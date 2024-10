Rollover - Tutto quello che devi sapere sui rollover!

Tempo di lettura: 6 minute(s)

Un rollover è un'operazione puramente tecnica che garantisce che i contratti per differenza (CFD) che puoi negoziare sulle piattaforme di XTB riflettano sempre le condizioni di mercato nel miglior modo possibile.

La maggior parte dei nostri CFD su indici e materie prime si basano su contratti future. Il loro prezzo è molto trasparente, ma significa anche che sono soggetti a "rollover" mensili o trimestrali.

I contratti future su cui prezziamo i nostri indici o mercati delle materie prime scadono normalmente dopo 1 o 3 mesi. Pertanto, dobbiamo cambiare (rollover) il nostro prezzo CFD dal vecchio contratto al nuovo contratto futures. A volte il prezzo dei contratti future vecchi e nuovi è diverso, quindi dobbiamo eseguire una correzione del rollover aggiungendo o deducendo un credito/addebito swap una tantum sul conto di trading alla data del rollover per riflettere la variazione del prezzo di mercato. Che cos'è un Rollover? In poche parole, un rollover è un'operazione puramente tecnica che garantisce che i contratti per differenza (CFD) che puoi negoziare sulle piattaforme di XTB riflettano sempre le condizioni di mercato nel miglior modo possibile. La data di scadenza di un contratto future è l'ultimo giorno in cui puoi scambiare quel contratto. Prima della scadenza, un trader di futures ha tre opzioni: Compensare o liquidare la posizione

Settlement

Rotollover Il rollover si verifica quando un trader sposta la propria posizione dal contratto del primo mese a un altro contratto più avanti nel futuro. I trader determinano quando devono passare al nuovo contratto osservando il volume sia del contratto in scadenza che del contratto del mese successivo. Un trader che sta per rinnovare le proprie posizioni può scegliere di passare al contratto del mese successivo quando il volume ha raggiunto un certo livello in quel contratto. Perché XTB deve rinnovare i CFD? XTB offre tutti i contratti CFD con una scadenza di 365 giorni. La maggior parte degli indici e dei CFD su materie prime si basa sui prezzi dei contratti futures. Per ogni mercato di solito c'è un lungo elenco di contratti future con diverse date di scadenza che vanno da un mese a molti anni nel futuro. Il volume più alto è solitamente sul contratto più vicino. Per negoziare il contratto più attivo, un trader sul mercato dei futures deve chiudere un contratto (in scadenza) e aprirne un altro (quello successivo), pagando le commissioni di transazione. Il rollover di CFD lo fa per te e non ci sono commissioni di transazione! I rollover sono gratuiti su XTB? Sì, tutti i rollover sono completamente gratuiti per tutti i clienti XTB. Posso perdere denaro su un rollover? Il rollover è un'operazione puramente tecnica e nella maggior parte dei casi è neutrale rispetto al profitto. Una variazione di prezzo avrà un impatto sulla posizione di "profitto", ma allo stesso tempo verrà aggiunto esattamente l'importo opposto alla posizione di "swap". Per esempio: Il prezzo attuale del vecchio contratto future OIL (in scadenza) è 22,50

Il prezzo attuale del nuovo contratto future OIL (al quale passiamo al prezzo CFD) è 25,50

La correzione del rollover negli swap è di $ 3000 per lotto = (25,50-22,50) x 1 lotto, ovvero $ 1000 Se hai una posizione lunga - BUY 1 lotto di PETROLIO a 20.50.

Il tuo profitto prima del rollover è di $ 2000 = (22,50-20,50) x 1 lotto, ovvero $ 1000

Anche il tuo profitto dopo il rollover è di $ 2000 = (25,50-20,50) x 1 lotto - $ 3000 (correzione del rollover) Se hai una posizione corta - SELL 1 lotto di PETROLIO a 20.50.

Il tuo profitto prima del rollover è -$2000 =(20.50-22.50) x 1 lotto cioè $1000

Anche il tuo profitto dopo il rollover è -$2000 =(20,50-25,50) x 1 lotto + $3000 (correzione del rollover) Un elenco dettagliato delle date di rollover per tutti gli strumenti è disponibile nella sezione Informazioni sul conto/Specifiche dello strumento del nostro sito web a questo link. Informazioni importanti È fondamentale ricordare che dopo aver calcolato i punti swap (che sono il risultato della base tra due serie di contratti dello strumento sottostante), il valore dei registri del conto del Cliente cambierà. Con una base molto ampia, può capitare che venga superato il LIVELLO DI MARGINE richiesto. In tal caso partirà la chiusura automatica della posizione, partendo dalla posizione che genera il minor risultato economico e proseguirà fino al momento in cui si raggiunge il LIVELLO DI MARGINE richiesto. I clienti dovrebbero anche modificare i loro ordini pendenti attivi. Se il prezzo di attivazione dell'ordine fissato dal cliente è all'interno del gap relativo al rollover, l'ordine verrà eseguito al prezzo di apertura dello strumento. Per evitare questa situazione, gli ORDINI PENDENTI devono essere rimossi prima della fine della sessione di negoziazione dello strumento nel giorno del rollover. In altre parole, se un investitore inserisce un ordine pendente all'interno dell'intervallo del gap di rollover, potrebbe subire una perdita, tuttavia il processo di rollover in sé è gratuito. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Perché le dimensioni del rollover sono diverse? Vari fattori, come i tassi di interesse, i dividendi e il costo di stoccaggio, causano differenze tra i prezzi dei contratti futures per un singolo strumento. Normalmente, queste differenze sono moderate, ma a volte alcuni mercati delle materie prime possono essere testimoni di grandi differenze. Quando avrà luogo il prossimo rollover? Facciamo del nostro meglio per fornire in anticipo tutte le informazioni sui rollover in entrata per i CFD. Puoi trovare queste informazioni nella tabella di rollover sul nostro sito web. Come funzionano i rollover del petrolio? Poiché il petrolio è un contratto future, ha una data di scadenza. Se detieni una posizione oltre la data di scadenza mensile del contratto future su cui si basa il prezzo, incontrerai un rollover. Se non desideri che la tua posizione venga ribaltata, allora dovresti chiudere la tua posizione in anticipo. Se vuoi continuare a mantenere la tua posizione oltre la data di scadenza, devi chiudere la vecchia posizione alla scadenza del contratto e aprirne una nuova sul nuovo contratto future. Cosa è successo il 20 aprile 2020? Si è verificato un rollover straordinario sui contratti WTI e Brent. Il contratto attivo è stato modificato da Giu 20 a Lugl 20. La mossa ha lo scopo di limitare il rischio che il prezzo del contratto attivo scenda in territorio negativo (come nel caso del contratto Magg 20). Il calo del prezzo al di sotto di $ 0 porta a un completo collasso della liquidità, che potrebbe comportare l'impossibilità di rinnovare la posizione al contratto del mese successivo. Molti trader di futures hanno sperimentato una situazione del genere, che alla fine ha portato a un calo dei prezzi fino a - $ 40 al barile. Va notato che i contratti CFD offerti da XTB mirano a replicare l'andamento del prezzo di un contratto più vicino che non richiede agli investitori di rinnovare manualmente. Una volta che il prezzo scende in territorio negativo, il rollover sarebbe molto più difficile se non impossibile. Il rollover in sé non influisce sul risultato finanziario di una transazione poiché i punti swap vengono aggiunti o sottratti a seconda della dimensione della posizione e della forma della curva dei future.

