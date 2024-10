Tempo di lettura: 11 minute(s)

Lo Stock Exchange, o Borsa Valori, è l'essenza del capitalismo e il cuore dell'economia di libero mercato. Per molte persone, il mercato azionario è associato a grandi quantità di denaro, a volte inimmaginabili, possibilità di guadagnarlo, grandi emozioni, un grande mondo - il mondo degli investimenti - o il rischio che gli investitori in borsa devono correre. È un mondo di grandi opportunità.

Quello che vediamo ora - enormi, moderni e vivaci centri finanziari, cioè le attuali borse valori, ha avuto origine nelle fiere antiche. In questo luogo furono creati e sviluppati i primi meccanismi di mercato, che si sono evoluti nel corso di migliaia di anni, risultando nell'istituzione odierna della Borsa.

Le più antiche citazioni del primo Stock Echange come luogo di incontro per acquirenti e venditori risalgono al 1531 ad Anversa. Lo Stock Exchange olandese è considerato la borsa valori più antica ed è stata fondata ad Amsterdam nel 1602. Tuttavia è la Borsa di New York (NYSE) a Wall Street ad aver acquisito la massima notorietà per lo sviluppo dei mercati finanziari e degli investitori. La NYSE è la borsa più famosa e più grande del mondo ed è stata fondata nel 1817 ed è il mercato dei capitali più grande e famoso del mondo.

Cos'è lo Stock Exchange?

Lo Stock Exchange - o Borsa - può essere suddivisa in due segmenti fondamentali:

Mercato primario

Mercato secondario (aftermarket)

Il mercato primario è il mercato dove si acquistano i titoli al momento dell'emissione. Questo mercato è particolarmente importante per l'emittente perché è qui che ottiene nuovi fondi dalla vendita di uno strumento finanziario (es. azioni o obbligazioni).

Il mercato secondario è invece rappresentato dai mercati finanziari dove si acquistano titoli da chi li ha già sottoscritti. L'aftemarket svolge un ruolo importante nella valutazione degli strumenti finanziari. In un mercato secondario correttamente funzionante, il prezzo di uno strumento è significativamente correlato alla posizione finanziaria dell'emittente.

L'essenza del mercato primario è l'acquisizione di capitale da parte della società, dagli investitori per il suo sviluppo mediante l'emissione, ad esempio, di azioni. Cominciamo dall'inizio: ci sono alcuni partner che hanno un'idea imprenditoriale. Pertanto, devono costituire una società e condividere le sue azioni in base ai contributi in conto capitale effettuati. Nel caso di una borsa valori, deve essere una Società per Azioni. I partner credono nella loro azienda e vogliono svilupparla ulteriormente. Lo sviluppo dell'azienda richiede capitali che possono essere ottenuti dai partner in diversi modi.

Elenchiamo le forme di finanziamento più poplari:

Credito

Emissione di obbligazioni

Emissione di azioni in borsa

Tuttavia, il credito potrebbe rivelarsi molto costoso a causa degli alti tassi di interesse o semplicemente la banca non lo concederà perché non crede nella visione dell'azienda. Allo stesso tempo l'emissione di obbligazioni comporta costi elevati sotto forma di interessi pagati agli investitori. E se gli investitori diventassero azionisti, avessero il diritto a una quota del valore dell'azienda, il diritto di condividere i suoi profitti e l'opportunità di parlare delle operazioni future dell'azienda?

Questi motivi spingono spesso le aziende a ricorrere all'emissione di azioni in borsa, previo adempimento dei requisiti di legge e predisposizione del prospetto. Un prospetto è un documento pubblicato da un emittente di titoli che devono essere offerti al pubblico. Questo documento ha lo scopo di fornire ai futuri azionisti una vasta conoscenza e informazioni su una determinata entità e aiutarli a prendere una decisione di acquisto. Presenta tutti gli aspetti dell'operatività della società, il consiglio di amministrazione, la sua situazione finanziaria, le sue opportunità e prospettive di sviluppo nonché le possibili minacce, nonché tutte le informazioni più importanti relative all'emissione di titoli.

Vale la pena ricordare che la condizione di una determinata società e i suoi progetti per il futuro, i piani di sviluppo non sono solo gli unici fattori che influenzano il successo dell'offerta e il suo debutto in borsa. Anche i fattori esterni sono importanti, come lo stato dell'economia, il trend prevalente o l'umore tra gli investitori. che la condizione di una determinata società ei suoi progetti per il futuro, i piani di sviluppo non sono solo gli unici fattori che influenzano il successo dell'offerta e il suo debutto in borsa.

