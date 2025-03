Wall Street se recupera

Wall Street cerró al alza ayer, ya que la Fed no presentó sorpresas negativas. Tras la ola de ventas del martes, el Nasdaq repuntó (+1,4%), seguido del S&P 500 (+1,08%), el Dow Jones (+0,9%) y el Russell 2000 (+1,57%). Los futuros estadounidenses indican continuidad en las subidas durante la sesión de hoy. Jerome Powell reafirmó la postura de la Fed sobre política monetaria, enfatizando que no hay prisa por recortar los tipos ("el coste de esperar es bajo"). El mercado laboral está equilibrado (pocos despidos, pocas nuevas contrataciones) y las decisiones futuras se basarán en datos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El gráfico de puntos de la Fed indica dos recortes de tipos en 2025. Sobre los aranceles de Trump, Powell afirmó que su impacto sigue siendo incierto debido al alto nivel de ruido del mercado y la imprevisibilidad, y se espera que los efectos sobre la inflación sean temporales. Otros mercados Más allá de Wall Street, se ve un tono mixto en los mercados de Asia-Pacífico, pese a que el sector tecnológico experimenta una fuerte toma de beneficios. El HSCEI (-1,95%), el índice Shanghai SE (-0,4%) y el Nikkei 225 (-0,25%) caen, mientras que el Kospi de Corea del Sur (+0,3%) y el ASX 200 de Australia (+1,15%) siguen avanzando. En los mercados de divisas destaca la fortaleza que ha recuperado el dólar estadounidense. El NZD (-0,6%) y el AUD (-0,4%) fueron los que más perdieron. El EUR/USD cayó ligeramente por debajo de 1,09 (-0,15%) tras el discurso de Powell, mientras que el JPY se fortaleció (USD/JPY: -0,1%). Los mercados de criptomonedas registran pérdidas, con caídas de Bitcoin (-0,46%), Ethereum (-1,8%), Ripple (-3,1%), Chainlink (-1,1%), Dogecoin (-0,7%) y Solana (-0,1%). Los futuros del petróleo repuntaron, con el crudo Brent (+0,54%) y el WTI (+0,46%) al alza, mientras que el gas natural también subió ligeramente (+0,15%). Trump expresó su disposición a reunirse con Xi Jinping en junio. Informes macroeconómicos Nueva Zelanda salió de la recesión con un crecimiento del PIB del 0,7% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2024 (pronóstico: 0,4%). El cambio en el empleo australiano no cumplió con las expectativas (-52.800 frente a los 30.800 previstos), lo que aumenta las expectativas de flexibilización monetaria por parte del RBA.

