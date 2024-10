Il terminale su xStation 5

Il Terminale di xStation 5 ti consente di gestire e monitorare tutte le tue attività di trading. Qui troverai informazioni su posizioni aperte, ordini pendenti, cronologia del conto di trading, operazioni di cassa, saldo complessivo, controvalore (equity) e le informazioni sul margine.

Ogni trader ha bisogno di un giornale o un diario per registrare e tener traccia delle proprie posizioni e della storia delle transazioni. Il terminale è il tuo diario digitale, e tiene traccia di ogni ordine che piazzi. Posizioni aperte Nella prima etichetta “Posizioni aperte” puoi vedere tutti i dettagli dei tuoi ordini aperti. Informazioni: Posizione: il nome degli strumenti tradati ed il loro numero

il nome degli strumenti tradati ed il loro numero Tipo: qui puoi avere “Buy” per le posizioni “long”, “Sell” per le posizioni short

qui puoi avere “Buy” per le posizioni “long”, “Sell” per le posizioni short Volume: il numero dei lotti

il numero dei lotti Orario di apertura: l’ora in cui la posizione è stata aperta

l’ora in cui la posizione è stata aperta Prezzo di apertura: prezzo al quale la posizione è stata aperta

prezzo al quale la posizione è stata aperta SL/TP : livello dello stop loss e del take profit, se impostati

: livello dello stop loss e del take profit, se impostati Prezzo di mercato: il prezzo attuale degli strumenti tradati

il prezzo attuale degli strumenti tradati Commissione: il costo di apertura della posizione, se addebitato

il costo di apertura della posizione, se addebitato Swap: i punti swaps addebitati o aggiunti

i punti swaps addebitati o aggiunti Profitto: l’attuale profitto/perdita della posizione Se hai diverse posizioni sullo stesso strumento esse verranno raggruppate insieme. Cliccando col tasto sinistro sulla riga delle posizioni aperte puoi espandere o comprimere tutti gli oggetti del gruppo. Gruppo posizioni sul Gold aperto: Gruppo posizioni su Gold compresso: Chiusura delle posizioni Cliccando col tasto sinistro sulla freccia rossa sulla riga di un gruppo di posizioni, puoi chiudere più operazioni con un solo clic. Puoi scegliere tra “Chiudi tutte”, “Chiudi ordini in profitto” o “Chiudi ordini in perdita”. Se hai più di un gruppo di ordini aperto, puoi facilmente espanderli tutti oppure comprimere tutte le posizioni ed i gruppi cliccando con il tasto destro. Clicchiamo su “Espandi tutto”: Usando il bottone rosso “ Chiudere” puoi chiudere tutti gli ordini di tutti i gruppi. Questa funzione ti consente di prendere delle decisioni in maniera rapida e semplice. Personalizare la vista della tabella Cliccando col tasto destro sulla finestra delle posizioni aperte puoi aprire la tua vista della tabella per aggiungere o rimuovere alcune colonne in più. Con il comando “Personalizza vista Tabella” comparirà: Ordine: numero unico della transazione

numero unico della transazione Simbolo: il simbolo dello strumento

il simbolo dello strumento Margine: l’ammontare del deposito che va impegnato per aprire la posizione

l’ammontare del deposito che va impegnato per aprire la posizione Valore nominale: valore nomnale per i titoli sintetici.

valore nomnale per i titoli sintetici. Commento

Open origin: informazione su quale piattaforma XTB la posizione è stata aperta. xStation 5 ti consente di cambiare l’ordine delle colonne per adattarle alle tue preferenze personali. Trasina e lascia la colonna a sinistra o a destra nella sezione “Posizioni aperte”. Stop Loss e Take Profit Dalla sezione “Posizioni aperte” puoi facilmente gestire iI livelli dello Stop Loss e del Take Profit. Per aggiungere, rimuovere o modificare gli stop loss ed i take profit espandi il tuo ordine cliccando su esso col tasto sinistro e selezionando il simbolo ‘+’ che si trova nella colonna dello stop loss o del take profit, e comparirà una nuova finestra: Lo Stop Loss dalla finestra contiene: SL/TP: valore espresso con il prezzo.

