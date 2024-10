Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop nella xStation 5

Tempo di lettura: 4 minute(s)

Come abbiamo già spiegato nell'articolo introduttivo su SL e TP, una delle chiavi per arrivare al successo sui mercati finanziari nel lungo periodo è una prudente gestione del rischio. Ecco perché gli stop loss ed i take profit dovrebbero essere parte integrante del tuo trading. Guardiamo come usarli sulla tua piattaforma xStation 5 così da minimizzare il rischio e massimizzare il tuo potenziale di trading.

Impostare lo Stop Loss ed il Take Profit Il primo e più semplice modo di mettere lo Stop Loss o il Take Profit ad un tuo ordine è farlo direttamente nella fase di apertura di nuovi ordini. Inserisci un dato livello di prezzo nei campi dello Stop Loss o del Take Profit. Ricorda che uno Stop Loss verrà eseguito automaticamente quando il mercato si muove contro la tua posizione ed il Take Profit verrà eseguito automaticamente quando il prezzo raggiunge il target di profitto da te specificato. Se sei long , ti è consentito di impostare un livello di Stop Loss al di sotto dell’attuale prezzo di mercato ed un livello di Take Profit al di sopra dell’attuale prezzo di mercato.

, ti è consentito di impostare un livello di Stop Loss al di sotto dell’attuale prezzo di mercato ed un livello di Take Profit al di sopra dell’attuale prezzo di mercato. Se sei short, allora lo Stop Loss va piazzato al di sopra del livello di entrata, ed il Take Profit dovrebbe stare al di sotto del prezzo di apertura del tuo ordine. È importante ricordare che uno Stop Loss (SL) o il Take Profit (TP) è sempre connesso ad una posizone aperta o ad un ordine pendente. Puoi aggiustare entrambi una volta che la tua operazione è stata aperta mentre monitori il mercato. Si tratta di ordini protettivi per la tua posizione sul mercato, ma naturalmente non sono necessari per l’apertura di una nuova posizione. Puoi sempre aggiungerli in seguito, ma ti raccomandiamo vivamente di proteggere sempre le tue posizioni. Aggiungere i livelli dello Stop Loss e del Take Profit Trade Line Il modo più semplice di aggiungere i livelli di SL/TP ad una tua posizione già aperta è quello di usare la trade line sul grafico. Devi semplicemente trascinare e lasciare la trade line sopra o sotto un dato livello. Una volta che hai impostato i livelli SL/TP, le linee SL/TP compariranno sul grafico. In tal modo puoi anche modificare i livelli di SL/TP in modo semplice e rapido. Terminale Ci sono altri due modi due modi di mettere i livelli di Stop Loss e Take Profit tramite il modulo del Terminale. Per prima cosa, per aggiungere i livelli di SL/TP devi fare doppio clic sulla posizone aperta o sull’ordine pendente e si aprirà una nuova finestra con i dettagli dell’operazione. Comparirà una finestra di modifica dell’ordine e potrai inserire/modificare lo SL/TP al livello del mercato o definendo un range in punti dall’attuale prezzo di mercato. Il secondo modo è ancora più rapido. Tutto ciò che devi fare è di specificare i livelli direttamente sul terminale. Devi solo cliccare sui bottoni “+” per la colonna SL o TP ed inserire i tuoi livelli. Come puoi vedere, è davvero semplice ed è molto comodo quando devi prendere delle rapide decisioni per il trading. Trailing Stop Gli Stop Loss sono destinati a ridurre le perdite quando il mercato muove contro la tua posizione, ma possono anche aiutarti a mettere al sicuro i tuoi profitti. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Ciò sembra poco chiaro: non preoccuparti, è assai semplice da capire. Ipotizziamo che tu abbia aperto una posizione long ed il mercato si muova nella direzione giusta, rendendo il tuo ordine profittevole nel momento presente. Lo Stop Loss iniziale, piazzato ad un livello al di sotto del tuo prezzo di apertura, adesso può essere spostato al livello del tuo prezzo di apertura (così da farti arrivare al Break Even, ossia al pareggio) o al di sopra del prezzo di apertura (granatendoti un profitto). Per rendere tale processo automatico, puoi usare il Trailing Stop. Questo è uno strumento realmente utile per la tua gestione del rischio, specialmente quando i cambiamenti del prezzo sono rapidi o quando non puoi costantemente monitorare il mercato. In alcune piattaforme è necessario tenere la piattaforma aperta perché esso possa venir eseguito. Ma anche in questo caso la nostra piattaforma, xStation, rende il processo più facile: i tuoi Trailing Stop restano al loro posto anche se ti disconnetti! Per inserire un trailing stop, fai clic col tasto destro del mouse sulla posizione aperta nella finestra del “Terminale” e specifica il valore in pip di distanza tra il livello del Take Profit ed il livello del prezzo corrente nel menu del Trailing Stop. Fatto ciò, il Trailing Stop è adesso attivato. Se il prezzo cambia dal lato del mercato in profitto, TP farà sì che il livello di stop loss segua il prezzo automaticamente. Il Trailing Stop può essere facilmente disattivato nel box del trailing stop box nel modulo di modifica dell’ordine. Come puoi vedere, la piattaforma xStation 5 ti offre molti modi per proteggere le tue posizioni in modo semplice, veloce e intutivo. Ricorda che il trading comporta un livello di rischio e che le perdite possono superare i depositi.

