o EUR/GBP possono essere meno volatili dei tassi di cambio GBP/JPY o EUR/JPY. La volatilità di un dato mercato può dirti subito quale di essi può essere più sicuro e meno rischioso e viceversa.

Come investire denaro in modo più sicuro?

Sotto diversi titoli, cercheremo di presentare i modi per ridurre il rischio di investire denaro, cioè i modi per migliorare la sicurezza dei fondi investiti.

CFD su ETF

Se non sei esperto quando si tratta di selezionare le aziende e le azioni per il portafoglio di investimento, usa le soluzioni pronte sotto forma di CFD su ETF passivi. Essi sono destinati a imitare ad esempio l'intero indice come S&P 500 o ad esempio le migliori società che pagano i dividendi. L'elenco completo dei CFD su ETF offerte da XTB è disponibile qui.

Questi sono gli strumenti con bassi costi di transazione. Forniscono esposizioni a molte azioni di società contemporaneamente e ce ne sono molte tra cui scegliere - oltre 200.

Diversificazione per capitalizzazione

La diversificazione non è altro che assicurarsi di "non mettere tutte le uova in un solo cesto" perché se questo cesto cade, tutte le uova si romperanno. La diversificazione secondo la capitalizzazione di mercato è una delle sue diverse forme. La capitalizzazione di mercato si riferisce al valore totale di tutte le azioni scambiate pubblicamente di una data società. Questo è il metodo per determinare la dimensione della società.

In generale, le large cap sono grandi società e le small cap sono notevolmente più piccole sia in termini di profitti che di numero di persone. Le società a grande capitalizzazione hanno anche prezzi azionari più stabili che si distinguono sia per una crescita più lenta che per un minor rischio di crollo dei prezzi.

Le aziende più piccole hanno più spazio per lo sviluppo e possono aumentare rapidamente il loro valore. Ma possono anche fallire altrettanto rapidamente. Per esempio, l'S&P 500 è un indice che rappresenta le 500 aziende più grandi degli Stati Uniti, mentre il Russell 2000 rappresenta 2.000 aziende americane a piccola capitalizzazione. In questo caso, si è anche in grado di scegliere le aziende appropriate utilizzando uno strumento di filtraggio delle azioni che è incorporato nella piattaforma xStation di XTB.

Diversificazione regionale

La possibilità di diversificare gli investimenti con strumenti provenienti da diverse regioni del mondo / paesi è un'altra forma di diversificazione. Per esempio, invece di detenere solo società americane, puoi comporre il tuo portafoglio da società con sede negli Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania. Puoi anche applicare la diversificazione per indici azionari. Oltre agli indici degli USA o dell'Europa, XTB fornisce l'accesso ai CFD sugli indici azionari dell'Asia o del Sud America.

Allo stesso modo come nel caso di diverse azioni e dimensioni di aziende, il rischio e il guadagno potenziale possono essere bilanciati distribuendo il denaro in strumenti finanziari di molte regioni del mondo. In generale, meno sviluppate sono le economie e le regioni in cui si investe, maggiore è il potenziale di crescita e il rischio di perdita. Così, è possibile comporre un portafoglio basato per esempio al 50% sui mercati sviluppati e al 50% sui mercati in via di sviluppo.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Diversificazione settoriale

Proprio come alcune regioni offrono un potenziale di crescita o di declino più rapido, alcuni settori hanno una tendenza al rischio e al rendimento potenziale maggiore di altri. Per esempio, il settore tecnologico registra spesso aumenti spettacolari. È anche capitato che abbia subito crolli disastrosi. Un buon esempio in questo caso è lo scoppio della bolla economica dot-com e un calo del 78% dell'indice tecnologico Nasdaq negli anni 2000-2002. Altri settori possono essere molto più stabili. In questo caso, vale la pena considerare le azioni di società di servizi pubblici o di beni di consumo.

La diversificazione per capitalizzazione o per regioni del mondo può non essere molto utile se abbiamo aziende di un solo settore. Quindi, vale la pena riflettere su questo problema.

Proteggersi in caso di crisi

Puoi aggiungere CFD su ETF o CFD su obbligazioni o oro al tuo portafoglio di investimenti. Questi strumenti di solito salgono di prezzo quando una crisi colpisce l'economia. Quindi, oltre ai metodi di diversificazione descritti, vale la pena considerare anche la diversificazione cross-market. Si può anche cambiare facilmente la dimensione dell'esposizione sui singoli mercati. In situazioni di emergenza, è possibile ridurre l'esposizione sulle azioni e aumentare quella sulle obbligazioni o sull'oro, e nel caso di un boom economico, è possibile combinare i componenti del portafoglio al contrario. Inoltre, vale sempre la pena avere del denaro pronto per poter acquistare un certo strumento a un prezzo vantaggioso in caso di crolli locali.

Uno dei portafogli di investimento di base include ad esempio il 25% di esposizioni sul mercato azionario, ad esempio attraverso i CFD su ETF sull'S&P 500, il 25% di esposizioni sul mercato obbligazionario, il 25% di esposizioni sul mercato dell'oro e il mantenimento del 25% di liquidità. Questo è un esempio teorico ma in pratica può contribuire al fatto che investire in borsa diventerà più sicuro.

In sintesi, è possibile un investimento sicuro in borsa? Niente rischio, niente guadagno - ma questo rischio può essere controllato, stimato e adattato alle mutevoli condizioni del mercato in una certa misura. In questo modo, possiamo rendere gli investimenti più equilibrati, diversificati e di conseguenza, indipendenti da un solo fattore, il che contribuisce al fatto che il rischio può essere distribuito più uniformemente. XTB offre una vasta selezione di strumenti finanziari che possono essere regolati praticamente a qualsiasi profilo di rischio determinato dal trader.

