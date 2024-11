Nuevos máximos para el Bitcoin

El Bitcoin sube por encima del 3% y alcanza un nuevo máximo histórico en los 97.500 dólares. La criptomoneda por excelencia trata de estabilizar esta cota, marcando como soporte los 97.000 dólares. Otras criptos también se negocian al alza por el efecto contagio del Bitcoin. Nvidia y Wall Street Más allá de las subidas del Bitcoin, los futuros de los índices estadounidenses se negocian con un sentimiento mixto. Las acciones de Nvidia cayeron un 2,5% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, pero no provocaron un aumento en ninguno de los índices de referencia. Actualmente, el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones cotizan ligeramente a la baja en el rango del 0,1 al 0,3%. Bernstein aumentó la recomendación para Nvidia después del informe trimestral a 175$ desde los 155$ y J.P. Morgan la aumentó de 150$ a 170$ por acción. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nvidia presentó un excelente informe del tercer trimestre, pero los inversores señalaron que el pronóstico para el trimestre actual es únicamente de un crecimiento de los ingresos del 7% intertrimestral. Esto representaría su tasa de crecimiento trimestral más modesta desde enero de 2023. Nvidia informó de 35,1 mil millones de $ en ingresos frente a los 32,8 mil millones de $ previstos y 0,78$ de beneficios por acción, en comparación con los pronósticos de 0,74$.

La compañía señaló que la producción de Blackwell AI aumentará para el próximo año, comenzando desde el trimestre actual. Nvidia sigue viendo que la demanda supera la oferta actual y espera que esta situación no cambie al menos durante algunos trimestres. El CEO Jensen Huang comentó que Nvidia ya no ve problemas de sobrecalentamiento con la GPU Blackwell Otros mercados Las cotizaciones de los contratos de índices europeos sugieren una apertura marginalmente más baja en Europa. El estado de ánimo durante la sesión asiática fue mixto y actualmente casi todos los contratos de índices asiáticos caen. Los informes del Financial Times sugieren que los administradores de fondos chinos han reducido los flujos hacia las acciones estadounidenses en previsión de una nueva administración en la Casa Blanca. El dólar cotiza sin cambios hoy, con rendimientos de bonos a 10 años en el 4,4%. Collins (Fed) transmitió que una mayor normalización de la política monetaria es el escenario base, pero no es una conclusión inevitable. Enfatizó que el rango objetivo de recortes sigue sin estar claro y que una flexibilización más lenta de la política podría traer problemas al mercado laboral El petróleo cotiza ligeramente al alza, y los últimos datos de la AIE muestran una tercera semana consecutiva de aumentos en los inventarios estadounidenses. El Gas Natural sube un 3% gracias a las previsiones meteorológicas actualizadas que sugieren un clima más frío en los EE. UU. y una avalancha de clima invernal en muchos estados. Los productos agrícolas se negocian sin cambios, con el algodón y el trigo subiendo ligeramente.

