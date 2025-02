Subidas en el Nikkei 225 mientras los índices chinos caen

El mercado de valores de Estados Unidos permanecerá cerrado hoy debido por día festivo (Día de los Presidentes). El viernes, el sector tecnológico impulsó las subidas en Wall Street, lo que ayudó a compensar las preocupaciones sobre una mayor inflación. El Nasdaq creció 4 décimas, el S&P 500 cerró sin cambios, mientras que el DJIA (-0,37%) y el Russell 2000 (-0,1%) registraron pérdidas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El sentimiento del mercado en Asia a principios de la semana es mixto. El Nikkei 225 sube un 0,13% mientras que el Kospi de Corea del Sur suma un 0,59%. Por el lado de las caídas encontramos el Shanghai SE Composite (-0,21%) y el HSCEI de China (-0,91%). El entusiasmo en el sector tecnológico chino (tras el lanzamiento de un modelo chino de inteligencia artificial) se está desvaneciendo gradualmente debido a las tensiones entre Trump y la UE por los aranceles y la guerra en curso en Ucrania. El PIB de Japón creció un 2,8% (anualizado) en el cuarto trimestre de 2024, superando el pronóstico del 1,1% (anterior: 1,2%). El crecimiento intertrimestral fue del 0,7% (pronóstico y anterior: 0,3%). La expansión de la economía japonesa está impulsada por el aumento de las inversiones corporativas (CAPEX) y la mejora de las exportaciones netas. Mercado europeo Una encuesta de ZDF tras el debate de los candidatos a canciller alemán mostró un 30% de apoyo a Merz (CDU), un 20% a Weidel (AfD), un 16% a Scholz (SPD) y un 14% a Habeck (Verdes). Las elecciones anticipadas al Bundestag se celebrarán este domingo 23 de febrero. Emmanuel Macron ha invitado a los líderes europeos a una reunión urgente hoy en París para discutir sobre seguridad después de que Donald Trump adelantara las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Arabia Saudita. Otros mercados Los futuros del West Texas y del Brent suben un 0,28% y un 0,14%. Por otro lado, los contratos del mercado de opciones reflejan las preocupaciones sobre la demanda global en medio de los aranceles estadounidenses y los altos costes del crédito. En el mercado de divisas, el yen japonés sigue fortaleciéndose frente a todas las monedas del G10 (USD/JPY: -0,37%). El repunte del euro frente al dólar, impulsado por las rápidas medidas de Trump en las conversaciones de paz en Ucrania, se ha estancado (EUR/USD: 1,0492). Por su parte, las monedas de nuestras antípodas se están apreciando (AUD/USD: +0,3%; NZD/USD: +0,26%). El oro se recupera un 0,2% hasta los 2.890 dólares la onza tras la corrección del viernes. La plata baja ligeramente (-0,05% hasta los 32,09 dólares la onza). Las principales criptomonedas permanecen estancadas, con el Bitcoin cayendo un 0,8% hasta los 96.420$. El Ethereum se deja un 0,12%. Ripple: -2,7%; Solana: -2,2%).