Ricordiamoci delle due fasi principali in cui il mercato può trovarsi: fase rialzista e fase ribassista. Durante un uptrend, o cosiddetto mercato rialzista, noterai che la maggior parte delle azioni è in crescita, l'ideale per gli investitori azionari. Tale condizione è strettamente correlato al buon umore degli investitori, al buon momento economico e ai migliori guadagni. Gli investitori sono disposti a comprare sempre di più poiché vedono aumentare i prezzi delle azioni. Durante il boom, tutti vogliono fare soldi in borsa. Quando le aziende vedono una situazione del genere, cercano di trarne vantaggio ed emettere nuove emissioni di azioni. Ci sono anche sempre più nuove aziende che vedono il potenziale e un'opportunità per raccogliere capitali. In questo momento, potrebbe esserci un orientamento industriale, sia esso tecnologico o industriale, e poi diventa di moda. Ci possono essere così tanti disposti ad acquistare tali azioni che i prezzi durante l'offerta pubblica sono alle stelle e possono raggiungere livelli molto elevati.

La situazione opposta si può notare durante il downtrend, ovvero il mercato ribassista. In questo caso si verifica un calo delle quotazioni azionarie e ci sono preoccupazioni per il futuro delle economie. Può nascere allora una crisi, e questo non fa ben sperare per le aziende e i loro profitti. Le aziende iniziano a lottare, cercano risparmi e le quotazioni azionarie scendono. Succede che anche quando i prezzi delle azioni sono bassi, è difficile trovare acquirenti. Inoltre, è visibile una certa dipendenza: anche quando le aziende stanno andando bene, i loro prezzi scendono durante un mercato ribassista e salgono durante un mercato rialzista. Di conseguenza può verificarsi un calo delle quotazioni azionarie e ci sono preoccupazioni per il futuro delle economie. Può nascere allora una crisi, e questo non fa ben sperare per le aziende e i loro profitti.

I processi sopra descritti avvengono sul mercato primario. L'acquisizione di capitale per lo sviluppo della società è possibile grazie all'emissione di nuove azioni. E quando queste azioni vengono quotate in borsa grazie a un'offerta pubblica (IPO), iniziano le negoziazioni tra investitori e questa situazione non vale più per l'azienda. È un mercato secondario, un luogo di incontro tra acquirenti e venditori.

Lo Stock Exchange è un istituto che si occupa di negoziazione costante e regolare di strumenti finanziari. Serve per garantire che sia le offerte di acquisto che di vendita siano organizzate in un luogo e in un momento, in modo da poter determinare il prezzo del titolo. Un titolo è un documento o una registrazione appropriata di un documento virtuale che conferma i diritti di proprietà del suo titolare.

Inoltre, la borsa è un mercato regolamentato, ossia un sistema continuo di negoziazione di strumenti finanziari ammessi in borsa. Un mercato regolamentato offre agli utenti un accesso universale e paritario e pari condizioni di partecipazione ed è soggetto a regolatori appropriati e autorità statali appropriate.

I partecipanti alla borsa sono i membri della borsa - si tratta di entità che svolgono attività diretta nel campo della negoziazione di strumenti finanziari, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa, quali: svolgere attività di intermediazione, essere una persona giuridica, garantire il corretto adempimento degli obblighi connessi all'essere un membro di borsa, garantire la sicurezza delle negoziazioni e garantire il corretto regolamento delle transazioni concluse in borsa. I membri della borsa sono, ad esempio, società di intermediazione. Le società di intermediazione, a loro volta, agiscono come intermediari nelle operazioni di borsa per i singoli clienti che desiderano partecipare alla negoziazione di titoli in borsa.

Secondo le disposizioni di legge, la borsa può essere gestita da una società per azioni il cui oggetto di attività può essere solo l'esercizio della borsa o altra attività che riguardi la negoziazione di strumenti finanziari e le attività connesse a tale negoziazione.

In borsa possono essere negoziati strumenti finanziari come: azioni, obbligazioni, opzioni, contratti futures, certificati di investimento, diritti di sottoscrizione, ecc. Si possono quindi distinguere tre tipologie fondamentali di scambio, classificabili in base alla tipologia di operazioni effettuate su strumenti finanziari, e sono:

Borsa valori , dove la negoziazione avviene principalmente in azioni e obbligazioni,

, dove la negoziazione avviene principalmente in azioni e obbligazioni, Borse a termine , è qui che vengono scambiati i future o le opzioni,

, è qui che vengono scambiati i future o le opzioni, Borse "universali", qui si effettuano transazioni su derivati ​​e strumenti del mercato dei capitali.

