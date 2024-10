trend trading

Tempo di lettura: 6 minute(s)

I mercati finanziari possono muoversi in due distinte tendenze: al rialzo o al ribasso. Una delle regole di trading più basilari - e spesso sottovalutate - è quella di operare nella direzione della tendenza prevalente. Scopri come identificare le tendenze e cosa fare quando un mercato si sta muovendo lateralmente.

Una delle frasi più popolari nel trading - probabilmente l'hai già incontrata prima - è "il trend è tuo amico".

Ciò che significa è questo: negoziare il percorso di minor resistenza negoziando sempre nella direzione del trend prevalente. Immagina un'onda che si muove verso la riva; la cosa più semplice che un trader può fare è cavalcare sulla cresta di quell'onda, non nuotare contro di essa.

Naturalmente, una tendenza può cambiare in qualsiasi momento, ma puoi utilizzare indicatori tecnici per cercare di individuare il punto in cui è probabile che una tendenza cambi direzione.

Su, Giù, Lateralmente

Tutti i mercati finanziari seguono due tendenze distinte: al rialzo o al ribasso. Quando i mercati non sono in una tendenza, si muovono lateralmente, dove è in corso una battaglia tra venditori e acquirenti. Identificare correttamente il tipo di tendenza in cui si trova attualmente un mercato può aiutare a presentare forti opportunità che derivano da linee guida invisibili.

Un mercato in aumento

Se un mercato è in rialzo, potresti prendere in considerazione l'acquisto di quel mercato e fare trading con la tendenza prevalente, ovvero prendere il percorso di minor resistenza. La chiave sarà scegliere il momento giusto per entrare in una posizione di acquisto. Idealmente, vuoi entrare nella posizione di acquisto il più in basso possibile, per massimizzare il tuo potenziale rialzo. Alcuni trader potrebbero aspettare un pullback (un piccolo calo nel mercato), ma questo comporta il rischio di aspettare troppo a lungo per entrare nel mercato e potresti perdere un ulteriore rialzo.

Un mercato in rialzo, noto anche come mercato rialzista o bullish market, mostra una serie di massimi e minimi più elevati. In altre parole, ogni fondo (supporto) è più alto del precedente.

Un mercato in caduta

Al contrario, se un mercato è in calo, potresti considerare di vendere quel mercato. Per massimizzare il tuo potenziale ribasso, dovresti entrare in quel mercato il più in alto possibile, il che ti consentirebbe di massimizzare qualsiasi movimento al ribasso del prezzo.

Un mercato in calo, noto anche come trend ribassista o bearish market, è il punto in cui il mercato crea minimi e massimi inferiori.

Come individuare un trend

L'analisi tecnica convenzionale sostiene che durante un trend rialzista si hanno massimi più alti, perché gli acquirenti sono nella maggioranza e spingono i prezzi più in alto, e anche i minimi sono più alti perché gli acquirenti continuano ad acquistare i cali sempre prima. Questo vale anche durante una tendenza al ribasso: i minimi sono più bassi quando il surplus del venditore fa scendere i prezzi, mentre i massimi sono più bassi perché i venditori vendono prima e gli acquirenti non sono così interessati. Ecco perché il modo più semplice per identificare un trend è collegare due massimi o due minimi che hai identificato sul grafico con una linea.

Il trend è tuo amico - finchè dura

Tuttavia, i mercati non sempre presentano trend chiari 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Ci sono periodi di stabilizzazione in ogni mercato, noti anche come trend laterali.

Un mercato si muove lateralmente quando si trova a un punto di indecisione e acquirenti o venditori sono in una situazione di stallo. Acquirenti e venditori si mettono alla prova, ma non emerge alcun consenso puro. Qui, la maggior parte dei trader affronta due potenziali strategie: range trading o attesa di un breakout.

Come puoi vedere nell'esempio seguente, l'EURUSD veniva scambiato lateralmente prima che si stabilisse una tendenza al ribasso e i venditori sopraffassero gli acquirenti, spingendo i prezzi al ribasso.

Quando identificare un trend

Uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione quando si identifica un trend è determinare il periodo di tempo. Di solito, quando analizzi una tendenza a lungo termine, utilizzerai un intervallo di tempo a lungo termine su un intervallo di tempo breve. Tuttavia, ai fini intraday, i tempi più brevi hanno un valore maggiore. I grandi commercianti commerciali potrebbero essere interessati al destino di una valuta o di una società per un periodo di mesi o anni. Per i trader al dettaglio, tuttavia, un grafico settimanale può essere utilizzato come riferimento "a lungo termine".

Cavalcare le onde del trend

Per definizione, l'analisi dei trend si basa sui movimenti storici dei prezzi. Ciò significa che i trader guardano al passato per prevedere il futuro.

Esempi di Analisi di Trend

Sul mercato del Petrolio (OIL) siamo in grado di vedere che i massimi ed i minimi si formano posizionandosi sempre più in basso. Questo è il segnale che il mercato è in un trend ribassista.

Invece se i massimi ed i minimi si formassero posizionandosi sempre più in alto, ciò sarebbe allora un segnale di forza del mercato ed il segnale di un movimento di crescita.

L’esempio sopra è sul mercato del US500 in cui una Media Mobile Semplice di 200 periodi è stata determinata. Se il grafico si trovasse al di sopra della media mobile questo sarebbe un segnale che il mercato è in rialzo. Se invece il mercato si trovasse sotto la media mobile, allora ciò implicherebbe che si trova in una fase di ribasso.

L’ultimo esempio è sul mercato del Cable ed il metodo usato si basa sul ritracciamento di Fibonacci. Esiste un metodo basato sulla geometria di mercato che dice, se il movimento correttivo del mercato è al di sotto del 41.4% di un movimento di mercato scelto allora l’attuale trend è al ribasso ed è ciò che si può osservare per il mercato GBPUSD, dove il movimento correttivo è al di sotto del 41.4% dell’attuale movimento del mercato.

D‘altro canto, quando il mercato sta determinando un movimento al rialzo allora i movimenti correttivi non dovrebbero superare il 41.4% del movimento di rialzo.

Concludendo, esistono molti metodi di identificare i trend ed i trader devono scegliere quelli che non solo sono i più efficaci sui mercati su cui operano, ma che sono anche di semplice applicazione.

Conoscere la direzione del trend aiuta a prendere posizioni, ma tieni presente che i mercati tendono a muoversi a ondate. Queste onde sono chiamate onde impulsive quando sono nella direzione della tendenza e onde correttive quando sono contrarie alla tendenza.

Contando le onde o i pivot in ciascuna ondata, puoi tentare di anticipare se un'opportunità di trading sarà in controtendenza o con la tendenza