valore espresso con il prezzo. Pips: valore in pip, per lo Stop Loss il valore è negativo, per Take Profit il valore è positivo

valore in pip, per lo Stop Loss il valore è negativo, per Take Profit il valore è positivo In GBP: il valore espresso nella valuta base del conto

il valore espresso nella valuta base del conto Trailing stop: ttia o disattiva il trailing stop, solo per gli ordini stop loss Raddoppiare ed invertire le posizioni Ogni posizione aperta può venir raddoppiata facendo un clic sull’icona “Raddoppia posizione”: Verrà aperta una nuova posizione all’attuale prezzo di mercato. La tua posizione può venir facilmente invertita con con un clic sul bottone “Inverti posizione”. Ordini pendenti Nella finestra degli “Ordini pendenti”, puoi modificare o rimuovere gli ordini pendenti, se ne hai impostato qualcuno. Qui, puoi vedere tutte le informazioni su un ordine pendente, così come si fa nella sezione degli ordini aperti. Per modificare un dato ordine pendente, devi farci doppio clic sopra (oppure cliccare col tasto destro e scegliere “Modifica”) e comparirà una nuova finestra. Per rimuovere un ordine pendente clicca su ‘x’ sulla riga del’ordine: Storico La sezione dello storico ti mostra la lista di tutte le tue posizioni chiuse. Nella parte inferiore puoi selezionare e modificare l’intervallo temporale del periodo da te scelto: Puoi anche esportare la storia del tuo trading su un file in Excel. Operazioni di cassa La sezione delle operazioni di cassa ha tutte le informazioni su tutte le posizioni chiuse, le commisisoni addebitate, I depositi ed i prelievi dal tuo conto. Puoi anche esportare la storia delle tue operazioni di cassa su di un file in Excel. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Riepilogo del conto La finestra con il riepilogo del conto è situata nella parte più in basso della piattaforma. Contiene I dati che riassumono l’intera situazione del conto di trading: Saldo: l’ammontare dei fondi che hai sul tuo conto prima di aprire le posizioni

l’ammontare dei fondi che hai sul tuo conto prima di aprire le posizioni Controvalore: il saldo del tuo conto più i profitti/le perdite delle tue posizioni aperte

il saldo del tuo conto più i profitti/le perdite delle tue posizioni aperte Margine: l’ammontaare di fondi che va impegnato per tenere le posizioni aperte

l’ammontaare di fondi che va impegnato per tenere le posizioni aperte Margine disponibile: la differenza tra il controvalore ed il margine riscosso per coprire le posizioni aperte. Indica l’ammontare dei fondi disponibili per poter aprire nuovi ordini

la differenza tra il controvalore ed il margine riscosso per coprire le posizioni aperte. Indica l’ammontare dei fondi disponibili per poter aprire nuovi ordini Livello del margine : è il rapporto tra il controvalore ed il margine espresso in percentuale.

: è il rapporto tra il controvalore ed il margine espresso in percentuale. Profitto: profitto / perdite di tutte le posizioni attualmente aperte.

Il 100% del livello del “margin call” indica che il livello del margine del tuo conto sta raggiungendo il 100%: puoi ancora chiudere le tue posizioni aperte, ma non puoi aprire delle nuove posizioni.

Livello del margine = (Controvalore / Margine) x 100

In XTB, il livello del margine di chiusura è impostato al 50%, il che significa che se il tuo livello del margine scende al di sotto di tale livello, la piattaforma inizia a chiudere automaticamente le tue posizioni in perdita. Ciò è un meccanismo automatico di sicurezza per aiutarti a proteggere i tuoi fondi sul conto e prevenire l’aggravarsi delle perdite. Esso inizia chiudendo la posizone maggiormente in perdita e termina quando il tuo livello del margine sarà tornato ad almeno il 50%.