Oltre alla borsa, ci sono anche borse merci / mercato delle materie prime, in cui vengono scambiate le diverse materie prime. Le commodities più famose in borsa (sul mercato dei futures e dei contratti CFD) includono: oro, argento o, ad esempio, greggio (WTI, Brent) e molte altre, come i cereali, ecc.

Cosa sono le quotazioni azionarie?

ll prezzo di ogni transazione è il risultato dell’incrocio tra la domanda e l’offerta, ossia tra i quantitativi che i compratori sono disposti ad acquistare e quelli che i venditori sono disposti ad vendere ad un determinato prezzo. Tale prezzo viene registrato e fissa la quotazione del titolo in quel momento, che ciascuno può conoscere in modo da verificare i livelli raggiunti e il “sentimento” del mercato.

I prezzi delle azioni possono essere quotati in due modi, ovvero nei suddetti cosiddetti sistemi di negoziazione continua e negoziazione singola.

Sistema di negoziazione continua

Nel sistema di negoziazione continua, il prezzo può variare da transazione a transazione, cioè come indica continuamente il nome. Gli ordini dei partecipanti al mercato vengono eseguiti quando il prezzo corrisponde, altrimenti passano agli ordini in sospeso. Gli ordini vengono eseguiti secondo la priorità del prezzo e del tempo.

Sistema di negoziazione singola

Tale sistema corrisponde al sistema di aste a prezzo unico, in cui il prezzo unico viene fissato mediante un algoritmo specifico. Gli ordini di acquisto e di vendita vengono effettuati in un determinato momento e quindi viene determinato il prezzo al quale vengono concluse le negoziazioni per le quali vengono effettuati gli ordini. Il momento in cui è possibile effettuare gli ordini è chiamato fissaggio e avviene due volte durante la sessione.

Il criterio principale per determinare se un determinato strumento finanziario sarà quotato in un determinato sistema è la liquidità della società. Molto spesso, gli strumenti più liquidi nel sistema di negoziazione continua sono: azioni, obbligazioni, future o certificati di investimento. Tutti gli strumenti a bassa o media liquidità vanno al sistema di aste a prezzo unico.

Cosa sono gli indici azionari?

Vi sono migliaia di società quotate nelle borse valori di tutto il mondo, i cui prezzi delle azioni sono soggetti a valutazioni di mercato giornaliere, tra l'altro basate su sentimenti di mercato, dati aziendali, informazioni relative al mercato o persino voci. Tenere traccia di tutti i corsi azionari di tutto il mondo e, inoltre, tentare di confrontarli, perché le condizioni per lo sviluppo del business negli Stati Uniti potrebbero essere diverse rispetto, ad esempio, in Germania, sarebbe un'attività molto problematica, o addirittura impossibile senza apparecchiature informatiche avanzate. Inoltre, sarebbe difficile sapere quale sia l'andamento del mercato azionario nel suo insieme.

Al fine di semplificare il tutto sono stati creati gli indici azionari. Gli indici non sono altro che raccolte di singoli titoli inclusi in un determinato indice suddivisi in base a criteri appropriati. Il criterio più comune è la capitalizzazione delle società. La capitalizzazione non è altro che il valore di mercato della società, ovvero il numero di azioni moltiplicato per il prezzo dell'azione.

Il criterio più popolare per la creazione di un indice di borsa include le società, ad es. con la più alta capitalizzazione di mercato. Possono essercene 20, 30, 50, 100, 500, ecc. Esiste un valore determinato da un determinato scambio durante la creazione di un indice. Ad esempio, l'indice DE30 comprende 40 società (in precedenza 30, motivo del nome) con la più alta capitalizzazione quotate alla borsa tedesca. A ciascuna di queste società, a causa del diverso livello di capitalizzazione, viene assegnato un peso diverso nell'indice. Più grande è la società, maggiore è il peso nell'indice, il che significa che un aumento o una diminuzione del prezzo di questa società influenzerà la performance dell'intero indice in modo più significativo rispetto a quella di una società con una capitalizzazione inferiore e quindi un minor peso nell'indice.

Le borse, ovviamente, cambiano di volta in volta la composizione degli indici, ad esempio quando un'azienda perde il suo valore e non soddisfa più il criterio, viene rimossa dall'indice e viceversa, quando un'azienda fuori dall'indice cresce dinamicamente e il suo valore cresce, può superare l'azienda che è già nell'indice.

Inoltre, gli indici azionari sono la base e lo strumento sottostante per quotazioni quali contratti futures, ETF o CFD basati su di essi. Grazie a ciò, l'investitore può facilmente operare contro la crescita o il declino dell'intero mercato senza approfondire i valori individuali.

