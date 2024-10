Pragniemy przypomnieć, że 24 grudnia handel na wszystkich instrumentach zakończy się o godzinie 19:00, natomiast 31 grudnia 2015 o godzinie 22:00. Co więcej, pomiędzy 21 grudnia 2015 a 01 stycznia 2016 harmonogram handlu na niektórych instrumentach będzie zmieniony:





Środa 23.12



JAP225, JAP225., JAP225.. – brak handlu





Czwartek 24.12



EU.50, EU50, EU.50., EU.50.., SUI20, SUI20., SUI20.., BRAComp, BRAComp., BRAComp.., DE.30, DE30, DE.30., DE.30.., HUNComp, HUNComp., HUNComp.., CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., W.20, W20, W.20., W.20.., BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., ITA.40, ITA40, ITA.40., ITA.40.., USDBRL, USDBRL., USDBRL.. - brak handlu



FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., SPA.35, SPA35, SPA.35., SPA.35.., POR20, POR20., POR20.., NED25, NED25., NED25.. – handel do 14

UK.100, UK100, UK.100., UK.100.. - handel do 13:30

EMISS, EMISS., EMISS.. – handel do 13



AUS200, AUS200., AUS200.. – handel do 4:30



HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.. – handel do 5:00



ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., COPPER, COPPER., COPPER.., NICKEL, NICKEL., NICKEL.., ZINC, ZINC., ZINC.. – handel do 17

Instrumenty Equity CFD oparte na akcjach polskich (.PL), czeskich (.CZ), włoskich (.IT) oraz niemieckich (.DE) – brak handlu



Instrumenty Equity CFD oparte na akcjach brytyjskich (.UK) – handel od 9:00 do 13:30



Instrumenty Equity CFD oparte na akcjach hiszpańskich (.ES), akcjach francuskich (.FR) oraz portugalskich (.PT) – handel od 9:00 do 13:55



Instrumenty Equity CFD oparte na akcjach amerykańskich (.US) oraz ETF US– handel od 15:30 do 19:00







Piątek 25.12

Brak handlu





Poniedziałek 28.12

UK.100, UK100, UK.100., UK.100.., AUS200, AUS200., AUS200.., ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., COPPER, COPPER., COPPER.., NICKEL, NICKEL., NICKEL.., ZINC, ZINC., ZINC.. ,SUGARs ,SUGARs. ,SUGARs.. , COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COCOA, COCOA., COCOA.. – brak handlu



Instrumenty Equity CFD oparte na akcjach brytyjskich (.UK) – brak handlu





Środa 30.12





USDBRL, USDBRL., USDBRL.. – brak handlu

Instrumenty Equity CFD oparte na akcjach niemieckich (.DE) – handel od 9:00 do 14:00





Czwartek 31.12



KOSP200, KOSP200., KOSP200.., JAP225, JAP225., JAP225.., BRAComp, BRAComp., BRAComp.., EU.50, EU50, EU.50., EU.50.., SUI20, SUI20., SUI20.., DE.30, DE30, DE.30., DE.30.., HUNComp, HUNComp., HUNComp.., CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., W.20, W20, W.20., W.20.., BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., ITA.40, ITA40, ITA.40., ITA.40.., RUS50, RUS50., RUS50.., USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDBRL, USDBRL., USDBRL.. – brak handlu



HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.. – handel do 5:00



SPA.35, SPA35, SPA.35., SPA.35.., FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., POR20, POR20., POR20.., NED25, NED25., NED25.. handel do 14:00



UK.100, UK100, UK.100., UK.100.. - handel do 13:30

ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., COPPER, COPPER., COPPER.., NICKEL, NICKEL., NICKEL.., ZINC, ZINC., ZINC.. – handel do 17



AUS200, AUS200.AUS200.. – handel do 4:30

OILs, OILs., OILs.. – 20:30

Instrumenty Equity CFD oparte na akcjach włoskich, polskich, niemieckich, czeskich (*.IT, *.PL, *.DE, *.CZ) – brak handlu

Instrumenty Equity CFD oparte na akcjach hiszpańskich, francuskich, portugalskich (*.ES, *.FR, *.PT) - handel od 09:00 do 13:55

Instrumenty Equity CFD oparte na akcjach brytyjskich (.UK) – od 09:00 do 13:30

Instrumenty Equity CFD oparte na akcjach amerykańskich (.US) oraz ETF US– handel od 15:30 do 22:00

Piątek 01.01

Brak handlu

Handel na pozostałych instrumentach będzie odbywał się według standardowego harmonogramu.



Z powodu oczekiwanej niższej płynności pomiędzy 24.12.2015 a 31.12.2015 poziomy spreadów i limitów na niektórych instrumentach mogą zostać tymczasowo zwiększone.





XTB